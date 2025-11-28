Новини
Танкери от руския „сенчест флот“ се натъкнаха на мини край бреговете на Турция

28 Ноември, 2025 19:31, обновена 28 Ноември, 2025 20:54 2 378 75

Корабоплаването през Босфора не е прекъснато, съобщиха турските медии

Танкери от руския „сенчест флот“ се натъкнаха на мини край бреговете на Турция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Танкер без товар е претърпял експлозия в Черно море северно от Босфора, след което на борда е избухнал пожар, съобщи Ройтерс. По непотвърдени сведения експлозия е станала и в друг танкер в района. И двата танкера са под санкции заради участието си в износа на руски петрол след инвазията на Русия в Украйна, предаде БТА.

Танкерът „Кайрос“ (Kairos), който плава под флага на Гамбия, е бил на 52 морски мили северно от Босфора, когато се е случил инцидентът, съобщава корабната агенция „Трайбека“ (Tribeca). В нейната информация пожарът е в машинното отделение на кораба. Според турската Дирекция по морски въпроси обаче инцидентът е станал на 28 мили от турския бряг. Корабът е бил без товар.

Корабната агенция съобщава, че е възможно корабът да се е натъкнал на мина и да е в опасност от потъване.

Турската дирекция по морски въпроси заяви, че танкерът е съобщил за „външен удар“, който е причинил пожар на 28 морски мили от турския бряг. Дирекцията обяви, че на борда има 25 души екипаж. Състоянието на екипажа е добро и към мястото са изпратени спасителни екипи за евакуацията му. Някои от членовете на екипажа вече са евакуирани от намиращ се наблизо кораб, е казал запознат източник.

Информиран източник е казал пред Ройтерс, че и друг танкер, „Вират“, е претърпял експлозия източно от „Кайрос“, пак в Черно море.

И двата кораба са в списъка на плавателните съдове, на които са наложени санкции след пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г., отбелязва Ройтерс.

По данни на „Блумбърг“ последният курс на "Кайрос" с товар от петрол е бил от руското пристанище Новоросийск към индийското Парадип, откъдето се е връщал празен.

Корабоплаването през Босфора не е прекъснато.


Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 23 гласа.
  • 1 гууд

    19 39 Отговор
    това ми хареса

    Коментиран от #11, #27

    19:36 28.11.2025

  • 2 шиши

    30 7 Отговор
    внимавайте да не фръкне нещо и да ми одере фалкона

    19:38 28.11.2025

  • 3 Гайтанджиева

    11 16 Отговор
    СБУ го е гръмнал!
    И мене ме издирват!

    19:45 28.11.2025

  • 4 СБУ

    16 36 Отговор
    Много русофили са в нашият списък!

    Коментиран от #12, #25, #40

    19:46 28.11.2025

  • 5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    30 8 Отговор
    Поредната укродебилска мина вързана с канап към котва на дъното
    и впоследствие откъснала се...

    Коментиран от #33

    19:49 28.11.2025

  • 6 Нахй

    6 26 Отговор
    Помогнете добри хора...Чух че блатните били на дунава и реших няма живот и бързо побегнах през Босфора но блъснах с главата си мина.Добре съм,но с последните пари си закупих любов от двама турци.Сега съм у батака с двата крака

    Коментиран от #31

    19:49 28.11.2025

  • 7 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    10 36 Отговор
    ....мина било значи......

    Нощес F-16 Block 70 изпълнихме важна мисия във водите на Средизимно море. Задача - поразяване кораба на Путин, плаваща лаборатория със секретно лазерно оръжие и опасни вируси, Кораба на смъртта !!! Адски кофти време, мъгла, силен страничен вятър, стелт режим, тъмно лазерозащитно фолио на шлема, пилотаж на сляпо строго по уреди, спуснати заслонки на двигателите, крейсерски 900км/ч бръснещ полет ниско под хоризонта на радарите, височина 65 метра над морето, на прицела "товарен корабль" с купол отгоре, пуск - две ракети Сайдуинд въздух-вода прихващат целта - па русски "прикрита" с някакви стари рибарски мрежи и картофи, БАМ - взрив, огън, целта поразена, силен крен на левия борд. Десетина моряка с кофи се хвърлят да гасят пожара, безполезно - друг път не палете цигара на непозволено място. Вираж и пълен форсаж към България. Рапорт даден, рапорт приет - мисия изпълнена 😁👍

    Коментиран от #8, #14, #15, #17, #45

    19:54 28.11.2025

  • 8 Хахахахаха

    31 4 Отговор

    До коментар #7 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    И като се събуди чаршафа къде беше,я си признай без полиция.

    20:03 28.11.2025

  • 9 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    5 11 Отговор
    Фрегатата Дръски и миноносеца Цибър ги потопиха 🫡

    20:56 28.11.2025

  • 10 Последния Софиянец

    17 7 Отговор
    Един може но два е саботаж

    20:56 28.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Минко

    13 3 Отговор

    До коментар #4 от "СБУ":

    Много си отворен ама гледай да не намажеш нещо .

    20:58 28.11.2025

  • 13 Хмхмм

    5 5 Отговор
    Нептунче.

    20:59 28.11.2025

  • 14 Урааааа

    12 4 Отговор

    До коментар #7 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    Полека бе, ще си разпориш чорапогащника.

    20:59 28.11.2025

  • 15 ганев

    10 3 Отговор

    До коментар #7 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    АБЕ...МАЛКИЯТ...МНОГО КОМИКСИ СИ ГЛЕДАЛ..

    21:00 28.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Факт

    12 4 Отговор

    До коментар #7 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    И с какъв ъгъл на атака става това?

    Коментиран от #19, #68

    21:01 28.11.2025

  • 18 Много добре се е случило.

    7 13 Отговор
    Добре,добре.

    21:01 28.11.2025

  • 19 Анонимен

    5 4 Отговор

    До коментар #17 от "Факт":

    Не бе, кара заднешком!

    Коментиран от #32

    21:01 28.11.2025

  • 20 пак настъпиха мотиката

    11 8 Отговор
    Мир няма да има .

    21:01 28.11.2025

  • 21 Може,може

    5 11 Отговор

    До коментар #16 от "Дон Дони":

    Но важното е че е руски.

    Коментиран от #35

    21:02 28.11.2025

  • 22 Маре

    8 2 Отговор
    И разучу къде е разтоварил, това ще е новина!

    21:03 28.11.2025

  • 23 си дзън

    6 13 Отговор
    Така се санкционират руските танкери - с корабни мини

    Коментиран от #36

    21:03 28.11.2025

  • 24 Крум

    17 4 Отговор
    Украинските престъпници си просят мащабен удар,който да ги върне в реалността .

    21:03 28.11.2025

  • 25 Хихи

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "СБУ":

    за да ни тутуруткате ,нали ?!

    21:04 28.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 БАЩАТА НА БАТ РАМБО

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "гууд":

    САМО В СТОЛИПИНОВО....ВИКАТ....гуут

    21:06 28.11.2025

  • 28 Бай Данчо

    11 4 Отговор
    Трябва да се освидетелстват журналисти които не могат да качват достоверни новини! Психясали на тема Русия враг много! Радващи се и на карфица загубена от Русия!

    21:06 28.11.2025

  • 29 Морски

    11 6 Отговор
    "танкерът е съобщил за „външен удар“, който е причинил пожар на 28 морски мили от турския бряг"

    Ха ха ха султан Ердоган ми се струва че ще бяга пак на килимчето пред Путин - удара на кораб в международни води си е терористичен акт и няма никакво значение под санкции ли са или не са. Пък това че ужким се е натъкнал на мина минава само за пред нашите козячета - и то два кораба и двата руски - как пък не се удариха в мините някои други.

    Някои губят войната и почнаха да прибягват до тероризъм.

    Коментиран от #41, #69

    21:06 28.11.2025

  • 30 Ха ха ха ха

    6 2 Отговор

    До коментар #16 от "Дон Дони":

    Тя има паяжина в главата, какво друго да очакваш ха ха

    21:06 28.11.2025

  • 31 аz CВО Победа 80

    6 7 Отговор

    До коментар #6 от "Нахй":

    Снощи докато смятах колко превзех Покровск двама турски тираджии ме отвлякоха и иzнасилиха.

    Коментиран от #50

    21:07 28.11.2025

  • 32 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Анонимен":

    Може да е хитър маньовър!

