Преминаването на кораби през Босфора е временно спряно

Заради гъста мъгла и повишена опасност от инциденти преминаването на кораби през Босфора беше временно спряно тази сутрин, съобщава ТРТ Хабер, предаде БТА.
От турското министерство на транспорта и инфраструктурата съобщиха, че поради намалената видимост в ранните часове на деня Босфорът е бил затворен за движение и в двете посоки.
След вдигането на мъглата се очаква движението през протока да бъде възстановено отново, отбелязва още ТРТ Хабер.
1 ООрана държава
09:21 02.12.2025
2 Миролюб Войнов, пилот ВВС
09:33 02.12.2025
3 Турция в НАТО?
Коментиран от #4
09:36 02.12.2025
4 Ъхъъъъ
До коментар #3 от "Турция в НАТО?":И България е в НАТО.
Да спрем руснака със хвърчилата от уса и гумените лодки.
09:41 02.12.2025