Новини
Свят »
Украйна »
Андрий Ермак сътрудничи на украинските антикорупционни власти, които претърсват дома му
  Тема: Украйна

Андрий Ермак сътрудничи на украинските антикорупционни власти, които претърсват дома му

28 Ноември, 2025 11:45 849 23

  • андрий ермак-
  • украйна-
  • антикорупционни-
  • власти-
  • претърсват-
  • сътрудничи

По-рано този месец антикорупционните органи започнаха разследване в енергийния сектор за предполагаема схема за отклоняване на 100 милиона долара чрез сделки с участието на украинската национална атомна енергийна компания „Енергоатом“.

Андрий Ермак сътрудничи на украинските антикорупционни власти, които претърсват дома му - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинските антикорупционни органи съобщиха днес, че са извършили претърсвания, свързани с началника на президентската канцелария Андрий Ермак, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Ермак публикува съобщение в „Телеграм“, в което заяви, че разследващите обискират дома му и че той сътрудничи изцяло. „Следствените органи не срещат никакви пречки. Аз сътруднича изцяло“, посочи той.

Украинският сайт „Украинска правда“ първоначално съобщи, че около десет следователи са били забелязани в района на Киев, където се намират повечето държавни институции. Не е ясно дали офисите на Ермак също са били претърсени.

Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) потвърдиха, че провеждат следствени действия във връзка с Ермак. „Следствените действия са одобрени и се провеждат като част от разследване. Подробности ще бъдат обявени на по-късен етап“, се казва в съвместното съобщение.

По-рано този месец антикорупционните органи започнаха разследване в енергийния сектор за предполагаема схема за отклоняване на 100 милиона долара чрез сделки с участието на украинската национална атомна енергийна компания „Енергоатом“. В схемата са замесени бивши висши длъжностни лица и бивш бизнес партньор на президента Володимир Зеленски - Тимур Миндич, съсобственик на „Студио Квартал 95“, където Зеленски започва кариерата си. Миндич е напуснал страната малко преди разследването да стане публично известно на 10 ноември.

Не е потвърдено дали разследването е свързано с настоящия корупционен скандал. Ермак не е обявен за заподозрян, но опозиционни депутати и членове на партията на Зеленски призоваха за неговото уволнение.

Претърсванията идват в момент на засилено вътрешнополитическо напрежение в Украйна и засилват напрежението около подкрепяното от САЩ предложение за мир с Русия, отбелязва Ройтерс.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кога ще претърсят МВР?

    15 0 Отговор
    128 милиона за нови джипове!

    11:46 28.11.2025

  • 2 Да де

    9 0 Отговор
    Всичко е почистено
    Прането си ечистота

    Коментиран от #3

    11:48 28.11.2025

  • 3 Факт

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Да де":

    Явно имате опит!

    Коментиран от #6

    11:51 28.11.2025

  • 4 Ко ша го претърсват

    12 0 Отговор
    То такъв интелект и хуманист лъхат от чивека

    11:52 28.11.2025

  • 5 Джамбaза

    16 0 Отговор
    Хем "предполагаема схема за отклоняване на 100 милиона долара",
    хем "В схемата са замесени бивши висши длъжностни лица..."
    Стоянова, има три варианта.
    Първи - схемата е предполагаема.
    Втори - схемата не е предполагаема.
    Трети - темата се отразява от мисирки.

    11:52 28.11.2025

  • 6 Да де

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    Те имат опит
    Е, тоалетната чиния не е като флашка

    11:54 28.11.2025

  • 7 M@нго от маалата

    6 0 Отговор
    Ние от маалата сме за края на тая война!
    Чекааме само да свърши и да впрегаме коня за каруцата и да одим там да берем джилезо

    Коментиран от #14

    11:54 28.11.2025

  • 8 Вашето мнение

    9 0 Отговор
    Мърцуля, кая и микрон рязко ще забравят, че искат още да воюват с Русия.

    11:54 28.11.2025

  • 9 ХАХАХА

    11 0 Отговор
    КРАДЛИВИТЕ ИЗРОДИ КОИТО УРСУЛА ТЪПЧЕ С НАШИТЕ ДАНАЦИ.

    11:55 28.11.2025

  • 10 Хипотетично

    2 3 Отговор
    Прави впечатление атаката срещу Украйна по всякакви направления точно в сюблимен момент за възможна частична капитулация. От кого са организирани, а от друга страна и допуснати корупционните изкушения по време на война?

    11:57 28.11.2025

  • 11 Съветника на зеле михаило пpъдоляк

    10 0 Отговор
    След като първоначално се опита да хвърли върху Кремъл вината за далаверите в енергетиката, михаило пpъдоляк, съветник на зеления наркоман, каза че корупцията е неизменна част от модерната икономика и продължи жалките опити за замазване с нелепи изказвания в стил че било нормално такива неща да се случват в демократичните системи.

    11:57 28.11.2025

  • 12 Леле -леле 🤔

    7 0 Отговор
    В украинския корупционен скандал стана ясно за двама българи от властта в София , които само срещу Десет милиона ! са предложили на украинския режим. българските (руските) реактори , купени за АЕЦ Белене ❗ДАНС намери ли тези управляващи "бизнесмени" ? Ало-о Прокуратурата ! ЦРУ и укрите ли ще ви вършат работата ? Да си спомним , че първоначалната цена за съмнителен , американски реактор от Уестингхаус е 30 милиаРДА !

    12:00 28.11.2025

  • 13 Преди седмица

    9 0 Отговор
    Го предупредиха, че ще разследват, заведоха го в Женева да си скрие доказателствата и сега претърсват и той им съдейства. Большой Театр

    12:01 28.11.2025

  • 14 И мразим Путин

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "M@нго от маалата":

    Щот дърпа абрамсите на червения площад...

    12:01 28.11.2025

  • 15 Бай онзи

    3 0 Отговор
    И за какво претърсват дома му? Ако има нещо за криене,дали ще го държи у дома или в офиса????

    Коментиран от #20

    12:05 28.11.2025

  • 16 Миролюб Войнов, следовател

    4 0 Отговор
    "...Ермак заяви че сътрудничи изцяло..."

    Ха....нощес нещо се запиняше, но малко дубинки и леген с ток и вода вършат чудеса 😁👍

    12:05 28.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР2

    3 0 Отговор
    по т.нар "празници" хиляди богаташки ссeмейcтвaa ще nyykkнатт от задушаване c гac, натрравяне и kkaттaccтppoфи! ьXppaна за чeppвеитe!!!

    12:07 28.11.2025

  • 19 Мдааа

    4 0 Отговор
    Изненадващо го претърсват след като са го уведомили още миналата седмица

    12:10 28.11.2025

  • 20 Ъъъъъъъъъ

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Бай онзи":

    "И за какво претърсват дома му? Ако има нещо за криене,дали ще го държи у дома или в офиса????"

    Думам ти дъще, сещай се снахо!

    Това е послание срещу Зеленски! А разследването идва по нареждане на САЩ. Вашингтон, чрез НАБУ, дава ясен сигнал на Зеленски, че той не е в позиция да се пазари и е време да преразгледа позицията си по мирния план.

    12:15 28.11.2025

  • 21 мдааааааааааа

    2 0 Отговор
    То и тука е тъй. Всички знаят, че ББи Шиши крадат, само полиция и прокуратура не знаят.

    12:15 28.11.2025

  • 22 Баце ЕООД

    1 0 Отговор
    На тоя в Антикорупционната служба му казват "Али Баба".. Па бая ще да са е на-крал

    12:16 28.11.2025

  • 23 Инна

    0 0 Отговор
    Полският министър на отбраната поиска обяснение от Украйна.

    Полша очаква обяснение от Украйна относно корупционния скандал, заяви пред репортери вицепремиерът и министър на националната отбрана Владислав Косиняк-Камиш.

    „Това не е добра информация за Украйна. Също така не е добра информация за Полша и Западна Европа. Очакваме обяснение“, каза Косиняк-Камиш, коментирайки последните съобщения за претърсвания в дома на началника на кабинета на Володимир Зеленски, Андрий Йермак.

    Той добави, че корупционните скандали не доближават теоретичното присъединяване на Украйна към Европейския съюз.

    „Няма да е възможно да се присъединим към Европейския съюз без прозрачност в борбата с корупцията“, каза министърът.

    12:17 28.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания