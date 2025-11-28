Новини
Свят »
Украйна »
The Telegraph: Тръмп ще признае Крим за руски
  Тема: Украйна

The Telegraph: Тръмп ще признае Крим за руски

28 Ноември, 2025 21:34 1 476 50

  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • русия-
  • крим-
  • владимир путин-
  • донбас

Признаването на Крим и Донбас за територии на Русия ще бъде тема на преговорите със САЩ, потвърди Путин

The Telegraph: Тръмп ще признае Крим за руски - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съединените щати са готови да признаят контрола на Русия над Крим и други окупирани украински територии, за да осигурят споразумение за прекратяване на войната, предаде в. The Telegraph, позовавайки се на свои източници.

Американският президент Доналд Тръмп изпраща специалния си представител Стив Уиткоф и зет си Джаред Кушнер в Москва, за да направят директно предложение за сделка на руския президент Владимир Путин.

Планът за признаване на териториите за руски, в нарушение на международното право, вероятно ще бъде осъществен въпреки опасенията сред европейските съюзници на Украйна. Един добре осведомен източник заяви: „Все по-ясно става, че американците не се интересуват от европейската позиция. Те казват, че европейците могат да правят каквото си искат“.

Руският президент Владимир Путин заяви, че „правното признаване от САЩ“ на Крим, както и на Донецка и Луганска области, ще се превърне в един от ключовите въпроси в преговорите по мирния план на САЩ.

Украйна иска да обсъди най-чувствителните въпроси със САЩ на ниво лидери, но все още не е ясно кога президентът Володимир Зеленски ще се срещне с президента Доналд Тръмп.

Юридическото признаване на Крим и Донбас за територии на Русия трябва да стане предмет на преговорите между Москва и Вашингтон, заяви Путин, коментирайки пред журналисти точката в мирния план на САЩ, която предвижда само фактическото признаване на тези територии за част от Русия, предаде ТАСС.

„Това трябва да бъде предмет на преговорите с американската страна”, посочи Путин. „Това е един от ключовите моменти“, добави той.

Съгласно плана, чието съдържание беше публикувано в медиите, САЩ и други страни се ангажират да признаят суверенитета на Русия над Крим, Донбас и други територии, от които Украйна трябва да се откаже. В замяна за това украинската страна ще получи американски и европейски гаранции за сигурност. В районите, от които ще бъдат изтеглени украинските войски, се предвижда да бъде създадена демилитаризирана зона.

Кремъл заяви днес, че очаква да получи информация за мирния план за Украйна преди следващата седмица американска делегация да пристигне в Москва, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза пред руския Първи канал, че Вашингтон информира Москва за съгласуването на положенията на американския мирен план, предаде ТАСС.

"Получаваме някакви моменти, които те съгласуват. Затова към момента на срещата следващата седмица на Путин с тази делегация, която ще пристигне, ще разполагаме с информация за тези въпроси, които така или иначе са били обсъдени и съгласувани", заяви Песков.

Песков каза още, че Москва работи с убеждението, че преговаря само със Съединените щати. "На този етап става дума за преговори с американците", изтъкна Песков пред Първи канал. Той каза още, че понастоящем не трябва да бъде обръщано внимание на резолюциите на Европейския парламент за необходимостта Европа да стане част от преговорите.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Каунь

    41 7 Отговор
    Той и да не го признае, пак ще си е руски

    Коментиран от #36

    21:35 28.11.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    37 4 Отговор
    И не само Крим.

    21:35 28.11.2025

  • 3 Гориил

    37 2 Отговор
    Няма и най-малко съмнение, че Европа е унизена и опозорена.

    21:36 28.11.2025

  • 4 БОЛШЕВИК

    27 6 Отговор
    И не само Крим, четири области Русия каза, че са част от РФ!

    Коментиран от #8, #31

    21:36 28.11.2025

  • 5 МараТъпото

    26 3 Отговор
    Който иска да иде да го вземе.

    21:37 28.11.2025

  • 6 А Аляска?!

    4 10 Отговор
    Вериинтерестанте

    21:38 28.11.2025

  • 7 Феникс

    26 6 Отговор
    Е това какво ги грее руснаците, той си е руски от време оно!

