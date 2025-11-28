Андрий Ермак сътрудничи на украинските антикорупционни власти, които претърсват дома му

Украинските антикорупционни органи съобщиха днес, че са извършили претърсвания, свързани с началника на президентската канцелария Андрий Ермак, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Ермак публикува съобщение в „Телеграм“, в което заяви, че разследващите обискират дома му и че той сътрудничи изцяло. „Следствените органи не срещат никакви пречки. Аз сътруднича изцяло“, посочи той.

Украинският сайт „Украинска правда“ първоначално съобщи, че около десет следователи са били забелязани в района на Киев, където се намират повечето държавни институции. Не е ясно дали офисите на Ермак също са били претърсени.

Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) потвърдиха, че провеждат следствени действия във връзка с Ермак. „Следствените действия са одобрени и се провеждат като част от разследване. Подробности ще бъдат обявени на по-късен етап“, се казва в съвместното съобщение.

По-рано този месец антикорупционните органи започнаха разследване в енергийния сектор за предполагаема схема за отклоняване на 100 милиона долара чрез сделки с участието на украинската национална атомна енергийна компания „Енергоатом“. В схемата са замесени бивши висши длъжностни лица и бивш бизнес партньор на президента Володимир Зеленски - Тимур Миндич, съсобственик на „Студио Квартал 95“, където Зеленски започва кариерата си. Миндич е напуснал страната малко преди разследването да стане публично известно на 10 ноември.

Не е потвърдено дали разследването е свързано с настоящия корупционен скандал. Ермак не е обявен за заподозрян, но опозиционни депутати и членове на партията на Зеленски призоваха за неговото уволнение.

Претърсванията идват в момент на засилено вътрешнополитическо напрежение в Украйна и засилват напрежението около подкрепяното от САЩ предложение за мир с Русия, отбелязва Ройтерс.