Тръмп затваря въздушното пространство над Венецуела

Тръмп затваря въздушното пространство над Венецуела

29 Ноември, 2025 15:51

Вашингтон обвинява венецуелските власти, че не правят достатъчно за борба с контрабандата на наркотици

Тръмп затваря въздушното пространство над Венецуела - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви затварянето на въздушното пространство над Венецуела. Информацията е публикувана в профила му в соиалната мрежа Truth Social.

Всички авиокомпании, пилоти, трафиканти на наркотици и хора, моля, считайте въздушното пространство над и около Венецуела за напълно затворено“, написа американският лидер.

Вашингтон обвинява венецуелските власти, че не правят достатъчно за борба с контрабандата на наркотици. Американският флот е разположил ударна група кораби, водена от самолетоносача USS Gerald R. Ford, ядрена подводница и над 16 000 военнослужещи в Карибско море. От септември американските сили са потопили най-малко 20 моторни лодки в региона, убивайки над 80 души.

Американските медии многократно съобщават, че Съединените щати скоро могат да започнат да нанасят удари по Боливарианската република. В четвъртък Тръмп заяви, че Вашингтон „много скоро ще започне на сушата“ борба с трафика на наркотици от Венецуела, но не предостави подробности за евентуални военни операции.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    63 6 Отговор
    Е уж беше миротворец бай Дончо, ама като гледам си е типичен империалистически кравар...

    Коментиран от #15, #20

    15:54 29.11.2025

  • 2 Гошо

    57 3 Отговор
    Е как да го разбираме това? По граждански самолети ли ще стрелят ?

    15:54 29.11.2025

  • 3 кен-зо

    28 2 Отговор
    Айде и те .....

    15:55 29.11.2025

  • 4 Дали

    28 2 Отговор
    Да не се изненадат

    15:56 29.11.2025

  • 5 Шопо

    56 4 Отговор
    Защо не започне борба с производителите на наркотици ?
    Явно целта му е нефта на Венецуела.

    Коментиран от #10

    15:56 29.11.2025

  • 6 НЕМА НАФТА И.....

    38 2 Отговор
    ......ПЕРЧЕМА ИЗ КУ КУРИГА.....!

    15:59 29.11.2025

  • 7 А над Украйна

    30 6 Отговор
    КОГА ще го затвори????

    Коментиран от #11, #21

    15:59 29.11.2025

  • 8 САЩисаните

    36 5 Отговор
    Най друсаната нация

    16:01 29.11.2025

  • 9 Оги

    35 2 Отговор
    Демократизирането на Венецуела започва…

    16:02 29.11.2025

  • 10 Тръмп

    9 35 Отговор

    До коментар #5 от "Шопо":

    Венецуела е територия! Американска територия!!!

    16:03 29.11.2025

  • 11 за там

    18 5 Отговор

    До коментар #7 от "А над Украйна":

    има кой да мисли .

    16:04 29.11.2025

  • 12 Kaлпазанин

    28 4 Отговор
    А може ли да си дишат въздуха ,или и него го е спрял .това ще бъде края на говедата ако посмеят да влязат там ,с радост ще четем и за потопен самолетоносач

    16:04 29.11.2025

  • 13 Ама много избирателни тия наркотици

    37 5 Отговор
    Как все тръгват от държави богати на нефт. Как един наркотик не излезе от Колумбия да речем

    Коментиран от #34

    16:04 29.11.2025

  • 14 Тръмп

    6 27 Отговор
    Затворете въздушното пространство на Украйна и започнете масови удари срещу Москва.

    16:05 29.11.2025

  • 15 Руснак без крак

    8 21 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Е сравнение с нас си е направо миротворци.Само ние можем за почти 4 г.спец.АбАсрация да изпратим 1 милион при Кабзон.

    16:08 29.11.2025

  • 16 дрънзи

    26 1 Отговор
    Бай ви Дони миротвореца щял да се бори за мирът в укрия , а сега ще напада Венецуела ...Да се смееш ли , да плачеш ли .

    16:08 29.11.2025

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    28 2 Отговор
    Те така с бял прах в ООН нападнаха Ирак и убиха Садам❗ Белият прах после се оказа някакъв прах за зъби или за пране❗
    Сега с бял прах уж наркотици ще нападнат Венецуела, а после ще установят, ще наркотици няма,
    НО ЩЕ ЗАПОЧНАТ ДА УПРАВЛЯВАТ ПЕТРОЛА ВЪВ ВЕНЕЦУЕЛА В ИНТЕРЕС НА НАРОДА НА СТРАНАТА,
    АМА НА КОЯ СТРАНА🤔🤔🤔

    16:08 29.11.2025

  • 18 ,Мухата Цеце

    7 0 Отговор
    Аз сега от къде ще минавам?Олеле!

    16:10 29.11.2025

  • 19 Плaмeн

    5 23 Отговор
    И е прав .
    Венесуела трябва да целува краката на хамериканците .
    Аз съм ходил там няколко пъти . Тази дивашка държавица е била безкрайно бедна , но америкосите откриват нискокачествен петрол там преди около 50 години . Венесуелците не знаят какво да правят с петрола , но краварите знаят-носят го в Хюстън и го преработват до нормални параметри.
    Венесуелците получават милиарди от тази сделка ...и знаете ли какво правят ? Венесуелците стават най-големите вносители на шотландско уиски . :)
    Сиганска работа .

    Сега са бетер наште сигански махали .

    16:10 29.11.2025

  • 20 демократ

    7 14 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Знаеш ли че държави като Чехия Словакия и Унгария са измислени. И че преди ПСВ изобщо ги няма.

    Коментиран от #43

    16:11 29.11.2025

  • 21 Европеец

    14 3 Отговор

    До коментар #7 от "А над Украйна":

    Е то небето над покрайна преди 4 години в затвори руския президент Путин.... Ама има някой пролуки , но руснаците методично унищожават тия пролуки от краварското патриот че...

    16:11 29.11.2025

  • 22 Сталин

    21 2 Отговор
    МакДонни циониско прасе ,поредната война на талмудистите да ограбят Венецуела,ако тези негодници и терористи нападнат Венецуела, Китай трябва веднага да влязат в Тайван.

    ПС. Канадските мародери в България са открили голямо находище на злато в Челопеч,тези пирати влачат злато за 20 милиарда от България всяка година ,а цървулите събират капачки за линейка за децата и ходят гладни,има ли нещо по тъпо от цървулите в цялата галактика

    16:13 29.11.2025

  • 23 По жалки

    9 8 Отговор
    от янките,са само варягите!

    Коментиран от #26

    16:13 29.11.2025

  • 24 гръмовержецът

    15 4 Отговор
    Да пробва да затвори небето над Русия , че да се посмеем малко ! Тогава ще го призная за истински американец .

    Коментиран от #33

    16:13 29.11.2025

  • 25 Путин

    15 1 Отговор
    да даде Орешници на Мадуро!

    16:14 29.11.2025

  • 26 Хеми значи бензин

    7 3 Отговор

    До коментар #23 от "По жалки":

    А ти знаеш ли че ГМ има по голяма пазарна капитализация от ФВ и БМВ

    16:14 29.11.2025

  • 27 Хохо Бохо

    12 4 Отговор
    Някой помни ли кога Русия за последно затвори въздушното пространство на суверенна държава?

    16:14 29.11.2025

  • 28 Тръмп

    4 1 Отговор
    Мадуро,да си ми Нобела!

    16:15 29.11.2025

  • 29 Белия лешояд съвсем

    16 4 Отговор
    изкрейзи. За какъв се мисли тоя дъртак? Тоя съсипа Европа с неговите санкции. Най-накрая светът ще им сложи едни санкции на краварите. Те жълтурите ще го оправят

    16:15 29.11.2025

  • 30 Бате Си

    6 7 Отговор
    е време да нашляпа калпазаните,Вовчо и Дончо!

    16:18 29.11.2025

  • 31 Така Така

    10 3 Отговор
    Само там не са го яли но ще го изядат. Китайците няма да се забавят , Руснаците ще им подарят ядрен орешник за коледа и Мадуро ще измъди краварите

    16:18 29.11.2025

  • 32 Примерът от Путин

    2 8 Отговор
    е заразителен!

    16:19 29.11.2025

  • 33 дотам

    12 5 Отговор

    До коментар #24 от "гръмовержецът":

    Никой не смее да припари , че казват Путин много лошо биел през пръстите .

    Коментиран от #40

    16:19 29.11.2025

  • 34 Да бе

    4 5 Отговор

    До коментар #13 от "Ама много избирателни тия наркотици":

    и навсякъде Лукйол държи концесиите!

    16:20 29.11.2025

  • 35 Магучая

    3 2 Отговор
    снощи презе Комсомолск!

    16:22 29.11.2025

  • 36 Така Така

    1 1 Отговор
    Е как да не ги обичаш тези пундераци и ония над Сирия също

    16:24 29.11.2025

  • 37 Вова

    3 2 Отговор
    пак лети с килимчето при Моди!

    16:24 29.11.2025

  • 38 Какъв точно е Тръмп

    4 4 Отговор
    Какъв точно е Тръмп, че ще затвори каквото и да е в която и да е независима държава (изключваме България от това число)????

    16:25 29.11.2025

  • 39 Плaмeн

    3 4 Отговор
    Личи си ,че нашите копейки имат хабер от Венесуела колкото и от русия . :)

    Коментиран от #42, #47

    16:25 29.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Няма бира

    7 1 Отговор
    И Колумбия правят и вкарват наркотици Хамериката, но нямат нефт

    16:27 29.11.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Бат Сали-Енергото

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "демократ":

    Еее ..а и демократи,с голямо нежелание ,но пък хубавото е ,че добре плащат когато имат пари .

    16:34 29.11.2025

  • 44 Ама какво става с мира

    3 1 Отговор
    е е е то беше кво беше.

    16:36 29.11.2025

  • 45 Сатана Z

    5 2 Отговор
    Мадуро обяви,че затваря въздушното пространство над Вашингтон DC.Да видим Тръмп как ще иде на работа в понеделник сутринта.

    16:37 29.11.2025

  • 46 Вова

    3 1 Отговор
    Тръмп да си затвори,големата уста!

    16:37 29.11.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 хех

    0 0 Отговор
    Венецуела и Иран са перфектните мишени за Краснов и господарите му. Хем отстранява един от конкурентите им на петролния пазар, хем никой не може да го обвини, че го прави за тях, хем и те не могат да обвинят Русия, че стои зад поръчката.

    16:50 29.11.2025