Новини
Свят »
Украйна »
Кремъл: Русия се стреми към мир, макар да смята Зеленски за нелегитимен
  Тема: Украйна

Кремъл: Русия се стреми към мир, макар да смята Зеленски за нелегитимен

28 Ноември, 2025 11:49, обновена 28 Ноември, 2025 11:50 724 34

  • кремъл-
  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски

Москва твърди, че мандатът на украинския президент е изтекъл, Киев не може да свика избори заради военното положение

Кремъл: Русия се стреми към мир, макар да смята Зеленски за нелегитимен - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия иска да постигне напредък по пътя към мир с Украйна, въпреки че смята украинския президент Володимир Зеленски за нелегитимен, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Руският президент Владимир Путин аргументира позицията си с твърдението, че мандатът на Зеленски е изтекъл.

Украйна от своя страна обяви, че не може да организира избори, тъй като страната е под военно положение, докато се отбранява срещу руската инвазия.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    6 14 Отговор
    Маскалия определя кой е легитимен и кой не!

    11:52 28.11.2025

  • 2 Дрът русороб

    16 10 Отговор
    Путин каза, сваляйте гащите и няма да има война!
    След това ще каже същото на Балтика и Полша!

    Коментиран от #8, #24

    11:53 28.11.2025

  • 3 Жик-так

    10 18 Отговор
    "Втората" армия пада на колене да моли първата армия в света да ѝ съдейства за мир с 22-та армия в света.

    11:54 28.11.2025

  • 4 Атина Палада

    10 17 Отговор
    няма по-големи мошеници от братушките

    Коментиран от #31

    11:55 28.11.2025

  • 5 Цитат

    16 7 Отговор
    "Ето ви прочутите кадри от завчера,които вече 24 часа разтърсватг украинските социални мрежи.
    Зеленски говори с видеобръщение на сънародниците си.
    Обаче!
    Изведнъж от носленцето му изскача-пред очите на всички гледащи-ей тази вече историческа малка бяла топчица ...Бяло прахче. Директнво от носленцето му...."

    Коментиран от #7, #13, #16, #28, #29

    11:56 28.11.2025

  • 6 Късокракият

    10 14 Отговор
    лидер раздава избирателни права и определя какво е легитимност в чужди държави? Това може само нехрамотен руснак, гангстер от ленинград.

    Коментиран от #11, #17

    11:57 28.11.2025

  • 7 Това

    6 10 Отговор

    До коментар #5 от "Цитат":

    е сън на дребана копейка.

    11:58 28.11.2025

  • 8 Така е

    11 5 Отговор

    До коментар #2 от "Дрът русороб":

    Путин така ги работи европейците. Ама те нали са едни страхливи шарани, вярват му.

    11:58 28.11.2025

  • 9 🇺🇸 Бай ДОНЧО - тръмпа

    6 12 Отговор
    Еми той, Зеленски им го начуква на рашата регулярно, пък нека е нелигитимен и какво от това.

    Коментиран от #19, #22

    11:58 28.11.2025

  • 10 Zaхарова

    5 7 Отговор
    Гуведа къде сте бе!Атакувайте вражеските елементи!

    11:59 28.11.2025

  • 11 По точно

    7 11 Отговор

    До коментар #6 от "Късокракият":

    Какъв гангстер, бе. Ял е само бой от ленинградските разбойници! Затова сега е такъв комплексар.

    12:00 28.11.2025

  • 12 Факт

    6 10 Отговор
    Безссъмнение с тези ypoди които в момента управляват Русия, мира и човечеството са в реална опасност .

    12:00 28.11.2025

  • 13 Изпражнението гайтанджиева

    5 9 Отговор

    До коментар #5 от "Цитат":

    Руски фейкове.

    12:01 28.11.2025

  • 14 Рус

    9 3 Отговор
    Елате и помогнете на народа в България, че с тези управляващи е нетърпимо!

    12:02 28.11.2025

  • 15 Ддд

    4 9 Отговор
    Мда, само другаря Путин е легитимен, всички останали по света са нелегитимни, щом каже той.

    Коментиран от #27

    12:02 28.11.2025

  • 16 Громико

    2 6 Отговор

    До коментар #5 от "Цитат":

    Ку ку

    12:03 28.11.2025

  • 17 Трябва да му се признае обаче ,

    11 7 Отговор

    До коментар #6 от "Късокракият":

    че ☝️успя да организира и реализира най-масовото и брутално убиване на руснаци през последните 80 години...
    Не може да стигне Сталин ,но старанието му е впечатляващо.

