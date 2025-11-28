Кремъл: Русия се стреми към мир, макар да смята Зеленски за нелегитимен

Русия иска да постигне напредък по пътя към мир с Украйна, въпреки че смята украинския президент Володимир Зеленски за нелегитимен, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
Руският президент Владимир Путин аргументира позицията си с твърдението, че мандатът на Зеленски е изтекъл.
Украйна от своя страна обяви, че не може да организира избори, тъй като страната е под военно положение, докато се отбранява срещу руската инвазия.
Оценка 3.9 от 13 гласа.
1 Ганя Путинофила
11:52 28.11.2025
2 Дрът русороб
След това ще каже същото на Балтика и Полша!
Коментиран от #8, #24
11:53 28.11.2025
3 Жик-так
11:54 28.11.2025
4 Атина Палада
Коментиран от #31
11:55 28.11.2025
5 Цитат
Зеленски говори с видеобръщение на сънародниците си.
Обаче!
Изведнъж от носленцето му изскача-пред очите на всички гледащи-ей тази вече историческа малка бяла топчица ...Бяло прахче. Директнво от носленцето му...."
Коментиран от #7, #13, #16, #28, #29
11:56 28.11.2025
6 Късокракият
Коментиран от #11, #17
11:57 28.11.2025
7 Това
До коментар #5 от "Цитат":е сън на дребана копейка.
11:58 28.11.2025
8 Така е
До коментар #2 от "Дрът русороб":Путин така ги работи европейците. Ама те нали са едни страхливи шарани, вярват му.
11:58 28.11.2025
9 🇺🇸 Бай ДОНЧО - тръмпа
Коментиран от #19, #22
11:58 28.11.2025
10 Zaхарова
11:59 28.11.2025
11 По точно
До коментар #6 от "Късокракият":Какъв гангстер, бе. Ял е само бой от ленинградските разбойници! Затова сега е такъв комплексар.
12:00 28.11.2025
12 Факт
12:00 28.11.2025
13 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #5 от "Цитат":Руски фейкове.
12:01 28.11.2025
14 Рус
12:02 28.11.2025
15 Ддд
Коментиран от #27
12:02 28.11.2025
16 Громико
До коментар #5 от "Цитат":Ку ку
12:03 28.11.2025
17 Трябва да му се признае обаче ,
До коментар #6 от "Късокракият":че ☝️успя да организира и реализира най-масовото и брутално убиване на руснаци през последните 80 години...
Не може да стигне Сталин ,но старанието му е впечатляващо.
12:04 28.11.2025
18 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР2
12:05 28.11.2025
19 ха-ха
До коментар #9 от "🇺🇸 Бай ДОНЧО - тръмпа":От толкова начукване на Русия, а укрията се смалява !
12:05 28.11.2025
20 Шопо
Безусловна капитулация на Украйна.
Коментиран от #23
12:07 28.11.2025
21 Русия изобщо
Легитимен .
Кремля да мисли за Кочината .
И оня Легитимния
В Бункера.
12:08 28.11.2025
22 въздух,
До коментар #9 от "🇺🇸 Бай ДОНЧО - тръмпа":А къде са солдатите зельови , къде е половин укрия ?
12:09 28.11.2025
23 Тази точка
До коментар #20 от "Шопо":Е точно
Като кафявата ти точка
Уплътнена със Руско Бахурче .
12:10 28.11.2025
24 Кирчо
До коментар #2 от "Дрът русороб":Пътя към Берлин минава през Полша.
12:10 28.11.2025
25 Миролюб Войнов, следовател
12:10 28.11.2025
26 Тротка
Коментиран от #32
12:12 28.11.2025
27 Легитимния
До коментар #15 от "Ддд":Който назначи
Медведев за Легитимен.
И после пак го направи Нелигитимен.
Врътката ШАЛОМЧЕ - МЕНДЕЛЧЕ
Още не е забравена .
12:13 28.11.2025
28 Цял свят ги видя кадрите
До коментар #5 от "Цитат":В социалните мрежи му се подиграват. бЕлото хвърчи от носа му, подсмърча, бърше и изпада в неловко положение. 😂🤣😂🤣😂
12:13 28.11.2025
29 Хахахахаха
До коментар #5 от "Цитат":На такива Клипове
Създадени от Изкуствен Интелект
Може само Издухана Русофилка
Да повярва .
12:15 28.11.2025
30 Баце ЕООД
12:18 28.11.2025
31 Мдаааам
До коментар #4 от "Атина Палада":За това Барак Хюсейн Обама премахна закона забраняващ на американските служби да участват в пропаганда срещу народа си 2012та година..? Мнооооого ги знаеш, няма що..
12:20 28.11.2025
32 Шопи
До коментар #26 от "Тротка":С оомощ от ЕС и Булгария Зеленски ноже да победи Русия.
12:20 28.11.2025
33 Сметки
"Русия се стреми към мир" и въоръжи терористите от Хамас, Боко Харам, Червени бригади да избиват милиони мирни хора.
"Русия се стреми към мир" и направи революция в собствената си страна с избити десетки милиони. После продължи с чистките на Сталин и още милиони жертви на "врагове с партиен билет". Тези чистки продължават днес със скачане от прозорците на генералите, инфаркти в изправителни колонии и Новичок за интелигентните.
"Русия се стреми към мир" с инсталиране на марионетни правителства на диктаторите Пол Пот (изклал за една нощ милион беззащитни семейства), Садаам Хюсеин, Чаушеску, Кадафи, Кастро, Асад... всеки избил стотици хиляди от собствения си народ.
Няма друга нация в световната история, която дори да се доближава до стотиците милиони избити директно или индиректно от Русия. И тя най-нагло прикрива злодеянията си с думи "Русия се стреми към мир"!
Такъв мир е установила в половин Азия, че там са останали "мирно" 30 милиона души, а в другата половина на Азия живеят 4 милиарда души.
12:24 28.11.2025
34 Моча в калта
12:27 28.11.2025