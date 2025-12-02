Новини
Руски дронове удариха енергийна инфраструктура в Одеска област
Руски дронове удариха енергийна инфраструктура в Одеска област

2 Декември, 2025 10:56 1 193 29

Хиляди домакинства останаха без ток след масирана нощна атака

Руски дронове удариха енергийна инфраструктура в Одеска област - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Енергиен обект в Одеска област е бил подпален през изминалата нощ след руска атака с дронове, съобщиха украинските власти в сряда. При инцидента няма пострадали, но са нанесени щети по енергийната инфраструктура и по жилищни сгради в района, предава News.bg.

По информация на ръководителя на областната военна администрация Олег Кипер регионът е бил подложен на масирана атака с дронове „Шахед“, насочена срещу граждански и енергийни обекти. Пожарът в поразеното съоръжение е бил потушен в кратък срок, но ударът е причинил сериозни прекъсвания на електрозахранването.

Енергийната компания DTEK потвърди, че нейно съоръжение е пострадало при атаката. Около 8 000 домакинства са били прехвърлени към резервно електроснабдяване, а приблизително 36 000 абонати временно са останали без ток.

Според данни на украинските Военновъздушни сили Русия е изстреляла общо 62 дрона във вторник вечерта. Към 8:30 часа сутринта украинската противовъздушна отбрана е унищожила или неутрализирала 39 от тях. Регистрирани са 20 попадения в осем различни района, като атаките продължават.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ало,ало

    13 0 Отговор
    днес е вторник!

    10:58 02.12.2025

  • 2 Атина Палада

    3 25 Отговор
    терористи!!!!!

    Коментиран от #19

    10:58 02.12.2025

  • 3 Цвете

    2 35 Отговор
    ТАКА ЛИ СПАЗИХА " ДОГОВОРА " ДА ПРОДЪЛЖАВАТ ОТ КРЕМЪЛ ДА НАПАДАТ И УБИВАТ ОЩЕ ХОРА? СТРАШНО Е, КОГАТО СИ ОСТАВАШ ЛИЦЕМЕР. 🙈🤔🙉🤔🙊🤔

    Коментиран от #6

    10:59 02.12.2025

  • 4 ООрана държава

    22 0 Отговор
    Хитър начин да накараш цивилните да се евакуйрат за да се намалят невинни жертви

    11:00 02.12.2025

  • 5 Малкия холандец

    15 1 Отговор
    👌
    Браво

    11:01 02.12.2025

  • 6 за кой

    15 0 Отговор

    До коментар #3 от "Цвете":

    договор говориш, цветенце?!? Да не си сънувала нещо?!?🤣🤣🤣

    11:06 02.12.2025

  • 7 Коректор

    18 1 Отговор
    Дроновете не са Шахед , а Геран ! Такива трябва да се купят на разположение на българската армия !

    Коментиран от #27

    11:08 02.12.2025

  • 8 99666

    19 0 Отговор
    Пристанището на Одеса вече не става за нищо,
    водите около него ще се запълнят с морски мини.

    11:13 02.12.2025

  • 9 Поради руски атаки

    10 1 Отговор
    тази нощ, потребителите в Украйна от областите Одеса, Донецк, Харков и Днипропетровск са останали изцяло без електричество.

    11:13 02.12.2025

  • 10 поздрави

    13 0 Отговор
    Честито Одеска област!!!

    11:13 02.12.2025

  • 11 Механик

    14 0 Отговор
    И от де тия дронове, като до скоро говорехте, че ги взимали от Иран, ама иранците понеже били изостанали можели да произвеждат само един на всеки 2 месеца? М?

    11:16 02.12.2025

  • 12 Мдаааа

    1 20 Отговор
    После пиянките от Кремъл ще реват че са тероризирани. Гадно племе е руснака! Дай му да убива и да пие!

    Коментиран от #23

    11:18 02.12.2025

  • 13 Я пък тоя

    12 1 Отговор
    Дописка към статията:

    В одеска област живеят 150 хиляди българи

    Коментиран от #16, #20

    11:19 02.12.2025

  • 14 Русия загуби войната

    1 16 Отговор
    Цялата руска армия ще бъде подложена на преследване и унищожение. Русия ще падне и ще изплаща репаразии. Руският импрерски фашизъм ще бъде победена и Америка няма да го спаси никога.

    Коментиран от #17, #26

    11:22 02.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ха ХаХа

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Я пък тоя":

    Нито един българин не живее в Одесака област.

    Коментиран от #18

    11:28 02.12.2025

  • 17 Ха ХаХа

    10 1 Отговор

    До коментар #14 от "Русия загуби войната":

    Бива ,бива задръстен простак, но чак пък толкова?

    11:29 02.12.2025

  • 18 Я пък тоя

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ха ХаХа":

    Според "Факти"
    Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи.
    Хич не разбирате от гъбаркане.

    Коментиран от #21

    11:36 02.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Чудя се как са

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "Я пък тоя":

    пропуснали да ни го хвърлят този факт в тази статия.

    11:39 02.12.2025

  • 21 При население над 1 000 000

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "Я пък тоя":

    жители ,50 000 са като съотношението на циганите живеещи в София,дори по-малко.

    11:42 02.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Пожелавам ти от все сърце да

    9 0 Отговор
    попаднеш на украинци да видиш те каква dolна сган са,правят се на надменни и се мислят,че са целунати от всевишния,а са просто едни tъpо-оgраnичеnи и много нахални nиzш биологичен подвид,който ще стъпи върху теб за да оживее той.

    11:52 02.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Нека е губи теб какво ти пука?

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Русия загуби войната":

    Някой път пък може да е спечели и да се зарадваш.

    12:03 02.12.2025

  • 27 Олга

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Коректор":

    Тъй като придурки от европейска елитна скотобаза успешно внушават абсурд на празните глави на народа, че ще бъдат нападнати от Русия, дроновете против “Орешник” няма да свършат работата. Не бъркай ЕС с Украйна. /Бележка за всеки случай/.

    12:04 02.12.2025

  • 28 Инна

    4 0 Отговор
    Тежки огнехвъргачни системи (ТОС) „Солнцепек“, високофугасни авиобомби и дронове „Геран“ унищожиха бази, в които са разположени чуждестранни наемници и западни офицери в Одеска и Сумска области.

    Войските на НАТО отново бяха хванати в Одеска област.

    Този път ударът беше насочен към складове и тренировъчни бази за бойци и чуждестранни наемници в град Болград.

    Ударът засегна тренировъчни площадки, където офицери на НАТО обучават артилеристи от украинските въоръжени сили. Освен това в града има складове, където се натрупват и преразпределят оръжия, пристигащи от Румъния.

    Между 10 и 20 дрона участваха в атаката срещу украински военни обекти в Болград. Видеозаписи, вече публикувани в Telegram канала „Военни кореспонденти на руската пролет“, показват огромни стълбове от пламъци и експлозии. Така че са уцелили точното място.

    Наскоро в интернет се появиха съобщения, че Киев струпва няколко подразделения на украинските въоръжени сили в Сумска област, за да се опита да отклони вниманието на руското командване от Запорожката и Харковската област с удари по Белгородската и Курската области. Руският Генерален щаб реагира незабавно и нареди мощни превантивни удари срещу струпвания на украински войски, които наистина бяха забелязани от разузнаването в граничните райони на Сумска област. Срещу зоните за струпване на украинските въоръжени сили бяха извършени въздушни удари, артилерия и тежки огнехвъргачни системи.
    Военни кореспонденти от Telegram канала „Сев

    Коментиран от #29

    12:10 02.12.2025

  • 29 Инна

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Инна":

    Военни кореспонденти от Telegram канала „Северен вятър“, работещи на фронтовата линия, съобщиха, че голяма група чуждестранни наемници от 47-ма бригада на украинските въоръжени сили, по-известна като „Магура“, е била унищожена по време на нощен огневи набег.
    „Има жертви сред чешките и полските наемници“, съобщава „Северен вятър“.

    12:13 02.12.2025

