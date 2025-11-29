Тръмп затваря въздушното пространство над Венецуела

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви затварянето на въздушното пространство над Венецуела. Информацията е публикувана в профила му в соиалната мрежа Truth Social.
„Всички авиокомпании, пилоти, трафиканти на наркотици и хора, моля, считайте въздушното пространство над и около Венецуела за напълно затворено“, написа американският лидер.
Вашингтон обвинява венецуелските власти, че не правят достатъчно за борба с контрабандата на наркотици. Американският флот е разположил ударна група кораби, водена от самолетоносача USS Gerald R. Ford, ядрена подводница и над 16 000 военнослужещи в Карибско море. От септември американските сили са потопили най-малко 20 моторни лодки в региона, убивайки над 80 души.
Американските медии многократно съобщават, че Съединените щати скоро могат да започнат да нанасят удари по Боливарианската република. В четвъртък Тръмп заяви, че Вашингтон „много скоро ще започне на сушата“ борба с трафика на наркотици от Венецуела, но не предостави подробности за евентуални военни операции.
1 Европеец
Коментиран от #15, #20
15:54 29.11.2025
2 Гошо
15:54 29.11.2025
3 кен-зо
15:55 29.11.2025
4 Дали
15:56 29.11.2025
5 Шопо
Явно целта му е нефта на Венецуела.
Коментиран от #10
15:56 29.11.2025
6 НЕМА НАФТА И.....
15:59 29.11.2025
7 А над Украйна
Коментиран от #11, #21
15:59 29.11.2025
8 САЩисаните
16:01 29.11.2025
9 Оги
16:02 29.11.2025
10 Тръмп
До коментар #5 от "Шопо":Венецуела е територия! Американска територия!!!
16:03 29.11.2025
11 за там
До коментар #7 от "А над Украйна":има кой да мисли .
16:04 29.11.2025
12 Kaлпазанин
16:04 29.11.2025
13 Ама много избирателни тия наркотици
Коментиран от #34
16:04 29.11.2025
14 Тръмп
16:05 29.11.2025
15 Руснак без крак
До коментар #1 от "Европеец":Е сравнение с нас си е направо миротворци.Само ние можем за почти 4 г.спец.АбАсрация да изпратим 1 милион при Кабзон.
16:08 29.11.2025
16 дрънзи
16:08 29.11.2025
17 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
Сега с бял прах уж наркотици ще нападнат Венецуела, а после ще установят, ще наркотици няма,
НО ЩЕ ЗАПОЧНАТ ДА УПРАВЛЯВАТ ПЕТРОЛА ВЪВ ВЕНЕЦУЕЛА В ИНТЕРЕС НА НАРОДА НА СТРАНАТА,
АМА НА КОЯ СТРАНА🤔🤔🤔
16:08 29.11.2025
18 ,Мухата Цеце
16:10 29.11.2025
19 Плaмeн
Венесуела трябва да целува краката на хамериканците .
Аз съм ходил там няколко пъти . Тази дивашка държавица е била безкрайно бедна , но америкосите откриват нискокачествен петрол там преди около 50 години . Венесуелците не знаят какво да правят с петрола , но краварите знаят-носят го в Хюстън и го преработват до нормални параметри.
Венесуелците получават милиарди от тази сделка ...и знаете ли какво правят ? Венесуелците стават най-големите вносители на шотландско уиски . :)
Сиганска работа .
Сега са бетер наште сигански махали .
16:10 29.11.2025
20 демократ
До коментар #1 от "Европеец":Знаеш ли че държави като Чехия Словакия и Унгария са измислени. И че преди ПСВ изобщо ги няма.
Коментиран от #43
16:11 29.11.2025
21 Европеец
До коментар #7 от "А над Украйна":Е то небето над покрайна преди 4 години в затвори руския президент Путин.... Ама има някой пролуки , но руснаците методично унищожават тия пролуки от краварското патриот че...
16:11 29.11.2025
22 Сталин
ПС. Канадските мародери в България са открили голямо находище на злато в Челопеч,тези пирати влачат злато за 20 милиарда от България всяка година ,а цървулите събират капачки за линейка за децата и ходят гладни,има ли нещо по тъпо от цървулите в цялата галактика
16:13 29.11.2025
23 По жалки
Коментиран от #26
16:13 29.11.2025
24 гръмовержецът
Коментиран от #33
16:13 29.11.2025
25 Путин
16:14 29.11.2025
26 Хеми значи бензин
До коментар #23 от "По жалки":А ти знаеш ли че ГМ има по голяма пазарна капитализация от ФВ и БМВ
16:14 29.11.2025
27 Хохо Бохо
16:14 29.11.2025
28 Тръмп
16:15 29.11.2025
29 Белия лешояд съвсем
16:15 29.11.2025
30 Бате Си
16:18 29.11.2025
31 Така Така
16:18 29.11.2025
32 Примерът от Путин
16:19 29.11.2025
33 дотам
До коментар #24 от "гръмовержецът":Никой не смее да припари , че казват Путин много лошо биел през пръстите .
Коментиран от #40
16:19 29.11.2025
34 Да бе
До коментар #13 от "Ама много избирателни тия наркотици":и навсякъде Лукйол държи концесиите!
16:20 29.11.2025
35 Магучая
16:22 29.11.2025
36 Така Така
16:24 29.11.2025
37 Вова
16:24 29.11.2025
38 Какъв точно е Тръмп
16:25 29.11.2025
39 Плaмeн
Коментиран от #42, #47
16:25 29.11.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Няма бира
16:27 29.11.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Бат Сали-Енергото
До коментар #20 от "демократ":Еее ..а и демократи,с голямо нежелание ,но пък хубавото е ,че добре плащат когато имат пари .
16:34 29.11.2025
44 Ама какво става с мира
16:36 29.11.2025
45 Сатана Z
16:37 29.11.2025
46 Вова
16:37 29.11.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 хех
16:50 29.11.2025