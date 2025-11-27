САЩ: Русия трупа ракети за удари и извън Украйна

Президентският пратеник на САЩ Дан Дрискол е предупредил европейските съюзници, че Русия натрупва ракетни запаси, които биха могли да бъдат използвани не само срещу Украйна, но и извън нейните граници, съобщава „Ню Йорк Таймс“, позовавайки се на западни дипломати, предава News.bg.
Според изданието Дрискол е използвал тази нарастваща заплаха като аргумент в подкрепа на необходимостта от бързо подписване на мирно споразумение между Киев и Москва.
През последните дни американският пратеник е провел срещи в Украйна, Женева и Абу Даби, където е представял мирния план на САЩ. Първоначалният му вариант, публикуван от няколко медии, съдържаше условия, определени като неприемливи за Украйна, и като цяло беше по-близък до позициите на Русия.
След консултации с американски и европейски представители планът е бил коригиран. Официалното му съдържание все още не е огласено, но според редица публикации актуализираният вариант вече отчита в по-голяма степен интересите на Украйна, като най-спорните въпроси са оставени за решаване на ниво президенти на САЩ и Украйна.
Както отбелязва NYT, изявленията на Дрискол за руските ракетни запаси целят да подчертаят, че „решение трябва да бъде намерено бързо, тъй като ракетната заплаха нараства и може да има опустошителни последици за Украйна, а и извън нея“. Европейските дипломати са приели предупреждението като изключително сериозно.
В същото време в публикацията се посочват и противоречиви оценки относно реалните мащаби на руското производство на ракети. Миналото лято се появиха данни, че Москва използва новопроизведени ракети за удари срещу Украйна, което поставя под съмнение възможността ѝ да натрупва големи запаси. При атаката срещу детска болница през юли 2024 г. е била използвана ракета, произведена само няколко месеца по-рано.
От друга страна, по данни на украинското военно разузнаване, към юни тази година Русия е увеличила производството на крилати и балистични ракети до около 2900 годишно.
Украинските военновъздушни сили отчитат постепенно нарастване на броя на ракетните удари. Според „Ню Йорк Таймс“ през 2024 г. руската армия е изстреляла 2061 ракети, като през тази година се очаква броят им да се увеличи.
Експертът от Университета в Осло Фабиан Хофман смята, че „обемите на производството не съответстват напълно на броя на изстрелванията“, което означава, че Русия вероятно складира ракети. Той изразява особена тревога и за изчерпването на украинските средства за противовъздушна отбрана.
Хофман предупреждава още, че Русия няма да прекрати производството на ракети дори при евентуална пауза във военните действия или след края на войната. „Ако Русия излезе победител от този конфликт, може да се почувства окуражена за нови авантюри и да натрупа огромни запаси от далекобойни оръжия“, посочва експертът.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гост
12:27 27.11.2025
2 разбира се
Коментиран от #38
12:28 27.11.2025
3 Еврожинжър
12:29 27.11.2025
4 А сащ "трупат"
12:29 27.11.2025
5 Зеления път
Коментиран от #20
12:30 27.11.2025
6 Миролюб Войнов, пилот ВВС
Нощес F-16 Block 70 ударихме военно летище Таганрок, Луганска област !!! Задача - поразяване самолет лаборатория А-60 със секретно лазерно оръжие. Лошо време, мъгла, силен страничен вятър, стелт режим, тъмно лазерозащитно фолио на шлема, пилотаж строго по уреди, спуснати заслонки на двигателите, крейсерски 900км/ч бръснещ полет ниско под хоризонта на радарите, височина 65 метра над траншеите, на прицела "граждански самольот" с купол отгоре, пуск - две ракети Сайдуинд въздух-земя разцепват руското небе прихващат целта - А60 "хитро" покрит с някакви стари гуми и найлони, БАМ - взрив, огън, целта поразена, десетина казаци с кофи се хвърлят да гасят отломките, безполезно. Вираж и пълен форсаж към България. Рапорт даден, рапорт приет - мисия изпълнена 😁👍
Коментиран от #14, #19, #39, #59
12:32 27.11.2025
7 име
12:33 27.11.2025
8 Глас от Отвъдното
Коментиран от #17, #36
12:33 27.11.2025
9 Шопо
Подаръци ще има за всички.
