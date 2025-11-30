The Wall Street Journal: Русия атакува украински снабдителни линии далеч от фронтовата линия

Руската армия продължава да атакува украински снабдителни линии, разположени далеч от фронтовата линия, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на украински военнослужещи и военни анализатори.
Вестникът нарича тази бойна тактика „най-важната промяна във войната“ за 2025 г.
Украинските въоръжени сили са най-загрижени, че руски дронове с голям обсег биха могли да атакуват снабдителните им линии в Покровск от разстояние до 64 километра, пише вестникът.
Офицер от 68-ма бригада, заяви пред Wall Street Journal, че украинските войски са принудени да извървят последните 16 километра до фронтовата линия, защото пътищата са станали твърде опасни за превозни средства.
Покровск е ключов логистичен център за украинската групировка в ДНР. Градът се намира на 66 километра северозападно от Донецк, близо до административната граница на Днепропетровска област на Украйна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #8
18:46 30.11.2025
2 Боруна Лом
18:46 30.11.2025
3 Не ги атакува
Ако реши да ги удари с пълната възможност която има ще свирите като розови понита на чеверме.
18:47 30.11.2025
4 Kaлпазанин
18:48 30.11.2025
5 Да си кажем честно...
18:49 30.11.2025
6 Ивелин Михайлов
18:50 30.11.2025
7 бой до последния украинец
18:51 30.11.2025
8 Българин
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Абе, я ми обясни как си винаги с първи коментар под всяка статия? Ти ресторанти нямаш ли
Коментиран от #19
18:52 30.11.2025
9 Само питам
Коментиран от #25
18:52 30.11.2025
10 Фалконети
18:53 30.11.2025
11 знахар
18:54 30.11.2025
12 Механик
18:55 30.11.2025
13 Христо Христов
Безаналогово от Рассия!
Коментиран от #15, #21
18:55 30.11.2025
14 гост
18:56 30.11.2025
15 Механик
До коментар #13 от "Христо Христов":"Крепостните" ви маганят като чуждо маче у дирек.
"Крепостните" ви разбридаха натовските супер-дупер КРЕПОСТИ.
Не брой годините! За вас следва ЗАНУЛЯВАНЕ. Пълно и окончателно.
Коментиран от #22
18:59 30.11.2025
16 ЗА МЕСТНИТЕ УКРО....ДЕБИЛИ
ПОЯВИ СЕ КРАСНОАРМЕЙСК
19:00 30.11.2025
17 ?????
19:01 30.11.2025
18 Помак
19:02 30.11.2025
19 Брачед
До коментар #8 от "Българин":Има,сигурно ги е кръстил "Верига ресторанти Факти"🤣🤣🤣
19:04 30.11.2025
20 Pyccкий Карлик
19:04 30.11.2025
21 АВА РИСТЕ
До коментар #13 от "Христо Христов":АМ ЧИ ТОЙ РЕЗУЛТАТА ЯСЕН ВА КОМПИР
НЯМА ПОКРОВСК ИМА КРАСНОАРМЕЙСК ВА
СЛЕДВА ГРАД ДИМИТРОВ
НАЛ СА СЕЩАШ ДЕКА Е
И ЩЕЛИ ДА ПРАЯТ КЪЩАТА НА БАНДЕРА В ГУЛЯЙОПОЛЕ НА ОБЩЕСТВЕН КИНЕФ
19:05 30.11.2025
22 Христо Христов
До коментар #15 от "Механик":Успокой се ватенка, ще спукаш някоя вена!
Превзехте ли Покровск? Щото Хаяско I-ви оня ден заяви, че е обкръжен, пък според вас е превзет още преди един месец...
Хубаво ще бъде да си стиковате изказванията, че утре някой петолъчник пак ще виси на Дунав мост в очакване на крепостните..
😀
19:06 30.11.2025
23 ОТ ПОЛША СНАБДЯВАНЕТО В ДИМ
19:06 30.11.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Само да отговоря
До коментар #9 от "Само питам":Вероятно ще крадат,нямат друг избор за оцеляване, но няма да е от парите за възстановяване, а самостоятелно ще завишат скрито сумите,от парите за репарации към Русия
19:09 30.11.2025
26 Ч ЕбуРашка
Иииииххххуууу Й
АааааааХахахаха
19:10 30.11.2025