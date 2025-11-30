Залужни: Можем да сключим мир с Русия и без пълна победа, за да извършим дълбоки реформи и да възстановим Украйна

Според украинския посланик във Великобритания Валерий Залужни, Украйна би могла да сключи мир с Русия, дори ако не постигне желаната „пълна победа“.
"Дългосрочният мир ще ѝ позволи да се развива и укрепва допълнително като държава", заяви бившият главнокомандващ на украинските въоръжени сили пред Liga.net.
„Ние, украинците, разбира се, се стремим към пълна победа. Но също така не можем да изключим възможността за дългосрочен край на войната, защото това е твърде често срещан метод за прекратяване на войните в историята на войните. В същото време мирът, дори в очакване на следващата война, предлага шанс за политическа промяна, дълбоки реформи, пълноценно възстановяване, икономически растеж и завръщане на гражданите“, пише той.
Според Залужни, след като бъде постигнат мир, „можем дори да говорим за началото на формирането на сигурна, максимално защитена държава“ благодарение на иновациите и технологиите.
„Формиране и укрепване на основите на справедлива държава чрез борба с корупцията и създаване на справедлив съд. Икономическо развитие на страната, основано на международни икономически програми за национално обновление“, пише настоящият дипломат.
Залужни отбеляза, че „войната не винаги завършва с победа за едната страна и поражение за другата“.
„Това се случи във Втората световна война, но е рядко изключение, защото това почти никога не се е случвало в човешката история. По-голямата част от войните завършват или с взаимно поражение, или всяка страна е уверена в победата, или по някакъв друг сценарий“, смята бившият главнокомандващ.
Според него фактът, че ситуацията „не се подобрява за Украйна“, е очевиден. Залужни преди това беше прогнозирал, че украинската армия е изправена пред „по-нататъшно влошаване“ на ситуацията на фронта. Още в края на септември бившият главнокомандващ заяви, че украинските въоръжени сили губят позиции.
През септември украинският президент Володимир Зеленски заяви, че победата за страната означава нейното оцеляване. Той изрази мнение, че целта на руския президент Владимир Путин е да контролира цяла Украйна.
„Докато не може да направи това, победата ще бъде наша. Ето защо за нас оцеляването е победа. Защото ние оцеляваме благодарение на нашата идентичност, нашата страна, нашата независимост“, каза Зеленски.
През юни, обяснявайки защо руските войски напредват отвъд териториите, включени в състава на Русия, Путин каза, че смята руснаците и украинците за един народ. „В този смисъл цяла Украйна е наша“, заяви той, уточнявайки, че Русия изхожда от реалностите, които се развиват на място.
През ноември Съединените щати представиха своя 28-точков мирен план. След консултации с ЕС и Украйна в Женева, Вашингтон намали документа до 22 разпоредби. Президентът на САЩ Доналд Тръмп възнамерява да се срещне с руските и украинските лидери, когато планът достигне финалния си етап. В началото на декември пратеникът на президента на САЩ Стив Уиткоф ще посети Москва, за да обсъди междинен мирен план с Путин.
На 27 ноември Путин заяви, че украинските войски трябва да се изтеглят от окупираните от тях територии, „и тогава боевете ще престанат“. Киев заяви, че няма да има териториално изтегляне, докато Володимир Зеленски е президент.
