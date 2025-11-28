Новини
Свят »
Украйна »
ЕК подготвя закон за заем за Украйна от замразени руски активи
  Тема: Украйна

ЕК подготвя закон за заем за Украйна от замразени руски активи

28 Ноември, 2025 13:59 1 642 55

  • украйна-
  • замразени руски активи-
  • заем-
  • европейска комисия

Белгия остава резервирана, а Брюксел отчита рисковете и политическите последици

ЕК подготвя закон за заем за Украйна от замразени руски активи - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия ще представи в идните дни законодателно предложение за използване на запорираното в Белгия руско държавно имущество с цел отпускане на заем за Украйна. Това съобщи днес говорител на институцията, предава БТА.

Той потвърди, че Комисията е получила писмото на белгийския премиер Барт де Вевер и ще вземе предвид изложените в него опасения. По думите му разговорите между държавите членки по темата продължават интензивно, като всички са запознати с трите възможни сценария за бъдещо финансиране на Киев. Говорителят отказа да коментира директно оценката на Де Вевер, според която използването на руските средства може да усложни преговорите за мир.

„Обсъжданията напредват, но навлизаме в неизследвана територия и е нормално да съществуват притеснения“, каза още говорителят. Той коментира и посещението на унгарския премиер Виктор Орбан в Москва, като подчерта, че единственото официално послание на ЕС остава призивът Русия да седне на масата за преговори.

Както вече бе съобщено, Белгия засега не подкрепя идеята Украйна да получи заем от 140 млрд. евро, осигурен чрез запорираното в Брюксел руско държавно имущество, съхранявано в депозитара „Юроклиър“. Руският посланик в белгийската столица, както и представители на руското разузнаване, отправиха предупреждения за възможни последици, ако мярката бъде реализирана.

От „Юроклиър“ също изразиха резерви, като посочиха, че подобна стъпка може да подкопае доверието на пазарите, да затрудни набирането на нови заеми от държавите в ЕС и да доведе до по-високи лихвени разходи.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Значи държава

    37 9 Отговор
    404 ще връща парите за ракетите на матушка Русия... Индиректно...

    Коментиран от #5, #7, #11

    14:02 28.11.2025

  • 2 Миролюб Войнов, икономист

    12 50 Отговор
    Украйна заеми не иска !!!
    Украйна иска 157млрд долара, ако Европа не иска да види монголци на границите си 😁👍

    Коментиран от #55

    14:02 28.11.2025

  • 3 Прогноза

    60 7 Отговор
    Заключвайте домовете си и пазете портфейлите си ! Очакват ни европейски закони , според които законна са кражбите , а това да имате пари и да не ги давате на Брюксел ще е престъпление .

    Коментиран от #8

    14:03 28.11.2025

  • 4 Феникс

    56 8 Отговор
    Значи заем от откраднати авоари, това е ново шест! А украйнците после на кого трябва да връщат парите? :) Тези в европата изтрещяха напълно! Със всеки изминал ден ставам все по радикален в мнението си за излизане от ЕС и НАТО!

    Коментиран от #31

    14:03 28.11.2025

  • 5 Ъъъъъъъъъъъъ

    11 7 Отговор

    До коментар #1 от "Значи държава":

    Ъъъъъъъъъъъъъъ

    14:04 28.11.2025

  • 6 Червената шапчица

    31 7 Отговор
    Оня имбецил, Боко Тиквата беше прав... - Матeриалът не го бива..... - Останаха с акъла си едни 20%, според професор Иво Христов...

    14:04 28.11.2025

  • 7 Феникс

    30 7 Отговор

    До коментар #1 от "Значи държава":

    Ще ги връща в натура със земи и поезни изкопаеми! :) НО това може да не се хареса на щатите :)

    14:05 28.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тъпизми

    25 7 Отговор
    Новата законова рамка като старата. Ялова.

    14:07 28.11.2025

  • 11 Повтаряй след мен

    8 34 Отговор

    До коментар #1 от "Значи държава":

    Киев за два дня и всьо Киев за два дня и.... Както каза другарката Симонян през 2022
    100 пъти на ден.
    Утре пак- Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два....

    Коментиран от #15, #42

    14:07 28.11.2025

  • 12 Еврорастите

    37 7 Отговор
    Ще правят закон за кражбата крайно време беше ,те само крадат .500 години ограбват целия свят,щото за нищо друго не с5ават

    14:07 28.11.2025

  • 13 .....

    8 14 Отговор
    Белгия клекна

    14:08 28.11.2025

  • 14 Сандо

    23 8 Отговор
    Нещо май на Голямата баданарка не и хареса моята характеристика на западната цивилизация и веднага ме изтри.Но какво друго да напиша,след като всички виждаме какви ги върши тя?

