Китай е за сключване на всеобхватно и дългосрочно мирно споразумение за Украйна

Китай е за сключване на всеобхватно и дългосрочно мирно споразумение за Украйна

3 Декември, 2025 04:22, обновена 3 Декември, 2025 04:27

Външният министър Ван И се срещна със секретаря на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу в Москва

Китай е за сключване на всеобхватно и дългосрочно мирно споразумение за Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Китай подкрепя всички усилия за постигане на мир в Украйна и сключването на всеобхватно и дългосрочно мирно споразумение.

Това заяви китайският външен министър Ван И на среща със секретаря на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу в Москва на 2 декември.

„Китай подкрепя всички усилия за установяване на мир в Украйна, застъпва се за сключването на всеобхватно и дългосрочно мирно споразумение и ще продължи да поддържа стратегически контакти с Русия по този въпрос“, цитира Ван И уебсайтът на китайското външно министерство.

Съобщава се, че по време на руско-китайските консултации за стратегическа сигурност, проведени в Москва на 2 декември, председателствани от секретаря на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу и китайския външен министър Ван И, двете страни са провели задълбочен обмен на мнения и са координирали позициите си по международни и регионални въпроси от взаимен интерес.


Китай
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

