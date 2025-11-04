Die Welt: Хиляди колумбийци се бият за Украйна, армията е изправена пред критичен недостиг

Около 2000 колумбийски граждани се бият срещу руската армия в Украйна, предаде в свой репортаж от фронта германският вестник Die Welt.
Малко след избухването на войната през февруари 2022 г., украинският президент Володимир Зеленски призова хора от цял свят да се включат в борбата срещу войските на Владимир Путин. Оттогава само към сухопътните сили са се присъединили около 8000 доброволци от десетки държави, включително мъже от Германия.
Около 40 процента от бойците, влезли в страната, идват от Южна Америка. Много чуждестранни войници са част от Международния легион.
Първоначално процесът на подбор е бил строг: само тези с предишен военен опит са били допускани да останат. Оттогава Украйна е облекчила изискванията. Много от тях идват без никакъв военен опит.
Освен колумбийци, в ЗСУ се сражават и чилийци и бразилци. Някои от тях се бият по идеологически причини, за да помогнат на Украйна да се защити от руския агресор. За други причината е финансова.
В Колумбия заплатите на войниците са изключително ниски. В Украйна войниците на фронтовата линия обикновено печелят малко под 3000 евро на месец. За разлика от украинските войници, чуждестранните новобранци могат да прекратят договорите си по всяко време.
Притокът е толкова голям, че бригадите формират отделни роти, състоящи се изключително от южноамериканци. Командирите ги обучават на испански.
Въпреки бързия напредък във войната с дронове – както във въздуха, така и на земята – все още хората са тези, които превземат и държат позиции, посочва германският вестник Die Welt. Руската армия значително превъзхожда украинската по численост – въпреки големите загуби, които дава на фронта.
Дори Русия – противно на собствените си твърдения за велика сила – е зависима от чуждестранна подкрепа. Докато Иран снабдява Москва с ракети, а Китай с компоненти за дронове в огромни количества, севернокорейският диктатор Ким Чен Ун изпрати 15 000 свои сънародници миналата година. Те бяха разположени предимно в боевете за руския регион Курск, където Украйна извърши изненадваща инвазия.
