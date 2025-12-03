Новини
Свят »
Судан »
Обвиниха судански паравоенни сили във военни престъпления
  Тема: Судан

Обвиниха судански паравоенни сили във военни престъпления

3 Декември, 2025 09:19 533 1

  • судан-
  • амнести-
  • военни престъпления-
  • африка

Конфликтът отне живота на 40 000 души, въпреки че някои правозащитни организации твърдят, че жертвите са много повече

Обвиниха судански паравоенни сили във военни престъпления - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Международната правозащитна организация "Амнести интернешънъл" обвини паравоенната група, която се бори срещу суданската армия, в извършване на военни престъпления по време на нападението ѝ по-рано тази година над най-големия лагер за разселени лица в региона Дарфур, съобщи Асошиейтед прес, предаде БТА.

Силите за бърза подкрепа (СБП), които са във война със суданската армия, опустошиха лагера Замзам през април като част от обсадата на град Ел Фашер, столицата на провинция Северен Дарфур. СБП превзеха града, последната крепост на армията в Дарфур, през октомври.

В доклад на "Амнести Интернешънъл" се посочва, че продължилата няколко дни атака на СБП срещу Замзам е включвала убийства на цивилни, вземане на заложници и унищожаване на джамии, училища и здравни клиники, и че те трябва да бъдат разследвани като военни престъпления.

"Ужасяващата и умишлена атака на СБП срещу отчаяни, гладни цивилни в лагера Замзам за пореден път разкри тревожното пренебрежение към човешкия живот", заяви Агнес Каламард, генерален секретар на Амнести Интернешънъл.

Докладът на Амнести е най-новият от редицата доклади на международни правозащитни организации, които обвиняват СБП в жестокости по време на 30-месечната война в Судан. Те включват масови убийства и изнасилвания при нападения над градове, особено в Дарфур. Суданската армия също е обвинена в жестокости по време на войната.

Борбата за власт между армията и СБП прерасна във война през април 2023 г. Конфликтът отне живота на 40 000 души, въпреки че някои правозащитни организации твърдят, че жертвите са много повече.


Судан
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гогата Чаушев

    0 0 Отговор
    Нека им на африканците Вагнер и Русия щом нещът европейци. У нас ще е същото ако дойдат копейки на власт и станем руски васали.

    09:59 03.12.2025