Отбраната на Покровск е усложнена от мъгливо време, съобщиха от 7-ми корпус за бързо реагиране на украинските въздушно-десантни сили, предаде „Украинска правда“.

„Поради влошаващите се метеорологични условия, отбранителната операция в Покровск е усложнена. Гъстата мъгла, която се задържа над града през целия вчерашен ден, значително усложни работата на украинските подразделения, особено на въздушното разузнаване“, цитира изданието военни.

Покровск е важен логистичен център за украинските военни в ДНР. Градът се намира на 66 км северозападно от Донецк, близо до административната граница на Днепропетровска област на Украйна.

Корпусът отбеляза, че при такова време руските сили имат предимство и могат по-активно да навлязат в града и да се подготвят за по-нататъшно настъпление.

Би Би Си съобщи по-рано, че метеорологичните условия са помогнали на руските войски да напреднат по-навътре в Покровск. Business Insider от своя страна обясни, че мъглата прави невидимо настъплението на руските войски – те напредват пеша, на мотоциклети и на цивилни превозни средства – и че много украински дронове, оборудвани с оптични камери, са неефективни при лоша видимост.

В края на октомври началникът на руския Генерален щаб Валери Герасимов докладва на президента Владимир Путин, че подразделения на украинските въоръжени сили са обкръжени близо до Покровск и Мирноград. Путин обяви на 27 ноември, че и двата града са обкръжени от всички страни.

Руското Министерство на отбраната обяви, че опитите на украинските войски близо до Покровск да излязат от обкръжението са били осуетени и че те са се предали. Агенцията съобщи и за напредък в Покровск.

Киев признава трудната ситуация в този район, но отрича обкръжение. Главнокомандващият на украинските въоръжени сили Александър Сирски заяви на 10 ноември, че интензивността на боевете в района на Покровск е намаляла, а логистичните маршрути в този район са възстановени и преориентирани, което показва, че „няма причина за паника“.

На 13 ноември украинският президент Володимир Зеленски подчерта, че решението за изтегляне на части е изцяло на военното командване на място и че войниците от украинските въоръжени сили „не са принуждавани да умират заради руините“. „Нашите войници са най-важни за нас“, добави той.