12:34 27.11.2025
11 Ай ся,
Коментиран от #22
12:35 27.11.2025
12 Плaмeн
Те никога няма гръмнат върху някоя наша копейка .
Коментиран от #25
12:36 27.11.2025
16 Хахахаха
12:38 27.11.2025
19 Шопо
До коментар #6 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":Зеленски е велик политик, с пощ от ЕС и България Той може да победи Русия.
Слава на великия Зеленски и неговите съучастници ЕС и България.
12:39 27.11.2025
21 Ганя Путинофила
Кой блял, ще духа супата!
12:39 27.11.2025
22 Миролюб Войнов, патриот
До коментар #11 от "Ай ся,":Няма значение...
България, Европа и Света трябва да сме готови всеки миг да дадем отпор на разпрания ру3ки галош.
Затова ние българските пилоти на F-16 Block 70 денонощно носим дежурство. Дежурство за да осигурим на децата Мирно българско небе и европейско бъдеще !!!
Коментиран от #28, #37
12:40 27.11.2025
23 Плaмeн
През зимата не може да се използв в нашите географски ширини . Влага , мъгла , дъжд , сняг ... А и за лятото е много съмнително .
Който е учил физика ги знае тези неща .
12:40 27.11.2025
24 Механик
Интересна работа?!
12:41 27.11.2025
26 Хмм
12:44 27.11.2025
27 чикчирик
12:45 27.11.2025
28 Механик
До коментар #22 от "Миролюб Войнов, патриот":И как ги давате тия "дежурства" на ЕФ-16, като и двата не летят по технически причини, за които вашите ментори се оправдават, че самолетите трябвало да преминат етап на приемане и чак тогава ще могат да дават "бойно дежурство". Пак по думите на горното, това приемнае щяло да приключи 2027-ма година.
Да не би да даваш дежурства върху тоалетната чиния, па да си въобразяваш ,че си пилот?
Коментиран от #34
12:47 27.11.2025
31 Русия няма ракети и се
12:49 27.11.2025
32 Локи
12:49 27.11.2025
33 Те Покровск и Купянск и
До коментар #20 от "Хахахаха":бездруго нямали никакво стратегическо значение.
12:50 27.11.2025
34 Миролюб Войнов, пилот ВВС
До коментар #28 от "Механик":"....И как ги давате тия "дежурства" на ЕФ-16, като и двата не летят по технически причини...."
Българските F-16 Block 70 нилитят за руските шпиони в БГ и простолюдието !!! Питай Москва, Новгород, Краснодар, Энгелс где бензин, интернет и где пабеда 😁
12:51 27.11.2025
35 Всъщност
12:51 27.11.2025
36 Е що не пускаш тия две ракети,
До коментар #8 от "Глас от Отвъдното":а само ходиш да пишеш по форумите?
12:51 27.11.2025
37 Шопо
До коментар #22 от "Миролюб Войнов, патриот":Сарказма е цветущ, но повечето хора не го разбират.
Да подарим нашия Ф16 на Украйна, с него те ще победят Русия и после ще ни го върнат.
Коментиран от #42
12:52 27.11.2025
39 Миролюбееее, ти хубаво
До коментар #6 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":си летял по уреди ама си ударил не лаборатория а заездата на смъртта. Сега Росен Желязков трябва да се обяснява на Палпатин императора.
12:53 27.11.2025
40 Да не се забравя,
12:55 27.11.2025
42 Робота Вася
До коментар #37 от "Шопо":"...Сарказма е цветущ.."
Настоящия сарказъм беше га паднах и си ударих лошо главата на Световното изложение по роботика, Москва.
Когато ми кофти настроението влизам в ютуба и се гледам 😁
Коментиран от #45
12:57 27.11.2025
43 пхенянець..
13:00 27.11.2025
44 Долу ЕС
Коментиран от #47, #52
13:03 27.11.2025
45 Шопо
До коментар #42 от "Робота Вася":Робота Вася не ебойна машина, това е играчка направена от ученици в механитехникум.
Нашия Ф16 е бойна машина, но не може да лети !
Кое му е бойното ?
