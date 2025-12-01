Русия ще отхвърли мирния план на Тръмп

Руските медии продължават да твърдят, че Кремъл вероятно ще отхвърли примирие или всякаква версия на предложения от САЩ мирен план, защото Кремъл счита тези усилия за безсмислени и за пречка за целите на Русия в Украйна и в световен мащаб. Това обобщи Институтът за изследване на войната (ISW), предаде News.bg.
Известен руски военен блогър заяви на 30 ноември, че руският президент Владимир Путин "ясно" е посочил, че е готов да постигне военните цели на Русия с военни средства; следователно всички мирни преговори от преговорите в Истанбул през 2022 г. насам са "непрактични".
Военният блогър добави, че участието на Русия в каквито и да било мирни преговори "изцяло" зависи от напредъка на Русия на бойното поле, който руските сили постигат чрез продължителни и скъпоструващи военни действия.
Бившият руски офицер и излежаващ присъда в затвора известен ултранационалист Игор Гиркин публикува писмо, написано на 25 ноември, в което стига до подобно заключение, че Кремъл няма да подпише никакви споразумения на базата на 28-точковото предложение за мир, защото Кремъл счита това предложение за мир за вредно за целите си в Украйна и в световен мащаб и че войната в Украйна ще продължи.
Гиркин твърди, че споразумението е неприемливо, защото би означавало загуба на руския суверенитет чрез отстъпване на контрола върху механизма за преговори и налагане на наказания за нарушаване на мирното споразумение на Съединените щати.
Гиркин заяви, че Кремъл няма да се ангажира с никакви механизми, които биха могли официално да признаят Русия за агресор и да позволят на САЩ да наложат санкции срещу Русия в случай на нарушения на мирното споразумение.
Гиркин заяви, че мирното споразумение е неблагоприятно за Русия, тъй като ще я принуди да се откаже официално от претенциите си върху незаконно анексираните части от Украйна; да се откаже от "стратегически важни" офанзивни позиции в областите Суми, Харков и Днепропетровск; да даде време на украинските сили да си почиват и да се прегрупират; да намали значително бойна готовност на руските сили; и да доведе до "стратегически разрив" между Русия и Китай.
Колумнистът на руската държавна информационна агенция "Россия сегодня" заяви в интервю, публикувано на 27 ноември, че Русия не взема на сериозно мирното предложение на САЩ и не очаква планът да проработи в каквато и да е форма, и оцени, че Кремъл е "спокоен" по отношение на промените в първоначалния 28-точен мирен план, защото Кремъл може да обсъжда всеки документ.
Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че предложеният от САЩ мирен план има за цел да гарантира независимостта, суверенитета и икономическото развитие на Украйна, по време на американско-украинските преговори в Халандейл Бийч, Флорида, на 30 ноември.
Рубио заяви, че мирният план трябва не само да сложи край на войната, но и да гарантира бъдещето и "дългосрочното проспериране" на Украйна.
Рубио заяви, че срещата между САЩ и Украйна е била "много продуктивна" и изрази оптимизъм относно напредъка на мирните преговори, но добави, че все още има "много работа за вършене".
Рубио заяви, че срещата се основава на резултатите от преговорите между САЩ, Европа и Украйна, проведени на 23 ноември в Женева, и потвърди, че специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф ще посети Москва по-късно тази седмица, за да обсъди мирното споразумение с Кремъл.
На 30 ноември говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че руският президент Владимир Путин ще приеме Уиткоф в Москва преди началото на посещението на Путин в Индия на 4 декември.
Ситуацията в посока Покровск обаче остава сериозна.
Руското присъствие в района южно от Червони (Красни) Лиман (североизточно от Покровск) и между Покровск и Мирноград ще принуди украинските сили в Мирноград да проведат бойни отстъпления, за да избегнат обкръжаване в Мирноград.
Заместник-командирът на украински батальон, действащ в посока Покровск, съобщи, че руските сили контролират поне половината от Покровск и че превъзходството на руските сили по брой ще затрудни украинските сили да си възвърнат напълно контрола над града.
Говорителят на украинска бригада, действаща в посока Покровск, съобщи, че гъстата мъгла продължава да влошава възможностите за разузнаване с украински дронове.
Украинските сили успешно използваха дрона-прехватчик Sting, за да свалят за първи път руски дронове с реактивни двигатели и голям обсег, тъй като Украйна увеличава усилията си за технологични иновации, за да се бори с руските кампании с дронове и ракети с голям обсег.
Украинските сили наскоро напреднаха в западната част на Запорожска област и близо до Покровск.
