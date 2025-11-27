САЩ: Русия трупа ракети за удари и извън Украйна

Президентският пратеник на САЩ Дан Дрискол е предупредил европейските съюзници, че Русия натрупва ракетни запаси, които биха могли да бъдат използвани не само срещу Украйна, но и извън нейните граници, съобщава „Ню Йорк Таймс“, позовавайки се на западни дипломати, предава News.bg.

Според изданието Дрискол е използвал тази нарастваща заплаха като аргумент в подкрепа на необходимостта от бързо подписване на мирно споразумение между Киев и Москва.

През последните дни американският пратеник е провел срещи в Украйна, Женева и Абу Даби, където е представял мирния план на САЩ. Първоначалният му вариант, публикуван от няколко медии, съдържаше условия, определени като неприемливи за Украйна, и като цяло беше по-близък до позициите на Русия.

След консултации с американски и европейски представители планът е бил коригиран. Официалното му съдържание все още не е огласено, но според редица публикации актуализираният вариант вече отчита в по-голяма степен интересите на Украйна, като най-спорните въпроси са оставени за решаване на ниво президенти на САЩ и Украйна.

Както отбелязва NYT, изявленията на Дрискол за руските ракетни запаси целят да подчертаят, че „решение трябва да бъде намерено бързо, тъй като ракетната заплаха нараства и може да има опустошителни последици за Украйна, а и извън нея“. Европейските дипломати са приели предупреждението като изключително сериозно.

В същото време в публикацията се посочват и противоречиви оценки относно реалните мащаби на руското производство на ракети. Миналото лято се появиха данни, че Москва използва новопроизведени ракети за удари срещу Украйна, което поставя под съмнение възможността ѝ да натрупва големи запаси. При атаката срещу детска болница през юли 2024 г. е била използвана ракета, произведена само няколко месеца по-рано.

От друга страна, по данни на украинското военно разузнаване, към юни тази година Русия е увеличила производството на крилати и балистични ракети до около 2900 годишно.

Украинските военновъздушни сили отчитат постепенно нарастване на броя на ракетните удари. Според „Ню Йорк Таймс“ през 2024 г. руската армия е изстреляла 2061 ракети, като през тази година се очаква броят им да се увеличи.

Експертът от Университета в Осло Фабиан Хофман смята, че „обемите на производството не съответстват напълно на броя на изстрелванията“, което означава, че Русия вероятно складира ракети. Той изразява особена тревога и за изчерпването на украинските средства за противовъздушна отбрана.

Хофман предупреждава още, че Русия няма да прекрати производството на ракети дори при евентуална пауза във военните действия или след края на войната. „Ако Русия излезе победител от този конфликт, може да се почувства окуражена за нови авантюри и да натрупа огромни запаси от далекобойни оръжия“, посочва експертът.