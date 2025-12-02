Новини
Свят »
Турция »
Преминаването на кораби през Босфора е временно спряно

2 Декември, 2025 09:19 858 4

  • босфор-
  • кораби-
  • турция-
  • мъгла

След вдигането на мъглата се очаква движението през протока да бъде възстановено отново

Преминаването на кораби през Босфора е временно спряно - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заради гъста мъгла и повишена опасност от инциденти преминаването на кораби през Босфора беше временно спряно тази сутрин, съобщава ТРТ Хабер, предаде БТА.

От турското министерство на транспорта и инфраструктурата съобщиха, че поради намалената видимост в ранните часове на деня Босфорът е бил затворен за движение и в двете посоки.

След вдигането на мъглата се очаква движението през протока да бъде възстановено отново, отбелязва още ТРТ Хабер.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    1 1 Отговор
    Ще сменяте водата ли?

    09:21 02.12.2025

  • 2 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    2 1 Отговор
    Преминаването през руското въздушно пространство също е много опасно и крие рискове !!! Нощес ние пилотите на F-16 Block 70 ще затворим руското небе 👍

    09:33 02.12.2025

  • 3 Турция в НАТО?

    1 3 Отговор
    Защо не затвори Босфора за руските сенчести танкери!

    Коментиран от #4

    09:36 02.12.2025

  • 4 Ъхъъъъ

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Турция в НАТО?":

    И България е в НАТО.
    Да спрем руснака със хвърчилата от уса и гумените лодки.

    09:41 02.12.2025

