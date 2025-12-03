Новини
Сеул: Близостта на Москва с Пхенян не ни харесва, но няма да прекъсваме комуникацията

3 Декември, 2025 05:23, обновена 3 Декември, 2025 05:28 429 0

Президент И Дже-мьон нарече "важни" контактите с Русия

Сеул: Близостта на Москва с Пхенян не ни харесва, но няма да прекъсваме комуникацията - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Република Корея счита отношенията с Русия за важни и ще продължи да поддържа комуникация с Москва, заяви южнокорейският президент И Дже-мьон.

„От гледна точка на Република Корея отношенията с Русия също са много важни“, отбеляза И Дже-мьон. Той добави, че отношенията между Русия и КНДР се развиват в посока, неблагоприятна за Сеул, но южнокорейските власти не възнамеряват напълно да се откажат от връзките си с Москва.

Отношенията с Русия остават „сложни, но Сеул ще продължи усилията си за поддържане на комуникация“, добави южнокорейският президент.


Новини по държави:
