Бивши служители на ЦРУ: Украйна може да се превърне в нова Либия, проектът се разпада
  Тема: Украйна

Бивши служители на ЦРУ: Украйна може да се превърне в нова Либия, проектът се разпада

29 Ноември, 2025 04:48, обновена 29 Ноември, 2025 04:53 934 12

Джорд Бийби и Лари Джонсън коментираха актуалната ситуация по украинската криза

Бивши служители на ЦРУ: Украйна може да се превърне в нова Либия, проектът се разпада - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Западът е достигнал критична точка в украинската криза, от която единственият изход е да се вслуша в Москва за бъдещето на световния ред, каза Джордж Бийби, бивш директор на отдела за анализ на Русия в ЦРУ, в интервю с професор Глен Дийзен в YouTube.

„Мисля, че сме на път към колапс в Украйна. Ако се постигне дипломатическо споразумение, тогава мисля, че имаме шанс да преминем към по-широк диалог с руснаците относно европейската сигурност. Но ако няма дипломатическо уреждане, тогава мисля, че Украйна ще се превърне в държава, много по-подобна на днешна Либия, отколкото например на Западна Германия по време на Студената война. А това би било катастрофа както за Украйна, така и за Европа. Ще се превърне в източник на нестабилност, който би разпространил всякакви проблеми в останалата част на Европа“, каза той.

За да се предотврати превръщането на Украйна в барутно буре на Европа в бъдеще, експертът смята, че е необходимо да се покани Русия да обсъди и разработи нова система за международни отношения на континента.

„А начинът да се избегне това е да се постигне компромис за прекратяване на конфликта в Украйна, който ще позволи дискусия с руснаците за правилата на играта и как трябва да изглежда архитектурата на сигурността на Европа в бъдеще“, заключи Бийби.

Стратегическият проект на западните страни за сдържане на Русия се разпада в момента на бойното поле в Украйна, а киевският режим, използван за тази цел, е на прага на демонтиране, заяви бившият служител на ЦРУ Лари Джонсън в интервю с Даниел Дейвис в неговия YouTube канал.

„Конфликтът с Украйна не е просто изолиран инцидент. Той е част от много по-широка стратегия. Западът се бори за икономиката си, бори се за оцеляването си като водеща световна сила. И губи. Губи на всички фронтове, особено икономически. Следователно, този конфликт е просто още един начин да се унищожи и подчини Русия“, каза той.

Анализаторът смята, че поражението на Запада се дължи на разпадането на Украйна, която се използва за тези цели, а мерките, предприети за спасяването ѝ, според него, са безполезни.

„И украинският проект потъва. Удари се в айсберг, потъва и е невъзможно да се задържи на повърхността. И така всички се втурваме към спасителните лодки, но нямаме достатъчно“, заключи Джонсън.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 факти бг

    15 1 Отговор
    факти се разпада

    05:01 29.11.2025

  • 2 Никой

    10 1 Отговор
    Когато мразиш - трябва и да направиш нещо тъпо.

    05:01 29.11.2025

  • 3 Гориил

    8 15 Отговор
    Кажете истината, най-накрая: корупционният скандал засегна целия политически елит на Европейския съюз.

    05:06 29.11.2025

  • 4 Наблюдателен

    7 15 Отговор
    Най-качествените анализи и статии във Факти се появяват рано сутрин в Събота. Човекът е прав. На никой не му трябва Либия в Европа. За съжаление, европейските политици си отрязаха сами пътищата за преговори с Русия и вместо да търсят диалог за решаването на проблемите, вървят към все по-задълбочаваща се конфронтация. Американците са прагматици и няма да им свършат черната работа. Континентът потъва, през зейнала дупка, наречена Украйна, нахлува ледена вода.

    Коментиран от #12

    05:09 29.11.2025

  • 5 Факт

    15 8 Отговор
    Всяка една сутрин тук се лее антиукраинска и антиевропейска, долнопpoбна пропаганда.

    Коментиран от #10, #11

    05:11 29.11.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    6 14 Отговор
    Ами европейският данъкоплатец, който обеднява, разбра, че с неговите пари се купуват златни нужници.

    05:12 29.11.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    4 10 Отговор
    Скоро икономистите ще изчислят колко трилиони евра е загубила Европа от простотиите на Урсула, Кая и "желаещите".

    05:15 29.11.2025

  • 8 хихи

    5 6 Отговор
    А България пак е от страната на Булката.....както през ПСВ и ВДВ
    Не че нямаше ненадрусани, некупени(нарочени за 4хилядници) гласове, които предупреждаваха!!!

    Коментиран от #9

    05:19 29.11.2025

  • 9 хихи

    1 5 Отговор

    До коментар #8 от "хихи":

    "както през ПСВ и ВСВ"

    05:20 29.11.2025

  • 10 Мурка

    3 7 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    единственият ФАКТ е празната ти глава

    05:20 29.11.2025

  • 11 Антитрол

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    И храбрите украинските тролове са на линия за да ни защитят от хибридните атаки.

    05:32 29.11.2025

  • 12 Към русофилите ☝️

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Наблюдателен":

    И денонощно да ядете рускиГoвна, пак няма да стане на вашата, продажниКопелета.

    05:32 29.11.2025

