ЕК подготвя закон за заем за Украйна от замразени руски активи

Европейската комисия ще представи в идните дни законодателно предложение за използване на запорираното в Белгия руско държавно имущество с цел отпускане на заем за Украйна. Това съобщи днес говорител на институцията, предава БТА.
Той потвърди, че Комисията е получила писмото на белгийския премиер Барт де Вевер и ще вземе предвид изложените в него опасения. По думите му разговорите между държавите членки по темата продължават интензивно, като всички са запознати с трите възможни сценария за бъдещо финансиране на Киев. Говорителят отказа да коментира директно оценката на Де Вевер, според която използването на руските средства може да усложни преговорите за мир.
„Обсъжданията напредват, но навлизаме в неизследвана територия и е нормално да съществуват притеснения“, каза още говорителят. Той коментира и посещението на унгарския премиер Виктор Орбан в Москва, като подчерта, че единственото официално послание на ЕС остава призивът Русия да седне на масата за преговори.
Както вече бе съобщено, Белгия засега не подкрепя идеята Украйна да получи заем от 140 млрд. евро, осигурен чрез запорираното в Брюксел руско държавно имущество, съхранявано в депозитара „Юроклиър“. Руският посланик в белгийската столица, както и представители на руското разузнаване, отправиха предупреждения за възможни последици, ако мярката бъде реализирана.
От „Юроклиър“ също изразиха резерви, като посочиха, че подобна стъпка може да подкопае доверието на пазарите, да затрудни набирането на нови заеми от държавите в ЕС и да доведе до по-високи лихвени разходи.
Значи държава
14:02 28.11.2025
Миролюб Войнов, икономист
Украйна иска 157млрд долара, ако Европа не иска да види монголци на границите си 😁👍
14:02 28.11.2025
Прогноза
14:03 28.11.2025
Феникс
14:03 28.11.2025
Ъъъъъъъъъъъъ
До коментар #1 от "Значи държава":Ъъъъъъъъъъъъъъ
14:04 28.11.2025
Червената шапчица
14:04 28.11.2025
Феникс
До коментар #1 от "Значи държава":Ще ги връща в натура със земи и поезни изкопаеми! :) НО това може да не се хареса на щатите :)
14:05 28.11.2025
Тъпизми
14:07 28.11.2025
Повтаряй след мен
До коментар #1 от "Значи държава":Киев за два дня и всьо Киев за два дня и.... Както каза другарката Симонян през 2022
100 пъти на ден.
Утре пак- Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два....
14:07 28.11.2025
12 Еврорастите
14:07 28.11.2025
13 .....
14:08 28.11.2025
14 Сандо
14:08 28.11.2025
15 Повтаряй бавно и силно
До коментар #11 от "Повтаряй след мен":404 в състава на РФ.
404 в състава на РФ.
Повтаряй денонощно!
14:09 28.11.2025
17 кен-зо
14:10 28.11.2025
18 Копейкиииии
14:10 28.11.2025
19 Зеления път
14:10 28.11.2025
20 Копейка
14:11 28.11.2025
21 Там се шири КОРУПЦИЯ
14:12 28.11.2025
22 Бъдеще
14:12 28.11.2025
23 Тома
14:12 28.11.2025
24 ха-ха
До коментар #20 от "Копейка":Единствено - че си много проЗСт ! Това малка далавера ли е ?!
14:12 28.11.2025
25 Малкия холандец
14:12 28.11.2025
26 Бре ти не включваш ли
До коментар #19 от "Зеления път":И ТЕ СА В ДАЛАВЕРИТЕ КОРУПЦИЯТА.
14:13 28.11.2025
27 Възраждане
14:14 28.11.2025
28 ДрайвингПлежър
А тия 300 милиарда, за които урсулица мечтае, защото ЕС просто няма вече пукнат цент ще излязат на носа на европейските компании, които имат активи в Вусия за над 1 ТРИЛИОН и посегателство от страна на Европа върху руските активи отвързва ръцете на Русия!!!
Тая пуйка е толкова безумна, че ще взриви международния ред заради една признато нацистка фекална яма като оКраИна!
Тая пуйка е толкова безумна, че ще взриви международния ред заради една признато нацистка фекална яма като оКраИна!
