Андрий Ермак сътрудничи на украинските антикорупционни власти, които претърсват дома му

Украинските антикорупционни органи съобщиха днес, че са извършили претърсвания, свързани с началника на президентската канцелария Андрий Ермак, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Ермак публикува съобщение в „Телеграм“, в което заяви, че разследващите обискират дома му и че той сътрудничи изцяло. „Следствените органи не срещат никакви пречки. Аз сътруднича изцяло“, посочи той.
Украинският сайт „Украинска правда“ първоначално съобщи, че около десет следователи са били забелязани в района на Киев, където се намират повечето държавни институции. Не е ясно дали офисите на Ермак също са били претърсени.
Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) потвърдиха, че провеждат следствени действия във връзка с Ермак. „Следствените действия са одобрени и се провеждат като част от разследване. Подробности ще бъдат обявени на по-късен етап“, се казва в съвместното съобщение.
По-рано този месец антикорупционните органи започнаха разследване в енергийния сектор за предполагаема схема за отклоняване на 100 милиона долара чрез сделки с участието на украинската национална атомна енергийна компания „Енергоатом“. В схемата са замесени бивши висши длъжностни лица и бивш бизнес партньор на президента Володимир Зеленски - Тимур Миндич, съсобственик на „Студио Квартал 95“, където Зеленски започва кариерата си. Миндич е напуснал страната малко преди разследването да стане публично известно на 10 ноември.
Не е потвърдено дали разследването е свързано с настоящия корупционен скандал. Ермак не е обявен за заподозрян, но опозиционни депутати и членове на партията на Зеленски призоваха за неговото уволнение.
Претърсванията идват в момент на засилено вътрешнополитическо напрежение в Украйна и засилват напрежението около подкрепяното от САЩ предложение за мир с Русия, отбелязва Ройтерс.
11:46 28.11.2025
Коментиран от #3
11:48 28.11.2025
3 Факт
До коментар #2 от "Да де":Явно имате опит!
Коментиран от #6
11:51 28.11.2025
5 Джамбaза
хем "В схемата са замесени бивши висши длъжностни лица..."
Стоянова, има три варианта.
Първи - схемата е предполагаема.
Втори - схемата не е предполагаема.
Трети - темата се отразява от мисирки.
11:52 28.11.2025
6 Да де
До коментар #3 от "Факт":Те имат опит
Е, тоалетната чиния не е като флашка
11:54 28.11.2025
7 M@нго от маалата
Чекааме само да свърши и да впрегаме коня за каруцата и да одим там да берем джилезо
Коментиран от #14
11:54 28.11.2025
11 Съветника на зеле михаило пpъдоляк
11:57 28.11.2025
14 И мразим Путин
До коментар #7 от "M@нго от маалата":Щот дърпа абрамсите на червения площад...
12:01 28.11.2025
15 Бай онзи
Коментиран от #20
12:05 28.11.2025
16 Миролюб Войнов, следовател
Ха....нощес нещо се запиняше, но малко дубинки и леген с ток и вода вършат чудеса 😁👍
12:05 28.11.2025
18 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР2
До коментар #15 от "Бай онзи":"И за какво претърсват дома му? Ако има нещо за криене,дали ще го държи у дома или в офиса????"
Думам ти дъще, сещай се снахо!
Това е послание срещу Зеленски! А разследването идва по нареждане на САЩ. Вашингтон, чрез НАБУ, дава ясен сигнал на Зеленски, че той не е в позиция да се пазари и е време да преразгледа позицията си по мирния план.
12:15 28.11.2025
23 Инна
Полша очаква обяснение от Украйна относно корупционния скандал, заяви пред репортери вицепремиерът и министър на националната отбрана Владислав Косиняк-Камиш.
„Това не е добра информация за Украйна. Също така не е добра информация за Полша и Западна Европа. Очакваме обяснение“, каза Косиняк-Камиш, коментирайки последните съобщения за претърсвания в дома на началника на кабинета на Володимир Зеленски, Андрий Йермак.
Той добави, че корупционните скандали не доближават теоретичното присъединяване на Украйна към Европейския съюз.
„Няма да е възможно да се присъединим към Европейския съюз без прозрачност в борбата с корупцията“, каза министърът.
12:17 28.11.2025