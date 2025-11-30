Русия и Украйна са по-готови от всякога да сключат мир

Турският външен министър Хакан Фидан смята, че Русия и Украйна са „по-готови от всякога“ да постигнат мирно споразумение за разрешаване на конфликта.
„След 4 години война на изтощение страните са по-готови от всякога да сключат мир. Те видяха мащаба на човешкото страдание и разрушения и осъзнаха границите на своите възможности“, каза Фидан в интервю за вестник Welt am Sonntag. Той също така заяви, че Русия, очевидно, „също е готова да се съгласи на прекратяване на огъня и всеобхватно мирно споразумение при определени условия“. „Тази позиция е съобщена на украинската страна и ние участваме в нейното прилагане в някои аспекти“, подчерта турският външен министър.
В същото време Фидан смята, че обсъжданото споразумение е важно не само за прекратяване на конфликта в Украйна, „но и за създаване на трайна стабилност за цяла Европа“. „В този контекст някои членове от споразумението, предназначено да гарантира сигурността на Европа, трябва да бъдат разгледани по-подробно. Виждам го като историческа възможност за предотвратяване на по-нататъшни атаки“, заяви турският външен министър.
На 28 ноември прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков обяви, че Русия преговаря само със Съединените щати за украинското уреждане.
САЩ преди това предложиха план от 28 точки за украинско уреждане. Документът предизвика недоволство в Киев и неговите европейски партньори, които се опитаха да го изменят значително. На 23 ноември Съединените щати и Украйна проведоха консултации по мирния план в Женева. Според информационната агенция РБК-Украйна, делегациите са се споразумели за по-голямата част от програмата, предложена от Вашингтон, но няколко ключови точки са оставени за обсъждане на среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и Володимир Зеленски, чиято дата все още не е определена. По-късно Тръмп обяви, че броят на точките в плана е намален от 28 на 22.
По време на посещение в Киргизстан, руският президент Владимир Путин, отговаряйки на въпроси на журналисти, подчерта, че Русия е „готова да заяви“, че не възнамерява да атакува Европа. Той каза, че политиците, които публично заявяват друго, са „луди“ или „мошеници“ и че подобни твърдения са „пълни глупости“ и „откровени лъжи“. Русия е готова да обсъжда със Запада въпроси, свързани с европейската сигурност и стратегическата стабилност.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
Коментиран от #3, #5, #8, #14
15:38 30.11.2025
2 Банго хакан
15:39 30.11.2025
3 Сметнах,сметах
До коментар #1 от "Путин":Сметах,сметах, сметах......никога...
Коментиран от #7
15:39 30.11.2025
4 си дзън
15:39 30.11.2025
5 Зелю пък каза
До коментар #1 от "Путин":че загубил войната....., но с достойнство.:))
15:40 30.11.2025
6 Zaхарова
15:41 30.11.2025
7 Киевската хунта загуби брутално,
До коментар #3 от "Сметнах,сметах":заедно с нацистките си западни поддръжници.
Коментиран от #9
15:41 30.11.2025
8 Българин
До коментар #1 от "Путин":Значи че Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.
15:42 30.11.2025
9 Zaхарова
До коментар #7 от "Киевската хунта загуби брутално,":Брау бе гуведо!Добре стратираш!
Коментиран от #13
15:43 30.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Да ще се разберат
15:44 30.11.2025
12 Докато
Коментиран от #15
15:45 30.11.2025
13 Майн Рид
До коментар #9 от "Zaхарова":първи каза, че говедата са в САЩ. Не четеш ли класика, кравар?
15:45 30.11.2025
14 Тръмп
До коментар #1 от "Путин":Путин ще казва на американците само йес, йес, йес.
Коментиран от #21
15:46 30.11.2025
15 Геро
До коментар #12 от "Докато":Мнението на отпадъчен продукт като теб няма никакво значение.
15:46 30.11.2025
16 Сатана Z
15:46 30.11.2025
17 Значи Украйна капитулира
15:47 30.11.2025
18 ...каква мисирка, е 6а ти цирка...
15:47 30.11.2025
19 бебето
15:47 30.11.2025
20 Руски колхозник
15:48 30.11.2025
21 На Тръмп предложенията са
До коментар #14 от "Тръмп":по- лоши за киевската хунта, отколкото предложенията на Путин през 2925. Зелю е в шок.
15:48 30.11.2025
22 Миролюб Войнов, умиротворител
Украйна иска да защити територията си, осигурете и 157млрд долара 👍
15:48 30.11.2025
23 Шарлатанин
15:48 30.11.2025
24 Сатана Z
15:49 30.11.2025
25 Уйдорми!
15:50 30.11.2025