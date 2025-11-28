Новини
Антикорупционните служби претърсват дома на Андрий Ермак ВИДЕО
  Тема: Украйна

Антикорупционните служби претърсват дома на Андрий Ермак ВИДЕО

28 Ноември, 2025 09:21, обновена 28 Ноември, 2025 09:35 2 619 67

  • андрий ермак-
  • дом-
  • украйна-
  • обиск

Новината съобщи депутатът от Върховната рада Ярослав Железняк. Според "Украинска правда“ обиските се извършват в правителствения район

Антикорупционните служби претърсват дома на Андрий Ермак ВИДЕО - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинските антикорупционни агенции са извършили претърсвания в дома на ръководителя на кабинета на Володимир Зеленски, Андрий Eрмак, съобщи депутата от Върховната рада Ярослав Железняк.

„НАБУ /б.р. Националното антикорупционно бюро/ и САП /б.р. Специализирана антикорупционна прокуратура/ извършват претърсвания в дома на Андрий Ермак тази сутрин“, написа той в Telegram.

Антикорупционната агенция уточни, че действа като част от разследване. Според „Украинска правда“ претърсванията се извършват в правителствения квартал.

"Разследващите действия в дома на Ермак, текат от ранна сутрин. Претърсванията се провеждат, ако не се лъжа, от пет часа сутринта“, каза Железняк.

Парламентаристът уточни и мястото, където работят служители на агенцията за борба с корупцията. „Що се отнася до мястото на претърсването, това е апартаментът на Андрей Ермак. Намира се в затворена част на правителствения квартал“, каза той.

„Украинска правда“ също съобщи за претърсванията в дома на Ермак, публикувайки снимка от мястото. На снимката се виждат приблизително 10 служители на Националното бюро за борба с корупцията на Украйна и Специализираната прокуратура за борба с корупцията, преминаващи през контролно-пропускателен пункт в правителствения квартал.

Местонахождението на Ермак все още е неизвестно. Няма официални коментари по отношение на ситуацията.

На 10 ноември НАБУ и САП обявиха мащабна операция, наречена „Мидас“, за разкриване на голяма корупционна схема в енергийния сектор. Схемата била ръководена от бизнесмена и приятел на Зеленски Тимур Миндич. Претърсвания бяха извършени в дома му, както и в жилището на министъра на правосъдието Герман Галушченко, който оттогава е уволнен, и в компанията „Енергоатом“.

Според разследващите, участниците в престъпната схема са изпрали най-малко 100 милиона долара. Същия ден НАБУ започна да публикува откъси от записи на разговори в апартамента на Миндич, в които са обсъждани корупционни схеми. Налични са общо 1000 часа аудио записи.

На 11 ноември НАБУ повдигна първите си обвинения, включително срещу Миндич като ръководител на престъпна организация, както и срещу бившия вицепремиер и бивш министър на националното единство Олексий Чернишов, който е приятел и кръстник на Зеленски. Самият Миндич, известен като „човекът с портфейла“ на Зеленски, напусна Украйна няколко часа преди обиските и в момента е в Израел. На 17 ноември се появиха съобщения, че Ермак може да се появи на записите под псевдонима „Али Баба“.

"Украинска правда" по-рано съобщи, че близкото обкръжение на Зеленски го е посъветвало да уволни Ермак поради замесването му в корупционния скандал в енергийния сектор. Тази идея е била подкрепена от много членове на Върховната рада. Вместо това Зеленски го назначи за ръководител на преговорната делегация със Съединените щати и другите партньори на Киев за разрешаване на конфликта с Русия.


Украйна
Оценка 4.3 от 17 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    46 0 Отговор
    Тези шии не са от туршии.

    09:27 28.11.2025

  • 2 Цитат

    54 0 Отговор
    "Сега всеки може да види как „украинците, умиращи под руските бомби“, демонстрирайки характера на нацията пред световната и местната публика, всъщност удобно управляват акаунтите си от Лондон, Париж, Варшава и Тел Авив, използвайки съответните британски пари.
    Дори според най-предварителните данни това е бил мощен удар в стомаха за британското и украинското разузнаване: внезапно, жестоко и безвъзвратно, безбройните „украински доброволци“, „активистки“, „лекари“, „одески жени“ и „киевски майки“, както и всякакви „страдащи цивилни в окупираните от Русия райони“, бяха разобличени."

