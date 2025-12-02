Новини
Белият дом: Няма стесняване на артериите на президента Тръмп

Белият дом: Няма стесняване на артериите на президента Тръмп

2 Декември, 2025 08:33 361 5

Тръмп е здрав и сърдечно-съдовата му система е в добро състояние, заяви говорителката на Белия дом

Белият дом: Няма стесняване на артериите на президента Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Президентът на САЩ Доналд Тръмп наскоро е преминал профилактично изследване с ядрено-магнитен резонанс, което е показало, че той е здрав и сърдечно-съдовата му система е в добро състояние, съобщи говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

Левит поясни, че при образната диагностика не са открити признаци на стесняване на артериите, нарушен кръвоток или аномалии в сърцето и кръвоносните съдове. Образното изследване на коремната му област също е напълно нормално. Тя отбеляза, че мъжете на възрастта на Тръмп често се подлагат на подобни профилактични прегледи.

Седемдесет и деветгодишният президент наскоро премина магнитно-резонансна томография, като целта на процедурата не бе публично обявена, което предизвика въпроси за прозрачността относно здравето на държавния глава. Тръмп е известен с чувствителността си към коментари за възрастта и физическото си състояние и миналата седмица лично критикува репортерка от в. "Ню Йорк Таймс" за публикация, обсъждаща влиянието на възрастта върху енергията му, отбелязва Ройтерс.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 На Карълайн банцикаря

    1 0 Отговор
    - Аз като бича здраво на банцика , Карълайн крещи от радост при вида на могъщото дърво! И не се плаши от никое разширение...

    08:38 02.12.2025

  • 2 дони съчмата

    1 1 Отговор
    абе в чакалнята съм

    08:38 02.12.2025

  • 3 Сила

    1 1 Отговор
    Артериите добре , за мозъка кажете ...там ли е още или просто никога не го е имало ?!? С коя глава "мисли" , още ли с малката ....!??

    08:39 02.12.2025

  • 4 Факти

    1 0 Отговор
    Профилактично го облъчили с радиация... Кой заблуждавате? Този тулуп е пътник.

    08:39 02.12.2025

  • 5 Хеми значи бензин

    2 0 Отговор
    Ей тва е говорителка

    08:40 02.12.2025