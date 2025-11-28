Танкери от руския „сенчест флот“ се натъкнаха на мини край бреговете на Турция

Танкер без товар е претърпял експлозия в Черно море северно от Босфора, след което на борда е избухнал пожар, съобщи Ройтерс. По непотвърдени сведения експлозия е станала и в друг танкер в района. И двата танкера са под санкции заради участието си в износа на руски петрол след инвазията на Русия в Украйна, предаде БТА.
Танкерът „Кайрос“ (Kairos), който плава под флага на Гамбия, е бил на 52 морски мили северно от Босфора, когато се е случил инцидентът, съобщава корабната агенция „Трайбека“ (Tribeca). В нейната информация пожарът е в машинното отделение на кораба. Според турската Дирекция по морски въпроси обаче инцидентът е станал на 28 мили от турския бряг. Корабът е бил без товар.
Корабната агенция съобщава, че е възможно корабът да се е натъкнал на мина и да е в опасност от потъване.
Турската дирекция по морски въпроси заяви, че танкерът е съобщил за „външен удар“, който е причинил пожар на 28 морски мили от турския бряг. Дирекцията обяви, че на борда има 25 души екипаж. Състоянието на екипажа е добро и към мястото са изпратени спасителни екипи за евакуацията му. Някои от членовете на екипажа вече са евакуирани от намиращ се наблизо кораб, е казал запознат източник.
Информиран източник е казал пред Ройтерс, че и друг танкер, „Вират“, е претърпял експлозия източно от „Кайрос“, пак в Черно море.
И двата кораба са в списъка на плавателните съдове, на които са наложени санкции след пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г., отбелязва Ройтерс.
По данни на „Блумбърг“ последният курс на "Кайрос" с товар от петрол е бил от руското пристанище Новоросийск към индийското Парадип, откъдето се е връщал празен.
Корабоплаването през Босфора не е прекъснато.
