Русия съобщи, че е атакувала бази на чуждестранни наемници в Украйна
Русия съобщи, че е атакувала бази на чуждестранни наемници в Украйна

23 Септември, 2025 14:14 1 602 38

Унищожени са и складовете за съхранение на безпилотни летателни апарати, обяви Москва

Русия съобщи, че е атакувала бази на чуждестранни наемници в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия нанесе удари по бази на украинските специални части и чуждестранни наемници в отговор на нападението с дронове по курортния град Форос на Кримския полуостров, заяви руското Министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, предаде БТА.

В нощта на 22 септември Русия заяви, че украински дронове са атакували "курортната зона на Крим, където няма никакви военни цели". По данни на Русия при атаката са били убити трима души и 16 са били ранени.

Министерството на отбраната днес каза, че в отговор са били поразени "временни бази на отряда за специални операции на въоръжените сили на Украйна и чуждестранните наемници от подразделението "Призраци" на Главното управление за разузнаване на Украйна в районите на населените места Татарбунар и Расейка в Одеска област". "Унищожени са и складовете за съхранение на безпилотни летателни апарати на летище "Школний" в Одеска област, от което са били изпращани ударни дронове по обекти на гражданската инфраструктура в Република Крим", добави руското ведомство.

По-късно днес руското министерство разпространи изявление, в което се посочва, че през последната нощ руските сили за противовъздушна отбрана са прехванали управляеми авиационни бомби, три реактивни снаряда от системата за залпов огън ХАЙМАРС (HIMARS) и 438 безпилотни дрона, с които Украйна е атакувала Русия.

Освен това министерството посочи, че руските войски са завладели село Переездное в украинската Донецка област. Изказванията на руското министерство на отбраната не са потвърдени чрез независим източник.


  • 1 Путин, върни нашето момче!

    5 49 Отговор
    Любомир Киров Любомиров, млад български гражданин от Сандански, замина за Русия през есента на 2024 г. в търсене на работа. Никой тогава не е предполагал, че този път ще се превърне в кошмар.

    Любомир от години имал здравословни проблеми – стара травма на ръката и хронични болки в гърдите, които изисквали постоянен контрол. Лекарите у дома винаги го съветвали да внимава и да избягва тежки физически натоварвания. Но в Русия съдбата не пощадила слабостите му.

    През декември майка му Мария разказва, че по телефона синът ѝ започнал да звучи все по-странно – гласът му бил напрегнат, сякаш говори под зоркия поглед на някой друг. „Мамо, тук е трудно… ама дръж се“, прошепнал ѝ той. Малко след това разговорът прекъснал рязко.

    След дни дошла ужасната новина – Любомир бил задържан от руските власти и насилствено принуден да подпише контракт с армията. Здравословните му проблеми не били никакво оправдание – напротив, командирите цинично му заявили, че „фронтът лекува всичко“.

    Оттогава Мария живее в ад. Съседите я виждат да се лута по тъмното между блока и църквата, със свещ в ръка. Очите ѝ плачат странно – без глас, без сълзи, само с тежка тъга. „Господи, върни ми го жив, върни ми го…“, повтаряла покрусената жена всяка вечер пред иконата.

    Историята на Любомир е като разкъсано писмо – млад мъж със здравословни проблеми, попаднал в безмилостните зъби на една военна машина, която не познава нито милост, нито човечност.

    Коментиран от #8, #9, #14, #17, #18, #25, #32, #33

    14:16 23.09.2025

  • 2 мунчо в затвора!

    4 43 Отговор
    Смерть антихристу путину!

    Коментиран от #30

    14:16 23.09.2025

  • 3 чуждестранните наемници

    50 4 Отговор
    Трябва да бъдат изтребвани до крак.

    Коментиран от #20

    14:17 23.09.2025

  • 4 си дзън

    4 33 Отговор
    Укрите с 438 удара на нощ по руснаците! Преди две години само тях ги удряха...

    Коментиран от #10

    14:17 23.09.2025

  • 5 404

    32 1 Отговор
    Е на командно дишане

    14:17 23.09.2025

  • 6 Ахах

    31 1 Отговор
    Натото все дедовия поема

    14:17 23.09.2025

  • 7 Няма по долно същество

    33 1 Отговор
    От наемника ...

    14:19 23.09.2025

  • 8 си дзън

    6 41 Отговор

    До коментар #1 от "Путин, върни нашето момче!":

    Как пък една капейка не направи като Любомир...Всички руснаци - вън от ЕС.

    Коментиран от #29

    14:19 23.09.2025

  • 9 пешо

    41 2 Отговор

    До коментар #1 от "Путин, върни нашето момче!":

    не в русия а в украйна се случва

    14:20 23.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 УдоМача

    16 3 Отговор
    Много добре! Дано да направили достатъчно кайма за фабриките за храна за кучета и котки..

    14:23 23.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 А впрочем

    24 1 Отговор
    Защо украинските терористи са атакували курортния град Форос на Кримския полуостров ? Мразят курортисти ли?

    Коментиран от #15

    14:23 23.09.2025

  • 14 ѝорко

    13 3 Отговор

    До коментар #1 от "Путин, върни нашето момче!":

    Така и се иска на майка му, пълна лъжа е!

    14:25 23.09.2025

  • 15 си дзън

    2 15 Отговор

    До коментар #13 от "А впрочем":

    Тия курортисти са от ония - зелените човечета.

    14:26 23.09.2025

  • 16 Впрочем

    10 0 Отговор
    Къмпинга до град Форос е собственост на трима бургазлии. Купиха го на времето от приватизацията в Крим ... 204 бунгала и едно хотелче и там се вееше българското знаме.

    Коментиран от #26, #34

    14:27 23.09.2025

  • 17 Зелник върни момчето!

    20 2 Отговор

    До коментар #1 от "Путин, върни нашето момче!":

    Любомир Димитров Киров от Сандански апелира във видео, публикувано в социалните мрежи, за помощ, тъй като синът му – 28-годишен български гражданин, по думите му е отвлечен в Одеса и държан в наказателна рота, за да бъде пратен на фронта. Момчето не може да се бие, тъй като дясната му ръка е тежко пострадала при злополука, каза баща му. Майката е украинка, а той е роден в България през 1997 г.
    Заминава за Украйна, за да помага на майка си в грижите за своята болна баба. На 1 септември майка му се връща от работа и поема грижите за болната баба, а младежът излиза на кратка разходка. По думите на бащата, тогава е отвлечен, като е заслепен със светлини и насилствено качен в автомобил. Майка му успява да го открие, но се оказва, че е задържан от службата за мобилизация (т. нар. ТЦК). Въпреки че съобщават, че е български гражданин, младият мъж не е освободен.
    Бащата незабавно се обажда по телефона на Министерството на външните работи, които веднага се свързват с българското консулство в Украйна. На следващия ден консулът отива заедно с майката в мобилизационния център, където е задържан синът, но по думите на бащата е бил изгонен и напълно игнориран, макар че е дипломат.
    Първоначално младежът е изпратен в Николаево. Там командирът вижда, че е с тежко контузена дясна ръка вследствие на трудова злополука със строителна преса. Бащата казва, че има рентгенови снимки, доказващи увреждането. Въпреки инвалидността младежът е преместен в село Любомиривка. И там ст

    Коментиран от #19

    14:28 23.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Продължава

    18 0 Отговор

    До коментар #17 от "Зелник върни момчето!":

    И там става ясно, че е негоден за служба, тъй като не може да използва ръката си.
    В момента се намира в наказателна рота в село Петривка. Според баща му тези подразделения се изпращат най-отпред на бойната линия и шансът войниците да бъдат убити е огромен. Дори местните ги наричат „смъртници“.

    „Искам помощ от премиера и от всички български институции, за да мога отново да прегърна детето си“, апелира бащата.

