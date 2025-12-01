Новини
Свят »
САЩ »
Русия ще отхвърли мирния план на Тръмп
  Тема: Украйна

Русия ще отхвърли мирния план на Тръмп

1 Декември, 2025 16:09 1 736 47

  • украйна-
  • игор гиркин-
  • русия-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин

Кремъл счита тези усилия за безсмислени и за пречка за целите на Русия в Украйна

Русия ще отхвърли мирния план на Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руските медии продължават да твърдят, че Кремъл вероятно ще отхвърли примирие или всякаква версия на предложения от САЩ мирен план, защото Кремъл счита тези усилия за безсмислени и за пречка за целите на Русия в Украйна и в световен мащаб. Това обобщи Институтът за изследване на войната (ISW), предаде News.bg.

Известен руски военен блогър заяви на 30 ноември, че руският президент Владимир Путин "ясно" е посочил, че е готов да постигне военните цели на Русия с военни средства; следователно всички мирни преговори от преговорите в Истанбул през 2022 г. насам са "непрактични".

Още новини от Украйна

Военният блогър добави, че участието на Русия в каквито и да било мирни преговори "изцяло" зависи от напредъка на Русия на бойното поле, който руските сили постигат чрез продължителни и скъпоструващи военни действия.

Бившият руски офицер и излежаващ присъда в затвора известен ултранационалист Игор Гиркин публикува писмо, написано на 25 ноември, в което стига до подобно заключение, че Кремъл няма да подпише никакви споразумения на базата на 28-точковото предложение за мир, защото Кремъл счита това предложение за мир за вредно за целите си в Украйна и в световен мащаб и че войната в Украйна ще продължи.

Гиркин твърди, че споразумението е неприемливо, защото би означавало загуба на руския суверенитет чрез отстъпване на контрола върху механизма за преговори и налагане на наказания за нарушаване на мирното споразумение на Съединените щати.

Гиркин заяви, че Кремъл няма да се ангажира с никакви механизми, които биха могли официално да признаят Русия за агресор и да позволят на САЩ да наложат санкции срещу Русия в случай на нарушения на мирното споразумение.

Гиркин заяви, че мирното споразумение е неблагоприятно за Русия, тъй като ще я принуди да се откаже официално от претенциите си върху незаконно анексираните части от Украйна; да се откаже от "стратегически важни" офанзивни позиции в областите Суми, Харков и Днепропетровск; да даде време на украинските сили да си почиват и да се прегрупират; да намали значително бойна готовност на руските сили; и да доведе до "стратегически разрив" между Русия и Китай.

Колумнистът на руската държавна информационна агенция "Россия сегодня" заяви в интервю, публикувано на 27 ноември, че Русия не взема на сериозно мирното предложение на САЩ и не очаква планът да проработи в каквато и да е форма, и оцени, че Кремъл е "спокоен" по отношение на промените в първоначалния 28-точен мирен план, защото Кремъл може да обсъжда всеки документ.

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че предложеният от САЩ мирен план има за цел да гарантира независимостта, суверенитета и икономическото развитие на Украйна, по време на американско-украинските преговори в Халандейл Бийч, Флорида, на 30 ноември.

Рубио заяви, че мирният план трябва не само да сложи край на войната, но и да гарантира бъдещето и "дългосрочното проспериране" на Украйна.

Рубио заяви, че срещата между САЩ и Украйна е била "много продуктивна" и изрази оптимизъм относно напредъка на мирните преговори, но добави, че все още има "много работа за вършене".

Рубио заяви, че срещата се основава на резултатите от преговорите между САЩ, Европа и Украйна, проведени на 23 ноември в Женева, и потвърди, че специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф ще посети Москва по-късно тази седмица, за да обсъди мирното споразумение с Кремъл.

На 30 ноември говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че руският президент Владимир Путин ще приеме Уиткоф в Москва преди началото на посещението на Путин в Индия на 4 декември.

Ситуацията в посока Покровск обаче остава сериозна.

Руското присъствие в района южно от Червони (Красни) Лиман (североизточно от Покровск) и между Покровск и Мирноград ще принуди украинските сили в Мирноград да проведат бойни отстъпления, за да избегнат обкръжаване в Мирноград.

