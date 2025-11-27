Разполагането на турски войски в Украйна зависи от примирието с Русия, заяви Анкара

Всякакви дискусии за разполагането на турски войски в Украйна могат да се водят едва след постигане на мирно споразумение за прекратяване на огъня между Украйна и Русия, предава РБК-Украйна, цитирана от Фокус.

Турция, която поддържа добри отношения както с Москва, така и с Киев, обяви, че е готова да разгледа разполагането на войските едва след уточняване на конкретните условия.

„Първо, трябва да се установи прекратяването на огъня между Русия и Украйна. След това трябва да се установи рамка на мисията с ясен мандат и да се определи степента, в която всяка страна ще допринесе“, заявиха от Турското министерство на отбраната по време на пресконференция.

По-рано тази седмица, на 25 ноември, френският президент Еманюел Макрон посочи, че френски, британски и турски войници могат да бъдат разположени в Украйна след сключване на мирното споразумение. Той подчерта, че няма да има траен мир, ако украинската армия бъде ограничена в способността си да се защитава.

Обединеното кралство също потвърди готовността си да разположи войски в Украйна след прекратяването на огъня.