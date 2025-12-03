Новини
Свят »
Украйна »
Ердоган и Макрон обсъдиха двустранните отношения и войната в Украйна
  Тема: Украйна

Ердоган и Макрон обсъдиха двустранните отношения и войната в Украйна

3 Декември, 2025 10:27 384 6

  • ердоган-
  • макрон-
  • двустранни отношения-
  • война-
  • украйна-
  • турция-
  • франция

Турция заяви готовност да съдейства за възобновяване на мирните преговори между Киев и Москва

Ердоган и Макрон обсъдиха двустранните отношения и войната в Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган е разговарял по телефона с френския държавен глава Еманюел Макрон, като в хода на разговора двамата са обменили мнения за отношенията между Турция и Франция, войната в Украйна, както и редица регионални и глобални въпроси. Това съобщи тази сутрин Дирекцията по комуникации към турското президентство чрез своя профил в социалната мрежа Екс, предава БТА.

Според официалната информация разговорът е бил иницииран от президента Макрон. По време на него Ердоган е изтъкнал, че развитието на сътрудничеството между Анкара и Париж е от съществено значение и е подчертал, че турската страна ще продължи да предприема конкретни стъпки за задълбочаването му.

Турският президент е заявил още, че страната му полага всички възможни усилия за постигане на справедлив и устойчив мир между Украйна и Русия. Той е информирал Макрон, че се поддържат активни контакти със страните с цел възобновяване на преговорния процес в Истанбул и е подчертал, че Турция е готова да съдейства по всички възможни начини, за да се ускори пътят към мира.

В хода на разговора двамата лидери са обсъдили също така актуалната ситуация в Кавказ, в ивицата Газа и в Сирия.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ха-ха

    6 0 Отговор
    ,,Украйна ще трябва да се примири със загубата на територия.Русия печели конфликта в Украйна, така че руският лидер Владимир Путин ще диктува условията на мира.,,

    „Владимир Путин ще диктува условията на мира в Украйна, защото Русия печели войната. Никакви изрази на възмущение от страна на ръководителя на външната служба на ЕС Кая Калас няма да променят този твърд факт. Европейските лидери могат да формулират всички алтернативни мирни планове, които харесват, но единственият глас, който има значение, е този на Путин“.................

    10:29 03.12.2025

  • 2 ЗеленатаГнида се срещна с Макаронс

    6 0 Отговор
    и сега той ходатайства за него пред Ердо. Страх го е какво ще стане с жалкия му животец, след като бумна турския товар в Черно море.😁

    10:31 03.12.2025

  • 3 Ганя Путинофила

    0 5 Отговор
    Ердо да затвори проливите за руските корита!
    Да не се прави на ощипана мома!

    Коментиран от #4

    10:33 03.12.2025

  • 4 Обаче

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    той каза обратното. Ще ги затвори за укрите:)) Кой ще си развали рахатлъка заради Украйна Не би жертвал търговията с Русия заради хохохоляците.

    10:36 03.12.2025

  • 5 Ален Делон

    1 0 Отговор
    510 украински деца сираци настанени в Турция под "закрилата" на турската държава настанени в хотел в Анталия бяха върнати в Украйна след като служители на хотела в Анталия са арестувани след сексуален тормоз над децата. Две непълнолетни момичета са забременели. Скандалът в Турция се разрастна след като полицията предприе операция в Хотела. Украйна е поискала децата да бъдат върнати в страната.

    10:37 03.12.2025

  • 6 Съвсем скоро няма да има излаз

    0 0 Отговор
    Украйна на Черно море. Няма какво да обсъждат микрон и Ердоган а да си припяват.......
    Черно море много е добре на тавана дупка под юргана две и то на франсе......

    10:46 03.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания