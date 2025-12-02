Новини
Газпром обсъжда с Турция продължаване на договорите за доставка на газ

2 Декември, 2025 15:34 405 3

Турция остава ключов канал за руски тръбопроводен газ за Европа след изтичане на транзитни споразумения

Газпром обсъжда с Турция продължаване на договорите за доставка на газ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският монополист Газпром поддържа контакти с турската страна по въпроса за продължаване на договорите за доставка на руски природен газ, съобщава Интерфакс. Информацията беше потвърдена от вицепремиера на Русия Александър Новак, отговаряйки на въпрос за бъдещето на доставките към Турция, предава Фокус.

Срокът на действащите договори на Газпром с турската държавна компания Боташ изтича на 31 декември 2025 г. Те предвиждат доставка на 16 млрд. куб. м газ годишно по „Синият поток“ и 5,75 млрд. куб. м - по „Турски поток“. Освен това, в края на 2025 - началото на 2026 г. изтичат и текущите споразумения на Газпром с някои частни турски вносители.

След изтичането на 1 януари 2025 г. на транзитния договор между Газпром и Нафтогаз за транзита на руски газ към Европа, както и прекратяването на работата на газопровода Ямал-Европа и спирането на Северните потоци, доставките през Турция остават единственият канал за постъпване на руски тръбопроводен газ на европейския пазар.

Според съобщения, Газпром от април се опитва да обсъди с турската страна перспективите за продължаване на доставките. В началото на ноември стана ясно, че компанията цели да запази доставките за Турция на около 22 млрд. куб. м газ годишно, въпреки че пазарни експерти изразиха съмнения относно постижимостта на този план.


Русия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    2 1 Отговор
    Още един удар срещу сенчест флот и Русия ще затвори коридорите за зърно. И не само за Украйна.

    15:40 02.12.2025

  • 2 Морален Стожер

    1 0 Отговор
    бълxapитe ca от най-долната yтайка в световен мащаб! бълxapитe още милеят за бкп и ссcp и правешкия циганяpp. бълxapитe тропат срамни хора, тричат кучета , варят ракия наливат се като ccвинe и тpoпат мазнитe pъченици в студените реки през зимата. Бълxapитe вечно някой друг и е виновен, че живеят по-зле и от скотове! нечистоплътни подобия на същества без никакви обноски и култура!

    15:51 02.12.2025

  • 3 Токвата хариза на путин

    0 0 Отговор
    4 милиарда пари на народа за тази тръба!

    15:53 02.12.2025

Новини по държави:
