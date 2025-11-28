Новини
Свят »
Украйна »
Гари Каспаров: Украйна пролива кръвта си всяка минута, а НАТО е някакъв фейк от четири букви ВИДЕО
  Тема: Украйна

Гари Каспаров: Украйна пролива кръвта си всяка минута, а НАТО е някакъв фейк от четири букви ВИДЕО

28 Ноември, 2025 09:36 1 777 88

  • гари каспаров-
  • украйна-
  • нато

Каспаров разкритикува по-конкретно и позицията на администрацията на Белия дом по отношение на Украйна

Гари Каспаров: Украйна пролива кръвта си всяка минута, а НАТО е някакъв фейк от четири букви ВИДЕО - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

"Това, което се случва тук, е шоу, за което Путин не е могъл и да си мечтае. Не чух нито един ясен отговор. Въпросът не е в това с какво количество оръжия или боеприпаси разполагате, а дали сте готови да воювате и умирате." С тези думи Гари Каспаров се нахвърли върху НАТО на Международния форум за сигурност в Халифакс, Канада, заради нерешителността на Алианса да подкрепи в достатъчна степен Украйна, която в момента е единственият щит срещу по-нататъшната руска агресия в Европа. Каспаров разкритикува по-конкретно и позицията на администрацията на Белия дом по отношение на Украйна, предаде Актуално.

"О, ние имаме канадска бригада в Латвия." Чудесно. Но каква заповед има тази бригада? Ако руснаците пресекат границата, ще стреля ли тази бригада? Знаем отговора - ще се съвещавате седмици наред.

Все още не съм чул ясен отговор на въпроса... Не разбирам как изобщо може сериозно да се обсъжда "план", съчинен от бизнес партньора на Тръмп? Това е сделка на брокер, цинична схема за облагодетелстване на семейство Тръмп на цената на продажбата на Украйна", каза Каспаров.

"Как изобщо може да се казва, че Украйна трябва да демонтира укрепленията си, които буквално спасяват Европа?

НАТО днес е фикция, НАТО не съществува! Това е фейк от четири букви: Н-А-Т-О.

Единствената причина, поради която вие седите тук спокойно и си организирате празници, е защото Украйна пролива кръвта си всяка минута. Ако не беше Украйна, руските танкове вече щяха да са в Полша. (...)

Вие всички смятахте, че Украйна няма да устои. Предложихте на Зеленски да изостави страната си. А той отговори, че му трябват боеприпаси, а не евакуация.

НАТО беше създадено заради една-единствена война - не за война в Афганистан, не за война в Сирия, а да защити свободна Европа от руската агресия.

Украйна е единствената страна, която води тази война. И ние сме ѝ длъжници за всичко, което днес имаме. Но не, дайте да изоставим Украйна. Зеленски днес стои пред такъв избор, че даже не намирам думи, с които да го изразя.

Като руски гражданин аз също изпитвам вина и нямам право да съветвам Зеленски какво да прави иначе бих му казал честно да прати Тръмп по дяволите.

Колко сенатори има тук? Някой от вас възнамерява ли да каже на Доналд Тръмп, че не може да постъпва така? Имате 85 гласа, 85 от 100. Повече от достатъчно. Тогава защо този законопроект все още не е приет в Сената и нищо не се прави?

Путин, Си Дзинпин, всички останали диктатори - те наблюдават това и ръкопляскат. И да, Русия воюва с ръцете на Северна Корея, с кубинци, с африкански наемници. А след всичко това ние все още говорим за "ескалация"?

Имаме всичко. Военната, политическата и икономическата сила са на наша страна. И въпреки това ние губим тази война.

Благодарение на Украйна Русия не реализира мечтата на Путин - да възстанови Руската империя. Но ако Украйна бъде принудена да приеме тази "сделка", можете да не се съмнявате - Путин ще осъществи мечтата си. И тогава, господа, вие ще сте следващите. Но вие не сте готови да се биете.".

Източник: petel.bg


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 51 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    28 63 Отговор
    Много е прав.

    Коментиран от #15, #39, #64

    09:37 28.11.2025

  • 2 Рогач

    64 21 Отговор
    Този азербайджански отпадъци да грабва шмайзера и да ходи да го утилизират руснаците край Гуляйполе !

    09:38 28.11.2025

  • 3 Моряка

    54 15 Отговор
    Предател на квадрат.Чудя се Баширов и Петров къде зяпат.

    Коментиран от #7

    09:38 28.11.2025

  • 4 абе

    68 22 Отговор
    да го махате тоя ... Национален предател в Русия, чужд агент, бетер Навални

    09:39 28.11.2025

  • 5 Вашето мнение

    51 7 Отговор
    А в златните кенефи с@рат такива като тебе, мишо...

    09:40 28.11.2025

  • 6 стоян георгиев

    63 14 Отговор
    Още един лумпен в паралелна вселена.

    09:40 28.11.2025

  • 7 Рогач

    70 18 Отговор

    До коментар #3 от "Моряка":

    Такива човешки отрепки трябва да бъдат оставени да живуркат нещастният си животец, за да служат като еталон за продажничество и самогъзщина . Ако не беше СССР никой нямаше да го е чувал този азербайджански келеш !

    Коментиран от #49

    09:41 28.11.2025

  • 8 Гадател

    10 37 Отговор
    Това е истината.

    09:41 28.11.2025

  • 9 Симпатизант

    65 8 Отговор
    Съчувствам на Гари, но истината е, че Украйна пролива кръвта си с една единствена цел - да може НАТО да отслаби Русия. Е, не се получи. То и през 2-та СВ, целта беше СССР и Райха да се отслабят взаимно, но пак не се получи.

    09:42 28.11.2025

  • 10 Така е!

    15 49 Отговор
    Запада принуждава Украйна да се бие с една ръка на гърба!

    А САЩ на Тръмп направо помагат на Путин.

    Коментиран от #17, #36, #67

    09:42 28.11.2025

  • 11 Миролюб Войнов, гроссмайстор

    36 9 Отговор
    Гари баце, глей си пешките и МИСЛИ.
    Украинците проливат и Руска кръв !!!
    А това на политическата дъска е много важно 👍

    09:42 28.11.2025

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    42 2 Отговор
    Кръвта си пролива народът , а политиците КРАДАТ ❗

    09:42 28.11.2025

  • 13 Трол

    26 7 Отговор
    Г-н Каспаров е обиден, защото никой не го защити от онази гросмайсторска агресия с играчката-хеликоптерче.

    09:42 28.11.2025

  • 14 Град Козлодуй

    39 5 Отговор
    Предатели, наркомани, крадци още колко дегенерати ще се изкажат днес. От сутринта се лее помия.

    09:42 28.11.2025

  • 15 Оди

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    а вариш шкембе чУрбЪ на гарикаШпароФ

    09:42 28.11.2025

  • 16 пешо

    30 2 Отговор
    да взима пушката и да отива на фронта

    09:43 28.11.2025

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    31 4 Отговор

    До коментар #10 от "Така е!":

    Ама кликата в У..юйна краде с две ръце,
    ЧЕ И СЪС З@ДНИК@ СИ❗

    09:43 28.11.2025

  • 18 Гориил

    20 6 Отговор
    Руснаците отдават почит на големите постижения на този еврейски гений.И не са му ядосани.

    09:43 28.11.2025

  • 19 Абсолютно прав е!

    21 8 Отговор
    НАТО за момента е пасивен помощник на Украйна...

    Коментиран от #85

    09:44 28.11.2025

  • 20 сладкопоен чучулиг

    30 17 Отговор
    Този съвсем изтрещял.

    09:44 28.11.2025

  • 21 Гари, Гари,

    35 19 Отговор
    Даваш фира човече! Никой не смята да воюва истински срещу Русия, с изключение на най големите глупаци в Европа, които се вързаха на най изпечените мошеници! 😂😂😂

    Коментиран от #45

    09:45 28.11.2025

  • 22 Край

    27 4 Отговор
    Добър ден Тъга. Те и нашенски умници си мислят че португалци и холандци ще пазят България ако се наложи. А пък янките щели да мятат ядрени бомби ако някой Турция ни поиска .

