Новини
Свят »
Украйна »
The Wall Street Journal: Русия атакува украински снабдителни линии далеч от фронтовата линия
  Тема: Украйна

The Wall Street Journal: Русия атакува украински снабдителни линии далеч от фронтовата линия

30 Ноември, 2025 18:38, обновена 30 Ноември, 2025 18:45 940 26

  • украйна-
  • русия-
  • война

Вестникът нарича тази бойна тактика „най-важната промяна във войната“ за 2025 г.

The Wall Street Journal: Русия атакува украински снабдителни линии далеч от фронтовата линия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руската армия продължава да атакува украински снабдителни линии, разположени далеч от фронтовата линия, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на украински военнослужещи и военни анализатори.

Вестникът нарича тази бойна тактика „най-важната промяна във войната“ за 2025 г.

Украинските въоръжени сили са най-загрижени, че руски дронове с голям обсег биха могли да атакуват снабдителните им линии в Покровск от разстояние до 64 километра, пише вестникът.

Офицер от 68-ма бригада, заяви пред Wall Street Journal, че украинските войски са принудени да извървят последните 16 километра до фронтовата линия, защото пътищата са станали твърде опасни за превозни средства.

Покровск е ключов логистичен център за украинската групировка в ДНР. Градът се намира на 66 километра северозападно от Донецк, близо до административната граница на Днепропетровска област на Украйна.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    24 2 Отговор
    Виктор Янукович кацна във Вашингтон.Ще бъде признат от Тръмп за президент на Украйна

    Коментиран от #8

    18:46 30.11.2025

  • 2 Боруна Лом

    16 2 Отговор
    ОЩЕ ОТ ПОЛША, РУМЪНИЯ И БАЛТИКА! УДРИИИИ!

    18:46 30.11.2025

  • 3 Не ги атакува

    26 2 Отговор
    а ги гали с перце.
    Ако реши да ги удари с пълната възможност която има ще свирите като розови понита на чеверме.

    18:47 30.11.2025

  • 4 Kaлпазанин

    23 2 Отговор
    Не Донецк ,а с укрия е свършено ,само дано виновните за братоубийствената война виснат по уличните като новогодишна украса по уличните в Киев ,жалко че няма да има ток та и да светнат ,за продажба сигурно

    18:48 30.11.2025

  • 5 Да си кажем честно...

    24 2 Отговор
    Руснаците избом6иха НАТО-вски снабдителен конвой, идващ от Полша. Видео в ютюб и телеграм каналите,но не ми дават да кача данните

    18:49 30.11.2025

  • 6 Ивелин Михайлов

    12 4 Отговор
    Според най-големия Исторически парк в света до Варна, Русия ще победи

    18:50 30.11.2025

  • 7 бой до последния украинец

    17 2 Отговор
    ДоКато подпишат капитулация , никакви преговори .

    18:51 30.11.2025

  • 8 Българин

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Абе, я ми обясни как си винаги с първи коментар под всяка статия? Ти ресторанти нямаш ли

    Коментиран от #19

    18:52 30.11.2025

  • 9 Само питам

    15 3 Отговор
    Ако войната приключи, далаверата на ЕС, НАТО и Украйна дали ще секне! Или ще продължат да "усвояват" милиарди евро от нашите пари под прикритието на "възстановяване на Украйна"!? Май вече яко са се настървили. Изводът е, че европейските граждани и в двата случая са на загуба и всичко е за наша сметка. А някои стават все по-богати.

    Коментиран от #25

    18:52 30.11.2025

  • 10 Фалконети

    12 3 Отговор
    Укронацистите отдавна щяха да са подписали безусловната капитулация, ако старата ховра Великобритания не се месеше където не й е работата. Така или иначе капитулацията на нацистите е неизбежна - въпросът е не дали, а кога.

    18:53 30.11.2025

  • 11 знахар

    9 3 Отговор
    зеленясълия го е шубе вече да отиде в щатите, но май неговите ще си го освяткат!

    18:54 30.11.2025

  • 12 Механик

    11 2 Отговор
    Не се опитвайте да ни заблуждавате. Ние знаем, че Покровск няма абсолютно никакво стратегическо значение за ВСУ.

    18:55 30.11.2025

  • 13 Христо Христов

    2 10 Отговор
    Щом крепостните се сетиха на четвъртата година да започнат да го правят, значи ще отнеме поне още четири години блицкриг, докато започне да дава резултат.
    Безаналогово от Рассия!

    Коментиран от #15, #21

    18:55 30.11.2025

  • 14 гост

    6 2 Отговор
    Ганев, ако си ходил войник трябва да знаеш, че най - ефективните удари са в пунктовете за съсредоточаване на жива сила, техника, боеприпаси и продоволствие.

    18:56 30.11.2025

  • 15 Механик

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Христо Христов":

    "Крепостните" ви маганят като чуждо маче у дирек.
    "Крепостните" ви разбридаха натовските супер-дупер КРЕПОСТИ.
    Не брой годините! За вас следва ЗАНУЛЯВАНЕ. Пълно и окончателно.

    Коментиран от #22

    18:59 30.11.2025

  • 16 ЗА МЕСТНИТЕ УКРО....ДЕБИЛИ

    3 1 Отговор
    ПОКРОВСК НЕ СЪЩЕСТВУВА
    ПОЯВИ СЕ КРАСНОАРМЕЙСК

    19:00 30.11.2025

  • 17 ?????

    2 1 Отговор
    Тва пък кво беше?

    19:01 30.11.2025

  • 18 Помак

    3 1 Отговор
    Да атакува штото на нацистите от укря оф.чите глави не увират ...страната им е пред разпад,разруха и най вече умират цивилни ...но Урсула нацистката и зеления нацист няма да мирясат докато русите не ги ....

    19:02 30.11.2025

  • 19 Брачед

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Българин":

    Има,сигурно ги е кръстил "Верига ресторанти Факти"🤣🤣🤣

    19:04 30.11.2025

  • 20 Pyccкий Карлик

    2 2 Отговор
    Гледаш картинката и си казваш - ахаа....Русия...😁

    19:04 30.11.2025

  • 21 АВА РИСТЕ

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Христо Христов":

    АМ ЧИ ТОЙ РЕЗУЛТАТА ЯСЕН ВА КОМПИР
    НЯМА ПОКРОВСК ИМА КРАСНОАРМЕЙСК ВА
    СЛЕДВА ГРАД ДИМИТРОВ
    НАЛ СА СЕЩАШ ДЕКА Е
    И ЩЕЛИ ДА ПРАЯТ КЪЩАТА НА БАНДЕРА В ГУЛЯЙОПОЛЕ НА ОБЩЕСТВЕН КИНЕФ

    19:05 30.11.2025

  • 22 Христо Христов

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Механик":

    Успокой се ватенка, ще спукаш някоя вена!
    Превзехте ли Покровск? Щото Хаяско I-ви оня ден заяви, че е обкръжен, пък според вас е превзет още преди един месец...
    Хубаво ще бъде да си стиковате изказванията, че утре някой петолъчник пак ще виси на Дунав мост в очакване на крепостните..
    😀

    19:06 30.11.2025

  • 23 ОТ ПОЛША СНАБДЯВАНЕТО В ДИМ

    1 0 Отговор
    БОЙ ДО КАПИТОЛАЦИЯ , С ФАШОИДИТЕ ПО ДРУГ НАЧИН НЕ СТАВА!!!!!!!

    19:06 30.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Само да отговоря

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Само питам":

    Вероятно ще крадат,нямат друг избор за оцеляване, но няма да е от парите за възстановяване, а самостоятелно ще завишат скрито сумите,от парите за репарации към Русия

    19:09 30.11.2025

  • 26 Ч ЕбуРашка

    0 0 Отговор
    4459 ден,... ТРИДНЕВЕН БЛИЦКРИГ НА ЦАЛИВАЩИЯ КУ РАНА ПЕДОФИЛ у ПОКРОВСК!!
    Иииииххххуууу Й
    АааааааХахахаха

    19:10 30.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания