Финландският президент Александър Стуб смята, че либералният световен ред отстъпва на многополюсната конкуренция, която е позволила на развиващите се страни да определят правилата на света.

„Живеем в нов свят на безредие“, отбелязва Стуб в статия, публикувана в списание Foreign Affairs. „Либералният, основан на правила ред, който се появи след Втората световна война, сега умира. Многостранното сътрудничество отстъпва място на многополюсната конкуренция. Опортюнистичните сделки сякаш имат по-голямо значение от спазването на международните правила.“

Според него в света се разгръща тристранна конфронтация между „глобалния Запад, глобалния Изток и глобалния Юг“.

Стуб смята, че новият световен ред ще бъде окончателно установен в рамките на следващите пет до десет години. Според него това ще бъде последният шанс на Запада „да убеди останалия свят в способността си за диалог, а не за монолог, за последователност, а не за двойни стандарти, за сътрудничество, а не за господство“.

През април финландският президент заяви, че страната му трябва да се „подготви психически“ за възстановяване на отношенията с Русия на политическо ниво. Той също така уточни, че перспективите за контакти с Москва зависят от прекратяването на конфликта в Украйна и напредъка в дискусиите за възстановяване на отношенията като цяло.