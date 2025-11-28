Новини
Орбан ще се срещне с Путин за разговори относно доставките на петрол и газ
  Тема: Украйна

28 Ноември, 2025 09:46

Унгария търси гаранции за доставките на руски петрол и газ за предстоящата зима

Орбан ще се срещне с Путин за разговори относно доставките на петрол и газ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Унгарският премиер Виктор Орбан съобщи, че по-късно днес ще се срещне в Москва с руския президент Владимир Путин, за да обсъдят доставките на суров петрол и природен газ за Унгария, както и усилията за постигане на мир в Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Въпреки продължаващата война в съседна Украйна Орбан запазва близки отношения с Кремъл, а Унгария остава силно зависима от руските енергийни ресурси, въпреки политиката на Европейския съюз за ограничаване на тази зависимост.

Още новини от Украйна

Министър-председателят обяви предстоящата си визита в публикация във „Фейсбук“, като подчерта: „Отивам в Москва, за да гарантирам, че енергийните доставки за Унгария ще бъдат сигурни през зимата и през следващата година“. На въпрос дали темата за мирно споразумение в Украйна ще бъде част от дневния ред, Орбан отговори, че това трудно може да бъде избегнато.

По-рано този месец Съединените щати предоставиха на Будапеща изключение от санкциите за използване на руски петрол и газ, след като Орбан е поискал отсрочка по време на среща с президента Доналд Тръмп в Белия дом.

Паралелно с това Унгария подписа и споразумение за сътрудничество със САЩ в ядрената енергетика, което предвижда покупка на американско ядрено гориво и технологии за съхранение на отработено гориво в АЕЦ „Пакш-1“. В същото време руската държавна корпорация „Росатом“ изгражда два нови реактора в централата по проект от 2014 г., който е значително забавен.

Орбан неведнъж е заявявал, че желае да възобнови идеята за „мирна среща на върха“ в Будапеща между Тръмп и Путин по въпроса за Украйна, но плановете за подобен форум по-рано този месец се провалиха.

За разлика от повечето лидери на страните от НАТО и Европейския съюз, унгарският премиер поддържа тесни връзки с Москва и често поставя под съмнение западната военна помощ за Киев.

По данни на унгарското външно министерство тази година страната е внесла от Русия 8,5 милиона тона суров петрол и над 7 милиарда кубически метра природен газ.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 3 Отговор
    Трябва ни някой като Орбан.

    Коментиран от #15

    09:47 28.11.2025

  • 2 Гориил

    3 0 Отговор
    Въпреки че Путин вече е писнал от Орбан, унгарският лидер ще бъде приет в Кремъл.

    Коментиран от #24

    09:49 28.11.2025

  • 3 А нашите мишоци

    12 1 Отговор
    и розови понита се чудят как да балансират между Тръмп и урси и така са се ошашкали че боксуват като прасета в тиквен бостан.

    Коментиран от #7

    09:49 28.11.2025

  • 4 Унгариците

    7 0 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    Коментиран от #8

    09:51 28.11.2025

  • 5 Киро

    11 0 Отговор
    А ти приведе ли заплата за златен k@неф на нашите съюзници?

    09:53 28.11.2025

  • 6 търговията върви

    2 0 Отговор
    могат и други неща да си разменят . а газа и петрола са важни . фирмите правят монопол и вдигат цените инфлационно .

    09:55 28.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ти направо ме изплаши

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Я се гръм ни":

    Караш ме да дойда да ти се извиня лично.

    Коментиран от #13

    09:58 28.11.2025

  • 10 БАЦЕ ЕООД

    6 2 Отговор
    Голям играч Орбан.. Наще дори бележки не са способни да си водят

    10:01 28.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 редник

    7 0 Отговор
    Авторката,
    Не Ви ли е неудобно, така, някак "частично", да давате информация - ето точното изказване на Орбан:

    "Пътувам до Москва, за да осигуря енергийните доставки на Унгария за зимата и следващата година, на достъпна цена...Унгария получава газ и петрол от Русия по тръбопроводи. Това е голяма битка, с големи колебания в цяла Европа, но цените постоянно се покачват. Това се отразява негативно на домакинствата и икономиката в цяла Западна Европа. Днес цените на енергията в Унгария са най-ниските в цяла Европа. Това е така, защото имаме достъп до евтин руски петрол и газ, които са евтини в сравнение с международните цени”, подчерта Орбан.

