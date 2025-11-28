Новини
Операция „Луганск“: в Черна гора задържаха местен боец, сражавал се за руската армия
28 Ноември, 2025 18:18 902 34

Материалите по случая ще бъдат предадени на Висшата държавна прокуратура в Подгорица

Висшата държавна прокуратура в Подгорица разпореди задържане до 72 часа на 61-годишния Данко Савич от южния черногорски град Даниловград, заподозрян в участие в чуждестранно въоръжено формирование на Руската федерация, воюващо в Украйна, предаде черногорската редакция на Радио Свободна Европа. Савич беше арестуван на 27 ноември, а според полицията е участвал във военни действия в района на Луганск от началото на 2023 г. до началото на 2025 г., предаде БТА.

Разследващите съобщиха, че по неговата банкова сметка са открити около 1,5 млн. евро, за които има съмнения, че са придобити именно вследствие на участието му в бойни операции. Според полицията доказателствата сочат, че Савич е нарушил международното право, присъединявайки се към руско въоръжено формирование на украинска територия.

Задържането на Савич е част от операция "Луганск", по време на която полицията е извършила претърсвания при общо 11 лица, припомня РСЕ. Иззети са 24 огнестрелни оръжия, над хиляда патрона, хладни оръжия, отличителни знаци на чуждестранни формирования, комуникационна техника и различни документи, включително чуждестранни паспорти. Част от оръжията и оборудването, открити в помещения, използвани от Савич, включват военни униформи, бронежилетки, каски, предмети на Казашкото братство и книжка за участие на фронта.

Савич е бил арестуван и през юни тази година за незаконно притежание на оръжие, посочва РСЕ. Според Радио Свободна Европа той е гражданин на Босна и Херцеговина, живеещ в Черна гора, бивш член на югославската армия и самопровъзгласил се "казашки военен командир" в структура, свързвана с руски казашки формирования близки до Кремъл.

В рамките на операцията е задържан и 74-годишният Д.Б. от Даниловград за незаконно оръжие, а в домовете на останалите лица са намерени различни видове оръжия, боеприпаси, униформи и знамена. Претърсена е и адвокатска кантора, като едно лице се издирва.

Материалите по случая ще бъдат предадени на Висшата държавна прокуратура в Подгорица. Според черногорската полиция операцията е част от усилията за противодействие на "значими съвременни заплахи за сигурността" и на хибридни дейности, идващи както от вътрешни, така и от външни източници.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ако почнете да пишете статии

    25 4 Отговор
    за всеки наемник -негериец ,воюващ за Украйна и заловен от руснаците няма да ви стигне времето да спите, бре муцки.

    18:22 28.11.2025

  • 3 от статията се разбира само че

    25 5 Отговор
    международното право забранява на хората да избират към коя военна организация да се бият??? това си чиста международна диктатура никакво право не е !!!

    18:22 28.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 сладкопоен чучулиг

    30 3 Отговор
    Какво е това плащане бре, 1.5 милиона евра за малко дум дум.
    20 пакета санкции приеха евротънапарчетата, нали фалираха Русия нещо, а?
    Редят се едни измишльотини нескопосани......
    Иначе, браво на мъжа.

    18:24 28.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Урсула

    28 3 Отговор
    Браво на човека. Със здраве да си ги харчи

    18:25 28.11.2025

  • 10 Mутра

    7 21 Отговор
    ДАНС да хваща по айпитата и тукашните копейкаджии и в матушката им. Да си я обичат оттам.

    Коментиран от #24

    18:25 28.11.2025

  • 11 Приказки от клозета

    15 1 Отговор
    ".... Зайо-байо Черногорски,

    скрит от лоши думи хорски,..."

    18:25 28.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Българин

    2 15 Отговор
    Да го предадат на Азов.За беседа.

    Коментиран от #20

    18:28 28.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 РЕАЛИСТ

    18 1 Отговор
    Евала на мъжагата. На 61 години да влезеш в окоп си е за уважение.

    18:28 28.11.2025

  • 17 ...каква мисирка, е 6а ти цирка.

    15 4 Отговор
    Лелее, човек ако се спъне на улицата, гаранция,че ще е виновна Русия пак.

    18:30 28.11.2025

  • 18 Макрон

    3 11 Отговор
    Явно копейките плащат повече! Нещо по въпроса!

    Коментиран от #30, #34

    18:32 28.11.2025

  • 19 ейджи

    11 1 Отговор
    плюнки държави-територии се перчат като комар на слон....

    Коментиран от #26

    18:33 28.11.2025

  • 20 Малкия холандец

    16 1 Отговор

    До коментар #14 от "Българин":

    Мислиш ли,че след две години на фронта такъв човек може да бъде уплашен ?😄

    18:33 28.11.2025

  • 21 И защо са

    17 1 Отговор
    задържали местен боец, сражавал се за руската армия ?

    18:34 28.11.2025

  • 22 Тоя е пълен балама

    11 2 Отговор
    Ако беше воювал на страната на Украйна сега щеше да има двойно повече пари в банката и никой не само щеше да го пипне с пръст, но и редакцията на Радио Свободна Европа щеше да го обяви за герой! Проблема е само, дали щеше да бъде жив за да се наслади на това.

    Коментиран от #32

    18:34 28.11.2025

  • 23 Ха-ха-ха

    17 1 Отговор
    1.5 млн евро! Не го разпространявате това че колумбийците ще преминат на руска страна.

    18:34 28.11.2025

  • 24 факти

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Mутра":

    а може и тебе да обичат няколко пъти, сладур пухкав

    18:35 28.11.2025

  • 25 сяя

    1 3 Отговор
    аку клизми

    18:37 28.11.2025

  • 26 ицо

    6 0 Отговор

    До коментар #19 от "ейджи":

    това дето комара се качил на слона и слона като се спънал комара казал
    -Аз казах ли, че ще те скъсам...

    18:39 28.11.2025

  • 27 Кой окупира

    10 1 Отговор
    Черна гора а? НАТЮ нали?

    18:39 28.11.2025

  • 28 Вън НАТЮ

    7 2 Отговор
    от Черна гора ! Свобода

    18:40 28.11.2025

  • 29 Ха ха

    2 7 Отговор
    Да го овалят в перушина и катран и да го изпратят в колет на адрес Кремъл Путлер

    Коментиран от #33

    18:40 28.11.2025

  • 30 604

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Макрон":

    в раша такива ги ,!, у сибир

    18:43 28.11.2025

  • 31 Атина Палада

    4 1 Отговор
    Не зная частните военни армии да са незаконни .Има ги навсякъде.И в САЩ и в Япония, Англия,Китай и пр .

    18:49 28.11.2025

  • 32 Ха-ха-ха

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "Тоя е пълен балама":

    От къде двойно повече пари? Ти не виждаш ли че запада няма пари. Заем неможе да вземе защото няма с какво да го гарантира че иска с чужда пита помен да прави. От парите дето ги дават докато стигнат до наемниците по дългата верига корупционери вече са се стопили

    18:51 28.11.2025

  • 33 ако напишат

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Ха ха":

    путлер а не путин най-вероятно ще дойде във вас

    18:53 28.11.2025

  • 34 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Макрон":

    Преди време беше...може би повече от година .Пред испанската медия El Pais ,един американец разказваше,как е отишъл в Украйна да воюва в чуждия легион и като видял какво е ,направо избягал през Полша Той тогава разказваше ,че в руската ЧВА заплащането било 8-10 хиляди долара А в чуждия легион в Украйна заплащането било 3-5 хиляди долара,с един почивен ден в месеца..

    18:54 28.11.2025