Антикорупционните служби претърсват дома на Андрий Ермак ВИДЕО

Украинските антикорупционни агенции са извършили претърсвания в дома на ръководителя на кабинета на Володимир Зеленски, Андрий Eрмак, съобщи депутата от Върховната рада Ярослав Железняк.
„НАБУ /б.р. Националното антикорупционно бюро/ и САП /б.р. Специализирана антикорупционна прокуратура/ извършват претърсвания в дома на Андрий Ермак тази сутрин“, написа той в Telegram.
Антикорупционната агенция уточни, че действа като част от разследване. Според „Украинска правда“ претърсванията се извършват в правителствения квартал.
"Разследващите действия в дома на Ермак, текат от ранна сутрин. Претърсванията се провеждат, ако не се лъжа, от пет часа сутринта“, каза Железняк.
Парламентаристът уточни и мястото, където работят служители на агенцията за борба с корупцията. „Що се отнася до мястото на претърсването, това е апартаментът на Андрей Ермак. Намира се в затворена част на правителствения квартал“, каза той.
„Украинска правда“ също съобщи за претърсванията в дома на Ермак, публикувайки снимка от мястото. На снимката се виждат приблизително 10 служители на Националното бюро за борба с корупцията на Украйна и Специализираната прокуратура за борба с корупцията, преминаващи през контролно-пропускателен пункт в правителствения квартал.
Местонахождението на Ермак все още е неизвестно. Няма официални коментари по отношение на ситуацията.
На 10 ноември НАБУ и САП обявиха мащабна операция, наречена „Мидас“, за разкриване на голяма корупционна схема в енергийния сектор. Схемата била ръководена от бизнесмена и приятел на Зеленски Тимур Миндич. Претърсвания бяха извършени в дома му, както и в жилището на министъра на правосъдието Герман Галушченко, който оттогава е уволнен, и в компанията „Енергоатом“.
Според разследващите, участниците в престъпната схема са изпрали най-малко 100 милиона долара. Същия ден НАБУ започна да публикува откъси от записи на разговори в апартамента на Миндич, в които са обсъждани корупционни схеми. Налични са общо 1000 часа аудио записи.
На 11 ноември НАБУ повдигна първите си обвинения, включително срещу Миндич като ръководител на престъпна организация, както и срещу бившия вицепремиер и бивш министър на националното единство Олексий Чернишов, който е приятел и кръстник на Зеленски. Самият Миндич, известен като „човекът с портфейла“ на Зеленски, напусна Украйна няколко часа преди обиските и в момента е в Израел. На 17 ноември се появиха съобщения, че Ермак може да се появи на записите под псевдонима „Али Баба“.
"Украинска правда" по-рано съобщи, че близкото обкръжение на Зеленски го е посъветвало да уволни Ермак поради замесването му в корупционния скандал в енергийния сектор. Тази идея е била подкрепена от много членове на Върховната рада. Вместо това Зеленски го назначи за ръководител на преговорната делегация със Съединените щати и другите партньори на Киев за разрешаване на конфликта с Русия.
1 Трол
09:27 28.11.2025
2 Цитат
Дори според най-предварителните данни това е бил мощен удар в стомаха за британското и украинското разузнаване: внезапно, жестоко и безвъзвратно, безбройните „украински доброволци“, „активистки“, „лекари“, „одески жени“ и „киевски майки“, както и всякакви „страдащи цивилни в окупираните от Русия райони“, бяха разобличени."
09:28 28.11.2025
3 Миролюб Войнов, анализатор
Кво се случва в Украйна, кой е наредил това безобразие ??? 😁
Коментиран от #7
09:29 28.11.2025
4 НойкоНоевски
09:29 28.11.2025
5 Гориил
Коментиран от #47
09:30 28.11.2025
6 Вашето мнение
Коментиран от #11
09:30 28.11.2025
7 Хи их хи
До коментар #3 от "Миролюб Войнов, анализатор":ФБР кой!
09:30 28.11.2025
8 Българин
09:30 28.11.2025
9 Какви одухотворени
Коментиран от #23
09:30 28.11.2025
10 Гориил
09:32 28.11.2025
11 Вашето мнение
До коментар #6 от "Вашето мнение":Боци вече свали украинското знаме от централата. "Аз зеленски не го познавам"
09:32 28.11.2025
12 Алооо службите!!!
