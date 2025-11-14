Зверства в Судан: масови убийства, изнасилвания, глад

Преди малко повече от две седмици така наречените Сили за бързо реагиране (RSF) превзеха град Ал Фашир в Западен Судан. Оттогава се множат съобщенията за масови убийства, етническо насилие, отвличания и сексуални посегателства. Различни медии цитират очевидци, според които хората са нападани заради етническата им принадлежност.

RSF са във война с редовните судански въоръжени сили (SAF) от април 2023 година. Конфликтът между тях бе породен заради нежеланието на върховния командир на RSF, Мохамед Хамдан Дагло, наричан Хемети, да интегрира своите паравоенни части в SAF. Силите за бързо реагиране (RSF) произлизат от прословутите милиции Джанджауид, създадени от сваления през 2019 владетел Омар ал Башир. Военизираната групировка е отговорна за много нарушения на човешките права по време на конфликта в Дарфур в началото на новото хилядолетие.

"Степента на бруталност е достигнала ново ниво"

Не за първи път ставаме свидетели на масови убийства в Ал Фашир, казва Хаджер Али, експерт по Судан от Института за глобални и регионални изследвания GIGA. "Но степента на бруталност вече е достигнала ново, шокиращо ниво. На практика всеки, който не подкрепя достатъчно ентусиазирано силите RSF, отказва да се присъедини към тях или им се противи, е застрашен. Вече не е необходима заповед по веригата, за да се приложи насилие", твърди той.

Според различни оценки, през последните дни до 90 000 души са напуснали Ал Фашир , казва пред ДВ Кели Клементс, заместник-върховна комисарка на Агенцията на ООН за бежанците UNHCR. "Хората пристигат без нищо, дълбоко травмирани са, имат рани. Повечето жени и момичета са били нападани или са станали жертва на сексуално насилие", посочва тя.

"Още от самото начало RSF представяха тактическите си успехи на бойното поле за по-големи и по-важни, отколкото са в действителност. Затова е логично да се предположи, че след поражението си в Хартум те искат да инсценират завземането на Дарфур и да изпратят заплашително послание към SAF" - така Хаджер Али обяснява причините за тяхната бруталност. Освен това става въпрос и за суровините на страната - като злато и акациевата смола гума арабика, продължава той. "Има все повече свидетелства за това, че RSF се опитват да изнасят тези ресурси през границите на страната. По този начин те финансират и собственото си правителство, което в момента се опитват да създадат."

Подозрения за масови арести и масови убийства

Напоследък се засилват индикациите, че в Ал Фашир и района около него са извършвани масови арести и убийства. Така например от Yale Humanitarian Research Lab (HRL) съобщиха за открити на различни места "обекти, които приличат на трупове". Тези наблюдения съвпадат с доклади за екзекуции и убийства на хора, които са се опитали да напуснат града.

Центърът за информационна устойчивост (CIR) също съобщава за потвърдени записи на масови арести и убийства северозападно от Ал Фашир – по маршрута на бягащите от Ал Фашир цивилни негови жители към намиращия са на около 320 километра на запад от него град Гурней.

Обвинения в "демографско прочистване"

Още в средата на септември организацията Sudan War Monitor предупреди за нарастващото насилие в Дарфур. Тогава с дронове беше нападната джамията Ал Сафия в Дарфур - точно по време на петъчната молитва: "Убийствата в Ал Сафия засилиха опасенията, че кампанията на RSF не цели само военна победа, но и демографско прочистване." Съобщава се и за систематичен глад в района.

Във вторник египетският външен министър Бадр Абделати се срещна в Порт Судан с шефа на суданската армия генерал Абдел-Фатах Бурхан. Двамата са говорили за мирния план, представен през септември от САЩ, Египет, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Той предвижда тримесечно хуманитарно примирие, след което трябва да последва деветмесечен политически процес. Миналата седмица RSF заяви, че приема предложението за хуманитарното примирие. Суданската армия също приветства този план, но уточни, че ще го приеме само ако RSF се оттегли от районите с цивилно население и предаде оръжията си.

Дали международните усилия наистина ще успеят да сложат край на войната, е съмнително, казва Хаджер Али: "За съжаление, единственото, което би могло да защити хората на място, е военна сила. Например буферни зони и въоръжени ескорти, за да могат цивилните да бъдат евакуирани."

Санкциите и ембаргото са важни, но те се нуждаят от много време, за да подействат. А за изпращането на африкански сили или сини каски е необходим мандат от Съвета за сигурност на ООН. А Русия винаги може да наложи вето, казва още Али. "В момента ситуацията изглежда много трудна", обобщава той.

Автор: Керстен Книп