    12:04 28.11.2025

  • 18 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР2

    1 2 Отговор
    по т.нар "празници" хиляди богаташки ссeмейcтвaa ще nyykkнатт от задушаване c гac, натрравяне и kkaттaccтppoфи! ьXppaна за чeppвеитe!!!

    12:05 28.11.2025

  • 19 ха-ха

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "🇺🇸 Бай ДОНЧО - тръмпа":

    От толкова начукване на Русия, а укрията се смалява !

    12:05 28.11.2025

  • 20 Шопо

    5 2 Отговор
    Пла за мир има една точка - капитулация.
    Безусловна капитулация на Украйна.

    Коментиран от #23

    12:07 28.11.2025

  • 21 Русия изобщо

    1 5 Отговор
    Не е важно дали смята Зеленски за
    Легитимен .

    Кремля да мисли за Кочината .
    И оня Легитимния
    В Бункера.

    12:08 28.11.2025

  • 22 въздух,

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "🇺🇸 Бай ДОНЧО - тръмпа":

    А къде са солдатите зельови , къде е половин укрия ?

    12:09 28.11.2025

  • 23 Тази точка

    2 5 Отговор

    До коментар #20 от "Шопо":

    Е точно
    Като кафявата ти точка
    Уплътнена със Руско Бахурче .

    12:10 28.11.2025

  • 24 Кирчо

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Дрът русороб":

    Пътя към Берлин минава през Полша.

    12:10 28.11.2025

  • 25 Миролюб Войнов, следовател

    3 6 Отговор
    Интересно какво ли ще намерим га обискираме и бункера на Путин 😁

    12:10 28.11.2025

  • 26 Тротка

    3 5 Отговор
    Путин е повече от нелегитимен. НАТО да изпрати войски в Украйна и да бъде изтласкана руската терористична армия от Украйна и Крим.

    Коментиран от #32

    12:12 28.11.2025

  • 27 Легитимния

    2 4 Отговор

    До коментар #15 от "Ддд":

    Който назначи
    Медведев за Легитимен.

    И после пак го направи Нелигитимен.

    Врътката ШАЛОМЧЕ - МЕНДЕЛЧЕ

    Още не е забравена .

    12:13 28.11.2025

  • 28 Цял свят ги видя кадрите

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Цитат":

    В социалните мрежи му се подиграват. бЕлото хвърчи от носа му, подсмърча, бърше и изпада в неловко положение. 😂🤣😂🤣😂

    12:13 28.11.2025

  • 29 Хахахахаха

    0 6 Отговор

    До коментар #5 от "Цитат":

    На такива Клипове
    Създадени от Изкуствен Интелект
    Може само Издухана Русофилка
    Да повярва .

    12:15 28.11.2025

  • 30 Баце ЕООД

    5 0 Отговор
    Прав е човекът. До последния украинец или капитулация - хубав хуманен избор. ЕС да решава

    12:18 28.11.2025

  • 31 Мдаааам

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    За това Барак Хюсейн Обама премахна закона забраняващ на американските служби да участват в пропаганда срещу народа си 2012та година..? Мнооооого ги знаеш, няма що..

    12:20 28.11.2025

  • 32 Шопи

    1 3 Отговор

    До коментар #26 от "Тротка":

    С оомощ от ЕС и Булгария Зеленски ноже да победи Русия.

    12:20 28.11.2025

  • 33 Сметки

    1 0 Отговор
    "Русия се стреми към мир", затова нападна Украйна, изби милион рускоговорящи, унищожи градовете и изгори земята.
    "Русия се стреми към мир" и въоръжи терористите от Хамас, Боко Харам, Червени бригади да избиват милиони мирни хора.
    "Русия се стреми към мир" и направи революция в собствената си страна с избити десетки милиони. После продължи с чистките на Сталин и още милиони жертви на "врагове с партиен билет". Тези чистки продължават днес със скачане от прозорците на генералите, инфаркти в изправителни колонии и Новичок за интелигентните.
    "Русия се стреми към мир" с инсталиране на марионетни правителства на диктаторите Пол Пот (изклал за една нощ милион беззащитни семейства), Садаам Хюсеин, Чаушеску, Кадафи, Кастро, Асад... всеки избил стотици хиляди от собствения си народ.
    Няма друга нация в световната история, която дори да се доближава до стотиците милиони избити директно или индиректно от Русия. И тя най-нагло прикрива злодеянията си с думи "Русия се стреми към мир"!
    Такъв мир е установила в половин Азия, че там са останали "мирно" 30 милиона души, а в другата половина на Азия живеят 4 милиарда души.

    12:24 28.11.2025

  • 34 Моча в калта

    0 0 Отговор
    Байконур отиде при крайцера Москва.

    12:27 28.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания