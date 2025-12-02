В Русия има "епидемия от СПИН", но помощта намалява

"Най-важното е да накараме хората да дойдат при нас", разказва пред ДВ служител на руска неправителствена организация (НПО), която работи с наркозависими. През последните няколко години се наблюдава ръст в употребата на синтетични наркотици, казва служителят, пожелал да остане анонимен . "Тези хора се страхуват да излязат от дома си, много от тях страдат от параноя и психози. За разлика от зависимите от опиати, те често изобщо не разбират какво правят, в момента им е все едно дали ползват чужда спринцовка, дали използват презерватив или дали се дрогират групово."

За ДВ той казва още, че неговата НПО се опитва да помогне на тези хора, като ги свързва с лекари или им осигурява консултации с психолози и психиатри . "Това е много скъпо удоволствие. Но половината от тези, с които успяваме с много труд да установим контакт, се справят - престанали са да употребяват наркотици и са започнали да се грижат за здравето си, някои дори вече са си намерили работа", разказва събеседникът на ДВ.

Само че самият той може скоро да загуби работата си: руската неправителствена организация, за която работи, съществува главно благодарение на международна подкрепа, а сега финансирането може да спре напълно. "Само с руски пари няма да оцелеем", уверява той.

Съкращават помощните програми

В Източна Европа и Централна Азия живеят около 2,1 милиона души с ХИВ. Това е единственият регион, където смъртността, свързана с вируса , продължава да нараства: от 2010 година насам тя се е увеличила с 48%, показват данни на Обединената програма на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS). В тази част на света най-голям e броят на хората с ХИВ в Русия .

В огромната си част (94%) новите случаи се падат на тъй наречените ключови групи и на техните партньори : употребяващи наркотици, секс работници, хомосексуални или транссексуални хора. Всички те са особено уязвими: понеже се страхуват от насилие или дискриминация, те не могат да се обърнат към лекар и избягват всякакъв контакт с държавата - по същата причина.

"На тези хора им е по-лесно да се свържат с нестопанска организация, която работи с тази общност. Те се доверяват на такива организации, там получават реална помощ от консултанти, които също са минали по този път и знаят отлично от какво имат нужда засегнатите. Но иИменно тези услуги са първите, които подлежат на съкращение", казва за ДВ регионалният директор на UNAIDS в Източна Европа и Централна Азия Емон Мърфи.

Натиск вътре в Русия

"Да доведеш наркозависим човек до център за борба срещу ХИВ/СПИН или пък да помогнеш на многодетна майка от отдалечено населено място да стигне до такъв център и да получи хапчета за себе си и децата си, при положение че самата тя е в тежка ситуация и трудно се справя с живота, е безценно. Държавата никога не се е занимавала и няма да се занимава с това", казва за ДВ активистката за борба срещу ХИВ Мария Годлевская.

Някои от тези помощни организации сега са съкратили, значително са променили или напълно са прекратили дейността си, защото вече не успяват да получат финансиране. Други са били забранени или са били принудени да се оттеглят. Тази година за "нежелателни" бяха обявени фондациите на Елтън Джон Elton John AIDS Foundation (една от най-големите благотворителни организации в света за борба със СПИН) и Евразийската коалиция за здраве, права, полово и сексуално многообразие, казва Годелевская.

През 2022 в Русия беше забранена "пропагандата на ЛГБТ", а през 2023 Върховният съд на Руската федерация обяви "международното ЛГБТ движение" за екстремистка организация и го забрани. Сега в Русия нито една НПО не може да работи с представители на ЛГБТИ общността - дори и да иска, споделя активистката. Тя, подобно на други експерти, с които ДВ разговаря, прогнозира скок в броя на новите ХИВ-инфекции, както и че все повече хора с ХИВ ще престанат да ходят на терапия.

Тестват много хора за ХИВ, но грешните

Същевременно министерството на здравеопазването на Русия отчита, че броят на новите случаи на инфекции продължава да намалява: през 2024 той, според данните на министерството, е спаднал с почти 12% в сравнение с 2023 – до 48 400. От Роспотребнадзор посочват 51 984 нови случая, но също така твърдят, че те постепенно намалявали.

"Не знаем реалните цифри", казва Евгений Писемски. Преди няколко години той е бил принуден да закрие своята организация "Феникс плюс", която е помагала на ХИВ-позитивни хора и на хомосексуални мъже, след като е била обявена за "чуждестранен агент". Самият Писемски вече не живее в Русия. "Донорите си тръгнаха, а държавата харчи пари за война. Ние консултираме и информираме, но това е капка в морето", посочва той.

Властите настояват, че в страната се извършват огромен брой тестове за ХИВ - за една година са тествани почти 37% от руснаците. Това дава някакъв резултат, но няма никакъв смисъл да се тестват баби в поликлиниките, трябва да се обърне внимание на уязвимите групи, казва Писемски.

В неговата организация, докато още е работила в Русия, са се тествали по около 10 000 представители на уязвимите групи годишно – и почти при всеки десети е открит ХИВ. Според Писемски това означава, че в страната има епидемия. "Достъп до уязвимите групи имат само НПО, а броят на тестовете, които те провеждат, е силно намален. Така че епидемията става невидима", подчертава той.

"За известно време всичко това може да не излезе извън рамките на ключовите групи и да се развива там. Но щом се вдигне капакът на тенджерата, всичко ще излезе навън, тоест инфекциите ще се разпространят и сред общата популация чрез хетеросексуални полови контакти", прогнозира международният консултант по ХИВ-инфекциите Алексей Лахов.

Парите за профилактика намаляват

Междувременно инициативите остават и без международна подкрепа, а това прави профилактиката на ХИВ още по-трудна. Глобалният фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария се оказа пред сериозна финансова криза и основните донори, в т.ч. страните от ЕС и САЩ, намалиха своите вноски. До момента са събрани общо 11,3 млрд. долара вместо планираните 18 милиарда. Тези съкращения вече се отразяват на програмите за профилактика и терапия на ХИВ: данните на UNAIDS сочат, че милиони хора губят достъп до жизненоважни лекарства и средства за защита.

Поради това епидемията, по-специално в Източна Европа и Централна Азия, ще продължи да се разраства, а профилактиката ще стане още по-ограничена, казва регионалният директор на UNAIDS Емон Мърфи пред ДВ. Според него смъртността там все още е твърде висока, а много хора решават да потърсят помощ твърде късно: "Искаме те да се обръщат към нас по-рано – тогава ще можем по-ефикасно да им помогнем и да предотвратим други случаи на заразяване."

Финансирането на UNAIDS също се орязва сериозно: поради това организацията в региона вече затвори офисите си в Беларус и Армения, а до май ще затвори и тези в Киргизстан, Казахстан, Молдова и Таджикистан. "Не искахме да го правим, но нямаме достатъчно ресурси и сме принудени да променим модела си на работа", казва Мърфи. От тази година в Русия вече няма представители на организацията.

Цензура и разрастване на рисковото поведение в Русия

В Русия много хора все още се страхуват да говорят за ХИВ . "В училище не се чува нищо по този въпрос, а у дома родителите се срамуват да говорят за това", отбелязва Мария Годлевская. Тя твърди, че профилактиката сред младежите е много закъсняла в Русия. "Когато ни разрешиха да говорим с тях за ХИВ , беше твърде късно, защото много от тях вече бяха започнали да правят секс и да пробват психоактивни вещества. Сега стана още по-трудно: в учебните заведения може да чуете лекция на тема ХИВ, но не може да се говори за начините на предаване и методите за защита", критикува тя.

На фона на продължаващата война на Русия срещу Украйна хората са подложени на колосален стрес, което означава, че са по-податливи на рисковано сексуално поведение, казва Алексей Лахов. "На тийнейджърите не може да се казва нищо за това как да се предпазват, нито пък държавата ще им купи и раздаде презервативи, защото това е в разрез с "традиционните ценности". Недопустимо е също така да се говори за профилактика, която не оценява човека, а просто му помага да намали рисковете", констатира Евгений Писемски.

Автор: Ирина Чевтаева