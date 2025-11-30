The Wall Street Journal: Русия атакува украински снабдителни линии далеч от фронтовата линия

Руската армия продължава да атакува украински снабдителни линии, разположени далеч от фронтовата линия, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на украински военнослужещи и военни анализатори.

Вестникът нарича тази бойна тактика „най-важната промяна във войната“ за 2025 г.

Украинските въоръжени сили са най-загрижени, че руски дронове с голям обсег биха могли да атакуват снабдителните им линии в Покровск от разстояние до 64 километра, пише вестникът.

Офицер от 68-ма бригада, заяви пред Wall Street Journal, че украинските войски са принудени да извървят последните 16 километра до фронтовата линия, защото пътищата са станали твърде опасни за превозни средства.

Покровск е ключов логистичен център за украинската групировка в ДНР. Градът се намира на 66 километра северозападно от Донецк, близо до административната граница на Днепропетровска област на Украйна.