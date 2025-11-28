Орбан ще се срещне с Путин за разговори относно доставките на петрол и газ

Унгарският премиер Виктор Орбан съобщи, че по-късно днес ще се срещне в Москва с руския президент Владимир Путин, за да обсъдят доставките на суров петрол и природен газ за Унгария, както и усилията за постигане на мир в Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Въпреки продължаващата война в съседна Украйна Орбан запазва близки отношения с Кремъл, а Унгария остава силно зависима от руските енергийни ресурси, въпреки политиката на Европейския съюз за ограничаване на тази зависимост.
Министър-председателят обяви предстоящата си визита в публикация във „Фейсбук“, като подчерта: „Отивам в Москва, за да гарантирам, че енергийните доставки за Унгария ще бъдат сигурни през зимата и през следващата година“. На въпрос дали темата за мирно споразумение в Украйна ще бъде част от дневния ред, Орбан отговори, че това трудно може да бъде избегнато.
По-рано този месец Съединените щати предоставиха на Будапеща изключение от санкциите за използване на руски петрол и газ, след като Орбан е поискал отсрочка по време на среща с президента Доналд Тръмп в Белия дом.
Паралелно с това Унгария подписа и споразумение за сътрудничество със САЩ в ядрената енергетика, което предвижда покупка на американско ядрено гориво и технологии за съхранение на отработено гориво в АЕЦ „Пакш-1“. В същото време руската държавна корпорация „Росатом“ изгражда два нови реактора в централата по проект от 2014 г., който е значително забавен.
Орбан неведнъж е заявявал, че желае да възобнови идеята за „мирна среща на върха“ в Будапеща между Тръмп и Путин по въпроса за Украйна, но плановете за подобен форум по-рано този месец се провалиха.
За разлика от повечето лидери на страните от НАТО и Европейския съюз, унгарският премиер поддържа тесни връзки с Москва и често поставя под съмнение западната военна помощ за Киев.
По данни на унгарското външно министерство тази година страната е внесла от Русия 8,5 милиона тона суров петрол и над 7 милиарда кубически метра природен газ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #15
09:47 28.11.2025
2 Гориил
Коментиран от #24
09:49 28.11.2025
3 А нашите мишоци
Коментиран от #7
09:49 28.11.2025
4 Унгариците
Ще си върнат закарпатието без война !!!
Коментиран от #8
09:51 28.11.2025
5 Киро
09:53 28.11.2025
6 търговията върви
09:55 28.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ти направо ме изплаши
До коментар #7 от "Я се гръм ни":Караш ме да дойда да ти се извиня лично.
Коментиран от #13
09:58 28.11.2025
10 БАЦЕ ЕООД
10:01 28.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 редник
Не Ви ли е неудобно, така, някак "частично", да давате информация - ето точното изказване на Орбан:
"Пътувам до Москва, за да осигуря енергийните доставки на Унгария за зимата и следващата година, на достъпна цена...Унгария получава газ и петрол от Русия по тръбопроводи. Това е голяма битка, с големи колебания в цяла Европа, но цените постоянно се покачват. Това се отразява негативно на домакинствата и икономиката в цяла Западна Европа. Днес цените на енергията в Унгария са най-ниските в цяла Европа. Това е така, защото имаме достъп до евтин руски петрол и газ, които са евтини в сравнение с международните цени”, подчерта Орбан.
Орбане, Орбане, договорете същите условия и за нас и елате на връщане в София, да направим Федерация и да поемете управлението!
Коментиран от #22
10:04 28.11.2025
13 сирене
До коментар #9 от "Ти направо ме изплаши":айде и аз ще дойда, че такъв "грамотен симпатяга" сам да го видиш е срамота ..
10:04 28.11.2025
14 Колеги
Полицията е готова да бие протестиращи
10:05 28.11.2025
15 Селянка
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Шизо, писна ни от тебе.
10:06 28.11.2025
16 Ллгфу
До коментар #7 от "Я се гръм ни":Срещнеш ли копейка трепИ!Докато мърда.
Коментиран от #21, #23
10:07 28.11.2025
17 Орбан
10:07 28.11.2025
18 Ха,ха
До коментар #11 от "сеянинь..":Крепостния, кво си се развалнувал рано рано
Коментиран от #27
10:08 28.11.2025
19 дрън - зи
10:08 28.11.2025
20 Бай хаяши
10:08 28.11.2025
21 село мое ,
До коментар #16 от "Ллгфу":Добре ли си с крачетата и можеш ли да бягаш бързо ? Ще трепеш на баба си шортите !
10:10 28.11.2025
22 Всъщност
До коментар #12 от "редник":Няма да ни е сефте : Царете от Второто българско царство са или кумани (сега унгарци , със маджарите) , или техни родственици .
10:10 28.11.2025
23 ха-ха
До коментар #16 от "Ллгфу":Гледай стадото да не забегне , другото не е важно !
10:11 28.11.2025
24 Ще има и още
До коментар #2 от "Гориил":Да така е, ще го приеме - той Орбан има мисия. Петрола няма да е само за Унгария но и за Сърбия. Руски петрол. Нашата рафинерия от години не работи с руски петрол но я грозят санкции. Бай ви Доньо бие кроше след кроше на ошаматеният ЕС. Клин след клин, измяна след измяна.
Ако съм на Зеления, тутакси подписвам пълна капитулация, предавам изцяло страната на разположение на Русия......и тогава, когато на Орбан му замирише на нафта от руски танкове до границата да видите каква песен ще запее, и той , и Доньо, и Вучич, и словашката гнида, и тя. Какви първи атлантици ще станат......
Коментиран от #25
10:12 28.11.2025
25 въздух,
До коментар #24 от "Ще има и още":Мисли на какво ще ти замирише като дойде еврото , другите ги остави да се оправят !
Коментиран от #29
10:14 28.11.2025
26 Станчо
10:18 28.11.2025
27 сеянинь..
До коментар #18 от "Ха,ха":А бе п0машкий-бегай при оджата..раздават диарбекирски кюл0ти втора употреба с два отвора
10:19 28.11.2025
28 селяк
10:21 28.11.2025
29 Ще има и още
До коментар #25 от "въздух,":Всъщност еврото няма никаква вина. Свидетели сме на брутална спекула, безпомощно и некадърно управление за отпор на тази спекула.
Крадеца краде еднакво и в левове, и в евро.
На 1-ви Януари ще се събудим два пъти по бедни но последният който има вина за това е самото евро....
10:27 28.11.2025