    21:38 28.11.2025

  • 8 Повтаряй след мен

    8 25 Отговор

    До коментар #4 от "БОЛШЕВИК":

    Киев за два дня и всьо,Киев за два дня и всьо, Киев за два дня и всьо....както каза другарката Симонян през 2022
    100 пъти на ден
    Утре пак .
    Киев за два дня и всьо,Киев за два дня и всьо,Киев за два дня и всьо.

    Коментиран от #13, #23

    21:39 28.11.2025

  • 9 МунчоЛЕТ

    8 22 Отговор
    Ами тогава Европа през крив макарон, чудесно. Китай без това се е разкопчал за блудната Раша, лошо няма💔💔🤡

    21:40 28.11.2025

  • 10 Ти да видиш

    24 5 Отговор
    Започват да проглеждат в розовата мъгла.

    21:40 28.11.2025

  • 11 Копейка

    5 16 Отговор
    А на нас тук каква ни е далаверата?

    21:40 28.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Повтаряй силно и бавно

    21 6 Отговор

    До коментар #8 от "Повтаряй след мен":

    Крим е руски!
    Крим е руски!
    Крим е руски!
    Повтаряй го денонощно.

    Коментиран от #15

    21:41 28.11.2025

  • 14 МунчоЛЕТ

    5 20 Отговор
    За неразбралите: Ами тогава Европа през крив макарон, чудесно. Китай без това се е разкопчал за блудната Раша, лошо няма💔💔🤡

    21:44 28.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 чуждестранен инвеститор ще има

    22 4 Отговор
    И какво от това ? Крим е Руски бил е, е и ще бъде Руски. Нищо необичайно или обезпокоително. И Харков и Одеса и Киев са руски. Нима Германия и останалите 20 народности воювали на източния фронт срещу СССР имат някакви възражения ? Ако да, то ще се наложи Русия отново да постави знамето си над Райхстага. Няма как. Но този път без Сталиновите грешки и за по дълго.

    Коментиран от #22

    21:46 28.11.2025

  • 17 И това какво го интересува

    2 15 Отговор
    Целокупният български народ?

    21:47 28.11.2025

  • 18 Урсулът

    16 3 Отговор
    Пак се оказах в коридора на миндера.

    21:47 28.11.2025

  • 19 Миролюб Войнов, анализатор

    5 16 Отговор
    Въпроса е, не кой ще признае Крим, а кой ще кихне 157млрд долара на украинците да ни пазят от монголци и yзкoглaзи 😁👍

    21:48 28.11.2025

  • 20 Каунь

    25 1 Отговор
    Крим е бил руски, после са го подарили на на украинците и им плащаха наем. После ония решиха да го подарят на американците да си строят база....и руснаците си го взеха отново. Ей тва става, като си глупав и ламтиш за повече.

    21:50 28.11.2025

  • 21 Смееех

    5 17 Отговор
    След 4 години и 1,2 милиона жертви путин се моли на американците данни дадат поне Донбас
    СМЕЕЕХ

    21:50 28.11.2025

  • 22 Ще се развее 🇺🇦 над Московия

    3 15 Отговор

    До коментар #16 от "чуждестранен инвеститор ще има":

    Май май!

    21:50 28.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 покана

    16 1 Отговор
    ----Съединените щати са готови да признаят контрола на Русия над Крим--------
    Интересно тогава за колко време ще им се наложи да признаят контрола на Китай над Тайван?

    21:51 28.11.2025

  • 25 МунчоЛЕТ

    2 13 Отговор
    За най-неразбралите: Ами тогава Европа през крив макарон, чудесно. Китай без това се е разкопчал за блудната Раша, лошо няма💔💔🤡

    Коментиран от #30

    21:52 28.11.2025

  • 26 Доналд Тръмп е изпратил своя

    9 3 Отговор
    пратеник Стив Уиткоф и зет му Джаред Къшнър, за да направят директно предложение за сделка на Русия. The Telegraph пише, че планът за признаване на контрола на Русия над окупираните украински територии ще бъде "изпълнен", въпреки опасенията на европейските партньори на Украйна. "Става все по-очевидно, че Американците не се интересуват от позицията на Европа. Казват, че европейците могат да правят каквото си искат и да си правят каквито си искат техни мечти", казал неназован компетентен доверен източник пред изданието.

    Коментиран от #33

    21:54 28.11.2025

  • 27 Тъжно е,

    3 10 Отговор
    че на бай Дончо ветрове и бури бушуват в празната чутура. Човекът е нефелен и като нищо ще склони на тази глупост!

