Операция „Луганск“: в Черна гора задържаха местен боец, сражавал се за руската армия

Висшата държавна прокуратура в Подгорица разпореди задържане до 72 часа на 61-годишния Данко Савич от южния черногорски град Даниловград, заподозрян в участие в чуждестранно въоръжено формирование на Руската федерация, воюващо в Украйна, предаде черногорската редакция на Радио Свободна Европа. Савич беше арестуван на 27 ноември, а според полицията е участвал във военни действия в района на Луганск от началото на 2023 г. до началото на 2025 г., предаде БТА.

Разследващите съобщиха, че по неговата банкова сметка са открити около 1,5 млн. евро, за които има съмнения, че са придобити именно вследствие на участието му в бойни операции. Според полицията доказателствата сочат, че Савич е нарушил международното право, присъединявайки се към руско въоръжено формирование на украинска територия.

Задържането на Савич е част от операция "Луганск", по време на която полицията е извършила претърсвания при общо 11 лица, припомня РСЕ. Иззети са 24 огнестрелни оръжия, над хиляда патрона, хладни оръжия, отличителни знаци на чуждестранни формирования, комуникационна техника и различни документи, включително чуждестранни паспорти. Част от оръжията и оборудването, открити в помещения, използвани от Савич, включват военни униформи, бронежилетки, каски, предмети на Казашкото братство и книжка за участие на фронта.

Савич е бил арестуван и през юни тази година за незаконно притежание на оръжие, посочва РСЕ. Според Радио Свободна Европа той е гражданин на Босна и Херцеговина, живеещ в Черна гора, бивш член на югославската армия и самопровъзгласил се "казашки военен командир" в структура, свързвана с руски казашки формирования близки до Кремъл.

В рамките на операцията е задържан и 74-годишният Д.Б. от Даниловград за незаконно оръжие, а в домовете на останалите лица са намерени различни видове оръжия, боеприпаси, униформи и знамена. Претърсена е и адвокатска кантора, като едно лице се издирва.

Материалите по случая ще бъдат предадени на Висшата държавна прокуратура в Подгорица. Според черногорската полиция операцията е част от усилията за противодействие на "значими съвременни заплахи за сигурността" и на хибридни дейности, идващи както от вътрешни, така и от външни източници.