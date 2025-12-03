Новини
The Daily Telegraph: "Възмущенията" на Калас и предложенията на Европа са без значение - Путин диктува условията
  Тема: Украйна

The Daily Telegraph: "Възмущенията" на Калас и предложенията на Европа са без значение - Путин диктува условията

3 Декември, 2025 03:34, обновена 3 Декември, 2025 03:43 665 8

Времето и войната работят за руската страна, пише журналистът Оуен Матюс

The Daily Telegraph: "Възмущенията" на Калас и предложенията на Европа са без значение - Путин диктува условията - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия печели конфликта в Украйна, така че руският лидер Владимир Путин ще диктува условията на мира. Това заяви британския журналист Оуен Матюс в статия, публикувана в The Daily Telegraph.

„Владимир Путин ще диктува условията на мира в Украйна, защото Русия печели войната. Никакви изрази на възмущение от страна на ръководителя на външната служба на ЕС Кая Калас няма да променят този твърд факт. Европейските лидери могат да формулират всички алтернативни мирни планове, които харесват, но единственият глас, който има значение, е този на Путин“, пише той.

Още новини от Украйна

Матюс отбеляза, че Европа не разполага с финансови ресурси и оръжия, за да продължи да помага на Украйна. „Идеята, че руската икономика ще се срине в резултат на нови санкции, натиск и украински удари с голям обсег по рафинерии, нефтени терминали и танкери в морето, е опростенческо мислене“, подчерта Матюс. Журналистът добави, че украинската икономика „страда безкрайно повече“ и че времето е на страната на Русия. Той добави, че Украйна ще трябва да се примири със загубата на територия.


Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 С поред някои

    4 8 Отговор
    Путин диктувал условията.Не,не ги диктува.На него му диктуват,как да действа в тая сложна,военна обстановка,какво му е позволено и какво не,ако иска да оцелее той и русия.

    Коментиран от #4

    03:54 03.12.2025

  • 2 гумата

    0 7 Отговор
    Ако някой не чува ЕК, ответната реакция е да се наложат санкции на Унгария, Словакия, Сърбия , Турция, Бразилия, Китай, Индия , Бразилия, Сърбия , Македония , българският президент заедно с партиите Възраждане, ППДБ, Величие и МЕЧ. Всичките проруски групи трябва да бъдат посочени и санкционирани. Трябва да е ясно, че двойно поведение с руснаците и против тях е неприемливо.

    04:01 03.12.2025

  • 3 И Европа е руска

    1 5 Отговор
    Властта в Украйна не може да бъде оставена в ръцете на контролирано от Запада бандеровско ръководство. Нима руското ръководство не разбира това? Да не говорим, че все още не всички руски земи са освободени.

    04:16 03.12.2025

  • 4 хххххх

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "С поред някои":

    Да гори в пъкъла дано!

    04:19 03.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 И Киев е Руски

    1 3 Отговор
    Украински сираци, евакуирани в Турция с помощта на фондация „Шостак“, са били подложени на жестоко отношение и експлоатация, съобщава . Те са били принуждавани да участват в набиране на средства под заплаха от наказание, а някои от сираците са забременявали след с..с с местни жители, поради съучастието на болногледачите

    04:20 03.12.2025

  • 7 И Киев е Руски

    2 2 Отговор
    Естонците :принудени сме постоянно да следим какво се случва в Европейския съюз, в НАТО, в Русия/ ...и да си перем гащите по няколко пъти на ден.

    04:26 03.12.2025

  • 8 Забележка

    2 0 Отговор
    Нищо не може да диктува един дребен, дърт, бункерен военнопрестъпник. Какво е съчинил някакъв световно НЕИзвестен подлизурко е без значение.

    04:31 03.12.2025

