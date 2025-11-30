Новини
Захарова за оставката на Ермак: Пореден PR трик на киевския режим
  Тема: Украйна

Захарова за оставката на Ермак: Пореден PR трик на киевския режим

30 Ноември, 2025 14:11 1 250 58

Не става въпрос за оставки, а по-скоро за това, че цялата тази банда трябва да бъде изправена пред правосъдието, смята тя

Захарова за оставката на Ермак: Пореден PR трик на киевския режим - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Оставката на ръководителя на кабинета на Володимир Зеленски, Андрей Ермак, е поредният PR трик на киевския режим, който трябва да бъде осъден. Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви това пред репортери.

„Всичко това е просто поредният PR трик. Киевският режим отрязва торбата с пясък, за да предотврати пълното спукване на този балон. Не става въпрос за оставки, а по-скоро за това, че цялата тази банда трябва да бъде изправена пред правосъдието.“ „Те трябва да бъдат съдени не само за вътрешни престъпления, свързани с присвояване на пари на украинци, но и като международни престъпници“, каза тя в отговор на въпрос на ТАСС.

Дипломатът подчерта, че това е „международна“ престъпна схема.

В петък стана известно, че украински служители за борба с корупцията са претърсили апартамента и офиса на Йермак. Той потвърди, че се водят разследващи действия. По-късно Зеленски обяви, че Йермак е подал молба за оставка и след това го е уволнил с указ.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 28 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Граф Сен Жермен

    21 4 Отговор
    Трик или не, дискредитира киевския режим пред света. И фокусникът който показа трика не е украинец, а американец!

    Коментиран от #47

    14:14 30.11.2025

  • 2 Град Козлодуй

    10 24 Отговор
    В Украйна има оставки, но в Московския фашистки режим има само паднали от висок етаж.

    Коментиран от #10, #44

    14:14 30.11.2025

  • 3 Точно така!

    20 6 Отговор
    цялата тази украинска банда трябва да бъде изправена пред правосъдието. В МНС! И Магнитски да ги намагнетизира яко заедно с онея корумпета от ЕК

    14:15 30.11.2025

  • 4 Шопо

    22 10 Отговор
    Украйна не не държава а територия, руска територия.
    мирен план има само една точка - капитулация.

    Коментиран от #23

    14:15 30.11.2025

  • 5 Без оставки и циркове !

    13 4 Отговор
    Да ги мятат от високите етажи в Брюксел !

    14:16 30.11.2025

  • 6 Мимч

    18 5 Отговор
    Натиснете ги тези укри,както трябва и тогава ще смажете на гущера главата.Какво ги мотате още....Малко по сериозно.

    Коментиран от #14, #17

    14:17 30.11.2025

  • 7 Бившият главнокомандващ на

    13 2 Отговор
    Въоръжените сили на Украйна Валерий Залужни, в статия е призовал да не се отхвърля опцията за дългосрочно прекратяване на конфликта, тъй като с времето Условията за продължаване на боевете ще бъдат лоши и от лоши по-лоши.

    Коментиран от #15

    14:17 30.11.2025

  • 8 Хм...

    3 2 Отговор
    Дали ана борисовна вече въсна от 4о4? Ако още не е драснал значи е по глупав и от бившия си началник.

    Коментиран от #13

    14:17 30.11.2025

  • 9 Къв Йермак бре

    16 1 Отговор
    Двамата по големи крадлювци избягаха в Израел през Полша и точно ЕК и НАТО им съдействаха. 47 милиарда долара са откраднали

    14:19 30.11.2025

  • 10 име

    15 6 Отговор

    До коментар #2 от "Град Козлодуй":

    Бандерите гинат на фронта, а най-смешното е, че зеленото ecре на главите им от златната тоалетна!

    14:20 30.11.2025

  • 11 Фен

    17 3 Отговор
    Ах, на Урсула момченцето, то! Милото Зе, около него крадат стотици милиони Долари, а то даже и не подозира. Сладур!

    Коментиран от #16

    14:21 30.11.2025

  • 12 Съветника на зеле михаило пpъдоляк

    14 5 Отговор
    След като първоначално се опита да хвърли върху Кремъл вината за далаверите в енергетиката, михаило пpъдоляк, съветник на зеления наркоман, каза че корупцията е неизменна част от модерната икономика и продължи жалките опити за замазване с нелепи изказвания в стил че било нормално такива неща да се случват в демократичните системи.

    Коментиран от #52

    14:21 30.11.2025

  • 13 Кухоглава копейка

    6 14 Отговор

    До коментар #8 от "Хм...":

    Пригожин е възкръснал 🤣
    И още милион ватенки
    😂

    Коментиран от #50

    14:22 30.11.2025

  • 14 Путин, В. В.

    11 4 Отговор

    До коментар #6 от "Мимч":

    Ти пък за къде бързаш? Все още ЕсеС не е фалирал напълно. Като им свършат кинтите и се хванат за гушите ще ни е по лесно да се справим с пАляците и балтийските минипинчери. За прокси ще ползваме каквото остане от у крайна.

    14:22 30.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Zaхарова

    3 10 Отговор

    До коментар #11 от "Фен":

    Брау бе гуведо!Добре започваш днес!

    14:24 30.11.2025

  • 17 Не се мотат?

    9 10 Отговор

    До коментар #6 от "Мимч":

    Нали превзеха Киев за два, три деня?

    Коментиран от #27

    14:27 30.11.2025

  • 18 Както винаги.

    8 9 Отговор
    Захарова отговаря без да в питат.

    14:28 30.11.2025

  • 19 Миролюб Войнов, руски гражданин

    12 9 Отговор
     "...тази банда трябва да бъде изправена пред правосъдието..."

    Спакойно Машке.....
    След два года оскотелия голодран руски народ ще изправи теб, джобния Гитлер и цялата крадлива кремльовска върхушка пред правосъдието в Хага.
    Да съсипете и унищожите Байконур.......това Юра Гагарин нивга не ще ви прости 😁

    14:28 30.11.2025

  • 20 пони, ама розАво

    9 5 Отговор

    До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Пък на контранаступа му попречи гъстата и висока тревна растителност.
    И на немците и френците също им пречеше времето.
    По принцип с руснаците трябва да се воюва в добре климатизирана конферентна зала. Там да видиш какъв бой ще ги бием!

    14:29 30.11.2025

  • 21 Въоръжените сили на Украйна

    9 1 Отговор
    изтеглят от тила група от около 10 хиляди войници много от които са "току-що мобилизирани". Според разузнаването е регистрирано значително прегрупиране на украинските военни. Въоръжените сили на Украйна изтеглят бойци от далечния тил към линията Кияница-Хотен, за да изтласкат руската армия от района на Суми и да създадат благоприятни условия за ново настъпление в Курск, се казва в публикацията.
    Обръща се внимание на факта, че активността на Въоръжените сили на Украйна се наблюдава на фона на предстоящите преговори между Русия и Украйна за уреждане на конфликта.

    Коментиран от #28

    14:30 30.11.2025

  • 22 И това какво го интересува

    7 11 Отговор
    Целокупният български народ какво е казала тази πръдла,?

    Коментиран от #38

    14:31 30.11.2025

  • 23 русия ТЕРОРИСТ И ФAШИСТ НОМЕР ЕДНО

    8 11 Отговор

    До коментар #4 от "Шопо":

    Русия не е държава,а китайско-монголска територия.

    14:32 30.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 хххх

    6 9 Отговор
    Защо само й давате гласност без въобще някой да я е питал тая представителка на фашисткия и терористичен кремълски режим ?

    14:34 30.11.2025

  • 26 Всъщност и Ермак

    9 2 Отговор
    загуби всякакво стратегическо значение.

    Коментиран от #33

    14:35 30.11.2025

  • 27 Киевската хунта загуби брутално

    11 5 Отговор

    До коментар #17 от "Не се мотат?":

    заедно с нацистките си западни поддръжници.

    14:36 30.11.2025

  • 28 зеле белоносо

    7 2 Отговор

    До коментар #21 от "Въоръжените сили на Украйна":

    Естествено, ти кво си мислиш, че ще се откажа ли?
    Ще бъде до последния у краинец, точно както заръчаха ЕсеС и нато, колко пъти да повтарям?!?

    14:37 30.11.2025

  • 29 Независимост

    9 0 Отговор
    Верно ли на Момчето Д бронираният автомобил струва 900 000 €?

    14:39 30.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 На чуж гроб

    7 7 Отговор
    Тя да каже кого ще вкарат в затвора от кремълския елит, че се избива цветът на нацията, хора които движат остатъкът от икономиката летят без крила!

    14:41 30.11.2025

  • 32 Маша

    9 4 Отговор
    Е Велика.!!!

    Коментиран от #37

    14:41 30.11.2025

  • 33 Zaхарова

    2 6 Отговор

    До коментар #26 от "Всъщност и Ермак":

    Брау бе гуведо!Как само го измисли!!Очароваш ме!

    14:42 30.11.2025

  • 34 Дон Корлеоне

    4 7 Отговор
    Тръмп не може да спаси Хаяско.

    Коментиран от #36

    14:45 30.11.2025

  • 35 Хм...

    6 2 Отговор
    Миленче, айде да решиш Ермак ли е както в началото, или Йермак като в края.
    Абе фaTkи, що не си наемете за стотина лева някоя завършила основно образование през 1970г пенсионирана хигиенистка от махалата да ви пооправя статиите, ами се оставяте да ви личи тоталната неграмотност?

    Коментиран от #40

    14:47 30.11.2025

  • 36 бебето

    6 2 Отговор

    До коментар #34 от "Дон Корлеоне":

    На Тръмп предложенията за буферайна са по- лоши, отколкото на Путин през 2022 г

    Коментиран от #41

    14:47 30.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ха ХаХа

    7 3 Отговор

    До коментар #22 от "И това какво го интересува":

    Ти ли си целокупният български народ бе еерас разпльокан?

    14:49 30.11.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ейндрий Ейермак

    6 0 Отговор

    До коментар #35 от "Хм...":

    Украинскато

    14:51 30.11.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Доколенко

    2 7 Отговор

    До коментар #30 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Чудя се откъде знаеш че са ми виснали до коляно, явно сме се виждали!? Аа, спомних си! Ами така е, много семе! Пак ще го изцоцаш до края! Кадърен си! Тия твойте хвалби , тука не важат! Всеки тук е шампион по нещо. Аз също.

    Коментиран от #48

    14:52 30.11.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Димитър Георгиев

    5 8 Отговор
    Една от най-корумпираните страни в света е Русия! Кликата в Кремъл се крепи чрез корупция,репресии,убийства! Корупцията в Украйна е по руски модел! В България през ДС също,до ден днешен! Ето от този модел трябва да се откачим! Поръчкови убийства, компромати!

    Коментиран от #54

    15:03 30.11.2025

  • 47 факуса

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Граф Сен Жермен":

    и за наказание урсулите им отпускат още пари мвф също,странна дискредитация,явно даващите плащат още за да не се разбере,че и те облизват от меда

    15:06 30.11.2025

  • 48 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    5 0 Отговор

    До коментар #42 от "Доколенко":

    Като ти гледам постовете явно си бил шампион по ПРО.100.ТИЯ❗ А после си ходил на допълнителен КУРс‼️
    И сега типично по про.сташки искаш да сляза на твоето ниво, а там да ме биеш с опит и клас❗
    Предавам се шампионе‼️

    Коментиран от #51

    15:06 30.11.2025

  • 49 Както винаги!

    3 0 Отговор
    Захарова е много -кратка,ясна и точна!
    Сега очаквам дежурните празни соросоидни приказки...-
    ,,Че е прекалила с водката"... и тем подобни безсилни и кухи клишета...!

    15:21 30.11.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Доколенко

    2 1 Отговор

    До коментар #48 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    С тоя ник, с тези прocтотии, и с това миpизливо крeмвиршче, нема как да се качиш до мойто ниво! Не се нервирай, толкова са ти възможностите! Примири се!

    Коментиран от #55

    15:26 30.11.2025

  • 52 И само да те допълня!

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Съветника на зеле михаило пpъдоляк":

    В същият дух...ЕС гласува,че едва ли не корупцията и далаверите по време на война ,са нещо нормално и представете си...гласуваха...- АМНИСТИЯ за тези безобразия...?!??!
    Да ви имам и ,,ЕвроАтлантическите Ценности",да ви имам...!

    15:29 30.11.2025

  • 53 Павел пенев

    3 0 Отговор
    Абсолютно точно. Извършен обиск в дома и офиса на Ермак,но нищо не намерили. Съдружника Миндич избягал в Израел със 100 мил. долара,но го няма в къщата на 100 м. от плажа. Наркомана има 15 имота в чужбина и заредени сметки с 20 милиарда в Англия, но на него обиск не се прави.

    Коментиран от #56

    15:32 30.11.2025

  • 54 Да бе да...?!

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "Димитър Георгиев":

    ТИ,...,,Драги",да не си платен адвокат на тия ,които вършат кражби,далавери и безобразия,след далечната дата...9.09.1944г...!
    И колко години минаха от тогава,ве...пъдпъдък такъв...?!

    15:33 30.11.2025

  • 55 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Доколенко":

    "С тоя ник" и спрях да чета.
    Ти си поредния ТЪ.пан.ар дето се мисли за МНОГОЗНАЙКО, а не знае елементарни неща като значението на това словосъчетание❗

    Коментиран от #58

    15:35 30.11.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 АЙДЕЕ...!

    1 0 Отговор
    Пак изтриха ИСТИНАТА!
    Но ви разбирам...!
    И вие-семейства храните!
    Така ви е наредено,така и правите...!
    Лошо е да си на...каишка...!

    15:44 30.11.2025

  • 58 Доколенко

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Ти си поредния тъпaнap многознайко, който още не знае как се пише "тъпaнap"!

    15:49 30.11.2025

Новини по държави:
