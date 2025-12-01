Новини
Адмирал Драгоне: НАТО обмисля превантивен удар срещу Русия в отговор на хибридните атаки

Адмирал Драгоне: НАТО обмисля превантивен удар срещу Русия в отговор на хибридните атаки

1 Декември, 2025 04:00, обновена 1 Декември, 2025 04:06

Може би трябва да сме по-агресивни от нашия опонент, заяви ръководителят на Военния комитет на алианса

Адмирал Драгоне: НАТО обмисля превантивен удар срещу Русия в отговор на хибридните атаки - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

НАТО обмисля „превантивен удар“ срещу Русия в отговор на хибридни атаки, заяви пред Financial Times адмирал Джузепе Каво Драгоне, ръководител на Военния комитет на НАТО.

„Обмисляме да действаме по-агресивно и превантивно, вместо да реагираме“, каза Драгоне.

Някои дипломати, особено от източноевропейски страни, призовават алианса да спре просто "да реагира", а вместо това да отвърне на удара.

Според адмирала „превантивният удар“ може да се счита за „отбранително действие“.

„Това обаче надхвърля обичайния ни начин на мислене и поведение“, отбеляза той. „Може би трябва да действаме по-агресивно от нашия опонент. Въпросите са за правната рамка, за юрисдикцията: кой ще направи това?“, добави обаче той.

Вестникът споменава мисията на НАТО Baltic Sentry, която патрулира Балтийско море и е предотвратила повторение на инциденти с прекъсване на кабели. „От самото начало на операция „Балтийски страж“ нищо не се е случило. Това означава, че възпирането работи“, смята Драгоне.

Той обаче призна, че един от проблемите е, че страните от НАТО имат „много повече ограничения от нашите опоненти, поради етика, закони и юрисдикция“. „Не искам да казвам, че това е губеща позиция, но е по-сложна от тази на нашия опонент“, отбеляза той. „Трябва да анализираме задълбочено как се постига възпиране – чрез ответни действия или чрез превантивен удар?“, заключи адмиралът.

Руският президент Владимир Путин заяви, че „всички страни от НАТО са във война с Русия“. Говорейки за инциденти с дронове в европейски страни, Путин заяви, че Русия няма дронове, „които могат да достигнат до Лисабон“. Прессекретарят на президента Дмитрий Песков нарече обвиненията срещу Русия „безпочвени“.


  • 1 Сесесере

    2 14 Отговор
    Бой по кочината! Да се стреснат малко руските неможачи!

    04:09 01.12.2025

  • 2 да!

    2 11 Отговор
    Превантивния удар срещу Русия,тряба да бъде нанесен с тактическо оръжие и най важното,да бъде залпов и от всички възможни посоки.

    Коментиран от #6

    04:12 01.12.2025

  • 3 Тц, тц, тц!

    12 3 Отговор
    Този италиански палячо доказва, че НАТО е тих пристан за пенсионирани, слабоумни военни!😂😂😂

    04:14 01.12.2025

  • 4 Стенли

    6 1 Отговор
    Тъй тъй имали ограничения страните от нато ама ще имат щото страх лозе пази и това нато е като сюрия кучета които лаят но не смеят да ухапят мечката щото знаят че това ще е краят на света

    04:14 01.12.2025

  • 5 В Русия

    2 8 Отговор
    има 466 града с население над 50 000 жители.Мисля,че 500 томахавки и още толкова Минитман ще свършат добра работа.

    04:16 01.12.2025

  • 6 Ъхъ

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "да!":

    А, какъв ще е отговорът?

    04:16 01.12.2025

  • 7 Да отговорим

    1 2 Отговор
    на кибератаките с превантивен ядрен удар!

    04:16 01.12.2025

  • 8 Ха-ха-ха

    6 1 Отговор
    Хайде де, нато хич не е агресивен. Да припомняме ли историята? Ами кой бомбандираше Сърбия? Кой бомбандираше Ирак? Абсолютни лицемери.

    04:17 01.12.2025

  • 9 Прав е

    2 1 Отговор
    но правото на превантивен удар имат само САЩ.Решението се взема след кратко обсъждане на въпроса от президента,началника на военния му кабинет,мин.на отбраната и председателя на Съвета на генералните щабове.Зам.председателя и старши съветника на Съвета,само се уведомяват.

    04:23 01.12.2025

  • 10 Изкукуригал

    3 1 Отговор
    Превантивен ядрен удар срещу Русия в отговор на хибридните атаки е добра идея, но въоръжените сили на коя страна от НАТО ще го извърши? САЩ, Френската република или кралство Великобритания?

    04:24 01.12.2025

  • 11 Дали е разумно

    1 1 Отговор
    Ядрена война в интерес на корумпирания киевски режим?

    04:29 01.12.2025

  • 12 ТИ ЛИ БЕ .............

    1 0 Отговор
    ПЪЛНО С КУКУНДЕЛЬОВЦИ НА УБИЙСТВЕНИ "ЗАПЛАТКИ !!И ЗАРАДИ ЗАПЛАТКИТЕ ТРЯБВА ДА ИЗПОВЪРНЕ НЕЩО ТАКОВА!!!

    04:33 01.12.2025