Белгия предупреждава: Планът на ЕС за руски активи може да подкопае шансовете за мир

Планът на Европейския съюз да използва замразени руски държавни активи за финансиране на Украйна може да застраши възможността за постигане на мирно споразумение за край на близо четиригодишната война. За това предупреди белгийският премиер Барт Де Вевер, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.

В писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен той посочва, че прибързаното придвижване на схемата за т.нар. репарационни заеми може като страничен ефект да доведе до реално възпрепятстване на евентуален мирен процес. По думите му ЕС рискува сам да блокира дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта.

На срещата на върха миналия месец лидерите на страните от ЕС обсъдиха възможността около 140 милиарда евро от замразени руски държавни активи в Европа да бъдат използвани като заем за Киев. Единодушие обаче не беше постигнато, след като Белгия отказа да подкрепи инициативата. Значителна част от средствата се съхраняват именно на нейна територия.

В опит да отговори на белгийските опасения Европейската комисия подготвя проект на правно предложение, което да бъде представено през тази седмица. То ще засяга използването на замразените активи за подпомагане на Украйна през 2026 и 2027 г., съобщават представители на ЕС.

В писмото си Де Вевер подчертава още, че до момента Белгия не е получила конкретна правна формулировка от Комисията относно механизма за използване на средствата.