Заместник-командирът на украински батальон, действащ в посока Покровск, съобщи, че руските сили контролират поне половината от Покровск и че превъзходството на руските сили по брой ще затрудни украинските сили да си възвърнат напълно контрола над града.

Говорителят на украинска бригада, действаща в посока Покровск, съобщи, че гъстата мъгла продължава да влошава възможностите за разузнаване с украински дронове.

Украинските сили успешно използваха дрона-прехватчик Sting, за да свалят за първи път руски дронове с реактивни двигатели и голям обсег, тъй като Украйна увеличава усилията си за технологични иновации, за да се бори с руските кампании с дронове и ракети с голям обсег.

Украинските сили наскоро напреднаха в западната част на Запорожска област и близо до Покровск.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    9 20 Отговор
    Томахавките идват

    Коментиран от #8, #25, #33

    16:10 01.12.2025

  • 2 Атина Палада

    18 4 Отговор
    И Русия и Украйна ще отхвърлят мирния план на Тръмп!

    16:10 01.12.2025

  • 3 Последния Софиянец

    10 3 Отговор
    Путин каза че му харесва плана на Тръмп.

    Коментиран от #5

    16:10 01.12.2025

  • 4 Атина Палада

    12 27 Отговор
    Русия ще бъде унижена

    16:11 01.12.2025

  • 5 Атина Палада

    11 5 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Харесва ми за основа на едни бъдещи преговори с Украйна! Това каза Путин!

    16:11 01.12.2025

  • 6 Посейдон Буревестников

    15 27 Отговор
    Пределно ясно е,че фашистка Русия ще изпълни целите си...,но едва когато изплува крайцера Москва .

    16:14 01.12.2025

  • 7 Тръмп

    22 1 Отговор
    Няма мирен план, продължава да доставя оръжие на Украйна!

    Коментиран от #27

    16:14 01.12.2025

  • 8 матю хари

    8 17 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Мирният план ще бъде отхвърлен ако 24 часа преди представянето му по Москва не бъдат нанесени значителни удари с Томахавки

    Коментиран от #24, #26, #31

    16:16 01.12.2025

  • 9 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    12 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    16:18 01.12.2025

  • 10 ИНЖ1

    6 17 Отговор
    РФ не може да си позволи мир, защото ще се разпадне!!!!! А това е неизбежно!!!!

    Коментиран от #30

    16:19 01.12.2025

  • 11 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    13 4 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    16:19 01.12.2025

  • 12 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    11 1 Отговор
    Корпоративният рейд срещу Nexperia се провали. Нидерландия връща контрола над компанията на китайците.
    Припомням, че китайците реагираха грубо на справедливата конфискация на активите им в Европа, като спряха да доставят чипове на европейската автомобилна индустрия.
    Няколко месеца по-късно Европа беше принудена да направи отстъпки на „изнудвачите“

    16:19 01.12.2025

  • 13 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    12 2 Отговор
    Джо Роган: Когато казвам на хората... че 12 000 души са били арестувани във Великобритания тази година за публикации в социалните мрежи, челюстта им пада.

    Трябва да внимавате, защото подобни неща са заразни... Може да се превърнат в истински проблем.

    Коментиран от #19

    16:19 01.12.2025

  • 14 си дзън

    4 6 Отговор
    Тръмп пак се провали, но агент Краснов успя.

    16:19 01.12.2025

  • 15 Гориил

    14 4 Отговор
    Никога в историята на съвременна Русия не е имало толкова бърз и ефективен икономически, финансов и търговски растеж. Войната оказва благоприятно влияние върху развитието и просперитета на страната. Чуждестранни клиенти на оръжие буквално окупираха офисите на руските производители на оръжие, съгласявайки се на всякакви условия и производствени графици.

    16:20 01.12.2025

  • 16 пешо

    15 2 Отговор
    марооо къде е урсулата да не е болна от ковид

    Коментиран от #17

    16:21 01.12.2025

  • 17 Атина Палада

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "пешо":

    Колежке-и ти ли като мен си правена в задния отвор????

    16:22 01.12.2025

  • 18 Иван

    8 0 Отговор
    Толкова много гъста мъгла, че Мешията не може да си наблюдава гей парадите и еднополовите бракове.

    16:22 01.12.2025

  • 19 си дзън

    5 12 Отговор

    До коментар #13 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":

    В русията за думата "война" получаваш 15 години. В панделата ти предлагат амнистия,
    но срещу договор и след месец си на фронта, откъдето не се връщаш.

    Коментиран от #20, #21

    16:23 01.12.2025

  • 20 Иван

    10 1 Отговор

    До коментар #19 от "си дзън":

    В САЩ те обявяват за антисемит и враг на Израел, ако критикуваш ЛГБТQП++.

    16:27 01.12.2025

  • 21 Ахаха

    7 3 Отговор

    До коментар #19 от "си дзън":

    Едно лозе да беше изкопал, цял ден висиш тука и пишеш глупост след глупост

    16:28 01.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Путин

    2 3 Отговор
    е ербап, понеже е стиснал Краснов за орехчетата!

    Инак няма да се репчи толкова!

    16:31 01.12.2025

  • 24 гост

    5 7 Отговор

    До коментар #8 от "матю хари":

    За какво са им тия томахавки , като Фламинго има два пъти по- голям обсег с два пъти по- голяма бойна глава на една пета от цената ?? Просто им трябва финансиране да си ги произвеждат в Украйна !! И никой няма да им казва по какво могат да стрелят !!

    Коментиран от #35, #39

    16:31 01.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ха-ха-ха

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "матю хари":

    Е тогава няма да остане никой от Украйна и от желаещите който да преговаря.

    16:33 01.12.2025

  • 27 гост

    0 5 Отговор

    До коментар #7 от "Тръмп":

    Той не само ще продължи да доставя , ами ще почне да го подарява , щото иначе както върви собствената му партия ще му гласува импийчмънта !!

    16:34 01.12.2025

  • 28 Бройки

    4 7 Отговор
    Още никой не схваща, че Русия не иска Домбас, а иска населението на Украйна, за да запълни демографския срив в Русия, който ще я приключи съвсем скоро. Без население Русия ще се разпадне от самосебеси.

    Коментиран от #34

    16:34 01.12.2025

  • 29 уран

    6 1 Отговор
    Разбират ви главите пр...ости от международни задкулисия и подялба на баницата.Псевдо новинари драскачи.

    16:36 01.12.2025

  • 30 Ха-ха-ха

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "ИНЖ1":

    Рф мир може да си позволи и го желае, но неможе да си позволи загуба.

    16:38 01.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Гориил

    6 1 Отговор
    Няма да постигнете нищо в тази война и няма да получите конкурентно предимство. Вашите санкции са напълно неефективни и водят до огромни икономически и финансови загуби за Европа. Освен това няма гаранция, че европейските корпорации и концерни не ви мамят. Сенчестият износ на европейски стоки за Русия процъфтява, посредниците забогатяват баснословно, а европейските бенефициенти получават астрономически дивиденти и възнаграждения от нарушаването на санкциите, изолацията и блокадата.

    16:39 01.12.2025

  • 33 Няма скрито-покрито

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    За съжаление, "мирният план" на чичо Дончо само една димна завеса, която се спуска докато започне войната във Венецуела. Господ да пази от нова война!

    16:40 01.12.2025

  • 34 Атина Палада

    6 1 Отговор

    До коментар #28 от "Бройки":

    Един индиански вожд се срещнал с вождовете на ЕС и им казал:-Внимавайте с мигрантите,че ние не внимавахме и вижте ни сега къде сме....а вождовете на ЕС отговорили- като няма вече европейци,докарваме нови ..

    16:41 01.12.2025

  • 35 Умирам от смях

    7 1 Отговор

    До коментар #24 от "гост":

    ти май си розово фламинго, щото си мислиш, че украйна произвежда нещо

    Коментиран от #37, #38

    16:41 01.12.2025

  • 36 не може да бъде

    2 1 Отговор
    А аз имам едно подозрение че самите американци дават знак че не очакват мирният им план да бъде приет!?Първо никой ли не си спомня как европейски държави и Зеленски поотделно реагираха на американския план от 28 точки -е аз считам че американците не са забравили !?Второ- корупционният скандал разруши напълно подготвеният терен/условия за преговори -трябва да се подготви нов -и считам че това е американската позиция !?И въз основа на тези обстоятелства американците подават знак -приемат украинската делегация за преговори в приемната на голф -клуб -обърнете внимание не в държавно учреждение а в голф -клуб!?Просто несериозно - това е знак че не приемат сериозно украинската делегация - според мен -и с това подсказват на руснаците -почваме отначало -в нова обстановка нови идеи нов план!?Утре ще разберем дали е така!?

