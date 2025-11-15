Новини
Измамници събират дарения в моловете: ето каква е схемата

15 Ноември, 2025 08:28 989 12

Измамниците обикалят големи търговски вериги и събират дарения под предлог, че подпомагат изграждането на център за глухи

Измамници събират дарения в моловете: ето каква е схемата - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Измамна схема с нови жертви се разпространява в страната. Мними глухи обикалят големи търговски вериги и събират дарения под предлог, че подпомагат изграждането на „Международен център за глухи, неми и бедни деца“. Те носят папки за подписка, но след подписване искат по 20 лева от всеки гражданин, предаде NOVA.

За по-голяма достоверност измамниците показват фалшив сертификат от несъществуваща асоциация. Дейността им е концентрирана в оживени зони — паркинги, молове и търговски центрове. Според разследващите става дума за гастролиращи групи, предимно от Румъния, които се задържат по няколко дни в един град, след което продължават към следващия.

Уличният музикант Георги Димитров, известен като „Пловдивския Моцарт“, попаднал на измамниците, докато свирел в центъра на Пловдив. Той забелязал как две момичета и едно момче се представят за глухонеми и спират минувачите да се подпишат и дарят пари.

„Хората им даваха банкноти от 20, 50, дори 100 лева. Когато ги проследих, едното от момичетата хвърли списъка в коша“, разказа Димитров. Заедно със свой приятел музикантът задържал две от момичетата и извикал полиция.

„Направих граждански арест. Те започнаха да викат и да ругаят на английски“, допълва той.

На същите измамници попаднал и Кръстьо Петров – младеж с увреден слух. Той забелязал, че момичетата разговарят помежду си, но не използват жестов език. Когато поискали пари за „изграждане на център“, Петров се усъмнил и сигнализирал охраната.

„Оказа се, че на листа им бяха събрани около 120 лева. Охраната обаче не реагира“, посочи той.

Проверката показала, че „Асоциацията на глухите за хора с увреждания, неми и бедни деца“, изписана в списъците, не съществува. От Съюза на глухите в България категорично отричат да имат подобна инициатива.

„Това е измама и злоупотреба с доверието на хората към глухите“, заяви Милана Гъркова, председател на Националната асоциация на преводачите на жестов език.

Според зам.-районния прокурор на Пловдив Пламен Пантов, повечето участници в схемата са млади хора с румънско гражданство. Събраните пари не отиват за благотворителност, а директно при измамниците.

До момента в Пловдив са осъдени две румънки и един французин. Единият е получил година и шест месеца условна присъда, а останалите – по година и три месеца, също с четиригодишен изпитателен срок.

Разследването показва, че групите са действали и в други градове в страната. При обиските са открити около 300 000 евро, част от които по банкови преводи.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 майор Михов

    4 0 Отговор
    На таквизи отпушвам уши ако са много запушени.
    А ако са много отпушени ги запушвам.
    Важното е накрая да слушат.

    08:33 15.11.2025

  • 3 1488

    6 0 Отговор
    а ко стана със "сакатия" дето го пребиха задето криеше краката си под чаршаф на инвалидната си количка

    още ли работи като дилър в мевере ?

    08:36 15.11.2025

  • 4 ИВАН

    9 0 Отговор
    А къде са полицаите с огромните заплати, защо се правят, че не виждат.

    Коментиран от #7

    08:37 15.11.2025

  • 5 влък

    8 0 Отговор
    Охраната не е реагирала.........ТОГАВА ЗА КАКЪВЧЕП Е ТАЯ ОХРАНА ТАМ?

    08:38 15.11.2025

  • 6 Заобикалят ме

    2 0 Отговор
    Не съм надежден.

    08:39 15.11.2025

  • 7 майор Михов

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "ИВАН":

    Моловете са частна собственост.
    Полицайте стоят отвън и чакат да се случи случка.
    Ей на такива са демократичните правила.

    08:40 15.11.2025

  • 8 гроб-карма

    1 0 Отговор
    известна схема а после с кредисимо даваш украденото за обирджийска лихва

    08:41 15.11.2025

  • 9 Ктв

    1 1 Отговор
    Заредете се с банкноти индонезийски рупии - 1000 рупии са 10 стотинки / 5 евро цента. Когато такива наглеци ви дойдат - дайте им 1000 рупии, и по живо, по здраво. На наглост се отговаря с наглост !

    08:48 15.11.2025

  • 10 Факт

    0 0 Отговор
    Знакът за обич е показалец и кутре!

    Коментиран от #12

    08:52 15.11.2025

  • 11 А Мъ

    0 0 Отговор
    А Мъ ВъРъ - то що спи ило чака от хватки да научи?

    08:55 15.11.2025

  • 12 Нее

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Факт":

    Това е знака на Сатаната и металистите!

    09:03 15.11.2025

