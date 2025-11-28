Операция „Луганск“: в Черна гора задържаха местен боец, сражавал се за руската армия

Висшата държавна прокуратура в Подгорица разпореди задържане до 72 часа на 61-годишния Данко Савич от южния черногорски град Даниловград, заподозрян в участие в чуждестранно въоръжено формирование на Руската федерация, воюващо в Украйна, предаде черногорската редакция на Радио Свободна Европа. Савич беше арестуван на 27 ноември, а според полицията е участвал във военни действия в района на Луганск от началото на 2023 г. до началото на 2025 г., предаде БТА.
Разследващите съобщиха, че по неговата банкова сметка са открити около 1,5 млн. евро, за които има съмнения, че са придобити именно вследствие на участието му в бойни операции. Според полицията доказателствата сочат, че Савич е нарушил международното право, присъединявайки се към руско въоръжено формирование на украинска територия.
Задържането на Савич е част от операция "Луганск", по време на която полицията е извършила претърсвания при общо 11 лица, припомня РСЕ. Иззети са 24 огнестрелни оръжия, над хиляда патрона, хладни оръжия, отличителни знаци на чуждестранни формирования, комуникационна техника и различни документи, включително чуждестранни паспорти. Част от оръжията и оборудването, открити в помещения, използвани от Савич, включват военни униформи, бронежилетки, каски, предмети на Казашкото братство и книжка за участие на фронта.
Савич е бил арестуван и през юни тази година за незаконно притежание на оръжие, посочва РСЕ. Според Радио Свободна Европа той е гражданин на Босна и Херцеговина, живеещ в Черна гора, бивш член на югославската армия и самопровъзгласил се "казашки военен командир" в структура, свързвана с руски казашки формирования близки до Кремъл.
В рамките на операцията е задържан и 74-годишният Д.Б. от Даниловград за незаконно оръжие, а в домовете на останалите лица са намерени различни видове оръжия, боеприпаси, униформи и знамена. Претърсена е и адвокатска кантора, като едно лице се издирва.
Материалите по случая ще бъдат предадени на Висшата държавна прокуратура в Подгорица. Според черногорската полиция операцията е част от усилията за противодействие на "значими съвременни заплахи за сигурността" и на хибридни дейности, идващи както от вътрешни, така и от външни източници.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Ако почнете да пишете статии
18:22 28.11.2025
3 от статията се разбира само че
18:22 28.11.2025
7 сладкопоен чучулиг
20 пакета санкции приеха евротънапарчетата, нали фалираха Русия нещо, а?
Редят се едни измишльотини нескопосани......
Иначе, браво на мъжа.
18:24 28.11.2025
9 Урсула
18:25 28.11.2025
10 Mутра
18:25 28.11.2025
11 Приказки от клозета
скрит от лоши думи хорски,..."
18:25 28.11.2025
14 Българин
18:28 28.11.2025
16 РЕАЛИСТ
18:28 28.11.2025
17 ...каква мисирка, е 6а ти цирка.
18:30 28.11.2025
18 Макрон
18:32 28.11.2025
19 ейджи
18:33 28.11.2025
20 Малкия холандец
До коментар #14 от "Българин":Мислиш ли,че след две години на фронта такъв човек може да бъде уплашен ?😄
18:33 28.11.2025
21 И защо са
18:34 28.11.2025
22 Тоя е пълен балама
18:34 28.11.2025
23 Ха-ха-ха
18:34 28.11.2025
24 факти
До коментар #10 от "Mутра":а може и тебе да обичат няколко пъти, сладур пухкав
18:35 28.11.2025
25 сяя
18:37 28.11.2025
26 ицо
До коментар #19 от "ейджи":това дето комара се качил на слона и слона като се спънал комара казал
-Аз казах ли, че ще те скъсам...
18:39 28.11.2025
27 Кой окупира
18:39 28.11.2025
28 Вън НАТЮ
18:40 28.11.2025
29 Ха ха
18:40 28.11.2025
30 604
До коментар #18 от "Макрон":в раша такива ги ,!, у сибир
18:43 28.11.2025
31 Атина Палада
18:49 28.11.2025
32 Ха-ха-ха
До коментар #22 от "Тоя е пълен балама":От къде двойно повече пари? Ти не виждаш ли че запада няма пари. Заем неможе да вземе защото няма с какво да го гарантира че иска с чужда пита помен да прави. От парите дето ги дават докато стигнат до наемниците по дългата верига корупционери вече са се стопили
18:51 28.11.2025
33 ако напишат
До коментар #29 от "Ха ха":путлер а не путин най-вероятно ще дойде във вас
18:53 28.11.2025
34 Атина Палада
До коментар #18 от "Макрон":Преди време беше...може би повече от година .Пред испанската медия El Pais ,един американец разказваше,как е отишъл в Украйна да воюва в чуждия легион и като видял какво е ,направо избягал през Полша Той тогава разказваше ,че в руската ЧВА заплащането било 8-10 хиляди долара А в чуждия легион в Украйна заплащането било 3-5 хиляди долара,с един почивен ден в месеца..
18:54 28.11.2025