Мъгла затруднява отбраната на Покровск, руснаците проникват незабелязано с мотоциклети
Мъгла затруднява отбраната на Покровск, руснаците проникват незабелязано с мотоциклети

30 Ноември, 2025 07:36, обновена 30 Ноември, 2025 07:47 1 848 82

При такова време руските сили имат предимство и могат по-активно да навлязат в града и да се подготвят за по-нататъшно настъпление, отбелязват украинските военни

Мъгла затруднява отбраната на Покровск, руснаците проникват незабелязано с мотоциклети - 1
Снимка: YouTube
Отбраната на Покровск е усложнена от мъгливо време, съобщиха от 7-ми корпус за бързо реагиране на украинските въздушно-десантни сили, предаде „Украинска правда“.

„Поради влошаващите се метеорологични условия, отбранителната операция в Покровск е усложнена. Гъстата мъгла, която се задържа над града през целия вчерашен ден, значително усложни работата на украинските подразделения, особено на въздушното разузнаване“, цитира изданието военни.

Покровск е важен логистичен център за украинските военни в ДНР. Градът се намира на 66 км северозападно от Донецк, близо до административната граница на Днепропетровска област на Украйна.

Корпусът отбеляза, че при такова време руските сили имат предимство и могат по-активно да навлязат в града и да се подготвят за по-нататъшно настъпление.

Би Би Си съобщи по-рано, че метеорологичните условия са помогнали на руските войски да напреднат по-навътре в Покровск. Business Insider от своя страна обясни, че мъглата прави невидимо настъплението на руските войски – те напредват пеша, на мотоциклети и на цивилни превозни средства – и че много украински дронове, оборудвани с оптични камери, са неефективни при лоша видимост.

В края на октомври началникът на руския Генерален щаб Валери Герасимов докладва на президента Владимир Путин, че подразделения на украинските въоръжени сили са обкръжени близо до Покровск и Мирноград. Путин обяви на 27 ноември, че и двата града са обкръжени от всички страни.

Руското Министерство на отбраната обяви, че опитите на украинските войски близо до Покровск да излязат от обкръжението са били осуетени и че те са се предали. Агенцията съобщи и за напредък в Покровск.

Киев признава трудната ситуация в този район, но отрича обкръжение. Главнокомандващият на украинските въоръжени сили Александър Сирски заяви на 10 ноември, че интензивността на боевете в района на Покровск е намаляла, а логистичните маршрути в този район са възстановени и преориентирани, което показва, че „няма причина за паника“.

На 13 ноември украинският президент Володимир Зеленски подчерта, че решението за изтегляне на части е изцяло на военното командване на място и че войниците от украинските въоръжени сили „не са принуждавани да умират заради руините“. „Нашите войници са най-важни за нас“, добави той.


  • 1 Пич

    45 1 Отговор
    Много ясно !!! Според Зелю сигурно 15 руснака са окупирали Покровск !!! Те и без мъгла трудно ще ги видят...... Аха......

    07:47 30.11.2025

  • 2 Zахарова

    4 37 Отговор
    Губим войната,губим бъдещето си

    07:47 30.11.2025

  • 3 Гост

    40 2 Отговор
    Айде почна се...! Скоро, порази липса на терлици, Покровск ще изгуби стратегическото си значение! Ха ха ха...., кълве ли, кълве ли?

    Коментиран от #59

    07:48 30.11.2025

  • 4 побърканяк

    44 1 Отговор
    На укрите им пречи или тревата, или мъглата.

    07:49 30.11.2025

  • 5 Абе

    33 0 Отговор
    На крива ракета мъглата и пречи

    07:50 30.11.2025

  • 6 Гориил

    34 2 Отговор
    Президентът Путин обяви спасителни мерки и мерки за безопасност в случай на капитулация. Стотици украински войници получават инструкции „как да се предадат и да спасят живота си“ денонощно. Дронове с мощни високоговорители са във въздуха и излъчват инструкции на украински и руски език денонощно.

    Коментиран от #13

    07:50 30.11.2025

  • 7 Военен

    39 0 Отговор
    60 руснака превзеха Покровск! Зеленски го каза

    07:52 30.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гробарско...дорожная служба

    24 2 Отговор
    Господ Бог помага на праведните срещу шайката разбеснели се нацисти.

    07:55 30.11.2025

  • 10 Тъпа Мара се побара

    23 0 Отговор
    На мотори и носят лопати.......

    Коментиран от #27

    07:56 30.11.2025

  • 11 НАТЮФСКАТА ПРОПАГАНДА

    26 2 Отговор
    Вече официално е комедиен жанр.

    Коментиран от #18

    07:56 30.11.2025

  • 12 ОЛЕЙЙЙЙ...!

    19 0 Отговор
    Падна голяма мъгла...!
    Сега пък мъглата ли им пречи,ма...?!

    07:57 30.11.2025

  • 13 Морския

    5 8 Отговор

    До коментар #6 от "Гориил":

    През ВСВ и немската армия е използвала високоговорители с призиви на руски как да се предадат и да спасят живота си.

    Коментиран от #43

    07:58 30.11.2025

  • 14 Казанската афера

    19 0 Отговор
    Тази новина е от преди 15 дена. Латерни!

    07:58 30.11.2025

  • 15 Особености на руския национален климат

    20 2 Отговор
    За провала на пролетният контранаступ им бяха виновна храстите и троскота, сега мъглата им виновна. Те така и на Наполеон и Хитлер пък снегът им беше виновен. Абе на запад като планират войните срещу Русия, нямат ли си метеорологична служба, да им обясни особеностите на руския национален климат?

    07:58 30.11.2025

  • 16 Е добре де...?!

    16 0 Отговор
    Паднала гъста мъгла...!
    ОК-случва се...природа...!
    НО!
    Тя еднакво пречи и на отбраняващите се и на ...настъпващите...?!

    Коментиран от #20

    07:59 30.11.2025

  • 17 Кая

    16 1 Отговор
    Мъглата в главата на Зеленски и Урсулите е причина
    Покровск да падне и да бъде превзет от Русия!

    08:00 30.11.2025

  • 18 Ей това

    13 0 Отговор

    До коментар #11 от "НАТЮФСКАТА ПРОПАГАНДА":

    Е много яка констатация! И коментар!

    08:00 30.11.2025

  • 19 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    8 0 Отговор
    Некадърни укри - на крива ракета космосът ѝ пречи...

    08:01 30.11.2025

  • 20 Все едно...!

    8 0 Отговор

    До коментар #16 от "Е добре де...?!":

    Като шофираш в мъгла,в едното платно да има видимост,а в другото-да няма...😝😂🤣?!?!

    08:02 30.11.2025

  • 21 Храсто Пречов

    13 3 Отговор
    Навремето Натовците щяха да правят едно контранастъпление, което бе разбито яко. Официално така казаха както сега, че им пречило нещо. Тогава бяха храстите.

    Русия е непобедима - кал, студ, трева, храсти, дървета, дъжд.... мъгла. Никой не може да ги преодолее досега. Понякога изброените гадости атакуват едновременно. Хахахах

    08:02 30.11.2025

  • 22 Гориил

    16 1 Отговор
    Много от пленените украински войници казват, че наистина са искали да се предадат, но командирите им са ги застреляли при най-малкото подозрение.

    Коментиран от #31

    08:03 30.11.2025

  • 23 хихихихихи

    17 0 Отговор
    Така де, хубаво е сутринта да започе с виц!

    08:03 30.11.2025

  • 24 Атлантик

    18 0 Отговор
    Ако не беше беше мъглата, какви победи щяхме да извоюваме.......

    08:04 30.11.2025

  • 25 Лудият Макс

    2 13 Отговор
    И тези като предишните мотореткаджии-на кайма.

    Коментиран от #36

    08:04 30.11.2025

  • 26 Плaмeн

    7 0 Отговор
    Ёжик в тумане . :)

    08:04 30.11.2025

  • 27 И то какви лопати...?!

    10 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тъпа Мара се побара":

    Чипирани ,с чипове от последен модел перални...😝!

    08:04 30.11.2025

  • 28 Зеленски

    16 1 Отговор
    Мъглата не позволява ли на смелите украински войници да контраатакуват?

    08:05 30.11.2025

  • 29 безличен

    2 5 Отговор
    ама нали беше паднал

    Коментиран от #35

    08:05 30.11.2025

  • 30 Софиянец

    10 1 Отговор
    😂 на тия все нещо им прече, хахаха калта, храстите, сега пък мъглата, ако не беше мъглата щеше да е слънцето, че им блести в очите от изток, хахаххах

    08:06 30.11.2025

  • 31 Противоречиш си?!

    2 3 Отговор

    До коментар #22 от "Гориил":

    Как ще са ,,казали",като преди това са ги...,,застреляли"...?!?!

    Коментиран от #49

    08:07 30.11.2025

  • 32 стоян георгиев

    10 1 Отговор
    Мъглата е руско изобретение 🤭

    08:07 30.11.2025

  • 33 Знаем

    8 0 Отговор
    знаем... климатът все "помага" на руската армия.

    08:08 30.11.2025

  • 34 Стойко

    13 0 Отговор
    Брей на бандеровците прече, ама на руснаците помагала! Хахахахха дбилни мисирки и още по-дбилни укро питеци

    08:08 30.11.2025

  • 35 аz CВО Победа 80

    1 7 Отговор

    До коментар #29 от "безличен":

    Снощи докато смятах че превзех Покровск за 79 ти път двама пияни турски тираджии ме отвлякоха и изнасилиха.Мажа се мас.

    08:08 30.11.2025

  • 36 Е ,да ама не четеш ли?!

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "Лудият Макс":

    Мъглата не позволява да ги направят на...кайма...!

    08:08 30.11.2025

  • 37 Кирил

    3 6 Отговор
    ..... нали още преди година лъжеха че са го превзели....

    08:09 30.11.2025

  • 38 Някой

    3 0 Отговор
    Ако видите репортаж от вчерашният мач ЦСКА 1948 - Берое ще видите мъгла, въпреки че бе отложен с половин час заради това.
    Атмосферни условия и технологии заминаха.

    08:09 30.11.2025

  • 39 Прометей

    10 1 Отговор
    Мъглата действително ще да е доста гъста щом укрите не са ,,видели" , че Покровск конец.
    А за рейтинга на Зеля,че е паднал до 58 % одобрение ,,вярваме".Особено , ако го е ,,изчислявал" нашият незаменим професор по математика Михаил Константинов.

    08:09 30.11.2025

  • 40 Хихихи

    9 1 Отговор
    Викнете Зеленская да я издуха 😂

    08:09 30.11.2025

  • 41 „няма причина за паника“

    6 0 Отговор
    Скоро ще натрупа сняг и моторите ще боксуват.

    08:10 30.11.2025

  • 42 Гробарско...дорожная служба

    6 0 Отговор
    Скоро,много скоро и при нас след смяната на лева с €....ще падне гъста финансова мъгла и ще бъде продължителна...купувайте си компаси....и бягайте на юг от Територията.

    Коментиран от #50

    08:11 30.11.2025

  • 43 Гориил

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "Морския":

    По време на Втората световна война политическите отдели на фронта са разполагали с над сто мощни високоговорителя, излъчващи съобщения на немски език. Заслужава да се отбележи, че над десет хиляди германски комунисти и членове на техните семейства са живели в СССР. Много от тях са получили съветско гражданство и са участвали активно в политическия живот на страната.

    08:11 30.11.2025

  • 44 Крум

    3 7 Отговор
    Много от пленените руски войници казват,че наистина са искали да се предадат с радост.

    08:11 30.11.2025

  • 45 Пак тъпотиите на ВВС:)

    8 1 Отговор
    Как при превзет 80% град(дори според украинските картографи) руските войски да напреднат по-навътре???

    "Би Би Си съобщи по-рано, че метеорологичните условия са помогнали на руските войски да напреднат по-навътре в Покровск"

    Ама които ги преписват си ги бива:):):)

    Пък наСирски и вълната му пречи!

    Коментиран от #56

    08:12 30.11.2025

  • 46 Те затова

    7 1 Отговор
    райхфюрър Урсула иска да промени климата към по-добро... Но много пари треба...

    08:12 30.11.2025

  • 47 Ъъъъъъъъъ

    6 1 Отговор
    Тази снимка е скрийншот от видео, което беше разпространено преди две седмици и все още си стои в YouTube...🤣
    Факти, излагате се.... Това е като материала за Гуляйполе, в който украинците твърдяха, че са си върнали контрола.... А на видеото, дърветата зелени и грее слънце... Те поне изтриха публикацията. Вземете изтрийте и вие тази, че ставате за смях.... 🤣

    Коментиран от #52

    08:13 30.11.2025

  • 48 Каква новина

    6 2 Отговор
    Покровск отдавна е освободен.

    08:13 30.11.2025

  • 49 Копейките освен че са предатели

    2 5 Отговор

    До коментар #31 от "Противоречиш си?!":

    Са и неграмотни.

    08:13 30.11.2025

  • 50 Рублевка

    4 2 Отговор

    До коментар #42 от "Гробарско...дорожная служба":

    Като видят цените в евро, ще получат сърдечен удар.

    08:13 30.11.2025

  • 51 Факти

    3 6 Отговор
    Малкият украински град Покровск, на 100 км от руската граница, стана световноизвестен, защото руската армия 4 години се мъчи да го превземе. Срам! Представяте ли си САЩ или Китай 4 години да се мъчат с град колкото Ямбол на 100 км от границите си?

    Коментиран от #79

    08:14 30.11.2025

  • 52 Ъъъъъъъъъъ

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "Ъъъъъъъъъ":

    Ъъъъъъъъъъъ

    08:14 30.11.2025

  • 53 Гориил

    4 1 Отговор
    Топките на лошия танцьор пречат.

    08:16 30.11.2025

  • 54 Ъъъъъъъъъъ

    0 2 Отговор
    Ето го видеото, за което говоря.

    08:16 30.11.2025

  • 55 Ганчев

    4 3 Отговор
    Заради мъглата Киев за три дни не се получи.Никак.Това е за отбелязване.

    Коментиран от #63, #69

    08:17 30.11.2025

  • 56 Скоро и снегът

    3 4 Отговор

    До коментар #45 от "Пак тъпотиите на ВВС:)":

    ще ги изненада!

    Не е обяснено само, защо тая мъгла не помага на украинците да си върнат Покровск???
    Да не е русофилска тая мъгла???

    Коментиран от #64

    08:17 30.11.2025

  • 57 Ъъъъъъъъъ

    1 0 Отговор
    В пост 54 качих въпросното видео, от което е направена снимката за публикацията. Да видимдали ще го пуснат. 🤣

    08:18 30.11.2025

  • 58 Ново 20

    3 3 Отговор
    Ха-ха-ха, нали беше "превзет" Покровск? Или рашистите и русофилите, за пореден път пак са се объркали?

    08:19 30.11.2025

  • 59 Факти

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Това "скоро" го слушам от 4 години. Копейките трябва да ви е срам, че руската армия се мъчи толкова време с толкова малък град, толкова близо до руската граница. Те реално сепаратистите тръгнаха натам още през 2014 г. Покровск е огромна изцепка за Русия - кански мъки и огромни жертви за нищо. Аз, ако бях една копейка, щях да мълча с наведена глава.

    Коментиран от #68, #80

    08:20 30.11.2025

  • 60 Ццц

    4 1 Отговор
    Когато на човек не му върви и бившият му президент не ще да умре! Руснаците на халогени ли ги карат тия моторетки, че мъглата на тях не им пречи или просто са на пътя, но от градската канализация няма добра видимост към него и за героите от ВСУ е трудно да ги видят? Все медалисти са там. Дрогираният ги раздава тия медали като захарен памук пред цирка, както са го учили в школата за клоуни.

    08:21 30.11.2025

  • 61 нннн

    3 3 Отговор
    Украинските войници нямат ли мотоциклети? Да им купят. А Покровск пак е Красноармейск.

    Коментиран от #70

    08:21 30.11.2025

  • 62 Гришата

    1 3 Отговор
    Виновна е кишата

    08:21 30.11.2025

  • 63 Напротив! Киев капитулира за дни

    2 6 Отговор

    До коментар #55 от "Ганчев":

    и клекна, да се съгласи да подпише Истанбулското! Не знаеш ли?

    /Борис Джонсън/

    08:22 30.11.2025

  • 64 Ще ти обясня копейко!

    5 1 Отговор

    До коментар #56 от "Скоро и снегът":

    В мъглата дроновете не виждат надалече. Близко е до акъла, ако изобщо го имаш. Украинците убиват окупаторите предимно с дронове.

    08:23 30.11.2025

  • 65 То това от преди две седмици, значи

    3 4 Отговор
    и нашите така наречени медии тия дни се канят да признаят официално, че "Покровск е изгубил стратегическо значение ".

    08:24 30.11.2025

  • 66 Евролибераски лъжи

    3 3 Отговор
    Покровск падна, сега пък мъглата прочела.

    08:25 30.11.2025

  • 67 Простите урко фашисти и лъжите им

    1 4 Отговор
    Не ни интервсувате

    08:25 30.11.2025

  • 68 Демек Украйна контранаступва

    1 3 Отговор

    До коментар #59 от "Факти":

    успешно и победи Русия вече?

    08:25 30.11.2025

  • 69 Ко речи?

    3 3 Отговор

    До коментар #55 от "Ганчев":

    Сополанко, Киев беше обграден за един ден, Кадиров се снимаше на площада пред Радата, Зеленски избяга в Полша. Нещо много взехте да забравяте.

    Коментиран от #74

    08:26 30.11.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Тоест руснаците отстъпват от Покровск и

    1 6 Отговор

    До коментар #70 от "Украинците имат дронове":

    украинците контраатакуват Москва?

    08:28 30.11.2025

  • 72 Подлога на тинята

    4 0 Отговор
    Ам чи как тъй бря,затруднявало отбраната,нали уж блатарите го "бяха взяли" тоя селски град и зачиствали бандери???!!! 😂😂😂😂🤣

    Коментиран от #76

    08:29 30.11.2025

  • 73 Даскал

    5 0 Отговор
    На русофилите трябва да се обяснява като на 3 годишни деца. От първия път рядко разбират. Откъде да знаят, че в мъглата няма видимост?

    Коментиран от #77

    08:31 30.11.2025

  • 74 Ганчев

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Ко речи?":

    Я дай видеото.

    08:31 30.11.2025

  • 75 Йеронимус БОШ

    0 1 Отговор
    На война като на война !

    08:31 30.11.2025

  • 76 Всичко е руска пропаганда,

    2 2 Отговор

    До коментар #72 от "Подлога на тинята":

    лъжат у за Бахмут, там ВСУ още отбраняват града, също както и Торецк е под украински контрол и за Авдеевка лъжат, и за Часов Яр, навсякъде тече бесен контраступ, а азовците от мазетата на Азовстал в Мариупол успешно контраатакуват и вече взеха Москва, ама руснаците лъжат

    Коментиран от #81

    08:33 30.11.2025

  • 77 В България няма русофили.

    3 0 Отговор

    До коментар #73 от "Даскал":

    Русофил е бил капитан Петко войвода
    Спас Турчев го е излекувал.

    08:33 30.11.2025

  • 78 Мъглата е в Лондон

    0 3 Отговор
    У дома и стените помагат. Украйна е част от Русия и фашистите много добре знаят това.

    08:34 30.11.2025

  • 79 След някой друг месец

    1 2 Отговор

    До коментар #51 от "Факти":

    ще я пишете същата хитроумна тъпотия и за град Запорожие, нали?

    Както я писахте за Бахмут, Соледар, Авдеевка, Маринка, Вугледар, Торецк, Чадсов Яр, Купианск...

    08:34 30.11.2025

  • 80 Ццц

    0 1 Отговор

    До коментар #59 от "Факти":

    Ти твоя пипон ли сравняваш с глава, бе? Евроатлантиците ползват този най-северен край на тялото си за шкаф за зъби. Така и не разбрахте, че натовските "експерти" 10 години ги готвят и считаха тези "селца" за непревземаеми крепости, когато щяха да оказват подкрепа "колкото и до когато е нужно". Сега реват за примирие, за да видят на спокойствие къде са сбъркали. 🤣 Но помним чии командоси висяха като прани гащи по самолетите от Кабул до Кънектикът! Децата си мислеха, че дядо Коледа е подранил с играчките, защото от далеко командосите изглеждат малки и никой не е вярвал, че така ще си дойдат, кой където е сварил да се хване. 🤣

    08:35 30.11.2025

  • 81 Повтаряй след мен

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Всичко е руска пропаганда,":

    Киев за два дня,Киев за два дня,Киев за два дня...Знаеш си по натам както каза другарката Симонян през февруари 2022
    Ама повтаряш до припадъК.

    08:36 30.11.2025

  • 82 Шокирана копейка🤔

    1 0 Отговор
    Е нали уж беше наш Покровск? И Херсон беше... Какво остава?

    08:37 30.11.2025

