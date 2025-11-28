The Telegraph: Тръмп ще признае Крим за руски

Съединените щати са готови да признаят контрола на Русия над Крим и други окупирани украински територии, за да осигурят споразумение за прекратяване на войната, предаде в. The Telegraph, позовавайки се на свои източници.

Американският президент Доналд Тръмп изпраща специалния си представител Стив Уиткоф и зет си Джаред Кушнер в Москва, за да направят директно предложение за сделка на руския президент Владимир Путин.

Планът за признаване на териториите за руски, в нарушение на международното право, вероятно ще бъде осъществен въпреки опасенията сред европейските съюзници на Украйна. Един добре осведомен източник заяви: „Все по-ясно става, че американците не се интересуват от европейската позиция. Те казват, че европейците могат да правят каквото си искат“.

Руският президент Владимир Путин заяви, че „правното признаване от САЩ“ на Крим, както и на Донецка и Луганска области, ще се превърне в един от ключовите въпроси в преговорите по мирния план на САЩ.

Украйна иска да обсъди най-чувствителните въпроси със САЩ на ниво лидери, но все още не е ясно кога президентът Володимир Зеленски ще се срещне с президента Доналд Тръмп.

Юридическото признаване на Крим и Донбас за територии на Русия трябва да стане предмет на преговорите между Москва и Вашингтон, заяви Путин, коментирайки пред журналисти точката в мирния план на САЩ, която предвижда само фактическото признаване на тези територии за част от Русия, предаде ТАСС.

„Това трябва да бъде предмет на преговорите с американската страна”, посочи Путин. „Това е един от ключовите моменти“, добави той.

Съгласно плана, чието съдържание беше публикувано в медиите, САЩ и други страни се ангажират да признаят суверенитета на Русия над Крим, Донбас и други територии, от които Украйна трябва да се откаже. В замяна за това украинската страна ще получи американски и европейски гаранции за сигурност. В районите, от които ще бъдат изтеглени украинските войски, се предвижда да бъде създадена демилитаризирана зона.

Кремъл заяви днес, че очаква да получи информация за мирния план за Украйна преди следващата седмица американска делегация да пристигне в Москва, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза пред руския Първи канал, че Вашингтон информира Москва за съгласуването на положенията на американския мирен план, предаде ТАСС.

"Получаваме някакви моменти, които те съгласуват. Затова към момента на срещата следващата седмица на Путин с тази делегация, която ще пристигне, ще разполагаме с информация за тези въпроси, които така или иначе са били обсъдени и съгласувани", заяви Песков.

Песков каза още, че Москва работи с убеждението, че преговаря само със Съединените щати. "На този етап става дума за преговори с американците", изтъкна Песков пред Първи канал. Той каза още, че понастоящем не трябва да бъде обръщано внимание на резолюциите на Европейския парламент за необходимостта Европа да стане част от преговорите.