    09:28 28.11.2025

  • 3 Миролюб Войнов, анализатор

    51 1 Отговор
    Как бе, та това е главния преговарящ !!!
    Кво се случва в Украйна, кой е наредил това безобразие ??? 😁

    Коментиран от #7

    09:29 28.11.2025

  • 4 НойкоНоевски

    39 1 Отговор
    Украински цирк "Мальi Театр" представя на почитаемата публика тази пиеса....

    09:29 28.11.2025

  • 5 Гориил

    42 1 Отговор
    Вижте златни тоалетни и откраднати банкноти. Ако Ерамак каже още една дума, тези снимки ще изтекат във вестниците.

    Коментиран от #47

    09:30 28.11.2025

  • 6 Вашето мнение

    31 2 Отговор
    България и българският народ винаги са подкрепяли корупцията и фашизма. Сало украине.

    Коментиран от #11

    09:30 28.11.2025

  • 7 Хи их хи

    15 0 Отговор

    До коментар #3 от "Миролюб Войнов, анализатор":

    ФБР кой!

    09:30 28.11.2025

  • 8 Българин

    48 0 Отговор
    Важното е, че у нас няма корупция. Никой не претърсва домът на желяско, нито на буци, нито напеевс. Един корупционер бяха фанали, ама вчера и той се оказа невинен.

    09:30 28.11.2025

  • 9 Какви одухотворени

    31 0 Отговор
    физиономии имат и двамата...

    Коментиран от #23

    09:30 28.11.2025

  • 10 Гориил

    30 0 Отговор
    И този корумпиран чиновник твърди, че не продава Донбас?

    09:32 28.11.2025

  • 11 Вашето мнение

    42 0 Отговор

    До коментар #6 от "Вашето мнение":

    Боци вече свали украинското знаме от централата. "Аз зеленски не го познавам"

    09:32 28.11.2025

  • 12 Алооо службите!!!

    31 1 Отговор
    Това дето го търсите вече не е там!

    Коментиран от #27

    09:33 28.11.2025

  • 13 гйерда

    45 1 Отговор
    ГЕРБ и ПП и ДБ педофили, милиарди дадоха от парите на българите на тези бандера фашисти в Украйна за да серрат в златни тоалетни. Българите ровят в кофите за боклук, а ГЕРБ и ПП и ДБ педофили хранят фашагите. 48 милиарда долара прибрал надрусания наркоман Зеленски, а тука Винету му се моли да се снима с него. Оставка на разбойниците от ГЕРБ и другарчета дето грабят с тях.

    Коментиран от #18

    09:33 28.11.2025

  • 14 пешо

    24 0 Отговор
    късно е имаше време да изнесе всичко

    09:33 28.11.2025

  • 15 Механик

    40 1 Отговор
    По всичко е видно, че краят на зеления палячо е много близък.
    Ако се докаже, че Ермак е корумпиран (а то ще се докаже), това ще тотален и смъртоносен удар по киевската хунта. Тия корупционни "разкритя" изобщо не са случайни.
    Мъката за евро-пуделите едва сега започва.
    Само чакам да чуя как розАвите понита пърхат с възбудените си носленца.

    09:34 28.11.2025

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    39 0 Отговор
    Следва въпрос за
    48 ООО ООО ООО $$$ превъртени през банки на родината на Кая Калас❗❗❗

    09:34 28.11.2025

  • 17 Уф Божкеее...!

    32 0 Отговор
    ТеА пА сега са се сетили да претърсват дома на Ермак...?!?!
    Че те минаха 10 дена откак гръмна скандала ...!
    Миндич веднага изчезна зад граница,а Ермак е имал достатъчно време да укрие уликите,уличаващи го в корупция...!

    Коментиран от #29, #30

    09:35 28.11.2025

  • 18 Соня

    35 0 Отговор

    До коментар #13 от "гйерда":

    Споко, само след месец боци, шиши, ристю и сие няма да познават зиленски.

