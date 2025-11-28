ЕК готви законова рамка за заем за Украйна от замразени руски активи

Европейската комисия ще представи в идните дни законодателно предложение за използване на запорираното в Белгия руско държавно имущество с цел отпускане на заем за Украйна. Това съобщи днес говорител на институцията, предава БТА.
Той потвърди, че Комисията е получила писмото на белгийския премиер Барт де Вевер и ще вземе предвид изложените в него опасения. По думите му разговорите между държавите членки по темата продължават интензивно, като всички са запознати с трите възможни сценария за бъдещо финансиране на Киев. Говорителят отказа да коментира директно оценката на Де Вевер, според която използването на руските средства може да усложни преговорите за мир.
„Обсъжданията напредват, но навлизаме в неизследвана територия и е нормално да съществуват притеснения“, каза още говорителят. Той коментира и посещението на унгарския премиер Виктор Орбан в Москва, като подчерта, че единственото официално послание на ЕС остава призивът Русия да седне на масата за преговори.
Както вече бе съобщено, Белгия засега не подкрепя идеята Украйна да получи заем от 140 млрд. евро, осигурен чрез запорираното в Брюксел руско държавно имущество, съхранявано в депозитара „Юроклиър“. Руският посланик в белгийската столица, както и представители на руското разузнаване, отправиха предупреждения за възможни последици, ако мярката бъде реализирана.
От „Юроклиър“ също изразиха резерви, като посочиха, че подобна стъпка може да подкопае доверието на пазарите, да затрудни набирането на нови заеми от държавите в ЕС и да доведе до по-високи лихвени разходи.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Значи държава
Коментиран от #5, #7, #11
14:02 28.11.2025
2 Миролюб Войнов, икономист
Украйна иска 157млрд долара, ако Европа не иска да види монголци на границите си 😁👍
14:02 28.11.2025
3 Прогноза
Коментиран от #8
14:03 28.11.2025
4 Феникс
14:03 28.11.2025
5 Ъъъъъъъъъъъъ
До коментар #1 от "Значи държава":Ъъъъъъъъъъъъъъ
14:04 28.11.2025
6 Червената шапчица
14:04 28.11.2025
7 Феникс
До коментар #1 от "Значи държава":Ще ги връща в натура със земи и поезни изкопаеми! :) НО това може да не се хареса на щатите :)
14:05 28.11.2025
8 Чсмодан,вокзал
До коментар #3 от "Прогноза":Москва 🤣🤣
Коментиран от #16
14:05 28.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Тъпизми
14:07 28.11.2025
11 Повтаряй след мен
До коментар #1 от "Значи държава":Киев за два дня и всьо Киев за два дня и.... Както каза другарката Симонян през 2022
100 пъти на ден.
Утре пак- Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два....
Коментиран от #15
14:07 28.11.2025
12 Еврорастите
14:07 28.11.2025
13 .....
14:08 28.11.2025
14 Сандо
14:08 28.11.2025
15 Повтаряй бавно и силно
До коментар #11 от "Повтаряй след мен":404 в състава на РФ.
404 в състава на РФ.
Повтаряй денонощно!
14:09 28.11.2025
16 Цък
До коментар #8 от "Чсмодан,вокзал":Вазелина и бегом за Брюксел, да те оправят ряза-ните.
14:09 28.11.2025
17 кен-зо
14:10 28.11.2025
18 Копейкиииии
14:10 28.11.2025
19 Зеления път
14:10 28.11.2025
20 Копейка
Коментиран от #24
14:11 28.11.2025
21 Там се шири КОРУПЦИЯ
14:12 28.11.2025
22 Бъдеще
14:12 28.11.2025
23 Тома
14:12 28.11.2025
24 ха-ха
До коментар #20 от "Копейка":Единствено - че си много проЗСт ! Това малка далавера ли е ?!
14:12 28.11.2025
25 Малкия холандец
14:12 28.11.2025