    Коментиран от #29

    14:08 28.11.2025

  • 15 Повтаряй бавно и силно

    22 8 Отговор

    До коментар #11 от "Повтаряй след мен":

    404 в състава на РФ.

    404 в състава на РФ.
    Повтаряй денонощно!

    14:09 28.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 кен-зо

    38 8 Отговор
    Безсилието на ЕС стигна дъното и продължава да дълбае !

    14:10 28.11.2025

  • 18 Копейкиииии

    8 27 Отговор
    Виждате ли знамето на ЕС.От нова година ставате €вропейци.Или палите подметките към Краснонасранск.

    Коментиран от #52

    14:10 28.11.2025

  • 19 Зеления път

    31 7 Отговор
    Колкото повече кражби излизат наяве около Зеленото и Шайката му, толкова повече трябва да му се дават пари? Живеем в нереален свят. Какво се случва?

    Коментиран от #26

    14:10 28.11.2025

  • 20 Копейка

    11 12 Отговор
    А на нас тук каква ни е далаверата?

    Коментиран от #24

    14:11 28.11.2025

  • 21 Там се шири КОРУПЦИЯ

    30 6 Отговор
    ФОНЛАЙНЕН се пъни. Е ПО ТОВА ЩЕ ГИ ПОЗНАЕТЕ ВЗИМАТ ОТ НАРОДИТЕ ДАВАТ НА СЕБЕ СИ. СДРУЖЕНИЕТО ТЯ МАКРОН АНГЛОТО И ЗЕЛЬО.

    14:12 28.11.2025

  • 22 Бъдеще

    28 6 Отговор
    Крадциии! Пладнешки обирджии!!!!

    14:12 28.11.2025

  • 23 Тома

    30 6 Отговор
    Е щом ще правят кражбата на пари законна целия ЕС отиде в кереча

    14:12 28.11.2025

  • 24 ха-ха

    13 6 Отговор

    До коментар #20 от "Копейка":

    Единствено - че си много проЗСт ! Това малка далавера ли е ?!

    14:12 28.11.2025

  • 25 Малкия холандец

    25 6 Отговор
    Добре де, ама тоя закон ще важи ли за банкови обири, смисъл, мога ли са се възползвам или трябва да ги дам на украинец под формата на заем и няма да бъда преследван от закона?

    14:12 28.11.2025

  • 26 Бре ти не включваш ли

    13 6 Отговор

    До коментар #19 от "Зеления път":

    И ТЕ СА В ДАЛАВЕРИТЕ КОРУПЦИЯТА.

    14:13 28.11.2025

  • 27 Възраждане

    27 7 Отговор
    Опичайте си акъла европейци! Настъпите ли мотиката, могъща и непобедима Русия ще си върне парите чрез Искандери и Армати. Да няма после изненадани и неразбрали.

    Коментиран от #30, #44

    14:14 28.11.2025

  • 28 ДрайвингПлежър

    23 7 Отговор
    няма човек, който да не предупреждава, че това ще е краят на ЕС като това прави прецедент върху основите на западния финансов свят - неприкосновенността на активите!

    А тия 300 милиарда, за които урсулица мечтае, защото ЕС просто няма вече пукнат цент ще излязат на носа на европейските компании, които имат активи в Вусия за над 1 ТРИЛИОН и посегателство от страна на Европа върху руските активи отвързва ръцете на Русия!!!

    Тая пуйка е толкова безумна, че ще взриви международния ред заради една признато нацистка фекална яма като оКраИна!

    14:15 28.11.2025

  • 29 Отец Дионисий

    8 26 Отговор

    До коментар #14 от "Сандо":

    С руски пари се купуват ракети и бомби и с тях бой по руските кратуни.Това е справедливо и богоугодно дело чадо мое.

    Коментиран от #33

    14:16 28.11.2025

  • 30 оня с коня

    11 13 Отговор

    До коментар #27 от "Възраждане":

    Господ е написал 10 Божи заповеди като най-важната е "НЕ ПЛАШИ С РУСИЯ",ама Антихристи като тебе оде да го знаят това...

    Коментиран от #36

    14:18 28.11.2025

  • 31 ДрайвингПлежър

    21 6 Отговор

    До коментар #4 от "Феникс":

    Аз съм същия! Имаше време, в което работих да влезем в ЕС
    После дойде време да осъзная, че ЕС не е вече ония съюз, за който знаехме
    После убеждавах, че трябва да останем - но само при тежки реформи...

    ДНЕС СЪМ УБЕДЕН, ЧЕ ЕДИНСТВЕНИЯ ПЪТ ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ Е ВЪН И ДАЛЕЧ ОТ ТАЯ ФАШИСТКА СВИНСКА ОБИТЕЛ!

    Може да е трудно, но в дългосрочен план това е единственото правилно решение!

    14:19 28.11.2025

  • 32 Шопо

    18 6 Отговор
    Някои хора искат трета световна война !

