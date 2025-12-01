Киев потвърждава, че стои зад атаките с дронове на военноморски сили срещу два танкера край бреговете на Турция, съобщи вестник Guardian, позовавайки се на източник от украинските служби за сигурност.

В петък Турската морска администрация съобщи, че танкерът „Кайрос“, плаващ под флага на Гамбия, се е запалил в Черно море на 28 мили от брега на Турция поради "външна сила". Двадесет и пет членове на екипажа са били успешно евакуирани. По-късно екипажът на танкера „Вират“ съобщи, че корабът е бил ударен на 35 мили от брега на Турция. На борда е имало 20 членове на екипажа, всички от които са заявили, че няма да изоставят кораба. В събота танкерът е бил атакуван отново от безпилотни военноморски лодки.

Атаките срещу танкери са създали рискове за човешкия живот, заяви турското външно министерство.

„Киев е отговорен за атаките с дронове на военноморски сили срещу два петролни танкера край бреговете на Черно море на Турция“, пише изданието.

Същите сили, които някога нарушиха мирния диалог, са замесени в терористичните атаки на Киев в Черно море; сега те отново търсят въоръжена ескалация, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в неделя.

Турското външно министерство по-рано изрази загриженост относно атаките срещу два танкера в Черно море, заявявайки, че тези действия представляват заплаха за човешкия живот, корабоплаването и околната среда. Анкара поддържа контакти със съответните страни, за да предотврати разпространението на конфликта в Черно море и да предотврати всякакво отрицателно въздействие върху икономическите интереси на Турция, заяви говорител на турското министерство.