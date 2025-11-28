Белгия се опасява, че използването на замразени руски активи може да провали постигането на мир в Украйна

Премиерът на Белгия Барт де Вевер заяви, че използването на замразени руски активи може да извади от релсите процеса за постигане на споразумение за мир в Украйна, предаде Ройтерс.
„Прибързаното придвижване към предлаганата схема за репарационен заем може да има странични вреди", предупреди Де Вевер в писмо, адресирано до председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, с което се е запознало финансовото издание „Файненшъл таймс“.
Европейските лидери се опитаха на срещата си на върха миналия месец да се споразумения по план за използване на 140 милиарда евро (162 милиарда долара) от замразените руски активи, за да отпуснат заем на Киев, но не получиха тогава подкрепа от Белгия, в която се съхранява по-голямата част от тези средства.
ЕК се надява, че ще разсее белгийските опасения в проектопредложение, което ще бъде представено тази седмица и което ще касае използването на замразени руски активи в подкрепа на Киев през 2026 г. и 2027 г. , заявиха европейски представители.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 Тези пари ще са гаранция за
До коментар #2 от "Ъъъъъъъъъъ":репарациите които агресора трябва да плати на Украйна. Никой няма да ги върне на Русия докато не свърши войната и не бъдат уредени тези въпроси.
Коментиран от #5
05:29 28.11.2025
5 Доларите в марки
До коментар #3 от "Тези пари ще са гаранция за":Репарации плащат тези, които губят войните. Прочети малко история, но не от македонските или бг учебниците.
05:36 28.11.2025
6 Успокой се копейко !
До коментар #2 от "Ъъъъъъъъъъ":Това е само форма на натиск. Никой няма да краде парите на кремълските фашисти. Активите ще останат замразени докато Русия не плати на Украйна щетите от агресията си. В близките 100 години няма да бъдат върнати на Кремъл.
Коментиран от #12
05:36 28.11.2025
7 Българин 681
Няма от какво да се опасява, а трябва да бъде сигурна.
В Русия има много европейски активи, скоро може и да са руски......
05:38 28.11.2025
10 Урсула
А останаха още 18 милиона украинци.
05:49 28.11.2025
11 Не ми пука за Русия
До коментар #8 от "Много си загрижен за рашистките пари, а":А за Европа! И за горките украинци.
А ти? За Урсулите ли си се загрижил!
05:57 28.11.2025
12 Ще бъдете ли така любезен да обясните
До коментар #6 от "Успокой се копейко !":защо тази форма на натиск се разисква на високо ниво в ЕС вече няколко пъти и ще се разисква отново през декември?
06:02 28.11.2025