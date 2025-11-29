Американски разузнавателен самолет Artemis II извършва наблюдение над Черно море

Американският разузнавателен самолет Artemis II, базиран на Bombardier Challenger 650, излетя от румънската авиобаза „Михаил Когълничану“ (окръг Констанца) и извършва продължителен полет над Черно море, съобщи румънският портал profit.ro, позовавайки се на Flightradar.

Artemis II, собственост на Leidos, е стандартен луксозен частен самолет Bombardier Challenger 650. Значителни модификации в дизайна обаче му позволяват да изпълнява разузнавателни мисии, способни да прехващат вражески комуникации.

Този втори самолет, построен от американската компания за отбранителни технологии Leidos, е предназначен за разузнавателни мисии на американската армия. Значителните модификации на самолета включват нова хардуерна архитектура за обработка на сигнали, интеграция на модулни антени и комуникационно оборудване „въздух-земя“. - позволяват му да прихваща и декриптира вражески комуникации на дълги разстояния.

Според Defense One, американските военни активно са използвали първия Artemis за наблюдение на руските комуникации по време на конфликта в Украйна.