    21:55 28.11.2025

  • 28 ДрайвингПлежър

    10 2 Отговор
    Крим Е Руски! То какво има да му се признава?!
    Браво на Тръмп!

    21:55 28.11.2025

  • 29 Последния Софиянец

    10 3 Отговор
    САЩ и Русия заедно ще унищожат Фашистка Европа.

    21:56 28.11.2025

  • 30 Е нали👇

    2 10 Отговор

    До коментар #25 от "МунчоЛЕТ":

    Киев за два дня и все?

    21:56 28.11.2025

  • 31 Шопо

    12 2 Отговор

    До коментар #4 от "БОЛШЕВИК":

    Ако украинците искат гаранции за сигурност да станат част от РФ.
    Видяхме че ЕС и НАТО са безпомощни пред Русия.

    21:57 28.11.2025

  • 32 Баце ЕООД

    4 3 Отговор
    Е че той чий е бил винаги? Руски ли?

    21:59 28.11.2025

  • 33 Шопо

    13 2 Отговор

    До коментар #26 от "Доналд Тръмп е изпратил своя":

    Плана за мир има само една точка - капитулация.
    Безусловна капитулация на украйна.

    22:01 28.11.2025

  • 34 Маро

    8 1 Отговор
    Това е признато, погледни новите територии!

    22:02 28.11.2025

  • 35 Юнак

    0 1 Отговор
    Ана то само предложение.

    22:03 28.11.2025

  • 36 Видьо Видев

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Каунь":

    Асен Василев ще го има в политиката и след Тръмп и Путлер, и след Борисов,Пеевски,Копейкин,Слави и Радев, защото неговата СИЛА е в ИСТИНАТА и КОМПЕТЕНТНОСТТА!

    22:05 28.11.2025

  • 37 А ко каза... още коги

    9 0 Отговор
    Нашият мъдър Президент Румен Радев.... КРИМ Е РУСКИ

    22:09 28.11.2025

  • 38 Българите отдавна

    3 0 Отговор
    Сме го признали Крим за руски. И Одеса също.

    22:12 28.11.2025

  • 39 Защо

    3 0 Отговор
    само Крим и Донбас. Цяла Украйна е руска. Винаги е била.

    22:14 28.11.2025

  • 40 Име

    2 1 Отговор
    Приятни сънища!

    22:16 28.11.2025

  • 41 Хаха

    1 0 Отговор
    Фашагите от ЕС се гушат кат болни прасета.

    22:16 28.11.2025

  • 42 Русия загуби войната

    0 2 Отговор
    С Русия е свършено. Крим е Украински завинаги. Америка с Тръмп начело се е сринала на най-ниските си нивонв своята история. Такова падение какво причини Тръмп на Америка невероятно нещо. Доверието в Америка губи всякакъв смисъл, ако това се случи.

    22:17 28.11.2025

  • 43 ?????

    1 2 Отговор
    Ъхъ.
    Ако почакат ще признават и Одеса и Николаев.

    22:17 28.11.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ами сега?

    0 0 Отговор
    Нашите евроатлантически пудели ще плюят на сурата си и ще признават Крим за руски...хаха..

    22:18 28.11.2025

  • 46 Крим е Украински завинаги

    0 0 Отговор
    Без значение кой какво признава. Мненията на Тръмп или Путин са лишени от всякакъв смисъл. Нечовешко е да им се обръща внимание на сериозно. И си мисля че това е поредната провокация на руския нацист Путин.

    22:19 28.11.2025

  • 47 Кое пък точно да питам

    0 0 Отговор
    В Крим му е украинско? А кажете....

    22:20 28.11.2025

  • 48 То така и с Югославия

    1 0 Отговор
    беше в нарушение на международното право. И с Ирак, и с Либия, и със Афганистан, и с Ливан и......

    22:23 28.11.2025

  • 49 Ами

    1 0 Отговор
    Тръмп иска сделка с Путин, защото е осъзнал реалността.
    От сделката с Русия зависи бъдещето на САЩ.

    22:23 28.11.2025

  • 50 Моряка

    0 0 Отговор
    Ами че Крим си е руски от 250 години.С договор,подписан от татарския хан Гирей и руския генерал княз Потьомкин.Копие от договора се съхранява в Крим,в музея на град Бахчисарай,столицата на Кримското татарско ханство.Тогава още е нямало САЩ,за да го признаят.

    22:25 28.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания