Страните от ЕС постигнаха предварително споразумение за забрана на вноса на газ от Русия

Страните от ЕС приеха предварително споразумение за забрана на вноса на втечнен природен газ и газ от тръбопроводи от Русия, става ясно от публикация на уебсайта на Съвета на ЕС.

„Днес председателството на Съвета и представители на Европейския парламент постигнаха предварително споразумение относно регламент за спиране на вноса на руски природен газ“, се казва в изявлението.

Регламентът предвижда поетапна забрана за внос както на втечнен, така и на газ от тръбопроводи от Русия. Пълна забрана за внос на втечнен ще влезе в сила в края на 2026 г., а за внос по тръбопроводи - през есента на 2027 г.

Съавторите на документа също потвърдиха, че вносът на газ от Русия ще бъде забранен шест седмици след влизането в сила на регламента, като остава преходен период за съществуващите договори за доставка на газ. За дългосрочните договори за внос на втечнен природен газ забраната ще се прилага от 1 януари 2027 г., в съответствие с 19-ия пакет от санкции.

За дългосрочните споразумения за внос на газ по тръбопроводи забраната ще се прилага от 30 септември 2027 г., при условие че са изпълнени целите за капацитет за съхранение. Забраната за внос на газ по тръбопроводи може да влезе в сила не по-късно от 1 ноември същата година.

„За краткосрочни договори за доставка, сключени преди 17 юни 2025 г., забраната за внос на руски газ ще се прилага от 25 април 2026 г. за втечнен природен газ и от 17 юни 2026 г. за газ от тръбопроводи“, се казва в изявление на уебсайта на Съвета на ЕС.

В края на 2024 г. бившият италиански премиер и бивш президент на ЕЦБ Марио Драги подготви доклад за председателя на Европейската комисия. Според документа, енергийният пазар на ЕС е изправен пред фундаментални проблеми и недостиг на природни ресурси, въпреки твърденията за успешно заместване на руското гориво. Цените на газа в ЕС са четири до пет пъти по-високи от тези в САЩ.

Според Москва, Европа е загубила над 1,3 трилиона евро поради забраната за руски внос. Путин заяви, че това решение е довело до затваряне на производствени мощности за торове в ЕС, което е ускорило инфлацията и е принудило европейците да излязат на улицата.

Въпреки това, в средата на октомври тази година Съветът на Европейския съюз одобри поетапно спиране на доставките на руски газ, считано от 1 януари 2026 г. Преходен период ще остане в сила за съществуващите договори до 1 януари 2028 г.

Планирана е и мярка за спиране на забраната, ако възникнат проблеми с доставките.

Страните членки на ЕС постигнаха първоначално споразумение за минимални стандарти относно това как държавите да дефинират и санкционират свързаните с корупция престъпления в наказателния си кодекс, обяви Съветът на ЕС, цитиран от ДПА и БТА.



Новият законопроект съдържа и мерки за предотвратяване на корупцията, както и правила за по-ефективни разследвания и съдебни процеси.



Предвижда се за първи път в законите на страните от ЕС да бъде определено по единен и междусекторен начин какво представлява корупция и как тя трябва да се наказва, съобщи Съветът на ЕС след преговори с Европейския парламент.



В целия ЕС подкупите в публичния и в частния сектор, злоупотребата с власт и възпрепятстването на правосъдието ще се считат за свързани с корупция престъпления. В бъдеще ще има и единни стандарти за поведение на държавни длъжностни лица.



Освен това новите правила ще определят как държавите трябва да наказват свързаните с корупция престъпления на национално ниво. Нарушителите ще получават наказания от три до пет години лишаване от свобода, в зависимост от престъплението. Ще има и единни правила за това кога държавните служители, признати за виновни по обвинения в корупция, трябва да губят работата си.



За предотвратяване на престъпленията всяка страна от ЕС ще трябва да създаде център за борба с корупцията. Страните членки също така ще трябва да създадат списъци на професиите и отраслите, които са особено тежко засегнати от корупция.