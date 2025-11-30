Русия и Украйна са по-готови от всякога да сключат мир

Турският външен министър Хакан Фидан смята, че Русия и Украйна са „по-готови от всякога“ да постигнат мирно споразумение за разрешаване на конфликта.

„След 4 години война на изтощение страните са по-готови от всякога да сключат мир. Те видяха мащаба на човешкото страдание и разрушения и осъзнаха границите на своите възможности“, каза Фидан в интервю за вестник Welt am Sonntag. Той също така заяви, че Русия, очевидно, „също е готова да се съгласи на прекратяване на огъня и всеобхватно мирно споразумение при определени условия“. „Тази позиция е съобщена на украинската страна и ние участваме в нейното прилагане в някои аспекти“, подчерта турският външен министър.

Още новини от Украйна

В същото време Фидан смята, че обсъжданото споразумение е важно не само за прекратяване на конфликта в Украйна, „но и за създаване на трайна стабилност за цяла Европа“. „В този контекст някои членове от споразумението, предназначено да гарантира сигурността на Европа, трябва да бъдат разгледани по-подробно. Виждам го като историческа възможност за предотвратяване на по-нататъшни атаки“, заяви турският външен министър.

На 28 ноември прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков обяви, че Русия преговаря само със Съединените щати за украинското уреждане.

САЩ преди това предложиха план от 28 точки за украинско уреждане. Документът предизвика недоволство в Киев и неговите европейски партньори, които се опитаха да го изменят значително. На 23 ноември Съединените щати и Украйна проведоха консултации по мирния план в Женева. Според информационната агенция РБК-Украйна, делегациите са се споразумели за по-голямата част от програмата, предложена от Вашингтон, но няколко ключови точки са оставени за обсъждане на среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и Володимир Зеленски, чиято дата все още не е определена. По-късно Тръмп обяви, че броят на точките в плана е намален от 28 на 22.

По време на посещение в Киргизстан, руският президент Владимир Путин, отговаряйки на въпроси на журналисти, подчерта, че Русия е „готова да заяви“, че не възнамерява да атакува Европа. Той каза, че политиците, които публично заявяват друго, са „луди“ или „мошеници“ и че подобни твърдения са „пълни глупости“ и „откровени лъжи“. Русия е готова да обсъжда със Запада въпроси, свързани с европейската сигурност и стратегическата стабилност.