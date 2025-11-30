Новини
Русия и Украйна са по-готови от всякога да сключат мир
  Тема: Украйна

Русия и Украйна са по-готови от всякога да сключат мир

30 Ноември, 2025 15:35

Фидан: Русия, очевидно, също е готова да се съгласи на прекратяване на огъня и всеобхватно мирно споразумение при определени условия

Русия и Украйна са по-готови от всякога да сключат мир - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Турският външен министър Хакан Фидан смята, че Русия и Украйна са „по-готови от всякога“ да постигнат мирно споразумение за разрешаване на конфликта.

След 4 години война на изтощение страните са по-готови от всякога да сключат мир. Те видяха мащаба на човешкото страдание и разрушения и осъзнаха границите на своите възможности“, каза Фидан в интервю за вестник Welt am Sonntag. Той също така заяви, че Русия, очевидно, „също е готова да се съгласи на прекратяване на огъня и всеобхватно мирно споразумение при определени условия“. „Тази позиция е съобщена на украинската страна и ние участваме в нейното прилагане в някои аспекти“, подчерта турският външен министър.

Още новини от Украйна

В същото време Фидан смята, че обсъжданото споразумение е важно не само за прекратяване на конфликта в Украйна, „но и за създаване на трайна стабилност за цяла Европа“. „В този контекст някои членове от споразумението, предназначено да гарантира сигурността на Европа, трябва да бъдат разгледани по-подробно. Виждам го като историческа възможност за предотвратяване на по-нататъшни атаки“, заяви турският външен министър.

На 28 ноември прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков обяви, че Русия преговаря само със Съединените щати за украинското уреждане.

САЩ преди това предложиха план от 28 точки за украинско уреждане. Документът предизвика недоволство в Киев и неговите европейски партньори, които се опитаха да го изменят значително. На 23 ноември Съединените щати и Украйна проведоха консултации по мирния план в Женева. Според информационната агенция РБК-Украйна, делегациите са се споразумели за по-голямата част от програмата, предложена от Вашингтон, но няколко ключови точки са оставени за обсъждане на среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и Володимир Зеленски, чиято дата все още не е определена. По-късно Тръмп обяви, че броят на точките в плана е намален от 28 на 22.

По време на посещение в Киргизстан, руският президент Владимир Путин, отговаряйки на въпроси на журналисти, подчерта, че Русия е „готова да заяви“, че не възнамерява да атакува Европа. Той каза, че политиците, които публично заявяват друго, са „луди“ или „мошеници“ и че подобни твърдения са „пълни глупости“ и „откровени лъжи“. Русия е готова да обсъжда със Запада въпроси, свързани с европейската сигурност и стратегическата стабилност.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    11 3 Отговор
    каза ,ще когато си изпълни целите, казани праз 2022 г..

    Коментиран от #3, #5, #8, #14

    15:38 30.11.2025

  • 2 Банго хакан

    3 3 Отговор
    И той барабар Банго с мъжете

    15:39 30.11.2025

  • 3 Сметнах,сметах

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Сметах,сметах, сметах......никога...

    Коментиран от #7

    15:39 30.11.2025

  • 4 си дзън

    2 3 Отговор
    Не виждам да преговарят. Ако руснаците приемат каквото каже зетят на Тръмп...

    15:39 30.11.2025

  • 5 Зелю пък каза

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    че загубил войната....., но с достойнство.:))

    15:40 30.11.2025

  • 6 Zaхарова

    3 5 Отговор
    Гуведа,тук!Искам да громите!Пишете за Урсула, Кая и ,че Покровск пак е освободен!!

    15:41 30.11.2025

  • 7 Киевската хунта загуби брутално,

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "Сметнах,сметах":

    заедно с нацистките си западни поддръжници.

    Коментиран от #9

    15:41 30.11.2025

  • 8 Българин

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Значи че Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.

    15:42 30.11.2025

  • 9 Zaхарова

    2 6 Отговор

    До коментар #7 от "Киевската хунта загуби брутално,":

    Брау бе гуведо!Добре стратираш!

    Коментиран от #13

    15:43 30.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Да ще се разберат

    5 1 Отговор
    Кога ТРЪМПАКА изкара керливите ризи кражбите корупцията на зелката и придворните му.

    15:44 30.11.2025

  • 12 Докато

    6 1 Отговор
    Не седнат на масата за преговори всичко е само празни приказки! Украйна трябва да предаде Зеленски на руското правосъдие а Европа войнолюбците си на правосъдието на САЩ.

    Коментиран от #15

    15:45 30.11.2025

  • 13 Майн Рид

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Zaхарова":

    първи каза, че говедата са в САЩ. Не четеш ли класика, кравар?

    15:45 30.11.2025

  • 14 Тръмп

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Путин ще казва на американците само йес, йес, йес.

    Коментиран от #21

    15:46 30.11.2025

  • 15 Геро

    1 5 Отговор

    До коментар #12 от "Докато":

    Мнението на отпадъчен продукт като теб няма никакво значение.

    15:46 30.11.2025

  • 16 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Турция трябва незабавно да върне на България земите дадени и от Европа за 100 години след подписването на Ньойския договор през 1919.

    15:46 30.11.2025

  • 17 Значи Украйна капитулира

    1 3 Отговор
    Това е добра новина ! Време беше. И Одеса ще е руско-турска отново

    15:47 30.11.2025

  • 18 ...каква мисирка, е 6а ти цирка...

    5 1 Отговор
    ...очевидно...вероятно,...може би...предполага се...

    15:47 30.11.2025

  • 19 бебето

    0 4 Отговор
    путин тази сутрин осъмнал ли е жив?

    15:47 30.11.2025

  • 20 Руски колхозник

    4 0 Отговор
    Ще има мир,когато се изпълнят условията на Русия.

    15:48 30.11.2025

  • 21 На Тръмп предложенията са

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Тръмп":

    по- лоши за киевската хунта, отколкото предложенията на Путин през 2925. Зелю е в шок.

    15:48 30.11.2025

  • 22 Миролюб Войнов, умиротворител

    1 4 Отговор
    Това ще бъде болен, позорен мир, в който нито една от враждуващите страни не постигна целите си !!!
    Украйна иска да защити територията си, осигурете и 157млрд долара 👍

    15:48 30.11.2025

  • 23 Шарлатанин

    0 3 Отговор
    Русия е готова за прекратяване на войната. Следва подготовка за следващата. В цялата им история това се повтаря.

    15:48 30.11.2025

  • 24 Сатана Z

    0 1 Отговор
    На Тръмп му се обели кожата на корема от лазене пред Владимир Путин да го моли за мир.

    15:49 30.11.2025

  • 25 Уйдорми!

    0 0 Отговор
    28-точковият план е създаден по аналогия с документа за преговорите в Гааза. Появата му е резултат от тясното сътрудничество между Ванс, Рубио и техните съветници. За Тръмп този процес е възможност да покаже на света, че администрацията му е способна да постигне пробив. Да но пробив няма реално нито в Гааза нито в Украйна. Добрата новина е че тази статия много ще ядоса нищожествата в ЕК

    15:50 30.11.2025

