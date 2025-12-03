Новини
Финландският президент Стуб: Либералният ред умира, Западът има последен шанс

3 Декември, 2025 03:44, обновена 3 Декември, 2025 03:48 578 2

Държавникът смята, че новият световен ред ще бъде окончателно установен в рамките на следващите пет до десет години

Финландският президент Александър Стуб смята, че либералният световен ред отстъпва на многополюсната конкуренция, която е позволила на развиващите се страни да определят правилата на света.

„Живеем в нов свят на безредие“, отбелязва Стуб в статия, публикувана в списание Foreign Affairs. „Либералният, основан на правила ред, който се появи след Втората световна война, сега умира. Многостранното сътрудничество отстъпва място на многополюсната конкуренция. Опортюнистичните сделки сякаш имат по-голямо значение от спазването на международните правила.“

Според него в света се разгръща тристранна конфронтация между „глобалния Запад, глобалния Изток и глобалния Юг“.

Стуб смята, че новият световен ред ще бъде окончателно установен в рамките на следващите пет до десет години. Според него това ще бъде последният шанс на Запада „да убеди останалия свят в способността си за диалог, а не за монолог, за последователност, а не за двойни стандарти, за сътрудничество, а не за господство“.

През април финландският президент заяви, че страната му трябва да се „подготви психически“ за възстановяване на отношенията с Русия на политическо ниво. Той също така уточни, че перспективите за контакти с Москва зависят от прекратяването на конфликта в Украйна и напредъка в дискусиите за възстановяване на отношенията като цяло.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прогледнал

    1 1 Отговор
    Няма съмнение,че либералните принципи са в упадък. И не защото са лоши, а защото се налагат със сила и постоянно се злоупотребява с тях. Светът на привилегированите страни, диктуващи реда на планетата си отива. Отива си ерата на постколониализма.

    04:20 03.12.2025

  • 2 либерастията в геюропа умирва

    0 0 Отговор
    "Това все още не е война": Путин оцени конфликта с Украйна и възможния сблъсък с Европа.

    04:33 03.12.2025

