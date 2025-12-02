Преминаването на кораби през Босфора е временно спряно

Заради гъста мъгла и повишена опасност от инциденти преминаването на кораби през Босфора беше временно спряно тази сутрин, съобщава ТРТ Хабер, предаде БТА.

От турското министерство на транспорта и инфраструктурата съобщиха, че поради намалената видимост в ранните часове на деня Босфорът е бил затворен за движение и в двете посоки.

След вдигането на мъглата се очаква движението през протока да бъде възстановено отново, отбелязва още ТРТ Хабер.