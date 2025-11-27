Новини
Свят »
Русия »
САЩ: Русия трупа ракети за удари и извън Украйна

САЩ: Русия трупа ракети за удари и извън Украйна

27 Ноември, 2025 12:26 2 274 61

  • сащ-
  • русия-
  • удари-
  • украйна-
  • ракети

Пратеник на Вашингтон предупреждава Европа за нарастваща заплаха и настоява за бързо мирно споразумение

САЩ: Русия трупа ракети за удари и извън Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентският пратеник на САЩ Дан Дрискол е предупредил европейските съюзници, че Русия натрупва ракетни запаси, които биха могли да бъдат използвани не само срещу Украйна, но и извън нейните граници, съобщава „Ню Йорк Таймс“, позовавайки се на западни дипломати, предава News.bg.

Според изданието Дрискол е използвал тази нарастваща заплаха като аргумент в подкрепа на необходимостта от бързо подписване на мирно споразумение между Киев и Москва.

През последните дни американският пратеник е провел срещи в Украйна, Женева и Абу Даби, където е представял мирния план на САЩ. Първоначалният му вариант, публикуван от няколко медии, съдържаше условия, определени като неприемливи за Украйна, и като цяло беше по-близък до позициите на Русия.

След консултации с американски и европейски представители планът е бил коригиран. Официалното му съдържание все още не е огласено, но според редица публикации актуализираният вариант вече отчита в по-голяма степен интересите на Украйна, като най-спорните въпроси са оставени за решаване на ниво президенти на САЩ и Украйна.

Както отбелязва NYT, изявленията на Дрискол за руските ракетни запаси целят да подчертаят, че „решение трябва да бъде намерено бързо, тъй като ракетната заплаха нараства и може да има опустошителни последици за Украйна, а и извън нея“. Европейските дипломати са приели предупреждението като изключително сериозно.

В същото време в публикацията се посочват и противоречиви оценки относно реалните мащаби на руското производство на ракети. Миналото лято се появиха данни, че Москва използва новопроизведени ракети за удари срещу Украйна, което поставя под съмнение възможността ѝ да натрупва големи запаси. При атаката срещу детска болница през юли 2024 г. е била използвана ракета, произведена само няколко месеца по-рано.

От друга страна, по данни на украинското военно разузнаване, към юни тази година Русия е увеличила производството на крилати и балистични ракети до около 2900 годишно.

Украинските военновъздушни сили отчитат постепенно нарастване на броя на ракетните удари. Според „Ню Йорк Таймс“ през 2024 г. руската армия е изстреляла 2061 ракети, като през тази година се очаква броят им да се увеличи.

Експертът от Университета в Осло Фабиан Хофман смята, че „обемите на производството не съответстват напълно на броя на изстрелванията“, което означава, че Русия вероятно складира ракети. Той изразява особена тревога и за изчерпването на украинските средства за противовъздушна отбрана.

Хофман предупреждава още, че Русия няма да прекрати производството на ракети дори при евентуална пауза във военните действия или след края на войната. „Ако Русия излезе победител от този конфликт, може да се почувства окуражена за нови авантюри и да натрупа огромни запаси от далекобойни оръжия“, посочва експертът.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гост

    33 9 Отговор
    Дрискол се на..............кал..!

    12:27 27.11.2025

  • 2 разбира се

    10 29 Отговор
    Русия така е спечелила териториите си..... даже и Волжка България се стопи в руска територия

    Коментиран от #38

    12:28 27.11.2025

  • 3 Еврожинжър

    15 8 Отговор
    Ние пък оформихме големи ропи за да ги поемем.

    12:29 27.11.2025

  • 4 А сащ "трупат"

    45 10 Отговор
    Военни бази и оръжия по цял свят.

    12:29 27.11.2025

  • 5 Зеления път

    36 9 Отговор
    Абе, някой чел ли е нещо за Зеленото днес?

    Коментиран от #20

    12:30 27.11.2025

  • 6 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    10 40 Отговор
    Удари...