    09:35 28.11.2025

  • 19 Данко Харсъзина

    22 1 Отговор
    Нещо става в Украйна... Май войната ще приключи без бай Дончо и без Путин. Украинците ми се издигнаха в очите.

    09:36 28.11.2025

  • 20 Пенсионер 69 годишен

    33 1 Отговор
    Докато ФБР не ги арестува и не ги разпита в Гуантанамо, няма да спрат да крадат!

    09:36 28.11.2025

  • 21 Миролюб Войнов, следовател

    20 0 Отговор
    "...Местонахождението на Ермак все още е неизвестно..."

    Не бе, тук при мен е заподозрения....
    С краката в легена и две жици на тях 😄😄😄

    09:36 28.11.2025

  • 22 ха-ха

    15 0 Отговор
    Гарван гарвану око не вади !

    09:36 28.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Последния Софиянец

    24 1 Отговор
    Има ли златната тоалетна чиния и биде!?

    09:38 28.11.2025

  • 25 Вашето мнение

    31 0 Отговор
    Сега целия прайд в Бг ще види защо мърцуля и кая са луди русофобки. Яко се хлеби от тая русофобия.

    09:38 28.11.2025

  • 26 Народната мъдрост

    23 1 Отговор
    Г@з глава затрива !

    09:39 28.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Последния Софиянец

    26 0 Отговор
    И български политици и търговци на оръжие са замесени според ФБР.

    Коментиран от #50

    09:39 28.11.2025

  • 29 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    16 0 Отговор

    До коментар #17 от "Уф Божкеее...!":

    Има една снимка в мрежата, оня с удивителните може да я качи и тук❗
    За много пачки от хартийки на които се вижда портрет, май на Франклин, до цифра 100 ❗❗

    09:39 28.11.2025

  • 30 Няма нищо случайно на този свят!

    21 0 Отговор

    До коментар #17 от "Уф Божкеее...!":

    Просто ,,службите" умишлено са му оставили време,да укрие уликите и сега играят театър...!

    Коментиран от #38

    09:41 28.11.2025

  • 31 Леле -леле 🤔

    24 0 Отговор
    В украинския корупционен скандал стана ясно за двама българи от властта в София , които срещу Десет милиона ! са предложили българските (руските) реактори , купени за АЕЦ Белене на украинския режим ❗ДАНС намери ли тези управляващи "бизнесмени" ? Ало-о Прокуратурата ! ЦРУ и укрите ли ще ви вършат работата ?

    09:43 28.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 пир по време на чума

    19 0 Отговор
    Примката се затяга. Скоро може да стигнат и до офисите на зеленото човече.....

    Коментиран от #37

    09:44 28.11.2025

  • 34 Мишел

    15 0 Отговор
    Върви избелване на Ермак.

    09:44 28.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Като стигнат до...

    10 0 Отговор

    До коментар #33 от "пир по време на чума":

    ...Зеленото човече,оня от зор,набързичко ще напълни златното си гърне...🫢!

    09:48 28.11.2025

  • 38 голямата корупция

    20 0 Отговор

    До коментар #30 от "Няма нищо случайно на този свят!":

    То всичко се знае. ЦРУ трупа сведения които да използва, когато му дойде времето. Това е само върха на айсберга. На къде са текли част от предоставените на Украйна милиарди е по-важно. Към тези, който се противопоставят на всеки опит за спиране на войната.....

    09:49 28.11.2025

  • 39 Пенсионер 69 годишен

    14 0 Отговор
    Прасетата като чуят ФБР, Магнитски и Гуантанамо подскачат като ударени от ток!

    09:49 28.11.2025

  • 40 @@@

    16 0 Отговор
    КОГА Антикорупционните служби ще претърсят дома на
    Главния Престъпник и Крадец на Века - ВлАдимир Зеленски!!!

    09:49 28.11.2025

  • 41 ООрана държава

    10 0 Отговор
    Урсоло ма, Кайоооо, окрадоха ни тия, до кога ще им давате

    09:51 28.11.2025

  • 42 Зеленски, Вол.

    12 0 Отговор
    Слава Кокaиня

    09:52 28.11.2025

  • 43 И кой ,,Дом" ,от всичките...

    9 0 Отговор
    ...ще претърсват ,,службите",че и те като на Началника му-Зеленски,са баячко...- в Украйна и по света...?!

    09:53 28.11.2025

  • 44 ?????

    13 0 Отговор
    Ха ха.
    Паузата май свърши.
    Зеленски пак си повярва че е надхитрил Тръмп с помощта на лелките и американските НАБУ и САП в Украйна му припомнят че е все пак марионетка и да си знае границите.
    Това сигурно е съвпадение че днес Орбан пристига в Москва при Путин и че вчера Путин пак повтори за кво става дума.
    И преди посещението в Москва на Уиткоф.

    09:57 28.11.2025

  • 45 дядото

    11 0 Отговор
    гледам ги по снимките - липса на интелегентност,на образованост.чисти мутри

    09:58 28.11.2025

  • 46 ?????

    13 0 Отговор
    А най-интересното предполагам предстои.
    Следите май водят към лелките.

    09:58 28.11.2025

  • 47 руска култура

    3 5 Отговор

    До коментар #5 от "Гориил":

    златните тоалетни бяха разкрити в домовете на украинските копейки след като ги изхвърлиха 2014

    10:00 28.11.2025

  • 48 ЦИНИЗЪМ,ГАВРА С ЕВРОДАНЪКОПЛАТЦИТЕ!!

    14 0 Отговор
    САМО В ЕНЕРГИЙНИЯ СЕКТОР ЛИ?? САМО ЕРМАК ?? И КОЯ СЛУЖБА ЩЕ ГИ ПРЕТЪРСВА И РАЗСЛЕДВА , УКРАИНСКА ЛИ ????
    НЕЕЕЕЕЕ СКЪПИ ТАЗИ ЧУДУВИЩННА КОРУПЦИЯ ЗА около 48 милярда ТРЯБВА ДА БЪДЕ РАЗЦЛЕДВАНА ОТ ФЕБЕРЕ !!!! ТАЯ ДЪРЖАВА ПРОПИТА ОТ КОРУПЦИЯ НЕ ОТ СЕГА , ТЕЗИ ОКРАДЕНИ МИЛЯРДИ ОТ ХУНТАТА НА ЗЕЛЕНСКИ ,СА НАШИТЕ ПАРИ Т.Н. ПОМОМОЩИ!!!! А УРСУЛСКИТЕ ДИВАЦИ СЕ ПРАВЯТ НА УМРЕЛИ ЛИСИЦИ ЗА ТАЗИ ДАКЛАВЕРА ,ЗАЩОТО И ТЕ СА ВЪВ КЮПА !!! ТОЧНО ЗА ТОВА САМО ФЕБЕРЕ ЩЕ ГИ РАЗКРИЕ ИСТИНСКИ . НЕЩО ПОВЕЧЕ ТЕЯ УРСУЛСКИ ДИВАЦИ СЕ ГОТВЯТ ДА ИЗПРАТЯТ ОЩЕ 148 МИЛЯРДА , ВЪПРЕКИ ЧУДОВИЩНАТА КОРУПЦИЯ ,КОЯТО РАЗКРИВАТ ПРОВЕРЯВАЩИТЕ СЕГА!!
    ВАНДАЛСКИ ЦИНИЗЪМ , ГАВРА С ЕВРОДАНЪКОПЛАТЦИТЕ , ЧИЙТО ПАРИ СЕ ПРАЩАТ ЗА ДА СЕ КРАДАТ ОТ КОРУМПИРАНИТЕ УКРАИНСКИ И ЕВРОПЕЙСКИ ВЕЛИЧИЯ!!!

    10:00 28.11.2025

  • 49 Българи

    7 2 Отговор
    Гледайте канал 3 по телевизията!
    Да подкрепим протестиращите!

    10:01 28.11.2025

  • 50 Българин

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "Последния Софиянец":

    И български политици и търговци на оръжие са замесени според ФБР. Как няма да са замесени,те,българи,откраднаха трупа на Чарли Чаплин та сега няма да си топнат пръста във кацата мед на войната в окраина.

