Новини
Свят »
Русия »
Путин след превземането на Покровск: Крадливата хунта в Киев доведе до трагедия украинския народ
  Тема: Украйна

Путин след превземането на Покровск: Крадливата хунта в Киев доведе до трагедия украинския народ

2 Декември, 2025 05:08, обновена 2 Декември, 2025 05:20 1 952 51

  • путин-
  • покровск-
  • русия-
  • украйна-
  • война

Руската армия провежда настъпление на широк фронт, заяви началникът на Генералния щаб генерал Валерий Герасимов

Путин след превземането на Покровск: Крадливата хунта в Киев доведе до трагедия украинския народ - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин е посетил команден пункт на съвместната групировка войски, където е изслушал доклади от началника на Генералния щаб Валери Герасимов, командира на групировката „Център“ Валери Солодчук и командира на групировката „Изток“ Андрей Иванаев. Това съобщи Дмитрий Песков, прессекретарят на руския лидер, цитиран от ТАСС.

Президентът е бил информиран за обстановката на фронта, по-специално за освобождаването на Красноармейск /Покровск/ в ДНР и Волчанск в Харковска област, както и за началото на "операцията по освобождаване" на Гуляйполе в Запорожка област.

Още новини от Украйна

Путин благодари на командирите и войниците и отбеляза значението на постигнатия успех в сектора на Покровск:

„Това ще осигури постепенния контрол над всички основни цели, които са изправени пред нас и които първоначално бяха поставени в началото на специалната военна операция.“

Руската армия провежда настъпление на широк фронт. Според Герасимов, "врагът се опитва да освободи обкръжените си сили в секторите Купянск и Покровск и се стреми да спре настъплението на руските войски в секторите Краснолиманск, Северодонецк, Днепропетровск и Запорожие.

Президентът подчерта, че инициативата по цялата линия на съприкосновение е изцяло в ръцете на руските въоръжени сили.

Путин нарече масовата смърт на войници от украинските въоръжени сили в зоната на специалните операции трагедия за украинския народ, свързана с политиката на киевската „крадлива хунта“. Той постави особен акцент върху опитите на Украйна да вдигне обсадата на Покровск на всяка цена, пренебрегвайки загубите и на практика хвърляйки нови части в кланицата. Според руския президент, киевският режим не проявява милост към обикновените украински войници.

„Ако вземем предвид, че освен националистическите и неонацистките батальони, украинските въоръжени сили по същество са работническо-селска армия, тогава те не съжаляват обикновения войник“, подчерта Путин.

Командирът на група „Восток“ Иванаев докладва за напредъка на освобождаването на територии в Запорожка и Днепропетровска област от войските.

Войските започнаха операция по освобождаване на Гуляйполе, като в североизточната част на града продължават улични боеве. Освобождението на Доброполе също е завършено. Иванаев отбеляза, че от 1 ноември групировката е поела контрол над 360 квадратни километра територия.

Командирът на центъра Солодчук докладва за напредъка в елиминирането на групировката на украинските въоръжени сили, обкръжена в Красноармейско-Димитровската агломерация, „включително превземането на южната част на Димитров под контрола на руските войски“. Според него между 1500 и 2000 военнослужещи на украинските въоръжени сили са блокирани в северната част на Димитров, докато южната част на града е освободена.

Герасимов отбеляза, че щурмови части на южната групировка водят улични боеве в Северск в ДНР, освобождавайки над 100 сгради дневно. Военните са освободили и Иванопол, а уличните боеве продължават в Константиновка, чиито югоизточни и източни части са под контрола на руските въоръжени сили. Бойците на Днепър напълно са обкръжили Степногорск в Запорожка област. Там се водят боеве за превземането на Приморск. Части на „Запад“ са влезли в село Красни Лиман в ДНР, а уличните боеве продължават в Дробишево и Яровая. Бойците на групировката продължават да затягат обкръжението около групировка на украинските въоръжени сили от приблизително 15 батальона на левия бряг на река Оскол близо до Купянск.

На въпрос на президента "дали врагът може да се оттегли на юг по левия бряг на река Оскол", Герасимов отрече. „Не, не могат, защото на юг от тази обкръжена вражеска групировка, 1-ва танкова армия е установила плътна отбрана по целия ляв бряг. Тази отбрана се простира на приблизително 17 километра на юг“, каза той.

Говорейки за успехите на руските военни, държавният глава подчерта важността на осигуряването на военните с всичко необходимо за зимата. Путин възложи на Министерството на отбраната и Генералния щаб да вземат всички необходими решения, за да се гарантира правилното снабдяване на войските през зимата. „Момчетата трябва да бъдат осигурени с всичко необходимо“, подчерта президентът.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мурка

    25 45 Отговор
    КРАДЛИВАТА ХУНТА ----ПО НАГЛИ И ОТ ПИНЧЕРА НА ШИШИ ДАНЧО МЕНТОВ

    05:25 02.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 за ноември

    20 44 Отговор
    70 хиляди кв. км освободени

    Коментиран от #28, #49

    05:29 02.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 зеленкио наркоман

    24 44 Отговор
    Не евярно, още се държим в Мариупол, Авдеевка и Торецк, към Часов яр напредваме да си го върнем, а в Купянск, Покровск и Мирноград всичко е под контрол.

