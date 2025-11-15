Измамници събират дарения в моловете: ето каква е схемата

Измамна схема с нови жертви се разпространява в страната. Мними глухи обикалят големи търговски вериги и събират дарения под предлог, че подпомагат изграждането на „Международен център за глухи, неми и бедни деца“. Те носят папки за подписка, но след подписване искат по 20 лева от всеки гражданин, предаде NOVA.
За по-голяма достоверност измамниците показват фалшив сертификат от несъществуваща асоциация. Дейността им е концентрирана в оживени зони — паркинги, молове и търговски центрове. Според разследващите става дума за гастролиращи групи, предимно от Румъния, които се задържат по няколко дни в един град, след което продължават към следващия.
Уличният музикант Георги Димитров, известен като „Пловдивския Моцарт“, попаднал на измамниците, докато свирел в центъра на Пловдив. Той забелязал как две момичета и едно момче се представят за глухонеми и спират минувачите да се подпишат и дарят пари.
„Хората им даваха банкноти от 20, 50, дори 100 лева. Когато ги проследих, едното от момичетата хвърли списъка в коша“, разказа Димитров. Заедно със свой приятел музикантът задържал две от момичетата и извикал полиция.
„Направих граждански арест. Те започнаха да викат и да ругаят на английски“, допълва той.
На същите измамници попаднал и Кръстьо Петров – младеж с увреден слух. Той забелязал, че момичетата разговарят помежду си, но не използват жестов език. Когато поискали пари за „изграждане на център“, Петров се усъмнил и сигнализирал охраната.
„Оказа се, че на листа им бяха събрани около 120 лева. Охраната обаче не реагира“, посочи той.
Проверката показала, че „Асоциацията на глухите за хора с увреждания, неми и бедни деца“, изписана в списъците, не съществува. От Съюза на глухите в България категорично отричат да имат подобна инициатива.
„Това е измама и злоупотреба с доверието на хората към глухите“, заяви Милана Гъркова, председател на Националната асоциация на преводачите на жестов език.
Според зам.-районния прокурор на Пловдив Пламен Пантов, повечето участници в схемата са млади хора с румънско гражданство. Събраните пари не отиват за благотворителност, а директно при измамниците.
До момента в Пловдив са осъдени две румънки и един французин. Единият е получил година и шест месеца условна присъда, а останалите – по година и три месеца, също с четиригодишен изпитателен срок.
Разследването показва, че групите са действали и в други градове в страната. При обиските са открити около 300 000 евро, част от които по банкови преводи.
