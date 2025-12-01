Новини
Хърватия екстрадира албанец, обвинен в измами за близо 4 милиона евро

1 Декември, 2025 15:48 503 1

По информация на албанските власти мъжът е обявен за международно издирване през март

Снимка: БГНЕС/ EPA
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Властите в Хърватия съобщиха, че са заловили и екстрадирали 55-годишен албански гражданин, обвинен от Специализирания съд за корупцията и организираната престъпност на Албания (GJKKO) в участие в организирана престъпна група и извършване на измами с акцизни стоки за общо 366 000 000 албански леки (3,8 милиона евро), предаде АТА, съобщи БТА.

По информация на албанските власти мъжът е обявен за международно издирване през март, след като Специализираният съд му е наложил мярка за неотклонение „задържане под стража“ заради доказателства, че е участвал в „организирана престъпна група за извършване на контрабанда на акцизни стоки, нанесла щети на страната в особено големи размери“.

Екстрадираният албански гражданин е предаден на съответните албански власти за прилагане на наложената му мярка, отбелязва АТА.


  • 1 Ружа игнатова

    Смешник.....

    16:11 01.12.2025