14:15 28.11.2025
Отец Дионисий
До коментар #14 от "Сандо":С руски пари се купуват ракети и бомби и с тях бой по руските кратуни.Това е справедливо и богоугодно дело чадо мое.
14:16 28.11.2025
30 оня с коня
До коментар #27 от "Възраждане":Господ е написал 10 Божи заповеди като най-важната е "НЕ ПЛАШИ С РУСИЯ",ама Антихристи като тебе оде да го знаят това...
14:18 28.11.2025
ДрайвингПлежър
До коментар #4 от "Феникс":Аз съм същия! Имаше време, в което работих да влезем в ЕС
После дойде време да осъзная, че ЕС не е вече ония съюз, за който знаехме
После убеждавах, че трябва да останем - но само при тежки реформи...
ДНЕС СЪМ УБЕДЕН, ЧЕ ЕДИНСТВЕНИЯ ПЪТ ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ Е ВЪН И ДАЛЕЧ ОТ ТАЯ ФАШИСТКА СВИНСКА ОБИТЕЛ!
Може да е трудно, но в дългосрочен план това е единственото правилно решение!
14:19 28.11.2025
32 Шопо
14:19 28.11.2025
33 село мое ,
До коментар #29 от "Отец Дионисий":Гледай си стадото и не драскай щуротии по сайтовете , че вече и малките в махалата ти се смеят !
14:20 28.11.2025
34 1488
там се ражда и демонокрадцията
14:20 28.11.2025
35 А сарми
14:22 28.11.2025
36 Възраждане
До коментар #30 от "оня с коня":То същия този православен Господ е казал "не войювай с Русия през зимата", но никой не слуша и идва благословеното от Патриарх Кирил, Божие наказание
14:23 28.11.2025
37 А не
14:23 28.11.2025
38 дедо
14:25 28.11.2025
39 ха-ха
14:26 28.11.2025
40 заем за Украйна
14:26 28.11.2025
41 Ъъъъъъъъъъъъ
До коментар #38 от "дедо":Ъъъъъъъъъъъъъ
14:26 28.11.2025
42 Отваряш Гугъл мапс
До коментар #11 от "Повтаряй след мен":Измерваш от Буча ... до центъра на Киев по 100 пъти на ден!!!
14:27 28.11.2025
43 а,бе ,
До коментар #41 от "Ъъъъъъъъъъъъ":Само тая буква ли знаеш , или не можа да изкласиш 1-ви клас ?! Научи азбуката , тогава ъкъй по сайтовете !
14:30 28.11.2025
44 От Кремъл
До коментар #27 от "Възраждане":Кретен!Там са ни парите и децата.
14:30 28.11.2025
45 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #42 от "Отваряш Гугъл мапс":Господин клепар днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?
Благодаря за отговора!
14:31 28.11.2025
46 И как точно
14:32 28.11.2025
47 Zaхарова
До коментар #42 от "Отваряш Гугъл мапс":Брау бе гуведо!Как успя да го измислиш! Очарова ме!
14:32 28.11.2025
48 цинизъм
Кои са циничните войнолюбци???
14:33 28.11.2025
49 Ъъъъъъъъъъъъ
До коментар #43 от "а,бе ,":Ъъъъъъъъъъъъъъ
14:33 28.11.2025
50 Ей така
До коментар #48 от "цинизъм":Както тепиха Лукойл от Путин.🤣😭😭😭
14:35 28.11.2025
51 Клепар ще викаш
До коментар #42 от "Отваряш Гугъл мапс":на ма@ка ти тъпия син!!! А Буча къде е ???? М?
14:39 28.11.2025
52 Гледай ти
До коментар #18 от "Копейкиииии":Да не запалиш към берлинабат при ма....те, тдм ще ти хареса
14:41 28.11.2025
53 Баджо
14:57 28.11.2025
54 Да е ясно
14:57 28.11.2025
Станимир
До коментар #2 от "Миролюб Войнов, икономист":Поредните глупости на фанатизирани русофоби, плашещи само такива като вас и оправдаващи стотици млрд дадени евро, които ще плащаме всички.
15:48 28.11.2025