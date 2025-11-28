Орбан ще се срещне с Путин за разговори относно доставките на петрол и газ

Унгарският премиер Виктор Орбан съобщи, че по-късно днес ще се срещне в Москва с руския президент Владимир Путин, за да обсъдят доставките на суров петрол и природен газ за Унгария, както и усилията за постигане на мир в Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Въпреки продължаващата война в съседна Украйна Орбан запазва близки отношения с Кремъл, а Унгария остава силно зависима от руските енергийни ресурси, въпреки политиката на Европейския съюз за ограничаване на тази зависимост.

Министър-председателят обяви предстоящата си визита в публикация във „Фейсбук“, като подчерта: „Отивам в Москва, за да гарантирам, че енергийните доставки за Унгария ще бъдат сигурни през зимата и през следващата година“. На въпрос дали темата за мирно споразумение в Украйна ще бъде част от дневния ред, Орбан отговори, че това трудно може да бъде избегнато.

По-рано този месец Съединените щати предоставиха на Будапеща изключение от санкциите за използване на руски петрол и газ, след като Орбан е поискал отсрочка по време на среща с президента Доналд Тръмп в Белия дом.

Паралелно с това Унгария подписа и споразумение за сътрудничество със САЩ в ядрената енергетика, което предвижда покупка на американско ядрено гориво и технологии за съхранение на отработено гориво в АЕЦ „Пакш-1“. В същото време руската държавна корпорация „Росатом“ изгражда два нови реактора в централата по проект от 2014 г., който е значително забавен.

Орбан неведнъж е заявявал, че желае да възобнови идеята за „мирна среща на върха“ в Будапеща между Тръмп и Путин по въпроса за Украйна, но плановете за подобен форум по-рано този месец се провалиха.

За разлика от повечето лидери на страните от НАТО и Европейския съюз, унгарският премиер поддържа тесни връзки с Москва и често поставя под съмнение западната военна помощ за Киев.

По данни на унгарското външно министерство тази година страната е внесла от Русия 8,5 милиона тона суров петрол и над 7 милиарда кубически метра природен газ.