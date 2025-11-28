Антикорупционните служби претърсват дома на Андрий Ермак ВИДЕО

Украинските антикорупционни агенции са извършили претърсвания в дома на ръководителя на кабинета на Володимир Зеленски, Андрий Eрмак, съобщи депутата от Върховната рада Ярослав Железняк.

„НАБУ /б.р. Националното антикорупционно бюро/ и САП /б.р. Специализирана антикорупционна прокуратура/ извършват претърсвания в дома на Андрий Ермак тази сутрин“, написа той в Telegram.

Антикорупционната агенция уточни, че действа като част от разследване. Според „Украинска правда“ претърсванията се извършват в правителствения квартал.

"Разследващите действия в дома на Ермак, текат от ранна сутрин. Претърсванията се провеждат, ако не се лъжа, от пет часа сутринта“, каза Железняк.

Парламентаристът уточни и мястото, където работят служители на агенцията за борба с корупцията. „Що се отнася до мястото на претърсването, това е апартаментът на Андрей Ермак. Намира се в затворена част на правителствения квартал“, каза той.

„Украинска правда“ също съобщи за претърсванията в дома на Ермак, публикувайки снимка от мястото. На снимката се виждат приблизително 10 служители на Националното бюро за борба с корупцията на Украйна и Специализираната прокуратура за борба с корупцията, преминаващи през контролно-пропускателен пункт в правителствения квартал.

Местонахождението на Ермак все още е неизвестно. Няма официални коментари по отношение на ситуацията.

На 10 ноември НАБУ и САП обявиха мащабна операция, наречена „Мидас“, за разкриване на голяма корупционна схема в енергийния сектор. Схемата била ръководена от бизнесмена и приятел на Зеленски Тимур Миндич. Претърсвания бяха извършени в дома му, както и в жилището на министъра на правосъдието Герман Галушченко, който оттогава е уволнен, и в компанията „Енергоатом“.

Според разследващите, участниците в престъпната схема са изпрали най-малко 100 милиона долара. Същия ден НАБУ започна да публикува откъси от записи на разговори в апартамента на Миндич, в които са обсъждани корупционни схеми. Налични са общо 1000 часа аудио записи.

На 11 ноември НАБУ повдигна първите си обвинения, включително срещу Миндич като ръководител на престъпна организация, както и срещу бившия вицепремиер и бивш министър на националното единство Олексий Чернишов, който е приятел и кръстник на Зеленски. Самият Миндич, известен като „човекът с портфейла“ на Зеленски, напусна Украйна няколко часа преди обиските и в момента е в Израел. На 17 ноември се появиха съобщения, че Ермак може да се появи на записите под псевдонима „Али Баба“.

"Украинска правда" по-рано съобщи, че близкото обкръжение на Зеленски го е посъветвало да уволни Ермак поради замесването му в корупционния скандал в енергийния сектор. Тази идея е била подкрепена от много членове на Върховната рада. Вместо това Зеленски го назначи за ръководител на преговорната делегация със Съединените щати и другите партньори на Киев за разрешаване на конфликта с Русия.