НАТО обмисля „превантивен удар“ срещу Русия в отговор на хибридни атаки, заяви пред Financial Times адмирал Джузепе Каво Драгоне, ръководител на Военния комитет на НАТО.
„Обмисляме да действаме по-агресивно и превантивно, вместо да реагираме“, каза Драгоне.
Някои дипломати, особено от източноевропейски страни, призовават алианса да спре просто "да реагира", а вместо това да отвърне на удара.
Според адмирала „превантивният удар“ може да се счита за „отбранително действие“.
„Това обаче надхвърля обичайния ни начин на мислене и поведение“, отбеляза той. „Може би трябва да действаме по-агресивно от нашия опонент. Въпросите са за правната рамка, за юрисдикцията: кой ще направи това?“, добави обаче той.
Вестникът споменава мисията на НАТО Baltic Sentry, която патрулира Балтийско море и е предотвратила повторение на инциденти с прекъсване на кабели. „От самото начало на операция „Балтийски страж“ нищо не се е случило. Това означава, че възпирането работи“, смята Драгоне.
Той обаче призна, че един от проблемите е, че страните от НАТО имат „много повече ограничения от нашите опоненти, поради етика, закони и юрисдикция“. „Не искам да казвам, че това е губеща позиция, но е по-сложна от тази на нашия опонент“, отбеляза той. „Трябва да анализираме задълбочено как се постига възпиране – чрез ответни действия или чрез превантивен удар?“, заключи адмиралът.
Руският президент Владимир Путин заяви, че „всички страни от НАТО са във война с Русия“. Говорейки за инциденти с дронове в европейски страни, Путин заяви, че Русия няма дронове, „които могат да достигнат до Лисабон“. Прессекретарят на президента Дмитрий Песков нарече обвиненията срещу Русия „безпочвени“.