    Нощес F-16 Block 70 ударихме военно летище Таганрок, Луганска област !!! Задача - поразяване самолет лаборатория А-60 със секретно лазерно оръжие. Лошо време, мъгла, силен страничен вятър, стелт режим, тъмно лазерозащитно фолио на шлема, пилотаж строго по уреди, спуснати заслонки на двигателите, крейсерски 900км/ч бръснещ полет ниско под хоризонта на радарите, височина 65 метра над траншеите, на прицела "граждански самольот" с купол отгоре, пуск - две ракети Сайдуинд въздух-земя разцепват руското небе прихващат целта - А60 "хитро" покрит с някакви стари гуми и найлони, БАМ - взрив, огън, целта поразена, десетина казаци с кофи се хвърлят да гасят отломките, безполезно. Вираж и пълен форсаж към България. Рапорт даден, рапорт приет - мисия изпълнена 😁👍

    Коментиран от #14, #19, #39, #59

    12:32 27.11.2025

  • 7 име

    31 9 Отговор
    Ами, да, руснаците няма да си играят на СВО срещу неонацистите, озурпирали властта в ЕССР или островните poдocмecители. Ракети ще има за всички!

    12:33 27.11.2025

  • 8 Глас от Отвъдното

    50 35 Отговор
    Две ядрени ракети по Москва и Санкт Петербург ще вразумят рашистите много бързо.

    Коментиран от #17, #36

    12:33 27.11.2025

  • 9 Шопо

    28 29 Отговор
    Всички които помагат на Зеленски с пари и оръжие са врагове на Русия.
    Подаръци ще има за всички.

    12:34 27.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ай ся,

    34 4 Отговор
    уточнете се: един път Русия е много слаба и ще фалира,друг път ще напада Европа- кое е истината?!

    Коментиран от #22

    12:35 27.11.2025

  • 12 Плaмeн

    6 15 Отговор
    Руските ракети са хипер-мега-ултра високоточни .
    Те никога няма гръмнат върху някоя наша копейка .

    Коментиран от #25

    12:36 27.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хахахаха

    15 2 Отговор
    Аха. Значи с мирно споразумение, ще се спрат руските ракети??? От къде тая логика?

    12:38 27.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Шопо

    8 9 Отговор

    До коментар #6 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    Зеленски е велик политик, с пощ от ЕС и България Той може да победи Русия.
    Слава на великия Зеленски и неговите съучастници ЕС и България.

    12:39 27.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ганя Путинофила

    18 1 Отговор
    Който има ще трупа!
    Кой блял, ще духа супата!

    12:39 27.11.2025

  • 22 Миролюб Войнов, патриот

    4 15 Отговор

    До коментар #11 от "Ай ся,":

    Няма значение...
    България, Европа и Света трябва да сме готови всеки миг да дадем отпор на разпрания ру3ки галош.
    Затова ние българските пилоти на F-16 Block 70 денонощно носим дежурство. Дежурство за да осигурим на децата Мирно българско небе и европейско бъдеще !!!

    Коментиран от #28, #37

    12:40 27.11.2025

  • 23 Плaмeн

    10 2 Отговор
    Това с лазера е тотална глупост .
    През зимата не може да се използв в нашите географски ширини . Влага , мъгла , дъжд , сняг ... А и за лятото е много съмнително .

    Който е учил физика ги знае тези неща .

    12:40 27.11.2025

  • 24 Механик

    19 1 Отговор
    Ем, че от къде тия ракети?? Дойчевеле, бесарпския фронт и Джамбаза още преди 3 години обявиха, че Русия НЯ-МА ракети.
    Интересна работа?!

    12:41 27.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Хмм

    3 10 Отговор
    Да не би блатото да спре да трупа ракети след мирно споразумение? Блатото трупаше войски на вратата на Украйна докато твърдеше, че било цитирам "безумно да нападат Украйна". Решението е Москва да изчезне от лицето на Земята.

    12:44 27.11.2025

  • 27 чикчирик

    1 1 Отговор
    Бота се размърда се след Покровск и Купянск.

    12:45 27.11.2025

  • 28 Механик

    15 1 Отговор

    До коментар #22 от "Миролюб Войнов, патриот":

    И как ги давате тия "дежурства" на ЕФ-16, като и двата не летят по технически причини, за които вашите ментори се оправдават, че самолетите трябвало да преминат етап на приемане и чак тогава ще могат да дават "бойно дежурство". Пак по думите на горното, това приемнае щяло да приключи 2027-ма година.
    Да не би да даваш дежурства върху тоалетната чиния, па да си въобразяваш ,че си пилот?

    Коментиран от #34

    12:47 27.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Русия няма ракети и се

    9 2 Отговор
    бият със сапьорски лопатки, забравихте ли? А пък те Покровск и Купянск и бездруго нямаха никакво стратегическо значение.

    12:49 27.11.2025

  • 32 Локи

    5 2 Отговор
    Мчи Буревестник мое си обикаля земята няколко пъти, голяма новина, само да не кацне в Америка.

    12:49 27.11.2025

  • 33 Те Покровск и Купянск и

    6 1 Отговор

    До коментар #20 от "Хахахаха":

    бездруго нямали никакво стратегическо значение.

    12:50 27.11.2025

  • 34 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    3 7 Отговор

    До коментар #28 от "Механик":

    "....И как ги давате тия "дежурства" на ЕФ-16, като и двата не летят по технически причини...."

    Българските F-16 Block 70 нилитят за руските шпиони в БГ и простолюдието !!! Питай Москва, Новгород, Краснодар, Энгелс где бензин, интернет и где пабеда 😁

    12:51 27.11.2025

  • 35 Всъщност

    4 1 Отговор
    Ню Йорк Таймс предупреждава, че Русия трупа ракетни запаси, позовавайки се на анонимни западни дипломати.

    12:51 27.11.2025

  • 36 Е що не пускаш тия две ракети,

    4 11 Отговор

    До коментар #8 от "Глас от Отвъдното":

    а само ходиш да пишеш по форумите?

    12:51 27.11.2025

  • 37 Шопо

    8 8 Отговор

    До коментар #22 от "Миролюб Войнов, патриот":

    Сарказма е цветущ, но повечето хора не го разбират.
    Да подарим нашия Ф16 на Украйна, с него те ще победят Русия и после ще ни го върнат.

    Коментиран от #42

    12:52 27.11.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Миролюбееее, ти хубаво

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    си летял по уреди ама си ударил не лаборатория а заездата на смъртта. Сега Росен Желязков трябва да се обяснява на Палпатин императора.

    12:53 27.11.2025

  • 40 Да не се забравя,

    0 0 Отговор
    че оръжията също са стока.

    12:55 27.11.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Робота Вася

    3 4 Отговор

    До коментар #37 от "Шопо":

    "...Сарказма е цветущ.."

    Настоящия сарказъм беше га паднах и си ударих лошо главата на Световното изложение по роботика, Москва.
    Когато ми кофти настроението влизам в ютуба и се гледам 😁

    Коментиран от #45

    12:57 27.11.2025

  • 43 пхенянець..

    2 2 Отговор
    Да бе масква ще гледа как урсулците с полички се въоръжават даже ще им плескат-и на бис ше ги изкарат ..ние също ще помагаме-сега бичиме снаряди на ден-колкото юръпо за седмица..даже взехме лицензо на кимискандер и с него ще се съединиме с южнаците..нещо като виетнамците дето батисаха чичо сам

    13:00 27.11.2025

  • 44 Долу ЕС

    4 3 Отговор
    нито една държава член на нато или ес или ез или шенген не е наладната от Русия, но те решиха да се въоръжават срешу и само срещу Русия? те да не са глупаци????? от сегашните членки на нато и ес поне 10 държави имаха войски в Русия и срешу Русия през 1940-1945 докато не ги кротнаха за едни 80г. Сега пак надигата глава на изток мам и цата им лицемерна

    Коментиран от #47, #52

    13:03 27.11.2025

  • 45 Шопо

    4 3 Отговор

    До коментар #42 от "Робота Вася":

    Робота Вася не ебойна машина, това е играчка направена от ученици в механитехникум.
    Нашия Ф16 е бойна машина, но не може да лети !
    Кое му е бойното ?

    Коментиран от #53

    13:07 27.11.2025

  • 46 Сърп и чук

    5 2 Отговор
    НИдей така ва,пратенико...Русия атакува с лопати и котлони,как така плашиш епилирана Еуропа,нИдей така,брат.

    13:07 27.11.2025

  • 47 Йоско

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Долу ЕС":

    руснаците бяха с немците в Полша,не мисли о единия е по добър от другия, защото на нито единия не му пука за теб

    Коментиран от #58

    13:08 27.11.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 СРОЧНО

    1 2 Отговор
    РУСОФОБИТЕ И ДЕЦАТА ИМ НА ФРОНТА В УКРА. НО С ПАМПЕРСИ.

    13:08 27.11.2025

  • 50 стоян георгиев

    0 1 Отговор
    Тази лелка трие всеки коментар.

    13:09 27.11.2025

  • 51 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите

    2 1 Отговор
    Харесаха тази новина💰

    13:09 27.11.2025

  • 52 Pyccкий Карлик

    5 4 Отговор

    До коментар #44 от "Долу ЕС":

    Въпрос на време беше Русия да нападне България !!!
    Разхайтената Митрофанова беше оревала Софията за някъв грохнал памятник, който дори не беше руски и ни заплашваше с какво ли не. Слава Богу украинците поставиха Русийката там където и е мястото - в задния двор на цивилизацията редом Гваделупа и Джабути 😁

    13:11 27.11.2025

  • 53 Щот сигурно

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Шопо":

    Ще яде бой, ...това му е бойното

    13:11 27.11.2025

  • 54 трън

    0 0 Отговор
    това с ракетите си блъфирайте по американско руски кино копажни продукции. сащ и русия не заплашвайте ЕС. ще бъдете прекършени

    13:17 27.11.2025

  • 55 така, така

    2 1 Отговор
    Поредния преразказ за яловата дипломация на западняците. Тия се чудят как хем да не признаят загубата си, хем да измамят руснаците, вменявайки на победителя задължения като на загубил. Е, няма как да стане, победителя взима всичко. Да се радват, че на руснаците условията към момента не са убийствени за ЕС и САЩ.
    Вярно е, че "Русия натрупва ракетни запаси", ама се пита как това се получава. Сигурно в резултат на брилянтните санкции, Русия го закъса така, че да произвежда повече от целокупното НАТО. Икономическите "гиганти" САЩ и ЕС не са в състояние да произвеждат обемите, необходими на 0срайната, а на Русия й остава за натрупване.
    Нормално е САЩ да искат бързо сключване на мир, докато в руските условия не влизат Одеска и Днепропетровска области. После колонията 0срайна е по-скоро бреме, а не източник на някакви активи. Обаче, деб.илите в ЕС не схващат залога. 0срайната без излаз на море не представлява интерес за никого. Мижитурките в ЕС, толкова са се вкопчили в постовете си, че не искат войната да спира. Спре ли войната, тия са си отишли в едно с наркомана.
    Само дето, тия, така или иначе, ще бъдат свалени и пдложени на съдебни гонения, ама 0срайната към тоя момент вече ще е орязана откъм море. Още някоя година власт на смешниците в ЕС и като резултат - разорена ЕС, унищожена 0срайна и най-важното, осъществени цели на СВО. Оти ги ручахме жабетата, ще е най-малкото, което европееца и онея дето са останали в 0срайната ще могат да кажат.

    Коментиран от #57

    13:18 27.11.2025

  • 56 Ъъъъъъъъ

    0 0 Отговор
    Ъъъъъъъъъ

    13:19 27.11.2025

  • 57 Колонията на САЩ е една.

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "така, така":

    И тя Е блатото наречено Русия..
    така, така
    Само,че трябва да я делят с китайците.
    така,така

    13:22 27.11.2025

  • 58 ехо,

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Йоско":

    сигурно си наясно защо Сталин подписва с Хитлер въпросния договор за ненападение. Открехни ни малко за ролята на британците в тоя филм. Кого са хванали в двойна игра и защо ли се случва.

    13:23 27.11.2025

  • 59 Инна

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    Таганрог е град в Ростовска област на Русия.

    Самолетът, който стои там като манекен, неработещ, от колко години същият ли е? Добре. Победа. Определено ли ще има по-малко удари по Украйна след това? Или е същото както винаги?
    Всеки път, когато се опитат да атакуват нашата територия, ние постоянно изключваме захранването в друга част на страната им.

    Телеграм канал на Fighterbomber.
    „Наистина, снощи (украинските въоръжени сили) унищожиха лабораторен самолет А-60 в Таганрог. Той е летял за последен път през 2016 г. и е бил паркиран там 10 години... защото нямахме пари да го изхвърлим. Сега въпросът с изхвърлянето му е решен... Вторият самолет, повреден в Таганрог, беше А-52ЛЛ. Летаща лаборатория за тестване на компоненти на самолет А-100. Първоначално е бил изрязан от военен Ил-76 с минимален оставащ експлоатационен срок с цел изследвания „Премиер“ и последващо изхвърляне. Така че, той е изпълнил предназначението си и е чакал изхвърляне. Последният му полет е бил през 2018 г.“

    „На почти всяко руско военно летище са използвани изведени от експлоатация самолети за създаване на примамки, които „изпълняват перфектно предназначението си“, но „тези два просто се разлагаха, без някаква конкретна по-висша цел“. Те са били удряни и преди“, отбелязва авторът.

    13:23 27.11.2025

  • 60 не ни е страх

    0 0 Отговор
    Не ни е страх. Започвайте! Имали ракети. Ок. И ние има е.

    13:24 27.11.2025

  • 61 факуса

    0 0 Отговор
    ха ха ще ви се пауза говеда,за да набирате сили,свърши се вашата свиквайте

    13:24 27.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания