Белгия предупреждава: Планът на ЕС за руски активи може да подкопае шансовете за мир

28 Ноември, 2025 10:17, обновена 28 Ноември, 2025 10:30 443 11

Премиерът Барт Де Вевер вижда риск за евентуално споразумение за Украйна

Белгия предупреждава: Планът на ЕС за руски активи може да подкопае шансовете за мир - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Планът на Европейския съюз да използва замразени руски държавни активи за финансиране на Украйна може да застраши възможността за постигане на мирно споразумение за край на близо четиригодишната война. За това предупреди белгийският премиер Барт Де Вевер, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.

В писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен той посочва, че прибързаното придвижване на схемата за т.нар. репарационни заеми може като страничен ефект да доведе до реално възпрепятстване на евентуален мирен процес. По думите му ЕС рискува сам да блокира дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта.

На срещата на върха миналия месец лидерите на страните от ЕС обсъдиха възможността около 140 милиарда евро от замразени руски държавни активи в Европа да бъдат използвани като заем за Киев. Единодушие обаче не беше постигнато, след като Белгия отказа да подкрепи инициативата. Значителна част от средствата се съхраняват именно на нейна територия.

В опит да отговори на белгийските опасения Европейската комисия подготвя проект на правно предложение, което да бъде представено през тази седмица. То ще засяга използването на замразените активи за подпомагане на Украйна през 2026 и 2027 г., съобщават представители на ЕС.

В писмото си Де Вевер подчертава още, че до момента Белгия не е получила конкретна правна формулировка от Комисията относно механизма за използване на средствата.


  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    8 0 Отговор
    Кражбата си е кражба, както и да я наричат‼️

    10:24 28.11.2025

  • 2 Вашето мнение

    7 0 Отговор
    Какая и мърцуля приключиха, скоро ще стане ясно за кражбите им. Дедо сорос бега.

    10:25 28.11.2025

  • 3 Урсула фон две калас

    3 0 Отговор
    Кво ни дреме на нас за мира,важното е да открадне ,ние за други не ставане

    10:28 28.11.2025

  • 4 мечо

    1 3 Отговор
    руснаците са тирористи виште какво напарвиха сас украина следваштите сме нии но нанас няма кои да ни пумогне

    Коментиран от #10, #11

    10:29 28.11.2025

  • 5 Граф Сен Жермен

    2 0 Отговор
    Никой няма смелост за да направи тази глупост! А дори и да се намерят чак толкова тъпи ( Урсула и Кая ), едва ли някой с мозъка си ще приеме плащане с откраднати руски активи! Ти би ли приел комшията да ти плати с пари, който знаеш че е откраднал от началничка на районното , и онзи ще дойде да си ги търси? Мисля че беше некадърен блъф!

    10:30 28.11.2025

  • 6 Бившият милиционер Миленков

    1 0 Отговор
    блокира центъра на София!
    Никой не може да го спре!
    Къде е полицията?

    10:30 28.11.2025

  • 7 Аоо

    1 0 Отговор
    Че еврогейските управляващи не искат мир, те искат да печелят от войната!

    10:30 28.11.2025

  • 8 Я пък тоя

    1 0 Отговор
    Може да застраши мирното споразумение.
    Ами те точно това искат. Бой до последния украинец.

    10:31 28.11.2025

  • 9 Още един сбъркан русофил

    0 1 Отговор
    Маскалия открадна половин Украйна!

    10:32 28.11.2025

  • 10 Здравей

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "мечо":

    Продавам немски лаптоп от Пазарджик, искаш ли го?

    10:32 28.11.2025

  • 11 Мецана

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "мечо":

    Здрасти мечо, как си, дойде ли ти ъкъла в циганската тиква.

    10:36 28.11.2025