    09:45 28.11.2025

  • 23 Че то това е целта бе, гросмайсторе!

    27 3 Отговор
    Да се пролива украинска и руска кръв а не западна.
    Щото ако започне да се пролива западна западните избиратели може и да се събудят.

    09:46 28.11.2025

  • 24 Всъщност

    34 4 Отговор
    НАТО далеч не е фейк. Не можеш да наречеш фейк една престъпна военна организация, чиити жертви са безброй цивилни, чиято отбранителна функция включваше многобройни агресивни интервенции, в Югославия, Афганистан, Ирак, Либия, Сирия, а сега и Украйна

    Коментиран от #63

    09:46 28.11.2025

  • 25 Факти

    11 28 Отговор
    Великите руснаци като Каспаров и Пугачова са срещу Путин. Аз вярвам на тях.

    Коментиран от #52

    09:47 28.11.2025

  • 26 Карпов

    13 4 Отговор
    Ма аз с тоз съм играл шах. Не беше агресивен ?!

    09:47 28.11.2025

  • 27 Фейк е, я,

    18 1 Отговор
    И точно заради този фейк будалите си проливат кръвта!

    09:49 28.11.2025

  • 28 Много прав е Каспаров!

    5 24 Отговор
    Запада не помага достатъчно на Украйна!

    Има държави, които направо пречат- САЩ, Унгария, Словакия.

    И въпреки това героите икраинци удържат ордата вече 4 години, скоро започва 5 тата.

    Само снощи вижте- запалиха Саратов- рафинерията, Енгелс- летището, Саки- ТЕЦ а, Тангарог- летището.

    Удар след удар .

    09:50 28.11.2025

  • 29 Ццц

    29 3 Отговор
    След такава пламенна реч човек се чуди защо господина не е на фронта в Украйна, спи в скъпи хотели и се разхожда по събирания за да приканва другите да се жертват?

    09:50 28.11.2025

  • 30 Гост

    25 3 Отговор
    Аз не мога да разбера, след като парите за оръжие отидоха за купуване на златни тоалетни за Зеленски и шайката му, с какви очи ревеш, че и още искаш?

    09:50 28.11.2025

  • 31 пояснявам за все още недоразбралите

    17 2 Отговор
    нато е военно-мафиотска структура съзадена да прибира природни ресурси от държавите по света за да ги ползва америка на украйна природните ресурси ги прибра русия и нато няма вече работа там…!

    09:51 28.11.2025

  • 32 Лай от далече

    15 4 Отговор
    Хъм , руски гражданин,? Ама г/хАзар. С тая разпинявена уста що не е на фронта , лае от далече?

    09:51 28.11.2025

  • 33 УхааАААА

    10 17 Отговор
    Комунягите пикаят газ, когато някой умен човек се появи и им хвърли истината в очите. Умират за Матушка, ама по нета. Чуят ли пушка да гръмне, се крият в убежища. Готови са да колят и бесят народа си и да лижат руски ботуши за да имат власт. Жадни за кръв, изнасилвания и мародерства. Искат да са като братята си руснаци. Ама са страхливци до петите. А Каспаров е ум. А те празни глави!

    Коментиран от #38, #43, #44, #60

    09:52 28.11.2025

  • 34 ООрана държава

    13 1 Отговор
    Нато да не ви е бащиния, я се оправяйте сами

    09:53 28.11.2025

  • 35 кен-зо

    12 2 Отговор
    Вече намразих шаха ...

    09:53 28.11.2025

  • 36 Така Е

    14 2 Отговор

    До коментар #10 от "Така е!":

    Ми като са тъпи украинците и оставиха атлантическата марионетна укро-хунта да определя съдбините им, какво да се направи?

    09:54 28.11.2025

  • 37 стоян георгиев

    6 9 Отговор
    Каспаров каза това което мисля и аз за съжаление.

