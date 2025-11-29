Новини
Американски разузнавателен самолет Artemis II извършва наблюдение над Черно море

29 Ноември, 2025 20:10

  • artemis ii-
  • разузнавателен самолет-
  • черно море-
  • сащ-
  • румъния

Самолетът може да изпълнява разузнавателни мисии, способни да прехващат вражески комуникации

Американски разузнавателен самолет Artemis II извършва наблюдение над Черно море - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американският разузнавателен самолет Artemis II, базиран на Bombardier Challenger 650, излетя от румънската авиобаза „Михаил Когълничану“ (окръг Констанца) и извършва продължителен полет над Черно море, съобщи румънският портал profit.ro, позовавайки се на Flightradar.

Artemis II, собственост на Leidos, е стандартен луксозен частен самолет Bombardier Challenger 650. Значителни модификации в дизайна обаче му позволяват да изпълнява разузнавателни мисии, способни да прехващат вражески комуникации.

Този втори самолет, построен от американската компания за отбранителни технологии Leidos, е предназначен за разузнавателни мисии на американската армия. Значителните модификации на самолета включват нова хардуерна архитектура за обработка на сигнали, интеграция на модулни антени и комуникационно оборудване „въздух-земя“. - позволяват му да прихваща и декриптира вражески комуникации на дълги разстояния.

Според Defense One, американските военни активно са използвали първия Artemis за наблюдение на руските комуникации по време на конфликта в Украйна.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 24 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 руска информационна гъба

    13 25 Отговор
    В расия отново ще гърмят чайници и кафеварки.

    20:13 29.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    10 7 Отговор
    Виктор Янукович е кацнал във Вашингтон.

    20:13 29.11.2025

  • 3 Хахаха

    22 17 Отговор
    Да не го свалят братушките!Тов не е Венецуела!😂

    Коментиран от #13, #43

    20:14 29.11.2025

  • 4 Лопата Орешник

    27 9 Отговор
    Това е солидно разузнаване! Влизаш във фсктите и са ти написали къде и кой шпионски самолет лети!

    20:16 29.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Боруна Лом

    27 8 Отговор
    НЯМА ЛИ КОЙ ДА ГО СВАЛИ? ЧИИ ГО ДИРЯТ ТУК?

    Коментиран от #9, #33

    20:21 29.11.2025

  • 7 Дайджест

    10 30 Отговор
    САЩ ще жертват няколко хиляди славяни,но за 4 години удушиха руската кочина без да жертват един американски войник.Личи си ръката на Рейгън.Нечестно е,но това са фактите.

    Коментиран от #29, #30, #39, #46

    20:23 29.11.2025

  • 8 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    8 18 Отговор
    Довечера Артемис ще води българския F-16 Block 70 в бурното време над Черно море и ще освети самольота на Путин в военна база Энгелс. А-60 въоръжен с мощно есспериментално лазерно оръжие и пръскачка заредена със смъртоносни вируси - Синя пъпка и Ебола.
    Пожелайте ни успех 😁👍

    Коментиран от #20

    20:23 29.11.2025

  • 9 Усс...ран русофил

    9 16 Отговор

    До коментар #6 от "Боруна Лом":

    Аз също съм силно възмутен!

    20:23 29.11.2025

  • 10 нннн

    16 10 Отговор
    САЩ не вземат участие във войната. Само дават оръжия, инструктори и всякаква разузнавателна информация на Киев. Плюс комуникации в реално време...

    20:24 29.11.2025

  • 11 Форко

    14 8 Отговор
    Я съм го надръвил, нека го видят натото, и мария от факти, и нека се ефете по дъза

    20:25 29.11.2025

  • 12 Още ли

    14 8 Отговор
    Не сме го свалили?

    Коментиран от #15

    20:25 29.11.2025

  • 13 Хахаха мурзилке

    10 14 Отговор

    До коментар #3 от "Хахаха":

    Това не е малоазийски Боинг.

    20:27 29.11.2025

  • 14 Чудо голямо

    16 5 Отговор
    прихващал и декриптирал вражески комуникации на дълги разстояния....

    20:27 29.11.2025

  • 15 Ъъъъъъъъъъъъ

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Още ли":

    Ъъъъъъъъъъъъъ

    20:29 29.11.2025

  • 16 Пиян руски робот

    6 10 Отговор
    Кво работи или тез кравари?!

    20:31 29.11.2025

  • 17 Доктор Зорге

    21 8 Отговор
    Лети повече за пропаганда от колкото да разузнава.Затова и руснаците не го свалят.Някой спомня ли си за американския кораб скоростно напуснал
    Черно море,когато руски самолети го облетяха.С тази акция сега,надъхват северните ни съседи да се ежат на руснаците,щото лека-полека се изнизват от Румъния.

    Коментиран от #18

    20:31 29.11.2025

  • 18 Бе не знам

    8 13 Отговор

    До коментар #17 от "Доктор Зорге":

    Снощи два руски танкери са дали фира в Черно море след удари с украински дронове,а?

    Коментиран от #35, #36

    20:35 29.11.2025

  • 19 гръмовержецът

    14 7 Отговор
    Наблюдава , ама нищо няма да направи , освен да се върне там , отдето е излетял .

    20:37 29.11.2025

  • 20 джудж ,

    9 2 Отговор

    До коментар #8 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    Още ли си тук ? Време е за почивка , и утре е ден !

    20:39 29.11.2025

  • 21 Гориил

    30 4 Отговор
    Това отговаря на въпроса кой е атакувал корабите на руския сенчест флот. Русия засега ще прояви сдържаност. Москва разбира, че многобройни групи от „ястреби“ и „гълъби“ се борят за влияние над Тръмп.

    Коментиран от #32

    20:39 29.11.2025

  • 22 ти да видиш

    13 2 Отговор
    Излишен разход на гориво😉

    20:41 29.11.2025

  • 23 Фиуууууу бум

    10 3 Отговор
    Правите реклама на самолет падащ в дълбините на Черно Море.

    20:42 29.11.2025

  • 24 Внимание, внимание!

    4 10 Отговор
    Путин отговори с мощен пърдеж в бункера.

    20:44 29.11.2025

  • 25 Ха ха ха ха

    11 4 Отговор
    Това е поредния хипер, супер, мега модерен натовски самальот който ще заеме почетно място в музея на натовска техника в Москва.

    20:47 29.11.2025

  • 26 Гориил

    14 2 Отговор
    За Русия е важно тези самолети да не излитат от българска територия.

    Коментиран от #45

    20:49 29.11.2025

  • 27 Резонен въпрос

    7 3 Отговор
    Интересно е катапулта на пилота обновен ли е, защото руските изтребители не пропускат целта.

    20:50 29.11.2025

  • 28 Надин

    4 1 Отговор
    Очаква дкоро да е при мен.

    20:51 29.11.2025

  • 29 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "Дайджест":

    Клепар, днес кой ден се пада от санкциите, които ще сринат руската икономика за 3 месеца?

    Благдаря за отговора!

    20:52 29.11.2025

  • 30 Нещо си в грешка

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "Дайджест":

    братчет. На амерските наемници наемници ще им издигнат мемориал след войната, но сега е още тайна. Шт, тихо… да не чуе някой….

    20:54 29.11.2025

  • 31 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    2 5 Отговор
    "...Време е за почивка..."

    Почивка само в Руския мир....
    След два часа F-16 Block 70 излита !!!
    Чакат ме 1600км полет, подвесни бакове с гориво и 8 ракети Сайдуинд въздух-земя 👍

    Коментиран от #38

    20:54 29.11.2025

  • 32 име

    4 4 Отговор

    До коментар #21 от "Гориил":

    Може и турците да са думнали танкерите, щото руснаците им думнаха някъв газовоз докато разтоварваше втечнен газ за Бандеристан.

    20:55 29.11.2025

  • 33 Сатана Z

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Боруна Лом":

    Както свалиха над Шабла Миг 29 на майор Терзиев ли?

    Коментиран от #37

    20:58 29.11.2025

  • 34 Пеевски Фалкон

    5 0 Отговор
    Също лети.....ама към Дубай

    20:59 29.11.2025

  • 35 Случайност май

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Бе не знам":

    Фашиски методи да се унищожават цивилни цели, но дори и дронове не са били а заблудени мини.

    20:59 29.11.2025

  • 36 Доктор Зорге

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "Бе не знам":

    Изглежда още не сте разбрали,че Русия е страна участник във военен конфликт и е естествено да има загуби.Но защо удари са насочени срещу граждански кораби и дори срещу турски танкери?Те какво общо имат с конфликта?🆘 Ще е следващия сигнал от самолета разузнавач!!!!

    21:03 29.11.2025

  • 37 Боруна Лом

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Сатана Z":

    ТОЧНО, ДА ИМ ВЪРНЕМЕ ЖЕСТА!

    21:04 29.11.2025

  • 38 Хайде мами

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    Ставай от компа, време е за сън!

    21:04 29.11.2025

  • 39 Аоо

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дайджест":

    Убийци от класа, казваш!

    21:05 29.11.2025

  • 40 Гориил

    5 1 Отговор
    Москва очаква посещението на Стив Уиткоф следващата седмица. И това отговаря на въпроса: „Как ще реагира Русия?“ Засега прави това, което прави. Но може внезапно да нанесе удар срещу Хелзинки и Варшава.

    21:11 29.11.2025

  • 41 Въпросът е точно СЕГА

    4 2 Отговор
    американския самолет, чии комуникации е пратен да прихваща??? Руските комуникации или тези между разследваните украинци и европейските им съдружници!

    21:15 29.11.2025

  • 42 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    3 1 Отговор
    Това което ме смущава е Затвореното небе над Венецуела !!! Въпроса ми е как така Щатите могат, а Русийката милата нищо си не може ?

    Коментиран от #44

    21:19 29.11.2025

  • 43 Путин нинджата

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хахаха":

    не можем веее... Сорос ни заповяда да сме "многоходови"

    21:22 29.11.2025

  • 44 Путин

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    Сорос ни заповяда да стенем "многоходови"

    21:24 29.11.2025

  • 45 Да, ама не

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Гориил":

    Никой няма да я пита!

    21:28 29.11.2025

  • 46 Морски

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дайджест":

    Ти осъзнаваш ли какъв бок@@Лук си?

    21:28 29.11.2025

