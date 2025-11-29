Новини
20 загинали при израелски удари в сирийската провинция Дамаск

29 Ноември, 2025 03:53, обновена 29 Ноември, 2025 03:58 451 0

Сирийското външно министерство нарече атаката "военно престъпление"

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Броят на жертвите от ударите на Израелските отбранителни сили срещу град Бейт Джан в сирийската провинция Дамаск нарасна до 20, съобщи сирийската телевизия, позовавайки се на източник от Министерството на външните работи на преходното правителство на арабската република.

Преди това бе съобщено за 13 убити и 25 ранени, включително жени и деца.

На 28 ноември израелската армия започна въздушни удари и откри артилерийски огън срещу сирийския град Бейт Джан. Съобщава се, че израелски военен патрул е проникнал в района, което е довело до сблъсъци между патрула и местните жители. Според сирийската телевизия трима души са били задържани по време на акцията.

Сирийското външно министерство остро осъди израелските удари, наричайки ги военно престъпление.


Сирия
