Кремъл: Русия се стреми към мир, макар да смята Зеленски за нелегитимен

Русия иска да постигне напредък по пътя към мир с Украйна, въпреки че смята украинския президент Володимир Зеленски за нелегитимен, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Руският президент Владимир Путин аргументира позицията си с твърдението, че мандатът на Зеленски е изтекъл.

Украйна от своя страна обяви, че не може да организира избори, тъй като страната е под военно положение, докато се отбранява срещу руската инвазия.