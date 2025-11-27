Новини
Разполагането на турски войски в Украйна зависи от примирието с Русия, заяви Анкара
  Тема: Украйна

Разполагането на турски войски в Украйна зависи от примирието с Русия, заяви Анкара

27 Ноември, 2025 14:54 436 10

  • турция-
  • украйна-
  • турски войски-
  • примирие-
  • русия-
  • анкара

Турция настоява за ясни условия и рамка на мисията преди участие на турски сили

Разполагането на турски войски в Украйна зависи от примирието с Русия, заяви Анкара - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Всякакви дискусии за разполагането на турски войски в Украйна могат да се водят едва след постигане на мирно споразумение за прекратяване на огъня между Украйна и Русия, предава РБК-Украйна, цитирана от Фокус.

Турция, която поддържа добри отношения както с Москва, така и с Киев, обяви, че е готова да разгледа разполагането на войските едва след уточняване на конкретните условия.

„Първо, трябва да се установи прекратяването на огъня между Русия и Украйна. След това трябва да се установи рамка на мисията с ясен мандат и да се определи степента, в която всяка страна ще допринесе“, заявиха от Турското министерство на отбраната по време на пресконференция.

По-рано тази седмица, на 25 ноември, френският президент Еманюел Макрон посочи, че френски, британски и турски войници могат да бъдат разположени в Украйна след сключване на мирното споразумение. Той подчерта, че няма да има траен мир, ако украинската армия бъде ограничена в способността си да се защитава.

Обединеното кралство също потвърди готовността си да разположи войски в Украйна след прекратяването на огъня.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 123

    9 0 Отговор
    Когато си п.рост няма значение дали си натовец или руснак. Просто си п.рост. Ердоган е в НАТО, но е умен човек. И се съобразява с руснаците. А нашите наведени куртизан.ки са по-ербап от турците и се напинят да се бият.

    14:58 27.11.2025

  • 2 Ясно

    11 0 Отговор
    Пашата не е глупав да застане срещу Путин. Виж Макрона е.

    Коментиран от #5

    14:58 27.11.2025

  • 3 значи ,

    3 0 Отговор
    Ердо и той - на всяко гърне - меродия .....

    14:58 27.11.2025

  • 4 Зеля

    6 0 Отговор
    Поръчах на Макрона двуметров пилон за да сменя старото дилдо ама ми отказа. Трябвал му още.

    14:59 27.11.2025

  • 5 ха-ха

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ясно":

    Макарончо срещу деда си не може да застане , тръгнал руснаците да бори .

    15:00 27.11.2025

  • 6 Българин .

    4 0 Отговор
    Ердо подви опашка. Турски войски няма да има в Украйна!

    15:03 27.11.2025

  • 7 Чуй чуй

    3 0 Отговор
    Дипломацията е първата важна стъпка във всеки конфликт. Ердо е хитър и върви стъпка по стъпка. Макроня е лаладжия и провален политик. Путин е държавник от класа, стратег, пълководец, играч от висшата лига. Има какво да учат от него.

    15:04 27.11.2025

  • 8 az СВО Победа 80

    1 0 Отговор
    Какво участие???
    Какви пет лева???
    Какви мисии???

    🤣🤣🤣

    15:05 27.11.2025

  • 9 пешо

    2 0 Отговор
    това няма как да стане

    15:06 27.11.2025

  • 10 Прокопи Катъра

    0 0 Отговор
    Реджеп се шегува. Кой ще му разреши да разполага турски войски на територията на СССР.

    15:07 27.11.2025

Новини по държави:
