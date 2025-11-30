Захарова за оставката на Ермак: Пореден PR трик на киевския режим

Оставката на ръководителя на кабинета на Володимир Зеленски, Андрей Ермак, е поредният PR трик на киевския режим, който трябва да бъде осъден. Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви това пред репортери.
„Всичко това е просто поредният PR трик. Киевският режим отрязва торбата с пясък, за да предотврати пълното спукване на този балон. Не става въпрос за оставки, а по-скоро за това, че цялата тази банда трябва да бъде изправена пред правосъдието.“ „Те трябва да бъдат съдени не само за вътрешни престъпления, свързани с присвояване на пари на украинци, но и като международни престъпници“, каза тя в отговор на въпрос на ТАСС.
Дипломатът подчерта, че това е „международна“ престъпна схема.
В петък стана известно, че украински служители за борба с корупцията са претърсили апартамента и офиса на Йермак. Той потвърди, че се водят разследващи действия. По-късно Зеленски обяви, че Йермак е подал молба за оставка и след това го е уволнил с указ.
1 Граф Сен Жермен
Коментиран от #47
14:14 30.11.2025
2 Град Козлодуй
Коментиран от #10, #44
14:14 30.11.2025
3 Точно така!
14:15 30.11.2025
4 Шопо
мирен план има само една точка - капитулация.
Коментиран от #23
14:15 30.11.2025
5 Без оставки и циркове !
14:16 30.11.2025
6 Мимч
Коментиран от #14, #17
14:17 30.11.2025
7 Бившият главнокомандващ на
Коментиран от #15
14:17 30.11.2025
8 Хм...
Коментиран от #13
14:17 30.11.2025
9 Къв Йермак бре
14:19 30.11.2025
10 име
До коментар #2 от "Град Козлодуй":Бандерите гинат на фронта, а най-смешното е, че зеленото ecре на главите им от златната тоалетна!
14:20 30.11.2025
11 Фен
Коментиран от #16
14:21 30.11.2025
12 Съветника на зеле михаило пpъдоляк
Коментиран от #52
14:21 30.11.2025
13 Кухоглава копейка
До коментар #8 от "Хм...":Пригожин е възкръснал 🤣
И още милион ватенки
😂
Коментиран от #50
14:22 30.11.2025
14 Путин, В. В.
До коментар #6 от "Мимч":Ти пък за къде бързаш? Все още ЕсеС не е фалирал напълно. Като им свършат кинтите и се хванат за гушите ще ни е по лесно да се справим с пАляците и балтийските минипинчери. За прокси ще ползваме каквото остане от у крайна.
14:22 30.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Zaхарова
До коментар #11 от "Фен":Брау бе гуведо!Добре започваш днес!
14:24 30.11.2025
17 Не се мотат?
До коментар #6 от "Мимч":Нали превзеха Киев за два, три деня?
Коментиран от #27
14:27 30.11.2025
18 Както винаги.
14:28 30.11.2025
19 Миролюб Войнов, руски гражданин
Спакойно Машке.....
След два года оскотелия голодран руски народ ще изправи теб, джобния Гитлер и цялата крадлива кремльовска върхушка пред правосъдието в Хага.
Да съсипете и унищожите Байконур.......това Юра Гагарин нивга не ще ви прости 😁
14:28 30.11.2025
20 пони, ама розАво
До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Пък на контранаступа му попречи гъстата и висока тревна растителност.
И на немците и френците също им пречеше времето.
По принцип с руснаците трябва да се воюва в добре климатизирана конферентна зала. Там да видиш какъв бой ще ги бием!
14:29 30.11.2025
21 Въоръжените сили на Украйна
Обръща се внимание на факта, че активността на Въоръжените сили на Украйна се наблюдава на фона на предстоящите преговори между Русия и Украйна за уреждане на конфликта.
Коментиран от #28
14:30 30.11.2025
22 И това какво го интересува
Коментиран от #38
14:31 30.11.2025
23 русия ТЕРОРИСТ И ФAШИСТ НОМЕР ЕДНО
До коментар #4 от "Шопо":Русия не е държава,а китайско-монголска територия.
14:32 30.11.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 хххх
14:34 30.11.2025
26 Всъщност и Ермак
Коментиран от #33
14:35 30.11.2025
27 Киевската хунта загуби брутално
До коментар #17 от "Не се мотат?":заедно с нацистките си западни поддръжници.
14:36 30.11.2025
28 зеле белоносо
До коментар #21 от "Въоръжените сили на Украйна":Естествено, ти кво си мислиш, че ще се откажа ли?
Ще бъде до последния у краинец, точно както заръчаха ЕсеС и нато, колко пъти да повтарям?!?
14:37 30.11.2025
29 Независимост
14:39 30.11.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 На чуж гроб
14:41 30.11.2025
32 Маша
Коментиран от #37
14:41 30.11.2025
33 Zaхарова
До коментар #26 от "Всъщност и Ермак":Брау бе гуведо!Как само го измисли!!Очароваш ме!
14:42 30.11.2025
34 Дон Корлеоне
Коментиран от #36
14:45 30.11.2025
35 Хм...
Абе фaTkи, що не си наемете за стотина лева някоя завършила основно образование през 1970г пенсионирана хигиенистка от махалата да ви пооправя статиите, ами се оставяте да ви личи тоталната неграмотност?
Коментиран от #40
14:47 30.11.2025
36 бебето
До коментар #34 от "Дон Корлеоне":На Тръмп предложенията за буферайна са по- лоши, отколкото на Путин през 2022 г
Коментиран от #41
14:47 30.11.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Ха ХаХа
До коментар #22 от "И това какво го интересува":Ти ли си целокупният български народ бе еерас разпльокан?
14:49 30.11.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Ейндрий Ейермак
До коментар #35 от "Хм...":Украинскато
14:51 30.11.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Доколенко
До коментар #30 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Чудя се откъде знаеш че са ми виснали до коляно, явно сме се виждали!? Аа, спомних си! Ами така е, много семе! Пак ще го изцоцаш до края! Кадърен си! Тия твойте хвалби , тука не важат! Всеки тук е шампион по нещо. Аз също.
Коментиран от #48
14:52 30.11.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Димитър Георгиев
Коментиран от #54
15:03 30.11.2025
47 факуса
До коментар #1 от "Граф Сен Жермен":и за наказание урсулите им отпускат още пари мвф също,странна дискредитация,явно даващите плащат още за да не се разбере,че и те облизват от меда
15:06 30.11.2025
48 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #42 от "Доколенко":Като ти гледам постовете явно си бил шампион по ПРО.100.ТИЯ❗ А после си ходил на допълнителен КУРс‼️
И сега типично по про.сташки искаш да сляза на твоето ниво, а там да ме биеш с опит и клас❗
Предавам се шампионе‼️
Коментиран от #51
15:06 30.11.2025
49 Както винаги!
Сега очаквам дежурните празни соросоидни приказки...-
,,Че е прекалила с водката"... и тем подобни безсилни и кухи клишета...!
15:21 30.11.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Доколенко
До коментар #48 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":С тоя ник, с тези прocтотии, и с това миpизливо крeмвиршче, нема как да се качиш до мойто ниво! Не се нервирай, толкова са ти възможностите! Примири се!
Коментиран от #55
15:26 30.11.2025
52 И само да те допълня!
До коментар #12 от "Съветника на зеле михаило пpъдоляк":В същият дух...ЕС гласува,че едва ли не корупцията и далаверите по време на война ,са нещо нормално и представете си...гласуваха...- АМНИСТИЯ за тези безобразия...?!??!
Да ви имам и ,,ЕвроАтлантическите Ценности",да ви имам...!
15:29 30.11.2025
53 Павел пенев
Коментиран от #56
15:32 30.11.2025
54 Да бе да...?!
До коментар #46 от "Димитър Георгиев":ТИ,...,,Драги",да не си платен адвокат на тия ,които вършат кражби,далавери и безобразия,след далечната дата...9.09.1944г...!
И колко години минаха от тогава,ве...пъдпъдък такъв...?!
15:33 30.11.2025
55 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #51 от "Доколенко":"С тоя ник" и спрях да чета.
Ти си поредния ТЪ.пан.ар дето се мисли за МНОГОЗНАЙКО, а не знае елементарни неща като значението на това словосъчетание❗
Коментиран от #58
15:35 30.11.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 АЙДЕЕ...!
Но ви разбирам...!
И вие-семейства храните!
Така ви е наредено,така и правите...!
Лошо е да си на...каишка...!
15:44 30.11.2025
58 Доколенко
До коментар #55 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Ти си поредния тъпaнap многознайко, който още не знае как се пише "тъпaнap"!
15:49 30.11.2025