    14:19 28.11.2025

  • 33 село мое ,

    13 6 Отговор

    До коментар #29 от "Отец Дионисий":

    Гледай си стадото и не драскай щуротии по сайтовете , че вече и малките в махалата ти се смеят !

    14:20 28.11.2025

  • 34 1488

    14 6 Отговор
    нацизмa се ражда в украйна и полша, не в италия
    там се ражда и демонокрадцията

    14:20 28.11.2025

  • 35 А сарми

    11 6 Отговор
    Ядат ли им се? Май са доста гладни?

    14:22 28.11.2025

  • 36 Възраждане

    14 7 Отговор

    До коментар #30 от "оня с коня":

    То същия този православен Господ е казал "не войювай с Русия през зимата", но никой не слуша и идва благословеното от Патриарх Кирил, Божие наказание

    14:23 28.11.2025

  • 37 А не

    16 6 Отговор
    Евро бюрократите са по крадливи и от зеления наркос.

    14:23 28.11.2025

  • 38 дедо

    12 6 Отговор
    Украйна взима заем 150 милиарда от руските активи и като не може да ги върне ще даде и Домбас и Одеса чист ипотечен заем и се слага край на войната.

    Коментиран от #41

    14:25 28.11.2025

  • 39 ха-ха

    13 6 Отговор
    Що ми се струва , че тия си търсят белята ?! Народът ни е казал - който търси - намира !

    14:26 28.11.2025

  • 40 заем за Украйна

    13 7 Отговор
    Който ще го плащаме обаче ние !

    14:26 28.11.2025

  • 41 Ъъъъъъъъъъъъ

    5 4 Отговор

    До коментар #38 от "дедо":

    Ъъъъъъъъъъъъъ

    Коментиран от #43

    14:26 28.11.2025

  • 42 Отваряш Гугъл мапс

    4 7 Отговор

    До коментар #11 от "Повтаряй след мен":

    Измерваш от Буча ... до центъра на Киев по 100 пъти на ден!!!

    Коментиран от #45, #47, #51

    14:27 28.11.2025

  • 43 а,бе ,

    6 5 Отговор

    До коментар #41 от "Ъъъъъъъъъъъъ":

    Само тая буква ли знаеш , или не можа да изкласиш 1-ви клас ?! Научи азбуката , тогава ъкъй по сайтовете !

    Коментиран от #49

    14:30 28.11.2025

  • 44 От Кремъл

    5 9 Отговор

    До коментар #27 от "Възраждане":

    Кретен!Там са ни парите и децата.

    14:30 28.11.2025

  • 45 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 12 Отговор

    До коментар #42 от "Отваряш Гугъл мапс":

    Господин клепар днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?



    Благодаря за отговора!

    14:31 28.11.2025

  • 46 И как точно

    5 5 Отговор
    Могат да помогнат дялове във два немски и два френски пенсионни фонда на Украйна не мога да разбера ? А?

    14:32 28.11.2025

  • 47 Zaхарова

    6 1 Отговор

    До коментар #42 от "Отваряш Гугъл мапс":

    Брау бе гуведо!Как успя да го измислиш! Очарова ме!

    14:32 28.11.2025

  • 48 цинизъм

    15 5 Отговор
    И как според ЕС Русия ще седне на масата за преговори, като й гепят парите, за да ги дадат на Украйна?
    Кои са циничните войнолюбци???

    Коментиран от #50

    14:33 28.11.2025

  • 49 Ъъъъъъъъъъъъ

    5 2 Отговор

    До коментар #43 от "а,бе ,":

    Ъъъъъъъъъъъъъъ

    14:33 28.11.2025

  • 50 Ей така

    6 7 Отговор

    До коментар #48 от "цинизъм":

    Както тепиха Лукойл от Путин.🤣😭😭😭

    14:35 28.11.2025

  • 51 Клепар ще викаш

    6 2 Отговор

    До коментар #42 от "Отваряш Гугъл мапс":

    на ма@ка ти тъпия син!!! А Буча къде е ???? М?

    14:39 28.11.2025

  • 52 Гледай ти

    3 7 Отговор

    До коментар #18 от "Копейкиииии":

    Да не запалиш към берлинабат при ма....те, тдм ще ти хареса

    14:41 28.11.2025

  • 53 Баджо

    6 7 Отговор
    Евроклиър ще се прекръсти на евро-дим и дим да го няма от картата.

    14:57 28.11.2025

  • 54 Да е ясно

    13 9 Отговор
    Няма нищо незаконно щом се отнася за агресора Русия. Сигурно Русия "законно" нападна Украйна, а?

    14:57 28.11.2025

  • 55 Станимир

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Миролюб Войнов, икономист":

    Поредните глупости на фанатизирани русофоби, плашещи само такива като вас и оправдаващи стотици млрд дадени евро, които ще плащаме всички.

    15:48 28.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания