Газпром обсъжда с Турция продължаване на договорите за доставка на газ

Руският монополист Газпром поддържа контакти с турската страна по въпроса за продължаване на договорите за доставка на руски природен газ, съобщава Интерфакс. Информацията беше потвърдена от вицепремиера на Русия Александър Новак, отговаряйки на въпрос за бъдещето на доставките към Турция, предава Фокус.

Срокът на действащите договори на Газпром с турската държавна компания Боташ изтича на 31 декември 2025 г. Те предвиждат доставка на 16 млрд. куб. м газ годишно по „Синият поток“ и 5,75 млрд. куб. м - по „Турски поток“. Освен това, в края на 2025 - началото на 2026 г. изтичат и текущите споразумения на Газпром с някои частни турски вносители.

След изтичането на 1 януари 2025 г. на транзитния договор между Газпром и Нафтогаз за транзита на руски газ към Европа, както и прекратяването на работата на газопровода Ямал-Европа и спирането на Северните потоци, доставките през Турция остават единственият канал за постъпване на руски тръбопроводен газ на европейския пазар.

Според съобщения, Газпром от април се опитва да обсъди с турската страна перспективите за продължаване на доставките. В началото на ноември стана ясно, че компанията цели да запази доставките за Турция на около 22 млрд. куб. м газ годишно, въпреки че пазарни експерти изразиха съмнения относно постижимостта на този план.