Белгия се опасява, че използването на замразени руски активи може да провали постигането на мир в Украйна
  Тема: Украйна

Белгия се опасява, че използването на замразени руски активи може да провали постигането на мир в Украйна

28 Ноември, 2025 04:47, обновена 28 Ноември, 2025 04:51 827 12

Прибързаното придвижване към предлаганата схема за репарационен заем може да има странични вреди, смята премиерът Барт де Вевер

Белгия се опасява, че използването на замразени руски активи може да провали постигането на мир в Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Премиерът на Белгия Барт де Вевер заяви, че използването на замразени руски активи може да извади от релсите процеса за постигане на споразумение за мир в Украйна, предаде Ройтерс.

„Прибързаното придвижване към предлаганата схема за репарационен заем може да има странични вреди", предупреди Де Вевер в писмо, адресирано до председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, с което се е запознало финансовото издание „Файненшъл таймс“.

Още новини от Украйна

Европейските лидери се опитаха на срещата си на върха миналия месец да се споразумения по план за използване на 140 милиарда евро (162 милиарда долара) от замразените руски активи, за да отпуснат заем на Киев, но не получиха тогава подкрепа от Белгия, в която се съхранява по-голямата част от тези средства.

ЕК се надява, че ще разсее белгийските опасения в проектопредложение, което ще бъде представено тази седмица и което ще касае използването на замразени руски активи в подкрепа на Киев през 2026 г. и 2027 г. , заявиха европейски представители.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тези пари ще са гаранция за

    14 7 Отговор

    До коментар #2 от "Ъъъъъъъъъъ":

    репарациите които агресора трябва да плати на Украйна. Никой няма да ги върне на Русия докато не свърши войната и не бъдат уредени тези въпроси.

    Коментиран от #5

    05:29 28.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Доларите в марки

    9 10 Отговор

    До коментар #3 от "Тези пари ще са гаранция за":

    Репарации плащат тези, които губят войните. Прочети малко история, но не от македонските или бг учебниците.

    05:36 28.11.2025

  • 6 Успокой се копейко !

    11 9 Отговор

    До коментар #2 от "Ъъъъъъъъъъ":

    Това е само форма на натиск. Никой няма да краде парите на кремълските фашисти. Активите ще останат замразени докато Русия не плати на Украйна щетите от агресията си. В близките 100 години няма да бъдат върнати на Кремъл.

    Коментиран от #12

    05:36 28.11.2025

  • 7 Българин 681

    8 9 Отговор
    "Белгия се опасява"???
    Няма от какво да се опасява, а трябва да бъде сигурна.
    В Русия има много европейски активи, скоро може и да са руски......

    05:38 28.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Урсула

    5 5 Отговор
    Ами като няма вече пари откъде другаде да вземем, за да открие Зеленски последния украинец?
    А останаха още 18 милиона украинци.

    05:49 28.11.2025

  • 11 Не ми пука за Русия

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Много си загрижен за рашистките пари, а":

    А за Европа! И за горките украинци.
    А ти? За Урсулите ли си се загрижил!

    05:57 28.11.2025

  • 12 Ще бъдете ли така любезен да обясните

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Успокой се копейко !":

    защо тази форма на натиск се разисква на високо ниво в ЕС вече няколко пъти и ще се разисква отново през декември?

    06:02 28.11.2025

