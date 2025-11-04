Новини
Die Welt: Хиляди колумбийци се бият за Украйна, армията е изправена пред критичен недостиг
  Тема: Украйна

4 Ноември, 2025 16:52 1 026 31

Около 40 процента от чуждестранните бойци, влезли в страната, идват от Южна Америка

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Около 2000 колумбийски граждани се бият срещу руската армия в Украйна, предаде в свой репортаж от фронта германският вестник Die Welt.

Малко след избухването на войната през февруари 2022 г., украинският президент Володимир Зеленски призова хора от цял ​​свят да се включат в борбата срещу войските на Владимир Путин. Оттогава само към сухопътните сили са се присъединили около 8000 доброволци от десетки държави, включително мъже от Германия.

Около 40 процента от бойците, влезли в страната, идват от Южна Америка. Много чуждестранни войници са част от Международния легион.

Първоначално процесът на подбор е бил строг: само тези с предишен военен опит са били допускани да останат. Оттогава Украйна е облекчила изискванията. Много от тях идват без никакъв военен опит.

Освен колумбийци, в ЗСУ се сражават и чилийци и бразилци. Някои от тях се бият по идеологически причини, за да помогнат на Украйна да се защити от руския агресор. За други причината е финансова.

В Колумбия заплатите на войниците са изключително ниски. В Украйна войниците на фронтовата линия обикновено печелят малко под 3000 евро на месец. За разлика от украинските войници, чуждестранните новобранци могат да прекратят договорите си по всяко време.

Притокът е толкова голям, че бригадите формират отделни роти, състоящи се изключително от южноамериканци. Командирите ги обучават на испански.

Въпреки бързия напредък във войната с дронове – както във въздуха, така и на земята – все още хората са тези, които превземат и държат позиции, посочва германският вестник Die Welt. Руската армия значително превъзхожда украинската по численост – въпреки големите загуби, които дава на фронта.

Дори Русия – противно на собствените си твърдения за велика сила – е зависима от чуждестранна подкрепа. Докато Иран снабдява Москва с ракети, а Китай с компоненти за дронове в огромни количества, севернокорейският диктатор Ким Чен Ун изпрати 15 000 свои сънародници миналата година. Те бяха разположени предимно в боевете за руския регион Курск, където Украйна извърши изненадваща инвазия.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Те колумбийците всъщност

    28 3 Отговор
    не се бият, а внасят контрабандно белия прах за зеления наркос...

    16:54 04.11.2025

  • 2 Значи

    5 18 Отговор
    Русия+Китай+С.Корея+Иран,не могат да победят Колумбия в Украйна!?

    Коментиран от #24

    16:56 04.11.2025

  • 3 Ха ха ха ха

    24 2 Отговор
    Абе вие кажете колко живи са останали? Десетки или единици?

    16:56 04.11.2025

  • 4 Последния Софиянец

    3 22 Отговор
    И десетки хиляди севернокорейци срещу три килограма риба дадена им от руснаците ще се избият на фронта за трите килограма риба на другарчето им по пушка. Мислили че са ги изпратили на фронта за да се избиват с другарчетата си за рибата дадена им от руснаците

    Коментиран от #8

    16:56 04.11.2025

  • 5 Оп па

    15 1 Отговор
    Смъркат бело и атака…

    16:57 04.11.2025

  • 6 8000 доброволци от десетки държави

    17 2 Отговор
    ди велт що не сочи колко са останали живи
    или са безсмъртни като урк

    16:57 04.11.2025

  • 7 Цак цак

    14 1 Отговор
    Зеля им обещава яки заплати, но получават яки кютеци. Русите им спират дъха фор евър…

    16:59 04.11.2025

  • 8 до Последния пропаднал новоСофиянец

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    да не заспиш с твоите несвързани брътвежи

    16:59 04.11.2025

  • 9 Всичко точно

    9 1 Отговор
    Те му носят пико, той ги праща в окопа.

    17:00 04.11.2025

  • 10 Бу Дали

    11 1 Отговор
    Значи и от тях има глупци за пари. Не си гледат насажденията ами тръгнали да мрът…

    17:01 04.11.2025

  • 11 Ко речи?

    5 0 Отговор
    М. Атанасова завършва журналистика в столицата и веднага се хвърля в дълбоките води на криминалните сюжети. Репортер във Факти.бг е от 2016 г
    Аха…ясна работата

    17:06 04.11.2025

  • 12 Аха

    4 0 Отговор
    Ти кажи колко са българите в Одеса, много ни е важно😂😂😂

    17:08 04.11.2025

  • 13 МАЙ НЯМА

    7 1 Отговор
    МНОГО КОЛУМБИИСКИ ПЛЕННИЦИ
    АБЕ ДА НЕ ГИ ТРЕПЯТ С КЕФ

    Коментиран от #31

    17:08 04.11.2025

  • 14 Хелоууу амеби

    4 0 Отговор
    Ко става в Крим? Зелю пие ри си кафето там? В Курск как е?

    17:09 04.11.2025

  • 15 Да питам бе

    1 0 Отговор
    А от Венецуела има ли? Щото кой после ще гледа плантациите?

    17:10 04.11.2025

  • 16 Сп.Богатствата на Колембия

    1 0 Отговор
    Номинира на 1 място за 2024 г. Ноздрите на Зеленски

    17:11 04.11.2025

  • 17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 2 Отговор
    Ама нали сама У...йна се биеше и мачкаше путлерастите 🤔🤔❗❗

    17:11 04.11.2025

  • 18 Нали целта

    0 0 Отговор
    на СВО,беше да се изгонят колумбийците от Украйна!

    17:11 04.11.2025

  • 19 Бартер, бате

    3 0 Отговор
    Потника им е обещал тучни ливади за стока ако победят. И те горките вярват ли вярват….

    17:11 04.11.2025

  • 20 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 1 Отговор
    От тези "войници на съдбата" никой няма да си харчи парите.

    Приоритет са при утилизация.

    17:12 04.11.2025

  • 21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 1 Отговор
    Колко ли още истини ще видят бял свят🤔❗

    17:12 04.11.2025

  • 22 Мъдуро

    0 0 Отговор
    Венецуелци няма ли?

    Коментиран от #30

    17:14 04.11.2025

  • 23 Редовен чи тател

    0 0 Отговор
    Тая дето се е хвърлила в дълбоките води на криминалистиката громи Русия всеки ден а сутрин сънува Путин на бял кон.

    17:15 04.11.2025

  • 24 Мишо

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Значи":

    Ха, ха, ха!!!

    17:17 04.11.2025

  • 25 Трол

    1 1 Отговор
    Идиоти грам акъл немат,друсат ги с наркотици и ги пускат на цевта т.е на сигурна смърт

    17:22 04.11.2025

  • 26 Българин

    0 4 Отговор
    Това са воини интернационалисти, които помагат на Украйна в борбата с раваншиският нацизъм на Русия! За това имената им ще бъдат записани със златни букви в световната история!

    17:24 04.11.2025

  • 27 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор
    Но най важнотэ и, че крематорките в блатата пушат 24/7 вече 4та тодина, а бакшиша се крие в калния бункер‼️

    17:26 04.11.2025

  • 28 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    А казаха ли от пасьола кога ще пускат бензин в смехдържавата с менделеевата таблица, че до сега оправях посудата в миалното!

    17:27 04.11.2025

  • 29 Величко

    0 1 Отговор
    Е , някой ден ще свършат и украинците , и дивите гъски ... Нищо няма да спаси Украйна ... !

    17:28 04.11.2025

  • 30 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Мъдуро":

    Има бая, от целия цивилизован свят са, всеки знае,.че блатната външноклозетна клоака трябва да бъде унищожена, а срахливеца с токчетата окован и пратен в Хага!

    17:31 04.11.2025

  • 31 ИМА КЕФ

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "МАЙ НЯМА":

    АЗОВ РЕЖАТ РУСКИ ТИКВИ.

    17:34 04.11.2025

