Турция и Германия обсъдиха НАТО, ЕС и посредничество за мир в Украйна

Външните министри на Турция и Германия, Хакан Фидан и Йохан Вадефул, се срещнаха днес в Берлин само шест седмици след предишната им среща в Анкара и визитата на германския канцлер Фридрих Мерц в Турция. Темите на разговорите включваха сътрудничеството в НАТО, възможностите за мирно уреждане на конфликта между Русия и Украйна, членството на Турция в Европейския съюз и развитието на търговско-икономическите отношения, предава БТА.
На съвместната пресконференция Вадефул потвърди подкрепата на Германия за европейската интеграция на Турция и подчерта важността на критериите от Копенхаген, свързани с правовата държава. „Германия иска да има ключова роля в напредъка по този въпрос и е готова да подкрепи Турция по пътя към Брюксел“, добави той.
Фидан заяви, че Турция е готова да изпълни критериите за членство, но преговорите остават замразени. Двамата министри обсъдиха и включването на Турция в механизма за укрепване на отбраната SAFE, като подчертаха, че това е от стратегическо значение за сигурността на Европа и самата Турция.
Вадефул отбеляза ролята на Турция в посредничеството между Киев и Москва и подчерта значението на директните преговори: „Ако Путин наистина иска мир, сега е времето да седне на масата за преговори.“ Фидан потвърди готовността на Турция да бъде домакин на нов кръг преговори и подчерта, че „във войната няма победители, а в мира няма победени“.
Двамата министри обсъдиха и търговските и инвестиционните отношения между страните, като Фидан посочи приоритети като възобновяеми източници на енергия, високите технологии, дигитализацията и изкуствения интелект. Отбелязано бе и сътрудничеството в Близкия изток, включително ролята на Турция при споразумението за прекратяване на огъня с „Хамас“ и намирането на заложници.
Програмата на Фидан в Берлин продължава с срещи с представители на бизнеса, турската диаспора и посещение в Бундестага.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ха-ха
14:35 28.11.2025
2 Турците
14:38 28.11.2025
3 Байрактарите идат
14:40 28.11.2025
4 Само Германия и Турция могат
Коментиран от #8
14:41 28.11.2025
5 Да бе , да ! ,🤔
14:41 28.11.2025
6 си дзън
14:42 28.11.2025
7 Ние сме тюрки!
Коментиран от #9, #12, #13
14:42 28.11.2025
8 Казал
До коментар #4 от "Само Германия и Турция могат":Монголския татарин молещ се на Монголското куче Тангра
14:44 28.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 4 милиона руски роба
След работа веят руски знамена и врякат: "слава путину"!
Коментиран от #11, #16
14:46 28.11.2025
11 3 млн.турски роби
До коментар #10 от "4 милиона руски роба":бършат колонизаторските задни части на запада.
4 млн.турски роби клечат в България
14:48 28.11.2025
12 Стария еничар
До коментар #7 от "Ние сме тюрки!":Прав си сине, с колегите знаеш ли колко брачеди съм ти правил по Анадола. Ако тръгнат да търсят татковците си, празна ще остане Турция.
14:50 28.11.2025
13 Факт
До коментар #7 от "Ние сме тюрки!":Такива сте в Атлантическия клуб !
14:51 28.11.2025
14 пешо
14:57 28.11.2025
15 М3 Дент импланти са некадърници Младост
Решават други
14:57 28.11.2025
16 пешо
До коментар #10 от "4 милиона руски роба":не са руски а турски и викат алах
14:59 28.11.2025
17 Запознат
Швабата пита ще може ли да им пратят още 6 милиона ако руснаците ги наритат отново както преди 80години.
Фиданчо е потвърдил.
15:21 28.11.2025
18 Ха-ха-ха
15:53 28.11.2025