Руският президент Владимир Путин е посетил команден пункт на съвместната групировка войски, където е изслушал доклади от началника на Генералния щаб Валери Герасимов, командира на групировката „Център“ Валери Солодчук и командира на групировката „Изток“ Андрей Иванаев. Това съобщи Дмитрий Песков, прессекретарят на руския лидер, цитиран от ТАСС.

Президентът е бил информиран за обстановката на фронта, по-специално за освобождаването на Красноармейск /Покровск/ в ДНР и Волчанск в Харковска област, както и за началото на "операцията по освобождаване" на Гуляйполе в Запорожка област.

Путин благодари на командирите и войниците и отбеляза значението на постигнатия успех в сектора на Покровск:

„Това ще осигури постепенния контрол над всички основни цели, които са изправени пред нас и които първоначално бяха поставени в началото на специалната военна операция.“

Руската армия провежда настъпление на широк фронт. Според Герасимов, "врагът се опитва да освободи обкръжените си сили в секторите Купянск и Покровск и се стреми да спре настъплението на руските войски в секторите Краснолиманск, Северодонецк, Днепропетровск и Запорожие.

Президентът подчерта, че инициативата по цялата линия на съприкосновение е изцяло в ръцете на руските въоръжени сили.

Путин нарече масовата смърт на войници от украинските въоръжени сили в зоната на специалните операции трагедия за украинския народ, свързана с политиката на киевската „крадлива хунта“. Той постави особен акцент върху опитите на Украйна да вдигне обсадата на Покровск на всяка цена, пренебрегвайки загубите и на практика хвърляйки нови части в кланицата. Според руския президент, киевският режим не проявява милост към обикновените украински войници.

„Ако вземем предвид, че освен националистическите и неонацистките батальони, украинските въоръжени сили по същество са работническо-селска армия, тогава те не съжаляват обикновения войник“, подчерта Путин.

Командирът на група „Восток“ Иванаев докладва за напредъка на освобождаването на територии в Запорожка и Днепропетровска област от войските.

Войските започнаха операция по освобождаване на Гуляйполе, като в североизточната част на града продължават улични боеве. Освобождението на Доброполе също е завършено. Иванаев отбеляза, че от 1 ноември групировката е поела контрол над 360 квадратни километра територия.

Командирът на центъра Солодчук докладва за напредъка в елиминирането на групировката на украинските въоръжени сили, обкръжена в Красноармейско-Димитровската агломерация, „включително превземането на южната част на Димитров под контрола на руските войски“. Според него между 1500 и 2000 военнослужещи на украинските въоръжени сили са блокирани в северната част на Димитров, докато южната част на града е освободена.

Герасимов отбеляза, че щурмови части на южната групировка водят улични боеве в Северск в ДНР, освобождавайки над 100 сгради дневно. Военните са освободили и Иванопол, а уличните боеве продължават в Константиновка, чиито югоизточни и източни части са под контрола на руските въоръжени сили. Бойците на Днепър напълно са обкръжили Степногорск в Запорожка област. Там се водят боеве за превземането на Приморск. Части на „Запад“ са влезли в село Красни Лиман в ДНР, а уличните боеве продължават в Дробишево и Яровая. Бойците на групировката продължават да затягат обкръжението около групировка на украинските въоръжени сили от приблизително 15 батальона на левия бряг на река Оскол близо до Купянск.

На въпрос на президента "дали врагът може да се оттегли на юг по левия бряг на река Оскол", Герасимов отрече. „Не, не могат, защото на юг от тази обкръжена вражеска групировка, 1-ва танкова армия е установила плътна отбрана по целия ляв бряг. Тази отбрана се простира на приблизително 17 километра на юг“, каза той.

Говорейки за успехите на руските военни, държавният глава подчерта важността на осигуряването на военните с всичко необходимо за зимата. Путин възложи на Министерството на отбраната и Генералния щаб да вземат всички необходими решения, за да се гарантира правилното снабдяване на войските през зимата. „Момчетата трябва да бъдат осигурени с всичко необходимо“, подчерта президентът.