    09:54 28.11.2025

  • 38 селски ,

    9 2 Отговор

    До коментар #33 от "УхааАААА":

    Като си умен , защо си още на миндера , а не при зеля ?! Щраус !

    Коментиран от #47

    09:54 28.11.2025

  • 39 Ще има и още

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И е прав, и има елемент на манипулация. Русия не ляга и не става с мисълта като как да нападне Европа - тя има интерес от Европа, ще си я изсмуква по пълна програма - така както в момента го прави Бай ви Доньо. .
    По отношение обаче на оценката му за OTAN, за абсолютната скопеност на членовете му да водят истинска битка - е тук всяка негова дума е право в десятката.

    Коментиран от #88

    09:55 28.11.2025

  • 40 Емил

    12 1 Отговор
    Който веднъж е предал, винаги и всеки ще предава за ПАРИ!!!

    09:56 28.11.2025

  • 41 Сила

    6 12 Отговор
    ЕГАТИ КОЛКО РАШИСТКИ ТРОЛОВЕ ПОД ТАЗИ СТАТИЯ...направи съм изумен !!! Другия вариант е , че има адски много тъпи и злобни примати в БГ то ....а може би комбинация и от двете ???

    09:56 28.11.2025

  • 42 Гост

    12 2 Отговор
    Продъжавам да не разбирам, защо в цялата тази патетична реч, на намирам и думичка за златните тоалетни и пачките с долари от Федералния резерв?

    09:57 28.11.2025

  • 43 Демократ

    5 8 Отговор

    До коментар #33 от "УхааАААА":

    Основната демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за изроУди.

    09:58 28.11.2025

  • 44 Сила

    2 5 Отговор

    До коментар #33 от "УхааАААА":

    ТОЧНО !!!

    09:58 28.11.2025

  • 45 Факти

    9 14 Отговор

    До коментар #21 от "Гари, Гари,":

    Точно така! Никой не е смятал да воюва с Русия, която има най-много ядрени оръжия на земята, още по-малко пък Украйна. Защо тогава Путин я нападна? За да не стане тя част от обединена Европа и ресурсите й да не потекат на запад. Украйна има много нефт, газ, редкоземни елементи и какво ли още не. Всичко това като тръгне на запад Русия ще загуби пазарен дял. Путин е алчен и иска всичко за себе си. Докато Украйна е във война тя не може да разработи залежите и да изнася на запад. Войната не е защото е имало заплаха за сигурността на Русия. Войната е икономическа. Смешното е, че Путин се провали в плана си да превземе бързо Украйна без Европа да успее да реагира. Сега той изгуби европейския пазар и връщане назад няма. Дори и да анексира Донбас, Русия е трилиони долари вътре и последствията ще се влачат с десетилетия.

    Коментиран от #53, #68

    09:59 28.11.2025

  • 46 Русия загуби войната

    5 6 Отговор
    НАТО трябва да изпрати войски и да изхвърли руската терористична армия от пределите на Украйна завинаги, също и от Крим.

    Коментиран от #84

    10:02 28.11.2025

  • 47 Захарова

    4 2 Отговор

    До коментар #38 от "селски ,":

    Брау бе гуведо! Как само го измисли. Потресена съм! 50 рубли от горе на надника!

    Коментиран от #56

    10:03 28.11.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Моряка

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "Рогач":

    А бе Рогач,заслужава ли си да си толкова хуманен към боклука?Ами че той пряко пр иканва НАТО към намеса в конфликта.И нас ни вкараха в НАТО,не помниш ли.Значи и нашите деца на война с Русия?Новичок за подсрекателя и то незабавно.Ще бъде добър пример за разни извратени Пугачовки и т.н.

    Коментиран от #72

    10:04 28.11.2025

  • 50 Pyccкий Карлик

    4 4 Отговор
    "...Но вие не сте готови да се биете...."

    Xoчy срамежливо спpocить пaчему Гарик не е на фронта, като нас, пилотите на F-16 Block 70 ? 😁

    10:04 28.11.2025

  • 51 незнайко

    6 5 Отговор
    В излиянията на Каспаров нито дума КОЙ направи размириците през 2014 година и започна да преследва руснаци в Украйна ! Жалко, че като шахматист паметта му изневерява и не може да преосмисли тази "ПАРТИЯ ХАХ" която запада разигра на тяхна територия !

    10:04 28.11.2025

  • 52 Знае

    5 3 Отговор

    До коментар #25 от "Факти":

    Гари е азербейджанец , а Алла е юдейка ! Какви руснаци те гонят ? Кирков е арменец . Собчак също е еврейка ...

    Коментиран от #66

    10:04 28.11.2025

  • 53 Факт

    8 8 Отговор

    До коментар #45 от "Факти":

    Русия трябва да бъде изолирана по всякакъв възможен начин. Не работете с руснаци, не правете семейства с руснаци. Запор и конфискация на криминално проявени руснаци. Лошото е че ще се стовари и върху обикновените хора. Но руския империализъм трябва да се заличи.

    Коментиран от #58, #61, #69

    10:05 28.11.2025

  • 54 Тоя е психо

    5 4 Отговор
    Европейците не искаме да проливане кръвта си за Украйна или Урсула,кая,мерц, макарона. Не го искаме и не сме го обещавали.

    10:06 28.11.2025

  • 55 Западняк

    5 3 Отговор
    Ауа, Гари,
    Не разбрахте ли, че нямаме намерение да умираме за ради Вас

    10:06 28.11.2025

  • 56 Божидар Димитров

    4 2 Отговор

    До коментар #47 от "Захарова":

    Как са меките и сплескани кифлички за днеска? Ще има ли нова порция?

    10:06 28.11.2025

  • 57 Русия

    3 4 Отговор
    Каспаров,умр... предателю !!!

    10:08 28.11.2025

  • 58 Пак ще питам

    6 5 Отговор

    До коментар #53 от "Факт":

    Колко войни е водила русия за последните 100 години и колко демократичния запад. Май крадеца вика дръжте крадеца

    Коментиран от #65

    10:08 28.11.2025

  • 59 ?????

    6 4 Отговор
    Ха ха.
    А Украйна можеше да не пролива кръвта си всяка минута.
    Просто трябваше да не пипа общата история и общия език, но реши да стане маша на Запада в поредния опит за унищожаване на Русия.
    Гари Кимович въпреки блестящото си шахматно минало също се е превърнал в такава маша финансирана от разни НПО-та.

    10:08 28.11.2025

  • 60 Каспаров може да е гений

    1 6 Отговор

    До коментар #33 от "УхааАААА":

    в шахмата, но се изявява твърде посредствено по отношение на геополитическия шахмат.Емоционално изказване без да се влага мисъл каква е причината фактите да са такива, каквито са.Явно очакванията му са били различни от случващото се и е разочарован.

    10:08 28.11.2025

  • 61 Град Козлодуй

    2 2 Отговор

    До коментар #53 от "Факт":

    Точен сте!

    10:10 28.11.2025

  • 62 СССРБарета

    5 1 Отговор
    А тоя Каспаров стои на топличко в Канада взел вече тлъстите си хонорари и подстрекава да ни пратят в окопите, нас и нашите деца докато той си пие уискито и гледа сеир! Марш бе! Ако беше на фронта и говори тези думи някак по бих хванало... Но в момента думите му са на пълен въздухар!

    10:12 28.11.2025

  • 63 незнайко

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Всъщност":

    БРАВО . Това е точно на място казано , даже е самата истина .
    Докога обаче ще се лансира тази престъпна военна организация никой не може да предвиди !

    10:12 28.11.2025

  • 64 Отреазвяващ

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Да,прав е ,че НАТО са ,,хартиен тигър".Но не е прав,че Путин ще продължи.Путин иска своето.

    10:13 28.11.2025

  • 65 И аз ще те питам

    4 4 Отговор

    До коментар #58 от "Пак ще питам":

    Провери в историята си Русия колко похода в имала за да се добере до балканите. И колко български земи са отцепвани с помощта на братската ви Русия. Да не говорим и за Волжка България. Ще отворите ли истинската история? Или ще вярвате на политическите мижитурки? Политическа мижитурка да ти говори за история.

