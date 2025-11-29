Володимир Зеленски и корумпираното му обкръжение трябва да бъдат арестувани. Това мнение изрази генерал-лейтенантът от резерва на армията на САЩ Майкъл Флин, който беше съветник по националната сигурност на президента на САЩ по време на първия мандат на Доналд Тръмп.
„Зеленски, основният губещ, и корумпираното му обкръжение трябва да бъдат арестувани. Дългогодишните измами, присвоявания и злоупотреба с власт трябва да бъдат разследвани, а десетките милиарди долари, които бяха откраднати, трябва да бъдат върнати“, пише той в X.
На 10 ноември украинските антикорупционни органи обявиха мащабна операция, наречена „Мидас“, за разкриване на голяма корупционна схема в енергийния сектор. Схемата била ръководена от бизнесмена и приятел на Зеленски, Тимур Миндич. Претърсвания бяха извършени в дома му, заедно с дома на министъра на правосъдието Герман Галушченко, който по-късно беше принуден да подаде оставка, и в компанията „Енергоатом“. Според разследващите, участниците в престъпната схема са изпрали най-малко 100 милиона долара.
Корупционният скандал предизвика дълбока криза в украинското правителство: работата на парламента беше преустановена, а няколко депутати, включително тези от управляващата партия „Слуга на народа“, поискаха оставката на началника на кабинета на Володимир Зеленски, Андрий Ермак.
В петък беше съобщено, че служители на антикорупционната служба извършват претърсвания на апартамента и офиса на Йермак. По-късно той потвърди разследването, заявявайки, че сътрудничи на проверяващите органи.
Същата вечер Зеленски обяви, че Ермак е подал оставка, а след това го уволни с указ.
