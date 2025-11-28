Новини
Турция и Германия обсъдиха НАТО, ЕС и посредничество за мир в Украйна
  Тема: Украйна

Турция и Германия обсъдиха НАТО, ЕС и посредничество за мир в Украйна

28 Ноември, 2025 14:33

Срещата на външните министри Фидан и Вадефул бележи нов етап в двустранните отношения

Турция и Германия обсъдиха НАТО, ЕС и посредничество за мир в Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Външните министри на Турция и Германия, Хакан Фидан и Йохан Вадефул, се срещнаха днес в Берлин само шест седмици след предишната им среща в Анкара и визитата на германския канцлер Фридрих Мерц в Турция. Темите на разговорите включваха сътрудничеството в НАТО, възможностите за мирно уреждане на конфликта между Русия и Украйна, членството на Турция в Европейския съюз и развитието на търговско-икономическите отношения, предава БТА.

На съвместната пресконференция Вадефул потвърди подкрепата на Германия за европейската интеграция на Турция и подчерта важността на критериите от Копенхаген, свързани с правовата държава. „Германия иска да има ключова роля в напредъка по този въпрос и е готова да подкрепи Турция по пътя към Брюксел“, добави той.

Фидан заяви, че Турция е готова да изпълни критериите за членство, но преговорите остават замразени. Двамата министри обсъдиха и включването на Турция в механизма за укрепване на отбраната SAFE, като подчертаха, че това е от стратегическо значение за сигурността на Европа и самата Турция.

Вадефул отбеляза ролята на Турция в посредничеството между Киев и Москва и подчерта значението на директните преговори: „Ако Путин наистина иска мир, сега е времето да седне на масата за преговори.“ Фидан потвърди готовността на Турция да бъде домакин на нов кръг преговори и подчерта, че „във войната няма победители, а в мира няма победени“.

Двамата министри обсъдиха и търговските и инвестиционните отношения между страните, като Фидан посочи приоритети като възобновяеми източници на енергия, високите технологии, дигитализацията и изкуствения интелект. Отбелязано бе и сътрудничеството в Близкия изток, включително ролята на Турция при споразумението за прекратяване на огъня с „Хамас“ и намирането на заложници.

Програмата на Фидан в Берлин продължава с срещи с представители на бизнеса, турската диаспора и посещение в Бундестага.


Украйна
