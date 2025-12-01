Guardian: Киев потвърди, че стои зад атаките срещу два руски танкера край бреговете на Турция в Черно море ВИДЕО

Киев потвърждава, че стои зад атаките с дронове на военноморски сили срещу два танкера край бреговете на Турция, съобщи вестник Guardian, позовавайки се на източник от украинските служби за сигурност.
В петък Турската морска администрация съобщи, че танкерът „Кайрос“, плаващ под флага на Гамбия, се е запалил в Черно море на 28 мили от брега на Турция поради "външна сила". Двадесет и пет членове на екипажа са били успешно евакуирани. По-късно екипажът на танкера „Вират“ съобщи, че корабът е бил ударен на 35 мили от брега на Турция. На борда е имало 20 членове на екипажа, всички от които са заявили, че няма да изоставят кораба. В събота танкерът е бил атакуван отново от безпилотни военноморски лодки.
Атаките срещу танкери са създали рискове за човешкия живот, заяви турското външно министерство.
„Киев е отговорен за атаките с дронове на военноморски сили срещу два петролни танкера край бреговете на Черно море на Турция“, пише изданието.
Същите сили, които някога нарушиха мирния диалог, са замесени в терористичните атаки на Киев в Черно море; сега те отново търсят въоръжена ескалация, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в неделя.
Турското външно министерство по-рано изрази загриженост относно атаките срещу два танкера в Черно море, заявявайки, че тези действия представляват заплаха за човешкия живот, корабоплаването и околната среда. Анкара поддържа контакти със съответните страни, за да предотврати разпространението на конфликта в Черно море и да предотврати всякакво отрицателно въздействие върху икономическите интереси на Турция, заяви говорител на турското министерство.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 иван костов
04:09 01.12.2025
2 КОГА ТОЯ ОСТРОВ ЩЕ БЪДЕ ПОТОПЕН ?
МЕЖДО ДРУГОТО , ИМАЛО Е СПОРАЗУМЕНИЕ М/У РУСИЯ И УКРАЙНА ЗА НЕНАПАДЕНИЕ В МОРСКА ТЕРИТОРИЯ ОТ СТРАНА НА УКРАЙНА ,С/У НЕНАПАДЕНИЕ НА ОДЕСКОТО ПРИСТАНИЩЕ / ЕДИНСВЕНОТО НА УКАЙНА ,НЕОБХОДИМО ИМ ЗА ВНОС , ИЗНОС/ ОТ СТРАНА НА РУСИЯ!!
ТЕЯ УКРОТЕРОРИСТИ НАРУШИХА СПОРАЗОМЕНИЕТО И В МОМЕНТА ОДЕСКОТО ПРИСТАМИЩЕ СЕ ИЗРАВНЯВА СЪС ЗЕМЯТА ОТ РУСНАЦИТЕ,И НЕ САМО !! И ТОЗИ ПЪТ ЛАЙНОБРИТАНСКИТЕ РАЗБОЙНИЦИ ЯКО ИМ "ПОМОГНАХА" , КАТО ВСЕКИ ПЪТ!!!!
04:21 01.12.2025
3 Лъжи още от заглавието
И не украинците са свършили тази работа, а британци от името на украинците! Типично по британски! Тия дронове са британски. Украинците нямат къде да ги произвеждат.
Само в предизвикване на СВ им е надеждата!
04:31 01.12.2025
4 Много
04:34 01.12.2025