Коментиран от #53
13:07 27.11.2025
46 Сърп и чук
13:07 27.11.2025
47 Йоско
До коментар #44 от "Долу ЕС":руснаците бяха с немците в Полша,не мисли о единия е по добър от другия, защото на нито единия не му пука за теб
Коментиран от #58
13:08 27.11.2025
49 СРОЧНО
13:08 27.11.2025
50 стоян георгиев
13:09 27.11.2025
51 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите
13:09 27.11.2025
52 Pyccкий Карлик
До коментар #44 от "Долу ЕС":Въпрос на време беше Русия да нападне България !!!
Разхайтената Митрофанова беше оревала Софията за някъв грохнал памятник, който дори не беше руски и ни заплашваше с какво ли не. Слава Богу украинците поставиха Русийката там където и е мястото - в задния двор на цивилизацията редом Гваделупа и Джабути 😁
13:11 27.11.2025
53 Щот сигурно
До коментар #45 от "Шопо":Ще яде бой, ...това му е бойното
13:11 27.11.2025
54 трън
13:17 27.11.2025
55 така, така
Вярно е, че "Русия натрупва ракетни запаси", ама се пита как това се получава. Сигурно в резултат на брилянтните санкции, Русия го закъса така, че да произвежда повече от целокупното НАТО. Икономическите "гиганти" САЩ и ЕС не са в състояние да произвеждат обемите, необходими на 0срайната, а на Русия й остава за натрупване.
Нормално е САЩ да искат бързо сключване на мир, докато в руските условия не влизат Одеска и Днепропетровска области. После колонията 0срайна е по-скоро бреме, а не източник на някакви активи. Обаче, деб.илите в ЕС не схващат залога. 0срайната без излаз на море не представлява интерес за никого. Мижитурките в ЕС, толкова са се вкопчили в постовете си, че не искат войната да спира. Спре ли войната, тия са си отишли в едно с наркомана.
Само дето, тия, така или иначе, ще бъдат свалени и пдложени на съдебни гонения, ама 0срайната към тоя момент вече ще е орязана откъм море. Още някоя година власт на смешниците в ЕС и като резултат - разорена ЕС, унищожена 0срайна и най-важното, осъществени цели на СВО. Оти ги ручахме жабетата, ще е най-малкото, което европееца и онея дето са останали в 0срайната ще могат да кажат.
Коментиран от #57
13:18 27.11.2025
56 Ъъъъъъъъ
13:19 27.11.2025
57 Колонията на САЩ е една.
До коментар #55 от "така, така":И тя Е блатото наречено Русия..
така, така
Само,че трябва да я делят с китайците.
така,така
13:22 27.11.2025
58 ехо,
До коментар #47 от "Йоско":сигурно си наясно защо Сталин подписва с Хитлер въпросния договор за ненападение. Открехни ни малко за ролята на британците в тоя филм. Кого са хванали в двойна игра и защо ли се случва.
13:23 27.11.2025
59 Инна
До коментар #6 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":Таганрог е град в Ростовска област на Русия.
Самолетът, който стои там като манекен, неработещ, от колко години същият ли е? Добре. Победа. Определено ли ще има по-малко удари по Украйна след това? Или е същото както винаги?
Всеки път, когато се опитат да атакуват нашата територия, ние постоянно изключваме захранването в друга част на страната им.
Телеграм канал на Fighterbomber.
„Наистина, снощи (украинските въоръжени сили) унищожиха лабораторен самолет А-60 в Таганрог. Той е летял за последен път през 2016 г. и е бил паркиран там 10 години... защото нямахме пари да го изхвърлим. Сега въпросът с изхвърлянето му е решен... Вторият самолет, повреден в Таганрог, беше А-52ЛЛ. Летаща лаборатория за тестване на компоненти на самолет А-100. Първоначално е бил изрязан от военен Ил-76 с минимален оставащ експлоатационен срок с цел изследвания „Премиер“ и последващо изхвърляне. Така че, той е изпълнил предназначението си и е чакал изхвърляне. Последният му полет е бил през 2018 г.“
„На почти всяко руско военно летище са използвани изведени от експлоатация самолети за създаване на примамки, които „изпълняват перфектно предназначението си“, но „тези два просто се разлагаха, без някаква конкретна по-висша цел“. Те са били удряни и преди“, отбелязва авторът.
13:23 27.11.2025
60 не ни е страх
13:24 27.11.2025
61 факуса
13:24 27.11.2025