    Орбане, Орбане, договорете същите условия и за нас и елате на връщане в София, да направим Федерация и да поемете управлението!

    Коментиран от #22

    10:04 28.11.2025

  • 13 сирене

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ти направо ме изплаши":

    айде и аз ще дойда, че такъв "грамотен симпатяга" сам да го видиш е срамота ..

    10:04 28.11.2025

  • 14 Колеги

    3 1 Отговор
    Гледайте на живо по канал 3
    Полицията е готова да бие протестиращи

    10:05 28.11.2025

  • 15 Селянка

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Шизо, писна ни от тебе.

    10:06 28.11.2025

  • 16 Ллгфу

    0 4 Отговор

    До коментар #7 от "Я се гръм ни":

    Срещнеш ли копейка трепИ!Докато мърда.

    Коментиран от #21, #23

    10:07 28.11.2025

  • 17 Орбан

    2 3 Отговор
    Е пътник.

    10:07 28.11.2025

  • 18 Ха,ха

    2 5 Отговор

    До коментар #11 от "сеянинь..":

    Крепостния, кво си се развалнувал рано рано

    Коментиран от #27

    10:08 28.11.2025

  • 19 дрън - зи

    5 1 Отговор
    Орбан мисли за народа си , а нашите търтеи мислят само за гъ........вете си .

    10:08 28.11.2025

  • 20 Бай хаяши

    1 0 Отговор
    И аз преговарях със статуята на тръмп

    10:08 28.11.2025

  • 21 село мое ,

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ллгфу":

    Добре ли си с крачетата и можеш ли да бягаш бързо ? Ще трепеш на баба си шортите !

    10:10 28.11.2025

  • 22 Всъщност

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "редник":

    Няма да ни е сефте : Царете от Второто българско царство са или кумани (сега унгарци , със маджарите) , или техни родственици .

    10:10 28.11.2025

  • 23 ха-ха

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ллгфу":

    Гледай стадото да не забегне , другото не е важно !

    10:11 28.11.2025

  • 24 Ще има и още

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Гориил":

    Да така е, ще го приеме - той Орбан има мисия. Петрола няма да е само за Унгария но и за Сърбия. Руски петрол. Нашата рафинерия от години не работи с руски петрол но я грозят санкции. Бай ви Доньо бие кроше след кроше на ошаматеният ЕС. Клин след клин, измяна след измяна.
    Ако съм на Зеления, тутакси подписвам пълна капитулация, предавам изцяло страната на разположение на Русия......и тогава, когато на Орбан му замирише на нафта от руски танкове до границата да видите каква песен ще запее, и той , и Доньо, и Вучич, и словашката гнида, и тя. Какви първи атлантици ще станат......

    Коментиран от #25

    10:12 28.11.2025

  • 25 въздух,

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Ще има и още":

    Мисли на какво ще ти замирише като дойде еврото , другите ги остави да се оправят !

    Коментиран от #29

    10:14 28.11.2025

  • 26 Станчо

    1 1 Отговор
    Орбан отива с руския рай, нека си остане там!

    10:18 28.11.2025

  • 27 сеянинь..

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ха,ха":

    А бе п0машкий-бегай при оджата..раздават диарбекирски кюл0ти втора употреба с два отвора

    10:19 28.11.2025

  • 28 селяк

    2 1 Отговор
    Ма как не го е срам тоя калъФ Орбан да си гледа собствения народ, а не какво заповядват господарите от ЕС. Срамота

    10:21 28.11.2025

  • 29 Ще има и още

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "въздух,":

    Всъщност еврото няма никаква вина. Свидетели сме на брутална спекула, безпомощно и некадърно управление за отпор на тази спекула.
    Крадеца краде еднакво и в левове, и в евро.
    На 1-ви Януари ще се събудим два пъти по бедни но последният който има вина за това е самото евро....

    10:27 28.11.2025

