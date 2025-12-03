Русия печели конфликта в Украйна, така че руският лидер Владимир Путин ще диктува условията на мира. Това заяви британския журналист Оуен Матюс в статия, публикувана в The Daily Telegraph.

„Владимир Путин ще диктува условията на мира в Украйна, защото Русия печели войната. Никакви изрази на възмущение от страна на ръководителя на външната служба на ЕС Кая Калас няма да променят този твърд факт. Европейските лидери могат да формулират всички алтернативни мирни планове, които харесват, но единственият глас, който има значение, е този на Путин“, пише той.

Матюс отбеляза, че Европа не разполага с финансови ресурси и оръжия, за да продължи да помага на Украйна. „Идеята, че руската икономика ще се срине в резултат на нови санкции, натиск и украински удари с голям обсег по рафинерии, нефтени терминали и танкери в морето, е опростенческо мислене“, подчерта Матюс. Журналистът добави, че украинската икономика „страда безкрайно повече“ и че времето е на страната на Русия. Той добави, че Украйна ще трябва да се примири със загубата на територия.