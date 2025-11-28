Новини
ЕК готви законова рамка за заем за Украйна от замразени руски активи
  Тема: Украйна

ЕК готви законова рамка за заем за Украйна от замразени руски активи

28 Ноември, 2025 13:59 501 25

  • украйна-
  • замразени руски активи-
  • заем-
  • европейска комисия

Белгия остава резервирана, а Брюксел отчита рисковете и политическите последици

ЕК готви законова рамка за заем за Украйна от замразени руски активи - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Европейската комисия ще представи в идните дни законодателно предложение за използване на запорираното в Белгия руско държавно имущество с цел отпускане на заем за Украйна. Това съобщи днес говорител на институцията, предава БТА.

Той потвърди, че Комисията е получила писмото на белгийския премиер Барт де Вевер и ще вземе предвид изложените в него опасения. По думите му разговорите между държавите членки по темата продължават интензивно, като всички са запознати с трите възможни сценария за бъдещо финансиране на Киев. Говорителят отказа да коментира директно оценката на Де Вевер, според която използването на руските средства може да усложни преговорите за мир.

„Обсъжданията напредват, но навлизаме в неизследвана територия и е нормално да съществуват притеснения“, каза още говорителят. Той коментира и посещението на унгарския премиер Виктор Орбан в Москва, като подчерта, че единственото официално послание на ЕС остава призивът Русия да седне на масата за преговори.

Както вече бе съобщено, Белгия засега не подкрепя идеята Украйна да получи заем от 140 млрд. евро, осигурен чрез запорираното в Брюксел руско държавно имущество, съхранявано в депозитара „Юроклиър“. Руският посланик в белгийската столица, както и представители на руското разузнаване, отправиха предупреждения за възможни последици, ако мярката бъде реализирана.

От „Юроклиър“ също изразиха резерви, като посочиха, че подобна стъпка може да подкопае доверието на пазарите, да затрудни набирането на нови заеми от държавите в ЕС и да доведе до по-високи лихвени разходи.


Украйна

Оценка 1.6 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Значи държава

    11 2 Отговор
    404 ще връща парите за ракетите на матушка Русия... Индиректно...

    Коментиран от #5, #7, #11

    14:02 28.11.2025

  • 2 Миролюб Войнов, икономист

    3 13 Отговор
    Украйна заеми не иска !!!
    Украйна иска 157млрд долара, ако Европа не иска да види монголци на границите си 😁👍

    14:02 28.11.2025

  • 3 Прогноза

    15 1 Отговор
    Заключвайте домовете си и пазете портфейлите си ! Очакват ни европейски закони , според които законна са кражбите , а това да имате пари и да не ги давате на Брюксел ще е престъпление .

    Коментиран от #8

    14:03 28.11.2025

  • 4 Феникс

    11 2 Отговор
    Значи заем от откраднати авоари, това е ново шест! А украйнците после на кого трябва да връщат парите? :) Тези в европата изтрещяха напълно! Със всеки изминал ден ставам все по радикален в мнението си за излизане от ЕС и НАТО!

    14:03 28.11.2025

  • 5 Ъъъъъъъъъъъъ

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Значи държава":

    Ъъъъъъъъъъъъъъ

    14:04 28.11.2025

  • 6 Червената шапчица

    6 1 Отговор
    Оня имбецил, Боко Тиквата беше прав... - Матeриалът не го бива..... - Останаха с акъла си едни 20%, според професор Иво Христов...

    14:04 28.11.2025

  • 7 Феникс

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Значи държава":

    Ще ги връща в натура със земи и поезни изкопаеми! :) НО това може да не се хареса на щатите :)

    14:05 28.11.2025

  • 8 Чсмодан,вокзал

    2 11 Отговор

    До коментар #3 от "Прогноза":

    Москва 🤣🤣

    Коментиран от #16

    14:05 28.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тъпизми

    8 1 Отговор
    Новата законова рамка като старата. Ялова.

    14:07 28.11.2025

  • 11 Повтаряй след мен

    2 9 Отговор

    До коментар #1 от "Значи държава":

    Киев за два дня и всьо Киев за два дня и.... Както каза другарката Симонян през 2022
    100 пъти на ден.
    Утре пак- Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два....

    Коментиран от #15

    14:07 28.11.2025

  • 12 Еврорастите

    8 1 Отговор
    Ще правят закон за кражбата крайно време беше ,те само крадат .500 години ограбват целия свят,щото за нищо друго не с5ават

    14:07 28.11.2025

  • 13 .....

    1 5 Отговор
    Белгия клекна

    14:08 28.11.2025

  • 14 Сандо

    5 2 Отговор
    Нещо май на Голямата баданарка не и хареса моята характеристика на западната цивилизация и веднага ме изтри.Но какво друго да напиша,след като всички виждаме какви ги върши тя?

    14:08 28.11.2025

  • 15 Повтаряй бавно и силно

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Повтаряй след мен":

    404 в състава на РФ.

    404 в състава на РФ.
    Повтаряй денонощно!

    14:09 28.11.2025

  • 16 Цък

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Чсмодан,вокзал":

    Вазелина и бегом за Брюксел, да те оправят ряза-ните.

    14:09 28.11.2025

  • 17 кен-зо

    3 1 Отговор
    Безсилието на ЕС стигна дъното и продължава да дълбае !

    14:10 28.11.2025

  • 18 Копейкиииии

    0 4 Отговор
    Виждате ли знамето на ЕС.От нова година ставате €вропейци.Или палите подметките към Краснонасранск.

    14:10 28.11.2025

  • 19 Зеления път

    2 0 Отговор
    Колкото повече кражби излизат наяве около Зеленото и Шайката му, толкова повече трябва да му се дават пари? Живеем в нереален свят. Какво се случва?

    14:10 28.11.2025

  • 20 Копейка

    0 2 Отговор
    А на нас тук каква ни е далаверата?

    Коментиран от #24

    14:11 28.11.2025

  • 21 Там се шири КОРУПЦИЯ

    2 0 Отговор
    ФОНЛАЙНЕН се пъни. Е ПО ТОВА ЩЕ ГИ ПОЗНАЕТЕ ВЗИМАТ ОТ НАРОДИТЕ ДАВАТ НА СЕБЕ СИ. СДРУЖЕНИЕТО ТЯ МАКРОН АНГЛОТО И ЗЕЛЬО.

    14:12 28.11.2025

  • 22 Бъдеще

    2 0 Отговор
    Крадциии! Пладнешки обирджии!!!!

    14:12 28.11.2025

  • 23 Тома

    1 0 Отговор
    Е щом ще правят кражбата на пари законна целия ЕС отиде в кереча

    14:12 28.11.2025

  • 24 ха-ха

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Копейка":

    Единствено - че си много проЗСт ! Това малка далавера ли е ?!

    14:12 28.11.2025

  • 25 Малкия холандец

    0 0 Отговор
    Добре де, ама тоя закон ще важи ли за банкови обири, смисъл, мога ли са се възползвам или трябва да ги дам на украинец под формата на заем и няма да бъда преследван от закона?

    14:12 28.11.2025

