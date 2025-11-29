Новини
Свят »
САЩ »
Бивш съветник на Тръмп поиска ареста на Зеленски
  Тема: Украйна

Бивш съветник на Тръмп поиска ареста на Зеленски

29 Ноември, 2025 06:00 2 061 37

  • майкъл флин-
  • зеленски-
  • сащ-
  • украйна-
  • корупция

Корумпираното му обкръжение също трябва да бъде задържано, смята Майкъл Флин

Бивш съветник на Тръмп поиска ареста на Зеленски - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Володимир Зеленски и корумпираното му обкръжение трябва да бъдат арестувани. Това мнение изрази генерал-лейтенантът от резерва на армията на САЩ Майкъл Флин, който беше съветник по националната сигурност на президента на САЩ по време на първия мандат на Доналд Тръмп.

„Зеленски, основният губещ, и корумпираното му обкръжение трябва да бъдат арестувани. Дългогодишните измами, присвоявания и злоупотреба с власт трябва да бъдат разследвани, а десетките милиарди долари, които бяха откраднати, трябва да бъдат върнати“, пише той в X.

Още новини от Украйна

На 10 ноември украинските антикорупционни органи обявиха мащабна операция, наречена „Мидас“, за разкриване на голяма корупционна схема в енергийния сектор. Схемата била ръководена от бизнесмена и приятел на Зеленски, Тимур Миндич. Претърсвания бяха извършени в дома му, заедно с дома на министъра на правосъдието Герман Галушченко, който по-късно беше принуден да подаде оставка, и в компанията „Енергоатом“. Според разследващите, участниците в престъпната схема са изпрали най-малко 100 милиона долара.

Корупционният скандал предизвика дълбока криза в украинското правителство: работата на парламента беше преустановена, а няколко депутати, включително тези от управляващата партия „Слуга на народа“, поискаха оставката на началника на кабинета на Володимир Зеленски, Андрий Ермак.

В петък беше съобщено, че служители на антикорупционната служба извършват претърсвания на апартамента и офиса на Йермак. По-късно той потвърди разследването, заявявайки, че сътрудничи на проверяващите органи.

Същата вечер Зеленски обяви, че Ермак е подал оставка, а след това го уволни с указ.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хи хи хи . Голям майтап !

    32 3 Отговор
    На г@Z@ на зеления потник се пече едно голямо яйце ........скоро ще го весят за здраве неговите верни партньори !!!!!!!

    06:04 29.11.2025

  • 2 Фен

    42 2 Отговор
    Това не може да бъде вярно! Цялото най-близко обкръжение на Зе може и да е корумпирано, но не и той! Та те са такива приятели с Урсула...

    06:05 29.11.2025

  • 3 Ами,

    8 15 Отговор
    даааа! Тук приближените на Коцев крали като безумни да достигнат нивото на Греб в кражбите и бяха арестувани и разследвани от почитаемия съд! Но, България е европейска страна, а там цари генно детерминираща корупция! Те са просто руснаци и нищо порочно не им е чуждо!

    06:05 29.11.2025

  • 4 Копейкин

    3 22 Отговор
    И Тръмп тряба да бъде арестуван за корупция

    06:05 29.11.2025

  • 5 Лайн Ари

    36 2 Отговор
    Сега някой трябва да уволни и шмъркалото и нещата ще тръгнат на подобрение !

    06:06 29.11.2025

  • 6 Шопо

    42 2 Отговор
    Десетките милиарди долари, които бяха откраднати, трябва да бъдат върнати.
    Това е основната идея, САЩ се усетиха че наливат в каца без дъно и сега се чудят как да намалят загубите.
    Ако Украйна стане част от РФ те няма да получат нищо, за това е мирния план на Тръмп.
    Каквото и да ви говорят политиците знайте че става въпрос за пари.

    06:06 29.11.2025

  • 7 Урсулата съм

    24 4 Отговор
    Колега бегай във Москва , че си е еала майката у киеффффф , във Сибир никой няма да та арестува повече !!!!!!!

    06:07 29.11.2025

  • 8 А нашите управници

    25 2 Отговор
    КОГА ????

    06:09 29.11.2025

  • 9 Хе-хе

    25 4 Отговор
    Накрая ще се окаже, че Запада е финансирал СВО! Повечето от парите са там! Той Путин затова не бърза!

    06:10 29.11.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    6 17 Отговор
    Този в момента е никой. Може да иска каквото си ще. Все едно аз да искам ареста на Зеленски. Кой го е грижа.

    Коментиран от #12, #24

    06:11 29.11.2025

  • 11 Ехааааааа

    27 3 Отговор
    Чудя се кога ще прочетем тук ........надрусаняка изчезна безследно и никой не знае къде се намира в момента !!!!!!!

    Коментиран от #23

    06:12 29.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Урса фон дер .......

    20 3 Отговор
    Чичо тръмп не арестувай ЗЕ .... че далаверата ще секне и ние управниците на Фес .......какво ще правим ????

    06:16 29.11.2025

  • 14 Хи хи хи

    27 58 Отговор
    Сега потника няма да ходи повече и в белия дом .......лелееееее !!! А русофобите що мълчат като риби бе да не спят зимен сън ?????

    Коментиран от #30

    06:20 29.11.2025

  • 15 404

    27 59 Отговор
    европейските елити и те са за затвора продължение на три години уверяваха обществеността, че милитаризацията е единственият език, който Москва разбира, че санкциите ще смажат руската икономика и че е само въпрос на време Кремъл да поиска прекратяване на огъня. Днес те виждат обратното: Русия, макар и обременена от конфликта и разходите, действа от позиция на военна и политическа сила. Съединените щати играят игра, настоявайки за договор, който ще затвори фронта и ще освободи ресурси за други фронтове по света. На Европейския съюз остава ролята да плаща сметките и да прави шумни коментари, без никакво влияние.

    Коментиран от #34

    06:22 29.11.2025

  • 16 Стармър , макарона , шперца ....

    23 23 Отговор
    Се събират на спешно заседание да бистрят въпроса как да спасят ZE.....от тръмп !

    06:23 29.11.2025

  • 17 Ехааааааа

    17 24 Отговор
    Съдът в хага да издаде заповед за ареста на зеления потник .......а ЗЕ ....... защо вече не ходи със потник ?????

    06:41 29.11.2025

  • 18 Крум

    18 30 Отговор
    Разпада на клоаката започна ...

    06:48 29.11.2025

  • 19 Zeленски,

    14 28 Отговор
    Мили мои български приятели, започвайте да работите на трета работа, за да можете да изпращате по три заплати месечно за Украйна, защото искам много нови златни тоалетни.

    06:53 29.11.2025

  • 20 Нормално

    30 16 Отговор
    Ха-ха-ха, лекетоГанев с дежурната си, долнопpoбна антиукраинска пропаганда гледа да достави удоволствие на рускитеСвине- русофилите.

    Коментиран от #25, #26

    06:59 29.11.2025

  • 21 На краварите взе да загрява реотана,

    13 23 Отговор
    то на европейските джендъри едва ли, те искат Русия да ги светне!?

    06:59 29.11.2025

  • 22 Георгиев

    15 22 Отговор
    Това е върхът на айсберга. Заговори се публично за едни 46 млрд долара, които Кая Калас изпрала през четири близки нейни банки в Естония. Оттам са заминали за семейство Байдън, Зеленски и за привелигировани лица в ЕС и другаде. И се замълча. Но ще дойде и тяхното време. ЦРУ си знае работата и не е грешало никога в такива случаи. Тръмп има думата.

    07:00 29.11.2025

  • 23 Така е!

    13 19 Отговор

    До коментар #11 от "Ехааааааа":

    МИ6 го охраняват и МИ6 ще го заличат. Той знае много, а беше пионка в ръцете на Англия и ЕС. Това е практиката.

    07:05 29.11.2025

  • 24 Да ама... не!

    5 21 Отговор

    До коментар #10 от "Данко Харсъзина":

    Тоя го знаят всички,а Ти си просто...,,Г-н Никой"...!
    Ахъъмм...!

    07:06 29.11.2025

  • 25 Сега пък

    10 19 Отговор

    До коментар #20 от "Нормално":

    Ганев ти е крив, че в Украйна тече корупционен скандал.

    07:07 29.11.2025

  • 26 Не е така!

    3 14 Отговор

    До коментар #20 от "Нормално":

    Къде е модераторът? Ганев е кратък и обективен, за разлика от Мара с нейните дълги пасквили. Това, че нямаш смазка за сърцето не означава, че това което си написал е вярно. Особено епитетите, ако знаеш какво е това.

    07:10 29.11.2025

  • 27 Мишел

    5 14 Отговор
    Отчайващото положение на ВСУ на фронта унищожи търпението на САЩ към кражбите 100 000 000 € на Зеленски и компани от помощите за Украйна.

    Коментиран от #29

    07:18 29.11.2025

  • 28 Някой забелязва ли

    12 4 Отговор
    Че около Тръмп
    Агент Краснов
    Е пълно със Руски Активи .....

    07:19 29.11.2025

  • 29 Отчайващо малко гънки

    13 8 Отговор

    До коментар #27 от "Мишел":

    имат по мозъка си рускитеПрасета като теб .

    07:21 29.11.2025

  • 30 Ти кой си ,копейко мaлoyмна ,че

    12 4 Отговор

    До коментар #14 от "Хи хи хи":

    не става ясно ?

    07:26 29.11.2025

  • 31 Дzверцов

    3 12 Отговор
    Изловиха украинските корумпета и хунтата е пред срив. Американци и европейци са давали мънгизи на бандеровци, а те ги крадат и наместват в чужди банки. Включително и в Русия чрез двойния шпионин възнал на сигурно в Москва. Драмата и нищетата си остава за народа на Украйна.

    07:26 29.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Рублевка

    1 6 Отговор
    САЩ обърна палачинката. България е в руската зона на влияние. Какво не е ясно?

    07:31 29.11.2025

  • 34 Тия ги разправяй на мaлoyмниците

    8 2 Отговор

    До коментар #15 от "404":

    като теб ! Виждаш ли колко минуса имаш ?Явно и русофилите ти слагат?

    07:32 29.11.2025

  • 35 Рублевка

    0 1 Отговор
    Урките се опитаха да убият Тръмп. Правиха опит за Майдан в Щатите. Не успяха! Сега е ред на българските урко активисти за Майдан. Жълтопаветници, пари нема, действайте!

    07:38 29.11.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Буха ха

    0 0 Отговор
    На ход са Пърцула и Кая. Продължават ли да подкрепят айдуците и спешно да искат да им пратят още няколко милиарда?

    07:41 29.11.2025