    Коментиран от #71

    10:14 28.11.2025

  • 66 Роден е в семейството на Клара и Ким

    1 2 Отговор

    До коментар #52 от "Знае":

    Вайнщайн в Баку.

    10:15 28.11.2025

  • 67 Отреазвяващ

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Така е!":

    Не преиначавай ,,поговорката" .Тя не важи за Украйна,НАТО,САЩ.

    10:16 28.11.2025

  • 68 Моряка

    3 2 Отговор

    До коментар #45 от "Факти":

    Крадеца вика дръжте крадеца.Къса памет.Забрави ли кой забрани руския език в Украйна?Кой започна война срещу народа си в 2014г.(АТО - антитерористичната операция на Порошенко)Забрави ли кой изгори живи над 50 човека в Одеса и 38 милиционери в Мариупол 2014г?Забрави ли кой измами Путин с Минските договорености?Навъдили се тук едни демагози под името Факти.Соросоиди жалки.

    Коментиран от #77

    10:16 28.11.2025

  • 69 Поредният последовател на Хитлер

    4 1 Отговор

    До коментар #53 от "Факт":

    Защо се публикуват подобни творения на болни мозъци? Навремето същото пропагандираше Хитлер и бе обединил Европа в поредния поход към Москва. "Русия е гигант на глинени крака", за три месеца германците ще превземат Москва и на нейно място ще има голямо езеро и т.н. Същото което днес се пропагандира от ЕС и НАТО.

    10:16 28.11.2025

  • 70 Историк

    5 4 Отговор
    Коментарите показват колко русороби има в България, чието място е в Москва. България има нужда от българи, които обичат България.Тревожното е,че тизи хора са свирепи и злобни и защитават престъпленията и зверствата на Путин и си признават,че ако Путин им нареди, ще се бият срещу България. Нямаме никаква нужда от такива национални предатели.

    Коментиран от #74, #76, #79, #81

    10:18 28.11.2025

  • 71 Не бе ти първо

    3 1 Отговор

    До коментар #65 от "И аз ще те питам":

    Отговори а после размивай темата!!! А въпроса ти е смешен защото отъждествяваш действията на руските монарси и управници с руския народ и вземаните от тях решения по отношение на България. Да не би да твърдиш че българските управници от последните 30 години водят политика съобразена с волята на народа?!? А наложените ни царе след освобождението предизвикали национални катастрофи и те ли изразяват волята на народа

    10:19 28.11.2025

  • 72 Рогач

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Моряка":

    Въобще не съм хуманен . Но , патологоанатомите държат еталоони които ползват за доказано диагностициране на нелечими злокачествени образования каквото е Гари Каспаров. И когато ви кажат за някой , че не е нелечим Раков тумор , го наложително върху злокачественото раково образование Гари Каспаров за доказателство и не си хабете повече времето да доказвате неоспоримият факт .

    10:19 28.11.2025

  • 73 Продажник

    4 2 Отговор
    Цел живот е ял бял хляб в Русия, сега плюе! Нищожество!

    10:19 28.11.2025

  • 74 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Историк":

    Отвратителни уроди , направо не мога да повярвам , че се разминаваме с подобни примати по улиците ...гадост !!!

    10:21 28.11.2025

  • 75 Републиканец

    2 2 Отговор
    Много му се иска на демократа Гари да скара САЩ и РФ. Ако може и до размяна на ядрени удари да ги насъска посредством НАТО и член 5ти. Само да не му се случи обратното. САЩ и РФ да се обединят против подпалвачите на трета световна война.
    Изкуфял дедо. Беше голям шахматист, но нещо го удари в главата. Микро инсулт навярно.

    10:22 28.11.2025

  • 76 Яко как сам

    3 1 Отговор

    До коментар #70 от "Историк":

    Се въздигаш до българин....айде сега защити и даването на златото на концесия,продажбата на държавните фирми на чужди инвеститори...руски или западни все ни грабят,отказа да построим Белене...и заповедта да купуваме скъпи американски ресурси

    10:23 28.11.2025

  • 77 Абе

    1 2 Отговор

    До коментар #68 от "Моряка":

    Путин е едно нищожество, каква тази прихласа към нацисти и империалисти.

    Коментиран от #80

    10:24 28.11.2025

  • 78 Ролан

    3 1 Отговор
    На палестинският народ му източиха кръвта,ама на Каспаров не пука !

    10:26 28.11.2025

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Моряка

    3 2 Отговор

    До коментар #77 от "Абе":

    Е това "нищожество" беше определено от списание Форбс за най влиятелния човек на планетата и то 2 пъти.

    Коментиран от #82

    10:28 28.11.2025

  • 81 Така е

    2 4 Отговор

    До коментар #70 от "Историк":

    Не знам защо в България има такива вълна на руски симпатии. В историята може да се види и какви едни българи са правили на други българи, в служба на руските интереси. Да, за македонците говоря. Не разбирам как може в България да има толкова безродници, които ограбват своя народ и своята държава. Живеят на гърба на народа и точно те ти пробутват Русия, както и изнасят заграбеното и укритото зад граница или обръщат в хотели и имоти, и се правят на патриоти християни и били че бедни. Крадливи комунисти и либералисти.

    10:29 28.11.2025

  • 82 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "Моряка":

    Какво ме интересува Форбс? Те и една гелосана мутра от България изрисуваха на страниците, и какви? Мутрата си е мутра. Колкото и да е влиятелен, не може никога да осъществи влияние върху някого който има българско самосъзнание.

    10:31 28.11.2025

  • 83 Ачо

    1 1 Отговор
    Този русофоб е полудял от злоба и безсилие!Злобей мръсник,още нищо не си видял!Ти също израсна с руски хляб!Предател,не си сам има още много други като теб.Какво ще кажеш за Пугачова,за Ходорковски и подобни?
    Заслужавате единствено презрение,лакеи на Запада израснали с руския хляб,неблагодарници!Дано господ те разболее от рак,да умреш в мъки!

    10:32 28.11.2025

  • 84 Знае

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "Русия загуби войната":

    Ми те НАТО и сега изпращат редовни войски маскирани уж като туристи и доброволци . Вече 2 военни гробища с по 5000 гроба са зъпълнени в Полша и е отворено трето !!! Постоянно има информации в западни медии за загинали при злаполуки западни офицери , включително и висши . Потърси в Интернет и ще намериш официални държавни погребения на висши офицери на САЩ , работили като ,,съветници" в Украйна. Кърищата на Украйна са пълни с унищожена военна техника на НАТО обслужвана от натовски специалисти . Марк Рубио официално заяви , че американските Пейтриът биват унищожаване до 1 седмица след доставянето им в Украйна! ...

    10:32 28.11.2025

  • 85 Павел Костов

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Абсолютно прав е!":

    Толкова пасивен, че си изчерпа запасите от амуниции, ракети и какво ли още не ... А - и си вкара икономиките в рецесия, и си докара инфлация, и .................

    10:32 28.11.2025

  • 86 много

    1 0 Отговор
    прав е ШАХА ВСЪЩНОСТ Е ВОЕННА ИГРА, има визия за МАРШАЛ

    10:32 28.11.2025

  • 87 Георги

    1 1 Отговор
    Най накрая се намери един човек и то руснак да каже истината на всички във очите че Европа е смешна а САЩ са продажници .Не мога да повярвам че всички гледат войната отстрани а тримата диктатори прекрояват света и след това ще ни дадат сметката.Във името на гласоподавалите направиха така че никой да не му се работи а да си живее живота.Но Китай не спи Индия не спи Русия също и още доста държави който ще си поискат реванш.

    10:33 28.11.2025

  • 88 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Ще има и още":

    Няма повод за доверие към рашистите ,нито сега нито преди !

    10:34 28.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания