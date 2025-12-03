Ердоган и Макрон обсъдиха двустранните отношения и войната в Украйна

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган е разговарял по телефона с френския държавен глава Еманюел Макрон, като в хода на разговора двамата са обменили мнения за отношенията между Турция и Франция, войната в Украйна, както и редица регионални и глобални въпроси. Това съобщи тази сутрин Дирекцията по комуникации към турското президентство чрез своя профил в социалната мрежа Екс, предава БТА.

Според официалната информация разговорът е бил иницииран от президента Макрон. По време на него Ердоган е изтъкнал, че развитието на сътрудничеството между Анкара и Париж е от съществено значение и е подчертал, че турската страна ще продължи да предприема конкретни стъпки за задълбочаването му.

Турският президент е заявил още, че страната му полага всички възможни усилия за постигане на справедлив и устойчив мир между Украйна и Русия. Той е информирал Макрон, че се поддържат активни контакти със страните с цел възобновяване на преговорния процес в Истанбул и е подчертал, че Турция е готова да съдейства по всички възможни начини, за да се ускори пътят към мира.

В хода на разговора двамата лидери са обсъдили също така актуалната ситуация в Кавказ, в ивицата Газа и в Сирия.