Белият дом: Няма стесняване на артериите на президента Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп наскоро е преминал профилактично изследване с ядрено-магнитен резонанс, което е показало, че той е здрав и сърдечно-съдовата му система е в добро състояние, съобщи говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

Левит поясни, че при образната диагностика не са открити признаци на стесняване на артериите, нарушен кръвоток или аномалии в сърцето и кръвоносните съдове. Образното изследване на коремната му област също е напълно нормално. Тя отбеляза, че мъжете на възрастта на Тръмп често се подлагат на подобни профилактични прегледи.

Седемдесет и деветгодишният президент наскоро премина магнитно-резонансна томография, като целта на процедурата не бе публично обявена, което предизвика въпроси за прозрачността относно здравето на държавния глава. Тръмп е известен с чувствителността си към коментари за възрастта и физическото си състояние и миналата седмица лично критикува репортерка от в. "Ню Йорк Таймс" за публикация, обсъждаща влиянието на възрастта върху енергията му, отбелязва Ройтерс.