Енергиен обект в Одеска област е бил подпален през изминалата нощ след руска атака с дронове, съобщиха украинските власти в сряда. При инцидента няма пострадали, но са нанесени щети по енергийната инфраструктура и по жилищни сгради в района, предава News.bg.
По информация на ръководителя на областната военна администрация Олег Кипер регионът е бил подложен на масирана атака с дронове „Шахед“, насочена срещу граждански и енергийни обекти. Пожарът в поразеното съоръжение е бил потушен в кратък срок, но ударът е причинил сериозни прекъсвания на електрозахранването.
Енергийната компания DTEK потвърди, че нейно съоръжение е пострадало при атаката. Около 8 000 домакинства са били прехвърлени към резервно електроснабдяване, а приблизително 36 000 абонати временно са останали без ток.
Според данни на украинските Военновъздушни сили Русия е изстреляла общо 62 дрона във вторник вечерта. Към 8:30 часа сутринта украинската противовъздушна отбрана е унищожила или неутрализирала 39 от тях. Регистрирани са 20 попадения в осем различни района, като атаките продължават.
1 ало,ало
10:58 02.12.2025
2 Атина Палада
Коментиран от #19
10:58 02.12.2025
3 Цвете
Коментиран от #6
10:59 02.12.2025
4 ООрана държава
11:00 02.12.2025
5 Малкия холандец
Браво
11:01 02.12.2025
6 за кой
До коментар #3 от "Цвете":договор говориш, цветенце?!? Да не си сънувала нещо?!?🤣🤣🤣
11:06 02.12.2025
7 Коректор
Коментиран от #27
11:08 02.12.2025
8 99666
водите около него ще се запълнят с морски мини.
11:13 02.12.2025
9 Поради руски атаки
11:13 02.12.2025
10 поздрави
11:13 02.12.2025
11 Механик
11:16 02.12.2025
12 Мдаааа
Коментиран от #23
11:18 02.12.2025
13 Я пък тоя
В одеска област живеят 150 хиляди българи
Коментиран от #16, #20
11:19 02.12.2025
14 Русия загуби войната
Коментиран от #17, #26
11:22 02.12.2025
16 Ха ХаХа
До коментар #13 от "Я пък тоя":Нито един българин не живее в Одесака област.
Коментиран от #18
11:28 02.12.2025
17 Ха ХаХа
До коментар #14 от "Русия загуби войната":Бива ,бива задръстен простак, но чак пък толкова?
11:29 02.12.2025
18 Я пък тоя
До коментар #16 от "Ха ХаХа":Според "Факти"
Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи.
Хич не разбирате от гъбаркане.
Коментиран от #21
11:36 02.12.2025
20 Чудя се как са
До коментар #13 от "Я пък тоя":пропуснали да ни го хвърлят този факт в тази статия.
11:39 02.12.2025
21 При население над 1 000 000
До коментар #18 от "Я пък тоя":жители ,50 000 са като съотношението на циганите живеещи в София,дори по-малко.
11:42 02.12.2025
24 Пожелавам ти от все сърце да
11:52 02.12.2025
26 Нека е губи теб какво ти пука?
До коментар #14 от "Русия загуби войната":Някой път пък може да е спечели и да се зарадваш.
12:03 02.12.2025
27 Олга
До коментар #7 от "Коректор":Тъй като придурки от европейска елитна скотобаза успешно внушават абсурд на празните глави на народа, че ще бъдат нападнати от Русия, дроновете против “Орешник” няма да свършат работата. Не бъркай ЕС с Украйна. /Бележка за всеки случай/.
12:04 02.12.2025
28 Инна
Войските на НАТО отново бяха хванати в Одеска област.
Този път ударът беше насочен към складове и тренировъчни бази за бойци и чуждестранни наемници в град Болград.
Ударът засегна тренировъчни площадки, където офицери на НАТО обучават артилеристи от украинските въоръжени сили. Освен това в града има складове, където се натрупват и преразпределят оръжия, пристигащи от Румъния.
Между 10 и 20 дрона участваха в атаката срещу украински военни обекти в Болград. Видеозаписи, вече публикувани в Telegram канала „Военни кореспонденти на руската пролет“, показват огромни стълбове от пламъци и експлозии. Така че са уцелили точното място.
Наскоро в интернет се появиха съобщения, че Киев струпва няколко подразделения на украинските въоръжени сили в Сумска област, за да се опита да отклони вниманието на руското командване от Запорожката и Харковската област с удари по Белгородската и Курската области. Руският Генерален щаб реагира незабавно и нареди мощни превантивни удари срещу струпвания на украински войски, които наистина бяха забелязани от разузнаването в граничните райони на Сумска област. Срещу зоните за струпване на украинските въоръжени сили бяха извършени въздушни удари, артилерия и тежки огнехвъргачни системи.
Военни кореспонденти от Telegram канала „Сев
Коментиран от #29
12:10 02.12.2025
29 Инна
До коментар #28 от "Инна":Военни кореспонденти от Telegram канала „Северен вятър“, работещи на фронтовата линия, съобщиха, че голяма група чуждестранни наемници от 47-ма бригада на украинските въоръжени сили, по-известна като „Магура“, е била унищожена по време на нощен огневи набег.
„Има жертви сред чешките и полските наемници“, съобщава „Северен вятър“.
12:13 02.12.2025