    Коментиран от #23

    14:29 23.09.2025

  • 20 големсмях

    3 13 Отговор

    До коментар #3 от "чуждестранните наемници":

    Да...российка е пълна с такива .Десетки хиляди корейчета и африканцета ..но никой от нашите копейки не иска да защитава матушката си .

    Коментиран от #31

    14:32 23.09.2025

  • 21 Винзавода български,

    16 0 Отговор
    Къмпинга български, завода за гипсокартон пак български ....ударени от украинските нацисти а българското външно министерство си наляга парцалите ... И това ми било българско правителство представете си

    Коментиран от #28

    14:33 23.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 си дзън

    1 14 Отговор

    До коментар #19 от "Продължава":

    Бащата е объркал рейса. Де се моли на резидента Радев. Нали той е най-голямата руска слуга в БГ.

    14:35 23.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Бойкот на О.Л.Хлъц

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "Путин, върни нашето момче!":

    Тази измишльотина сигурно е в отговор на ФАКТА, който всички сайтове обявиха,
    че укрофашистите са отвлекли сакат българин от улицата и са го изпратили на фронта...

    14:36 23.09.2025

  • 26 Така е

    8 0 Отговор

    До коментар #16 от "Впрочем":

    В град Форос има доста български инвестиции на бургазлии и пловдивчани. Факт. Най голямата е винзавода с 1500 декара лозя

    14:36 23.09.2025

  • 27 Механик

    14 0 Отговор
    Виете ли, вите ли, козяшки корморани??
    Вийте, вийте! Само виене му е майката.
    И никакъв сън! Денонощно на барикадата да да "нанасяте стратегическо поражение на Русия"! Без вашата помощ, няма се съмне, няма се мръкне!

    Коментиран от #35

    14:37 23.09.2025

  • 28 И завода

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Винзавода български,":

    За тротоарни плочки също е на тези момчета с гипсокартона

    14:38 23.09.2025

  • 29 СУН ДЗЪ

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "си дзън":

    КАКПЪК СЛЕД ТОЛКОВА КОМЕНТАРА НЕ СЕ ЦАНИ ЗА НАЕМНИК В УКРАИНЕ СМЕЛЧАГО

    14:38 23.09.2025

  • 30 работает ребята

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "мунчо в затвора!":

    смачйакте всички джендъри от отворено общество мунчо наденица искаш до картофките мила

    14:40 23.09.2025

  • 31 мило как искам да седнеш в скута ми

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "големсмях":

    тогава се смей дженди на ушенцето ми и после цялата наденица до картофите ша е поемаш ма

    14:41 23.09.2025

  • 32 Стига крокодилски сълзи

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Путин, върни нашето момче!":

    Кой каквото търси това намира.

    14:42 23.09.2025

  • 33 Пасквилът за нашето момче

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Путин, върни нашето момче!":

    е подготвен предварително - сайтът знае как.

    Това обяснява дългият пасквил на първа позиция.

    14:43 23.09.2025

  • 34 Даааа....

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Впрочем":

    И хотелчето се казваше "Бугасъ" .... Вече го няма, украинците го взривиха

    14:44 23.09.2025

  • 35 Със собствените си

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Механик":

    данъци плащаш българската помощ за Украйна. Пак с твоите данъци ще бъде построен завода за барут за нуждите на украинското ВПК. Дай, Боже, повече такива приятели на Русия. Няма да издържи и 3 години още.

    14:45 23.09.2025

  • 36 Смешник

    3 0 Отговор
    Така се постъпва с терористи които са атакували санаториум в курортния град Форос

    14:46 23.09.2025

  • 37 Ами факт е

    3 0 Отговор
    Изключително гнусен е този украински тероризъм. Няма какво да си кривим душите. Удари по цивилни обекти нямащи нищо, ама абсолютно нищо общо с войната.

    14:49 23.09.2025

  • 38 Пешко

    1 0 Отговор
    За толкова война руснаците изтрбиха няколко милиона наемници, 200-300 хиляди натовски генерали и унищожиха три пъти украинската армия.

    14:51 23.09.2025