Коментиран от #27
09:33 28.11.2025
13 гйерда
Коментиран от #18
09:33 28.11.2025
14 пешо
09:33 28.11.2025
15 Механик
Ако се докаже, че Ермак е корумпиран (а то ще се докаже), това ще тотален и смъртоносен удар по киевската хунта. Тия корупционни "разкритя" изобщо не са случайни.
Мъката за евро-пуделите едва сега започва.
Само чакам да чуя как розАвите понита пърхат с възбудените си носленца.
09:34 28.11.2025
16 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
48 ООО ООО ООО $$$ превъртени през банки на родината на Кая Калас❗❗❗
09:34 28.11.2025
17 Уф Божкеее...!
Че те минаха 10 дена откак гръмна скандала ...!
Миндич веднага изчезна зад граница,а Ермак е имал достатъчно време да укрие уликите,уличаващи го в корупция...!
Коментиран от #29, #30
09:35 28.11.2025
18 Соня
До коментар #13 от "гйерда":Споко, само след месец боци, шиши, ристю и сие няма да познават зиленски.
09:35 28.11.2025
19 Данко Харсъзина
09:36 28.11.2025
20 Пенсионер 69 годишен
09:36 28.11.2025
21 Миролюб Войнов, следовател
Не бе, тук при мен е заподозрения....
С краката в легена и две жици на тях 😄😄😄
09:36 28.11.2025
22 ха-ха
09:36 28.11.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Последния Софиянец
09:38 28.11.2025
25 Вашето мнение
09:38 28.11.2025
26 Народната мъдрост
09:39 28.11.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Последния Софиянец
Коментиран от #50
09:39 28.11.2025
29 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #17 от "Уф Божкеее...!":Има една снимка в мрежата, оня с удивителните може да я качи и тук❗
За много пачки от хартийки на които се вижда портрет, май на Франклин, до цифра 100 ❗❗
09:39 28.11.2025
30 Няма нищо случайно на този свят!
До коментар #17 от "Уф Божкеее...!":Просто ,,службите" умишлено са му оставили време,да укрие уликите и сега играят театър...!
Коментиран от #38
09:41 28.11.2025
31 Леле -леле 🤔
09:43 28.11.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 пир по време на чума
Коментиран от #37
09:44 28.11.2025
34 Мишел
09:44 28.11.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Като стигнат до...
До коментар #33 от "пир по време на чума":...Зеленото човече,оня от зор,набързичко ще напълни златното си гърне...🫢!
09:48 28.11.2025
38 голямата корупция
До коментар #30 от "Няма нищо случайно на този свят!":То всичко се знае. ЦРУ трупа сведения които да използва, когато му дойде времето. Това е само върха на айсберга. На къде са текли част от предоставените на Украйна милиарди е по-важно. Към тези, който се противопоставят на всеки опит за спиране на войната.....
09:49 28.11.2025
39 Пенсионер 69 годишен
09:49 28.11.2025
40 @@@
Главния Престъпник и Крадец на Века - ВлАдимир Зеленски!!!
09:49 28.11.2025
41 ООрана държава
09:51 28.11.2025
42 Зеленски, Вол.
09:52 28.11.2025
43 И кой ,,Дом" ,от всичките...
09:53 28.11.2025
44 ?????
Паузата май свърши.
Зеленски пак си повярва че е надхитрил Тръмп с помощта на лелките и американските НАБУ и САП в Украйна му припомнят че е все пак марионетка и да си знае границите.
Това сигурно е съвпадение че днес Орбан пристига в Москва при Путин и че вчера Путин пак повтори за кво става дума.
И преди посещението в Москва на Уиткоф.
09:57 28.11.2025
45 дядото
09:58 28.11.2025
46 ?????
Следите май водят към лелките.
09:58 28.11.2025
47 руска култура
До коментар #5 от "Гориил":златните тоалетни бяха разкрити в домовете на украинските копейки след като ги изхвърлиха 2014
10:00 28.11.2025
48 ЦИНИЗЪМ,ГАВРА С ЕВРОДАНЪКОПЛАТЦИТЕ!!
