Новини
Свят »
Белгия »
Европейската прокуратура повдигна обвинения на Федерика Могерини

Европейската прокуратура повдигна обвинения на Федерика Могерини

3 Декември, 2025 11:30 760 13

  • федерика могерини-
  • ес-
  • корупция-
  • европейска прокуратура-
  • белгия

Европейската прокуратура подчерта, че всички лица се считат за невинни до доказване на вината им пред компетентните белгийски съдилища

Европейската прокуратура повдигна обвинения на Федерика Могерини - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият върховен представител на ЕС за външната политика Федерика Могерини и още двама души официално се сдобиха с обвинения в измами, корупция, конфликт на интереси и нарушение на професионалната тайна, съобщи днес Европейската прокуратура, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

Могерини и двамата други обвиняеми бяха задържани вчера в рамките на разследване на финансови злоупотреби в ЕС. Докато тече разследването обаче, те остават на свобода, тъй като Европрокуратурата прецени, че няма риск да се укрият.

По данни на обвинението другите двама заподозрени са високопоставен служител от Европейската комисия и старши член на ръководството на Колежа на Европа в Брюж. Засега Могерини не е коментирала обвиненията.

Европейската прокуратура подчерта, че всички лица се считат за невинни до доказване на вината им пред компетентните белгийски съдилища.

Вчерашните арести последваха обиски в Европейската служба за външна дейност в Брюксел и в Колежа на Европа - престижно учебно заведение, подготвящо бъдещи кадри на ЕС. Домовете на заподозрените също бяха претърсени.

Могерини беше ръководител на външната политика и дипломатическата служба на ЕС в периода 2014 – 2019 г., а от 2020 г. е ректор на Колежа на Европа. Според Европейската прокуратура разследването се отнася до предполагаема измама, свързана с финансирано от ЕС обучение на младши дипломати.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    22 0 Отговор
    На Урсула кога?

    Коментиран от #7

    11:30 03.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Кога тая прокуратура

    20 0 Отговор
    Ще срещне Борисов с Урсула?

    11:33 03.12.2025

  • 4 благо коцев

    16 0 Отговор
    Ако имат проблеми с белгийските съдилища, моля да заповядат в българските! Срещу неголяма сума ще си решат грижите!

    11:33 03.12.2025

  • 5 Да дойде тук Лаура

    12 0 Отговор
    и ще остане очарована. В една кочина прасета тикви киро и кокоро соколи Йордан цоневи герои......
    Ще се учуди..... цяла менажерия.

    11:33 03.12.2025

  • 6 Да,бе

    11 1 Отговор
    Върховенство на закона се оказа върховенство на корупцията в ЕС,а правова държава е завладяната държава...Пак сбъркахме със съюзниците.Не ми се мисли докъде ще ни докарат с мир чрез сила...

    11:36 03.12.2025

  • 7 не може да бъде

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Г-жа МАгАрини беше същата нафукана .......като г-жа Калас и като г-жа Урсула!?Тези двете ще последват същата съдба -а може и много по-лоша защото натвориха повече пакости!?Няма да е много скоро но не и много далече -3-4 години!?

    11:36 03.12.2025

  • 8 ФЕЙК - либераст

    10 0 Отговор
    Някой да не си помисли че еврокомисарите са корумпирани? Сакън! Нито Моргерини, нито Урсула, да не говорим зя Кая и Коща, а имаше преди 20 години един председател на ЕК, който беше назначил цялата си рода , влючително и зъболекаря си за експерти и съветници !

    11:37 03.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Абе

    6 0 Отговор
    А урсулата коги?

    11:49 03.12.2025

  • 11 007 лиценз ту кил

    2 0 Отговор
    Явно не играе по свирката на урсулианците.

    11:50 03.12.2025

  • 12 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    А НАШИТЕ ЕВРОГЕЙЗЕРИ КОГА ЩЕ ГИ ЗАКОПЧАЕТЕ?

    11:51 03.12.2025

  • 13 Дойче зеле

    3 0 Отговор
    A Урсула КОГА ?

    11:53 03.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания