Ердоган и Макрон обсъдиха двустранните отношения и войната в Украйна

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган е разговарял по телефона с френския държавен глава Еманюел Макрон, като в хода на разговора двамата са обменили мнения за отношенията между Турция и Франция, войната в Украйна, както и редица регионални и глобални въпроси. Това съобщи тази сутрин Дирекцията по комуникации към турското президентство чрез своя профил в социалната мрежа Екс, предава БТА.
Според официалната информация разговорът е бил иницииран от президента Макрон. По време на него Ердоган е изтъкнал, че развитието на сътрудничеството между Анкара и Париж е от съществено значение и е подчертал, че турската страна ще продължи да предприема конкретни стъпки за задълбочаването му.
Турският президент е заявил още, че страната му полага всички възможни усилия за постигане на справедлив и устойчив мир между Украйна и Русия. Той е информирал Макрон, че се поддържат активни контакти със страните с цел възобновяване на преговорния процес в Истанбул и е подчертал, че Турция е готова да съдейства по всички възможни начини, за да се ускори пътят към мира.
В хода на разговора двамата лидери са обсъдили също така актуалната ситуация в Кавказ, в ивицата Газа и в Сирия.
1 ха-ха
„Владимир Путин ще диктува условията на мира в Украйна, защото Русия печели войната. Никакви изрази на възмущение от страна на ръководителя на външната служба на ЕС Кая Калас няма да променят този твърд факт. Европейските лидери могат да формулират всички алтернативни мирни планове, които харесват, но единственият глас, който има значение, е този на Путин“.................
10:29 03.12.2025
2 ЗеленатаГнида се срещна с Макаронс
10:31 03.12.2025
3 Ганя Путинофила
Да не се прави на ощипана мома!
Коментиран от #4
10:33 03.12.2025
4 Обаче
До коментар #3 от "Ганя Путинофила":той каза обратното. Ще ги затвори за укрите:)) Кой ще си развали рахатлъка заради Украйна Не би жертвал търговията с Русия заради хохохоляците.
10:36 03.12.2025
5 Ален Делон
10:37 03.12.2025
6 Съвсем скоро няма да има излаз
Черно море много е добре на тавана дупка под юргана две и то на франсе......
10:46 03.12.2025