НЕЕЕЕЕЕ СКЪПИ ТАЗИ ЧУДУВИЩННА КОРУПЦИЯ ЗА около 48 милярда ТРЯБВА ДА БЪДЕ РАЗЦЛЕДВАНА ОТ ФЕБЕРЕ !!!! ТАЯ ДЪРЖАВА ПРОПИТА ОТ КОРУПЦИЯ НЕ ОТ СЕГА , ТЕЗИ ОКРАДЕНИ МИЛЯРДИ ОТ ХУНТАТА НА ЗЕЛЕНСКИ ,СА НАШИТЕ ПАРИ Т.Н. ПОМОМОЩИ!!!! А УРСУЛСКИТЕ ДИВАЦИ СЕ ПРАВЯТ НА УМРЕЛИ ЛИСИЦИ ЗА ТАЗИ ДАКЛАВЕРА ,ЗАЩОТО И ТЕ СА ВЪВ КЮПА !!! ТОЧНО ЗА ТОВА САМО ФЕБЕРЕ ЩЕ ГИ РАЗКРИЕ ИСТИНСКИ . НЕЩО ПОВЕЧЕ ТЕЯ УРСУЛСКИ ДИВАЦИ СЕ ГОТВЯТ ДА ИЗПРАТЯТ ОЩЕ 148 МИЛЯРДА , ВЪПРЕКИ ЧУДОВИЩНАТА КОРУПЦИЯ ,КОЯТО РАЗКРИВАТ ПРОВЕРЯВАЩИТЕ СЕГА!!
ВАНДАЛСКИ ЦИНИЗЪМ , ГАВРА С ЕВРОДАНЪКОПЛАТЦИТЕ , ЧИЙТО ПАРИ СЕ ПРАЩАТ ЗА ДА СЕ КРАДАТ ОТ КОРУМПИРАНИТЕ УКРАИНСКИ И ЕВРОПЕЙСКИ ВЕЛИЧИЯ!!!
10:00 28.11.2025
49 Българи
Да подкрепим протестиращите!
10:01 28.11.2025
50 Българин
До коментар #28 от "Последния Софиянец":И български политици и търговци на оръжие са замесени според ФБР. Как няма да са замесени,те,българи,откраднаха трупа на Чарли Чаплин та сега няма да си топнат пръста във кацата мед на войната в окраина.
10:08 28.11.2025
51 така, така
По-важното е с какво разполага ЦРУ. Там се крие ключа от бараката - интересно е в каква степен ще ни поднесат информацията, с която разполагат, включително за обогатяването на европейските бюрократи и политически лидери.
Това, че Ермак, клоуна и целата им хайка са се нагушили покрай всички помощи и заеми, това нито е изненада, нито е трудно за доказване. Света отново има своя диктатор и откровен бандит. Думите на Рузвелт за Сомоса, са си баш тамън за клоуна.
Въпроса е в каква степен, тези дето държат доказателствата, ще решат, че използването им е политически целесъобразно.
10:08 28.11.2025
52 Сетила се Мара
10:14 28.11.2025
53 Зелен наркоман
10:16 28.11.2025
54 ами
10:17 28.11.2025
55 Анонимен
10:18 28.11.2025
56 Василеску
10:19 28.11.2025
57 az СВО Победа 80
1. Вчера Ермак направи остри изказвания, с които по същество заяви, че Киев няма да се съобрази с плана на Тръмп за бивша Украйна и ето днес Киевската хунта получава честитка!
2. Явно този път Тръмп се е заел сериозно с Киев.
10:20 28.11.2025
58 Украински кашик
10:22 28.11.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Замислен
10:24 28.11.2025
61 русичь..
10:30 28.11.2025
62 111111
ПС
И нито един... на жълтопаветник.
Как пък един умнокрасивитет не се намери да защити Ермак?????
По един да го защити?
10:30 28.11.2025
63 Ендрий Ейермак
10:30 28.11.2025
64 123
10:31 28.11.2025
65 Владимир Путин
Можем ли с бандити да сключваме договор ?
10:32 28.11.2025
66 Дежавю
10:35 28.11.2025
67 Я пък тоя
10:35 28.11.2025