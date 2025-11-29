Тръмп затваря въздушното пространство над Венецуела

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви затварянето на въздушното пространство над Венецуела. Информацията е публикувана в профила му в соиалната мрежа Truth Social.

„Всички авиокомпании, пилоти, трафиканти на наркотици и хора, моля, считайте въздушното пространство над и около Венецуела за напълно затворено“, написа американският лидер.

Вашингтон обвинява венецуелските власти, че не правят достатъчно за борба с контрабандата на наркотици. Американският флот е разположил ударна група кораби, водена от самолетоносача USS Gerald R. Ford, ядрена подводница и над 16 000 военнослужещи в Карибско море. От септември американските сили са потопили най-малко 20 моторни лодки в региона, убивайки над 80 души.

Американските медии многократно съобщават, че Съединените щати скоро могат да започнат да нанасят удари по Боливарианската република. В четвъртък Тръмп заяви, че Вашингтон „много скоро ще започне на сушата“ борба с трафика на наркотици от Венецуела, но не предостави подробности за евентуални военни операции.