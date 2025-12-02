Руски дронове удариха енергийна инфраструктура в Одеска област

Енергиен обект в Одеска област е бил подпален през изминалата нощ след руска атака с дронове, съобщиха украинските власти в сряда. При инцидента няма пострадали, но са нанесени щети по енергийната инфраструктура и по жилищни сгради в района, предава News.bg.

По информация на ръководителя на областната военна администрация Олег Кипер регионът е бил подложен на масирана атака с дронове „Шахед“, насочена срещу граждански и енергийни обекти. Пожарът в поразеното съоръжение е бил потушен в кратък срок, но ударът е причинил сериозни прекъсвания на електрозахранването.

Енергийната компания DTEK потвърди, че нейно съоръжение е пострадало при атаката. Около 8 000 домакинства са били прехвърлени към резервно електроснабдяване, а приблизително 36 000 абонати временно са останали без ток.

Според данни на украинските Военновъздушни сили Русия е изстреляла общо 62 дрона във вторник вечерта. Към 8:30 часа сутринта украинската противовъздушна отбрана е унищожила или неутрализирала 39 от тях. Регистрирани са 20 попадения в осем различни района, като атаките продължават.