    10:08 28.11.2025

  • 51 така, така

    11 0 Отговор
    Нищо няма да намерят. Али Баба не е вчерашен - този скандал се вихри 2 седмици, т.е. отдавна е унищожил каквото трябва.
    По-важното е с какво разполага ЦРУ. Там се крие ключа от бараката - интересно е в каква степен ще ни поднесат информацията, с която разполагат, включително за обогатяването на европейските бюрократи и политически лидери.
    Това, че Ермак, клоуна и целата им хайка са се нагушили покрай всички помощи и заеми, това нито е изненада, нито е трудно за доказване. Света отново има своя диктатор и откровен бандит. Думите на Рузвелт за Сомоса, са си баш тамън за клоуна.
    Въпроса е в каква степен, тези дето държат доказателствата, ще решат, че използването им е политически целесъобразно.

    10:08 28.11.2025

  • 52 Сетила се Мара

    6 0 Отговор
    Да се пообара. Заблуди и посредственост. Претърсете тартора водача им. 4 години проси и обсебва. При войни бедствия най лесно се получава. Края на конфликта се вижда и те се правят на честни. КЪДЕ БЕШЕ ДО СЕГА ТАЗИ КОМИСИЯ!??!?. ТОЯ ЩЕ ИЗГОРИ НО ДАНО ДРУГИТЕ ДА НЕ СПАСИ.

    10:14 28.11.2025

  • 53 Зелен наркоман

    4 0 Отговор
    Дайте още пари

    10:16 28.11.2025

  • 54 ами

    2 0 Отговор
    ха ха ха - ще намерят звонци

    10:17 28.11.2025

  • 55 Анонимен

    4 0 Отговор
    Утре и в замъка на Урсула

    10:18 28.11.2025

  • 56 Василеску

    2 0 Отговор
    Зеленски се опитва да спади кожата

    10:19 28.11.2025

  • 57 az СВО Победа 80

    2 0 Отговор
    Накратко:

    1. Вчера Ермак направи остри изказвания, с които по същество заяви, че Киев няма да се съобрази с плана на Тръмп за бивша Украйна и ето днес Киевската хунта получава честитка!

    2. Явно този път Тръмп се е заел сериозно с Киев.

    10:20 28.11.2025

  • 58 Украински кашик

    2 0 Отговор
    Ще подпишат,няма къде да ходят.Мисля,че и 100 точки да е плана на Тръмп,ще подпишат.

    10:22 28.11.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Замислен

    2 0 Отговор
    Гледам охраненото лице на Ермак и изпитите лица на предаващите се украински войници.Защо така единия е охранен а другите гладни?Дали след войната няма да му дойде Коледата?

    10:24 28.11.2025

  • 61 русичь..

    3 0 Отговор
    Бравос на трумп..разказа играта на бандерците и на будалите урсулски-дека наливат млрди в кieвската ворскьа хунта,ама сега е ред и на онова крадливо балтийско мелзче каласс и на оня дърт джендър урсуль-дето батиса половин юръп с бустерните дози сдеяни от пфайзерьмъжлето и

    10:30 28.11.2025

  • 62 111111

    1 0 Отговор
    Гледам... вече над 60 броя коментари по темата...

    ПС

    И нито един... на жълтопаветник.

    Как пък един умнокрасивитет не се намери да защити Ермак?????
    По един да го защити?

    10:30 28.11.2025

  • 63 Ендрий Ейермак

    2 0 Отговор
    Този разпее ли се пред ФБР тогава Зеленски отива на кино

    10:30 28.11.2025

  • 64 123

    0 0 Отговор
    Бре и Андриичо е репресиран, проверяват го за корупция.То има ли някой от украинските фашисти да не е репресиран, тоест- корумпиран.Единствената им вина е че обичат да се облекчават физиологично в златни тоалетни.

    10:31 28.11.2025

  • 65 Владимир Путин

    2 0 Отговор
    Украйна се управлява ат банда престъпници.
    Можем ли с бандити да сключваме договор ?

    10:32 28.11.2025

  • 66 Дежавю

    0 0 Отговор
    Това ги чака и нашите евроатлантици когато си свършат работата или се провалят.

    10:35 28.11.2025

  • 67 Я пък тоя

    0 0 Отговор
    Вижте в нощното шкафче!

    10:35 28.11.2025

