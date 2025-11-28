The Telegraph: Тръмп ще признае Крим за руски

Съединените щати са готови да признаят контрола на Русия над Крим и други окупирани украински територии, за да осигурят споразумение за прекратяване на войната, предаде в. The Telegraph, позовавайки се на свои източници.
Американският президент Доналд Тръмп изпраща специалния си представител Стив Уиткоф и зет си Джаред Кушнер в Москва, за да направят директно предложение за сделка на руския президент Владимир Путин.
Планът за признаване на териториите за руски, в нарушение на международното право, вероятно ще бъде осъществен въпреки опасенията сред европейските съюзници на Украйна. Един добре осведомен източник заяви: „Все по-ясно става, че американците не се интересуват от европейската позиция. Те казват, че европейците могат да правят каквото си искат“.
Руският президент Владимир Путин заяви, че „правното признаване от САЩ“ на Крим, както и на Донецка и Луганска области, ще се превърне в един от ключовите въпроси в преговорите по мирния план на САЩ.
Украйна иска да обсъди най-чувствителните въпроси със САЩ на ниво лидери, но все още не е ясно кога президентът Володимир Зеленски ще се срещне с президента Доналд Тръмп.
Юридическото признаване на Крим и Донбас за територии на Русия трябва да стане предмет на преговорите между Москва и Вашингтон, заяви Путин, коментирайки пред журналисти точката в мирния план на САЩ, която предвижда само фактическото признаване на тези територии за част от Русия, предаде ТАСС.
„Това трябва да бъде предмет на преговорите с американската страна”, посочи Путин. „Това е един от ключовите моменти“, добави той.
Съгласно плана, чието съдържание беше публикувано в медиите, САЩ и други страни се ангажират да признаят суверенитета на Русия над Крим, Донбас и други територии, от които Украйна трябва да се откаже. В замяна за това украинската страна ще получи американски и европейски гаранции за сигурност. В районите, от които ще бъдат изтеглени украинските войски, се предвижда да бъде създадена демилитаризирана зона.
Кремъл заяви днес, че очаква да получи информация за мирния план за Украйна преди следващата седмица американска делегация да пристигне в Москва, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза пред руския Първи канал, че Вашингтон информира Москва за съгласуването на положенията на американския мирен план, предаде ТАСС.
"Получаваме някакви моменти, които те съгласуват. Затова към момента на срещата следващата седмица на Путин с тази делегация, която ще пристигне, ще разполагаме с информация за тези въпроси, които така или иначе са били обсъдени и съгласувани", заяви Песков.
Песков каза още, че Москва работи с убеждението, че преговаря само със Съединените щати. "На този етап става дума за преговори с американците", изтъкна Песков пред Първи канал. Той каза още, че понастоящем не трябва да бъде обръщано внимание на резолюциите на Европейския парламент за необходимостта Европа да стане част от преговорите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Каунь
Коментиран от #36
21:35 28.11.2025
2 Данко Харсъзина
21:35 28.11.2025
3 Гориил
21:36 28.11.2025
4 БОЛШЕВИК
Коментиран от #8, #31
21:36 28.11.2025
5 МараТъпото
21:37 28.11.2025
6 А Аляска?!
21:38 28.11.2025
7 Феникс
21:38 28.11.2025
8 Повтаряй след мен
До коментар #4 от "БОЛШЕВИК":Киев за два дня и всьо,Киев за два дня и всьо, Киев за два дня и всьо....както каза другарката Симонян през 2022
100 пъти на ден
Утре пак .
Киев за два дня и всьо,Киев за два дня и всьо,Киев за два дня и всьо.
Коментиран от #13, #23
21:39 28.11.2025
9 МунчоЛЕТ
21:40 28.11.2025
10 Ти да видиш
21:40 28.11.2025
11 Копейка
21:40 28.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Повтаряй силно и бавно
До коментар #8 от "Повтаряй след мен":Крим е руски!
Крим е руски!
Крим е руски!
Повтаряй го денонощно.
Коментиран от #15
21:41 28.11.2025
14 МунчоЛЕТ
21:44 28.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 чуждестранен инвеститор ще има
Коментиран от #22
21:46 28.11.2025
17 И това какво го интересува
21:47 28.11.2025
18 Урсулът
21:47 28.11.2025
19 Миролюб Войнов, анализатор
21:48 28.11.2025
20 Каунь
21:50 28.11.2025
21 Смееех
СМЕЕЕХ
21:50 28.11.2025
22 Ще се развее 🇺🇦 над Московия
До коментар #16 от "чуждестранен инвеститор ще има":Май май!
21:50 28.11.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 покана
Интересно тогава за колко време ще им се наложи да признаят контрола на Китай над Тайван?
21:51 28.11.2025
25 МунчоЛЕТ
Коментиран от #30
21:52 28.11.2025
26 Доналд Тръмп е изпратил своя
Коментиран от #33
21:54 28.11.2025
27 Тъжно е,
21:55 28.11.2025
28 ДрайвингПлежър
Браво на Тръмп!
21:55 28.11.2025
29 Последния Софиянец
21:56 28.11.2025
30 Е нали👇
До коментар #25 от "МунчоЛЕТ":Киев за два дня и все?
21:56 28.11.2025
31 Шопо
До коментар #4 от "БОЛШЕВИК":Ако украинците искат гаранции за сигурност да станат част от РФ.
Видяхме че ЕС и НАТО са безпомощни пред Русия.
21:57 28.11.2025
32 Баце ЕООД
21:59 28.11.2025
33 Шопо
До коментар #26 от "Доналд Тръмп е изпратил своя":Плана за мир има само една точка - капитулация.
Безусловна капитулация на украйна.
22:01 28.11.2025
34 Маро
22:02 28.11.2025
35 Юнак
22:03 28.11.2025
36 Видьо Видев
До коментар #1 от "Каунь":Асен Василев ще го има в политиката и след Тръмп и Путлер, и след Борисов,Пеевски,Копейкин,Слави и Радев, защото неговата СИЛА е в ИСТИНАТА и КОМПЕТЕНТНОСТТА!
22:05 28.11.2025
37 А ко каза... още коги
22:09 28.11.2025
38 Българите отдавна
22:12 28.11.2025
39 Защо
22:14 28.11.2025
40 Име
22:16 28.11.2025
41 Хаха
22:16 28.11.2025
42 Русия загуби войната
22:17 28.11.2025
43 ?????
Ако почакат ще признават и Одеса и Николаев.
22:17 28.11.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Ами сега?
22:18 28.11.2025
46 Крим е Украински завинаги
22:19 28.11.2025
47 Кое пък точно да питам
22:20 28.11.2025
48 То така и с Югославия
22:23 28.11.2025
49 Ами
От сделката с Русия зависи бъдещето на САЩ.
22:23 28.11.2025
50 Моряка
22:25 28.11.2025