    21:07 28.11.2025

  • 33 Виж си

    3 5 Отговор

    До коментар #5 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    само ник-а и си прави заключение какво си ти

    21:07 28.11.2025

  • 34 бандеровче ⚔️

    8 11 Отговор
    По коледа ше стават все повече чудеса ..вчераска думна и Байконур ..брашушките ще летят до МКС с батута на РогоZин )))))

    Коментиран от #39, #43

    21:07 28.11.2025

  • 35 Макрон

    10 6 Отговор

    До коментар #21 от "Може,може":

    Да но ако беше друг щеше да е терористична руска атака!

    21:08 28.11.2025

  • 36 Антитрол

    10 6 Отговор

    До коментар #23 от "си дзън":

    Само че е в международни води - правиш ли разлика. Значи хусите като потопявали кораби били терористи а укрите какви са.

    21:09 28.11.2025

  • 37 Гук

    6 5 Отговор
    Радвам се.

    Коментиран от #44

    21:10 28.11.2025

  • 38 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 4 Отговор
    Дано се оправят хората.

    21:12 28.11.2025

  • 39 Запознат

    7 5 Отговор

    До коментар #34 от "бандеровче ⚔️":

    "думна и Байконур"

    Думнал ти е мозъка - и то отдавна. Байконур е в Казахстан ако не са ти казали от посолството и вчера от там излетя ракета с двама руснаци и един американец към МКС.

    Ама то нашите козячета и братчедите от маалата ако не излъжат не могат - ама те щото са едно и също.

    Коментиран от #42, #47

    21:13 28.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Дон Дони

    7 4 Отговор

    До коментар #29 от "Морски":

    С вероятността на украински саботаж изключваш ли я! Тези са запукани от скандали трябва им провокация!

    21:16 28.11.2025

  • 42 РаZследващ Барабанист

    4 7 Отговор

    До коментар #39 от "Запознат":

    Излетял е ..но 2-3 г никой няма да може да излети от там ..т.е. батута е нужен : 28 ноября 17:42
    Авария на Байконуре: старты пилотируемых кораблей невозможны — впервые с полета Гагарина
    Вадим Лукашевич: Отечественная космонавтика тихо умирает на наших глазах

    Коментиран от #55, #64

    21:16 28.11.2025

  • 43 си дзън

    5 4 Отговор

    До коментар #34 от "бандеровче ⚔️":

    За Коледа - мостът ке падне малце

    Коментиран от #48

    21:16 28.11.2025

  • 44 Зевзек

    5 3 Отговор

    До коментар #37 от "Гук":

    Временно - няма да е дълго но пък за сметка на това дълго ще ревете.

    21:16 28.11.2025

  • 45 Боруна Лом

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    БРАТ, БЕГАЙ СЕ ЛЕКУВАЙ НЕМЕДЛЕНО!

    21:17 28.11.2025

  • 46 Ха-ха-ха

    7 3 Отговор
    И как така само кораби на сенчести флот са уцелили мини а било безопасно за други кораби? Много избирателни тези мини бе?

    21:18 28.11.2025

  • 47 Това не е нищо(видео)

    5 2 Отговор

    До коментар #39 от "Запознат":

    Един Сърмат направо още на полигона за изстрелване думнал днес

    Коментиран от #51

    21:19 28.11.2025

  • 48 Помнещ

    6 3 Отговор

    До коментар #43 от "си дзън":

    Той щеше да пада още 2022 - какво стана със Хаймърсите, Сторм шадоу - нещо не ги споменавате вече. Нали като пристигнели Ефките щеше "да фърчи вата" - и тях ги забравихте.

    21:19 28.11.2025

  • 49 Дон Дони

    9 3 Отговор
    Защо търкате обективните коментари? Значи Турция минира Черно море?

    Коментиран от #57

    21:19 28.11.2025

  • 50 Гук

    2 3 Отговор

    До коментар #31 от "аz CВО Победа 80":

    Радвай се .

    21:21 28.11.2025

  • 51 Запознат

    4 3 Отговор

    До коментар #47 от "Това не е нищо(видео)":

    "Един Сърмат"

    Абе знаех си аз че си от маалата - те само там на Сарматите казват Сърмат щото гладни и сърми им се привиждат. Ама пък тези от маалата по добре се справят с лъжите - теб хич не те бива.

    21:22 28.11.2025

  • 52 СВО=ПРОВАЛ

    3 2 Отговор
    Случва се.

    21:22 28.11.2025

  • 53 Ха сега де...

    4 3 Отговор
    А съвсем наскоро имаше друго събитие: "18.11.2025 г. — Турски танкер, превозващ втечнен газ, беше поразен при мащабна атака с дронове на Русия срещу Измаил (украинско пристанище на Дунав, на границата на Румъния с Украйна))."
    Ако някой не си го спомня Ердоган вече го припомня.

    Коментиран от #63

    21:23 28.11.2025

  • 54 Копейки,

    2 3 Отговор
    СБУ на Украйна ви знае всичките.

    Коментиран от #60

    21:24 28.11.2025

  • 55 Запознат

    3 1 Отговор

    До коментар #42 от "РаZследващ Барабанист":

    "Излетял е ..но 2-3 г никой няма да може да излети от там"

    Значи според пропагандата ви ракетата е излетяла успешно и е закарала руснаците и американеца до МКС ама видиш ли после станало нещо (не се знае какво) и космодрума се взривил (също не се знае от какво).

    Мога ли да попитам нещо лично - от къде ви копат такива обратното на остри.

    21:28 28.11.2025

  • 56 големсмях

    4 3 Отговор
    Благи вести

    21:28 28.11.2025

  • 57 М.Атанасова

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Дон Дони":

    Оплачи се на арменският поп.

    21:29 28.11.2025

  • 58 ...

    3 1 Отговор
    Важнто е че корабоплаването през Босфора не е прекъснато.

    21:29 28.11.2025

  • 59 Всички данни показват

    5 3 Отговор
    Че става дума отново за тероризъм от страна на Украйна и Запада

    21:29 28.11.2025

  • 60 Козячета

    6 3 Отговор

    До коментар #54 от "Копейки,":

    КГБ на Русия ви знае всичките а СБУ на Украйна скоро няма да го има.

    Коментиран от #67

    21:30 28.11.2025

  • 61 Дъжд пак запръска

    1 3 Отговор
    Ник Механик дедовият ми изтръска.

    21:30 28.11.2025

  • 62 ХАХАХА😂

    1 3 Отговор
    Идеално!

    21:32 28.11.2025

  • 63 Морски

    6 2 Отговор

    До коментар #53 от "Ха сега де...":

    "мащабна атака с дронове на Русия срещу Измаил (украинско пристанище на Дунав, на границата на Румъния с Украйна))"

    Ти правиш ли разлика между атака на руснаците в украинско пристанище и атака в международни води. Едното се води терористичен акт и познай кое.

    21:34 28.11.2025

  • 64 Ха-ха-ха

    3 1 Отговор

    До коментар #42 от "РаZследващ Барабанист":

    Е и? Аварии стават навсякъде. След 1-2 години а може и много по рано ще построят ново и по-модерно, имат си и ресурсите и енергията, и специалистите. Радваш се на дребно. А кажи след колко време Европа ще може да си оправи западащата икономика? С какви ресурси, енергия и специалисти като няма вече нищо от това?

    Коментиран от #70

    21:34 28.11.2025

  • 65 Гориил

    4 2 Отговор
    Нищо няма да спре Русия. Нека ви напомня, че танкерът, който експлодира, е на Гърция.

    21:34 28.11.2025

  • 66 Нула % за НАТО и Украйна

    2 1 Отговор
    Длъжностни лица отбелязаха, че се смята, че пожарът е предизвикан от „външно въздействие“, въпреки че причината все още не е потвърдена.
    „Всички 25 души персонал на борда са в добро състояние“,

    21:36 28.11.2025

  • 67 Ъъъъъъъъъъъъ

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Козячета":

    Ъъъъъъъъъъъъъ

    21:37 28.11.2025

  • 68 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Факт":

     "...с какъв ъгъл на атака става това?..."

    Не знам бе човек, летя на сляпо !!! 😁😁😁

    21:45 28.11.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Шшшшшш

    1 0 Отговор
    Щсдз

    21:53 28.11.2025

  • 73 Шшшшшш

    1 0 Отговор
    Згожтннвпр

    Коментиран от #74

    21:53 28.11.2025

  • 74 Шшшшшш

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Шшшшшш":

    Тожввгънэнэээтятнээ

    21:54 28.11.2025

  • 75 Шшшшшш

    1 0 Отговор
    Иднх ффхс6433333ггфп дзммвввйътн

    21:55 28.11.2025

