ЕК подготвя закон за заем за Украйна от замразени руски активи

Европейската комисия ще представи в идните дни законодателно предложение за използване на запорираното в Белгия руско държавно имущество с цел отпускане на заем за Украйна. Това съобщи днес говорител на институцията, предава БТА.

Той потвърди, че Комисията е получила писмото на белгийския премиер Барт де Вевер и ще вземе предвид изложените в него опасения. По думите му разговорите между държавите членки по темата продължават интензивно, като всички са запознати с трите възможни сценария за бъдещо финансиране на Киев. Говорителят отказа да коментира директно оценката на Де Вевер, според която използването на руските средства може да усложни преговорите за мир.

„Обсъжданията напредват, но навлизаме в неизследвана територия и е нормално да съществуват притеснения“, каза още говорителят. Той коментира и посещението на унгарския премиер Виктор Орбан в Москва, като подчерта, че единственото официално послание на ЕС остава призивът Русия да седне на масата за преговори.

Както вече бе съобщено, Белгия засега не подкрепя идеята Украйна да получи заем от 140 млрд. евро, осигурен чрез запорираното в Брюксел руско държавно имущество, съхранявано в депозитара „Юроклиър“. Руският посланик в белгийската столица, както и представители на руското разузнаване, отправиха предупреждения за възможни последици, ако мярката бъде реализирана.

От „Юроклиър“ също изразиха резерви, като посочиха, че подобна стъпка може да подкопае доверието на пазарите, да затрудни набирането на нови заеми от държавите в ЕС и да доведе до по-високи лихвени разходи.