    Коментиран от #9

    05:32 02.12.2025

  • 7 Точно така

    28 4 Отговор
    Еми кое не е истина...-хем крадливи-- хем унищожи държавата и народа си..-само за да угоди на Запада и на Борис Джонсън--воювайте до последно им казал той....

    05:33 02.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Путин

    17 8 Отговор

    До коментар #6 от "зеленкио наркоман":

    Даже преди три дни Комсомолск превзехме.Деъо.няма такъв град на картата.

    Коментиран от #30

    05:35 02.12.2025

  • 10 гръмовержецът

    21 20 Отговор
    Браво на руснаците !

    Коментиран от #22

    05:37 02.12.2025

  • 11 Надрусаняка си е надрусаняк !!!!

    19 7 Отговор
    Мойте партньори искаха да гледат шоу , направих им го ......разруших покрайна , прогоних и избих покраинците .....е голямо шоу нали !!!!

    05:37 02.12.2025

  • 12 И какво превзехте с 25000 могилизирани

    11 11 Отговор
    орки?Че то в Покровск,остана ли нещо за превземане?

    Коментиран от #19, #27

    05:42 02.12.2025

  • 13 Снимката демонстрира нагледно

    12 10 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    как изглежда "руския мир"...

    Коментиран от #20

    05:49 02.12.2025

  • 14 Гориил

    16 9 Отговор
    Изглежда, че през тези години контекстът на международното съществуване на Русия радикално се е укрепил и променил. Вчерашният живот вече не съществува. И никога няма да съществува.Русия се издигна над Европа като огромна стоманена птица и разпери заплашително криле.

    05:51 02.12.2025

  • 15 Димитровград всъщност

    10 4 Отговор
    е Мирноград, който е в напълно затворения котел при Покровск.
    За пръв път медиите наричат град който още не е превзет напълно, с руското му име!!! За да ви объркат!

    Скоро превзетите градове с него, ще са четри! Като не броим многото села

    05:51 02.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Пак си пpeяла с руски💩💩💩

    10 10 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    Така ли не свършиха, аMъpшo?

    Коментиран от #25

    05:59 02.12.2025

  • 19 ОСТАНА ЗА ЧИСТЕНЕ

    9 6 Отговор

    До коментар #12 от "И какво превзехте с 25000 могилизирани":

    УКРОПСКА МЪРША
    ПО МАЗЕТАТА

    06:01 02.12.2025

  • 20 Не знаеш ли, че Путин

    12 8 Отговор

    До коментар #13 от "Снимката демонстрира нагледно":

    им предложи просто да се изтеглят за да няма разрушения и да има мир??? Като им предложи в замяна, Русия да няма претенции към остатъка от Запорожие и Херсон и да няма и там повече разрушения!
    Но Зеленски и бандеровците му отказаха а решиха да се бият, защото искали "справедлив мир"!
    Та това на снимката е: Украински Мир

    06:01 02.12.2025

  • 21 Абсурдистан

    9 13 Отговор
    Кой му е разрешил на Путлер да дава оценка на ръководството на Украйна, че и да се разпорежда? Това не е ли работа на Украинците?

    Коментиран от #24, #32

    06:01 02.12.2025

  • 22 Йосиф Кобзон

    8 4 Отговор

    До коментар #10 от "гръмовержецът":

    Браво.

    06:02 02.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 АМИ НЕ Е

    6 5 Отговор

    До коментар #21 от "Абсурдистан":

    ТЕ ТИЯ ВЕЧЕ ДЕСЕТ ГОДИНИ СА ПОДЛОГИ

    06:03 02.12.2025

  • 25 Добре де, ти като всеки час в денонощиет

    9 8 Отговор

    До коментар #18 от "Пак си пpeяла с руски💩💩💩":

    преяждаш с украински 💩💩💩 как пък не свършиха?

    06:03 02.12.2025

  • 26 Симпатизант

    8 10 Отговор
    Давай Страна Огромна..я !

    Коментиран от #40

    06:04 02.12.2025

  • 27 Той всъщност

    7 8 Отговор

    До коментар #12 от "И какво превзехте с 25000 могилизирани":

    се оказа, че Покровск и Купянск намали никакво стратегическо значение.

    Коментиран от #38

    06:05 02.12.2025

  • 28 Дzверцов

    1 8 Отговор

    До коментар #4 от "за ноември":

    Още малко и територия за една България.

    Коментиран от #33

    06:05 02.12.2025

  • 29 Добро утро!

    11 8 Отговор
    Трябва да му се признае на Путлер, че успя на 100% да организира и реализира най-масовото и брутално убиване на руснаци през последните 80 години...
    Само от дроновете на ВСУ всеки месец около 10 хиляди окупатори се прибират в Русия под формата на кайма.
    Вчера беше регистран нов рекорд. 30 убити от дронове окупатори на 10 квадратни метра за 1 денонощие.

    Коментиран от #31, #34

    06:05 02.12.2025

  • 30 Даже азовците от мазетата

    5 9 Отговор

    До коментар #9 от "Путин":

    Азовстал контраатакуват успешно и вече са в Москва.

    06:06 02.12.2025

  • 31 Те всъщност

    8 6 Отговор

    До коментар #29 от "Добро утро!":

    Покровск и Купянск и бездруго нямаха никакво стратегическо значение.

    Коментиран от #35

    06:08 02.12.2025

  • 32 Зеленски, бандерите и евромераклиите сме

    4 5 Отговор

    До коментар #21 от "Абсурдистан":

    Не!!! Не е тяхна работа!!!
    Не си ли го разбрал до сега?

    06:08 02.12.2025

  • 33 И сега повече

    3 5 Отговор

    До коментар #28 от "Дzверцов":

    от цяла България!

    06:10 02.12.2025

  • 34 Важното е бусификацията да не спира

    6 5 Отговор

    До коментар #29 от "Добро утро!":

    и конвейера на фронта да изпраща бандеровци на небето при татко си Бандера.А пък Покровск и Купянск и бездруго се оказа, че нямали никакво стратегическо значение.

    Коментиран от #37

    06:10 02.12.2025

  • 35 Те всъщност

    6 6 Отговор

    До коментар #31 от "Те всъщност":

    1,2 милиона руснака вече нямат никакво стратегическо значение.

    Коментиран от #39

    06:11 02.12.2025

  • 36 Последния Софиянец

    3 5 Отговор
    бункерното ак ли е превзел Покровск, за кой път!

    06:14 02.12.2025

  • 37 Важното е, пак ще ядеш руски💩💩💩

    4 5 Отговор

    До коментар #34 от "Важното е бусификацията да не спира":

    Друго няма на русофилската трапеза

    Коментиран от #50

    06:14 02.12.2025

  • 38 Той Купянск

    3 4 Отговор

    До коментар #27 от "Той всъщност":

    На 7 километра от руската граница.Киев след три дни,после е лесно Варшава,Париж,Лисабон до нова година...😂

    Коментиран от #48

    06:14 02.12.2025

  • 39 име

    1 5 Отговор

    До коментар #35 от "Те всъщност":

    имат само като гориво за крематорките, благодарение на тях имат парно в блатата, от 2023 са вързани за топлофикация, че нафта нет

    06:15 02.12.2025

  • 40 Атина Палада

    1 3 Отговор

    До коментар #26 от "Симпатизант":

    давай към райцера у тинята

    06:19 02.12.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 милен к@неф

    1 2 Отговор
    ох на$$рах се от кеф.къга ще ве освободят от ахмат групово

    06:22 02.12.2025

  • 43 СтаМат МаГа

    3 2 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат от безсилие ,мъка и злоба душите черни душмански !

    06:24 02.12.2025

  • 44 Иван

    1 0 Отговор
    А крадлива хунта в Кремъл доведе до невиждано благополучие руския народ.

    06:33 02.12.2025

  • 45 Артилерист

    1 1 Отговор
    Президентът Путин всъщност е уверил ролевите командири и войската, че място за отпускане няма. Руските земи трябва да се отвоюват, за да няма повод за хунтата и западняците да се пазарят при очертаващите се преговори. Руски натиск има по целия фронт и той ще продължи още по-чувствително, защото силите на отбраняващите се и западните им поддръжници се топят прогресивно...

    06:35 02.12.2025

  • 46 Всяка сутрин милиарди хора по света

    1 2 Отговор
    Се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци.

    06:35 02.12.2025

  • 47 Добро утро!

    1 0 Отговор
    Другари комунисти,Артилеристи,Механици и други подобни продукти,где МОЧАТА?

    Коментиран от #51

    06:39 02.12.2025

  • 48 Ама украинците ли го

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Той Купянск":

    превзеха Купянск или руснаците?

    06:39 02.12.2025

  • 49 Кочо

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "за ноември":

    Не освободени, а заграбени.

    06:40 02.12.2025

  • 50 Важното е, че ти преяждаш до повръщане

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Важното е, пак ще ядеш руски💩💩💩":

    с украински 💩💩💩 и нямат свършване и Купянск и Покровск нямат никакво стратегическо значение.

    06:40 02.12.2025

  • 51 Добро утро другарю форумен укротрол

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Добро утро!":

    Где Купянск и Покровск?

    06:41 02.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания