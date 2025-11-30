Оставката на ръководителя на кабинета на Володимир Зеленски, Андрей Ермак, е поредният PR трик на киевския режим, който трябва да бъде осъден. Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви това пред репортери.

„Всичко това е просто поредният PR трик. Киевският режим отрязва торбата с пясък, за да предотврати пълното спукване на този балон. Не става въпрос за оставки, а по-скоро за това, че цялата тази банда трябва да бъде изправена пред правосъдието.“ „Те трябва да бъдат съдени не само за вътрешни престъпления, свързани с присвояване на пари на украинци, но и като международни престъпници“, каза тя в отговор на въпрос на ТАСС.

Дипломатът подчерта, че това е „международна“ престъпна схема.

В петък стана известно, че украински служители за борба с корупцията са претърсили апартамента и офиса на Йермак. Той потвърди, че се водят разследващи действия. По-късно Зеленски обяви, че Йермак е подал молба за оставка и след това го е уволнил с указ.