    16:41 01.12.2025

  • 37 Атина Палада

    4 2 Отговор

    До коментар #35 от "Умирам от смях":

    Украйна произвежда части за дроновете Шахед и ги доставя на Иран ..Иран ги сглобяват и доставят на Русия! ФБР води разследване срещу 35 украински фирми,които са доставяли на Иран частите за Шахед.

    Коментиран от #45

    16:45 01.12.2025

  • 38 гост

    3 5 Отговор

    До коментар #35 от "Умирам от смях":

    А ти май си кремълска фитка с капаци , щом още вярваш на кремълска пропаганда , дето " унищожи" и завладя цяла Украйна преди 4 години още , ама накрая се оказа , че едвам е минала има няма 50 км от Бахмут до Покровск и то на цената на три предвоенни армии за тор !!

    Коментиран от #40, #43

    16:46 01.12.2025

  • 39 Ама фламингото е

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "гост":

    розаво,а и парите ги нема,щот Ермак/псевдоним Али Баба/ и 40 му сподвижници са откраднали трильони за енрго структурата,ракетите или сдве думи са най-обикновени крадци направили си златни кенефи. А, чехите дето бяха събрали пари за една ракета Фламинго,вчера колективно казаха,че няма да подпишат превода на парите,защото укро питеците ще ги откраднат. Корупционния скандал в 00 zеta Крайна се разч
    у из цяла Европа и повечето започнаха да ес отказват от даване на парици и всичко достига само до голи обещания без покритие.

    Коментиран от #44

    16:47 01.12.2025

  • 40 80% от енерго структурата на

    4 3 Отговор

    До коментар #38 от "гост":

    00zeta Крайна е унищожена,представяш ли си последствията от това,като ако продължават да скачат и останлите 20% ще бъдат унищожени и тогава настава пълен колапс,всичко спира и всичко застива.

    16:49 01.12.2025

  • 41 !!!?

    4 3 Отговор
    Кремъл ще отхвърли мирния план на Тръмп защото в него липсва 29 точка, а именно:
    Къде да бъдат хвърлени тленните останки на Путлер - на дъното на Черно море където потъна крайцера "Москва", в Троекуровсокото гробище или предадени на Кадиров за съхранение в някоя джамия ??

    16:51 01.12.2025

  • 42 Гориил

    6 2 Отговор
    Най-невероятното е, че американците произвеждат оръжия, използвайки архаична система от мерки и теглилки. Европа никога няма да спечели война, планирайки операции срещу Русия, използвайки остарели инчове и унции.

    16:52 01.12.2025

  • 43 Да те светна,че само за

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "гост":

    ноември руснаците са освободили над 750 кв.км,за октомври са 690 кв.км,за септември са 710 кв.км,,а като цяло от 2022г. руснаците са освободили територия колкото 2 Българии. Или си мислиш ,че България е 50 на 50 км. Слабоумнико не ползвай тъпанарски опорки предназаначени за такива като теб,а си ползвай ако имаш това с което се мисли и се намира в едно което стои на раменете но не е кухо като каска с каквато си в момента.

    Коментиран от #47

    16:54 01.12.2025

  • 44 гост

    2 2 Отговор

    До коментар #39 от "Ама фламингото е":

    Бъди спокоен , пари ще има и то повече , отколкото можеш да понесеш !! И то руски , хаха !! До края на седмицата ще четеш и ще ревеш как руските милиарди отиват за Украйна !! И няма да са последните , тепърва Раша ще плаща като поп докато изчезне от картата !!

    16:54 01.12.2025

  • 45 Изпражнението гайтанджиева

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Атина Палада":

    Руски фейкове.

    16:59 01.12.2025

  • 46 СВО=ПРОВАЛ

    0 1 Отговор
    Точка 29.

    16:59 01.12.2025

  • 47 гост

    0 1 Отговор

    До коментар #43 от "Да те светна,че само за":

    Да те светна само , че орките НИЩО не са " освободили " , щото все още имат над 30% ПО-МАЛКО от това , което имаха октомври 2022 !! Щото украинците си върнаха почти 50% от завзетото до тогава !! И тепърва ще си върнат всичко и отгоре , само че Раша ще изчезне от картата !!

    16:59 01.12.2025