Aкция за разследване на измами в Брюксел! Бившият върховен представител на ЕС Федерика Могерини е сред задържаните

2 Декември, 2025 18:12 1 667 50

Могерини, която оглавяваше европейската дипломация между 2014 и 2019 г., е ректор на Колежа на Европа от 2020 г.

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Белгийските власти задържаха бившия върховен представител на ЕС за външната политика и сигурността Федерика Могерини в рамките на разследването за измами и нарушения при обществените поръчки. Това съобщиха белгийските медии, предава Euronews, цитиран от Фокус.

Задържаните са общо трима души след обиските във вторник сутринта в офисите на Европейската служба за външната дейност (ЕСВД), Колежа на Европа в Брюж и няколко частни адреса. Според източници, потвърдени от Euronews, вторият арестуван е Стефано Санино - бивш генерален секретар на ЕСВД и настоящ директор в Европейската комисия. Третият задържан е мениджър в Колежа на Европа.

Могерини, която оглавяваше европейската дипломация между 2014 и 2019 г., е ректор на Колежа на Европа от 2020 г. Разследването, водено от Европейската прокуратура (EPPO), е насочено към Дипломатическата академия на ЕС - деветмесечна програма за обучение на млади дипломати, възложена на Колежа на Европа през 2021-2022 г.

Прокуратурата проверява дали ЕСВД е нарушила правилата за обществените поръчки, като е предоставила поверителна информация на Колежа преди приключването на търга. EPPO съобщи, че има "силни подозрения" и могат да се установят измама при обществените поръчки, корупция, конфликт на интереси и нарушаване на професионалната тайна. И тримата задържани са били лишени от имунитет преди акцията - знак, че разследването засяга високопоставени фигури.

От ЕСВД потвърдиха, че полицията е извършила действия в сградата, като уточниха, че случаят се отнася до предишния управленски мандат. Колежът на Европа отказа коментар дали Могерини е сред задържаните.

Разследването по случая продължава.


  • 1 пешо

    66 4 Отговор
    урсула и калас кога

    Коментиран от #13, #18

    18:13 02.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Он е милиардер в зелено

    5 56 Отговор
    Джиджето Путлер кога.

    Коментиран от #6

    18:15 02.12.2025

  • 4 Тома

    52 4 Отговор
    Политиката на ЕС е да крадем с г.за си и отличник е бати Бойко тиквата

    Коментиран от #14

    18:15 02.12.2025

  • 5 Еми то па това за нищо

    41 0 Отговор
    го не бива. Много отдалече ги почват. Ами сегашните?

    18:18 02.12.2025

  • 6 пешо

    18 5 Отговор

    До коментар #3 от "Он е милиардер в зелено":

    он няма нищо общо с брюксел

    18:22 02.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сетили се за неща от

    16 5 Отговор
    2014 и 2019 година .... Естествено че давността е минала

    18:23 02.12.2025

  • 9 az СВО Победа 80

    26 1 Отговор
    Паяците в буркана почнаха да се самоизяждат!

    18:23 02.12.2025

  • 10 праведен

    29 1 Отговор
    Мили ненаяли се корупционери от всички полове,съединявайте се.А от нашата трънка какъв заек ще изскочи предстои да видим.

    18:24 02.12.2025

  • 11 Урсулите

    37 1 Отговор
    Айде Кая и Урсула са не се крият отзад. Всички знаем за корупцията им. Урсула с Ваксината, а Кая със Зеленчука.

    18:24 02.12.2025

  • 12 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    24 1 Отговор
    В този еСеС май когото и да хванеш, все е замесен в някакви далавери...

    18:24 02.12.2025

  • 13 европеец

    22 2 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    и меркел и меркел

    18:25 02.12.2025

  • 14 Българин

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "Тома":

    Ами да му го подам на бат бою да ми го открадне.хахаха

    18:25 02.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 екстра полация

    14 2 Отговор
    Оня с голямото Д притиска кирчовите европейски ментори....

    18:27 02.12.2025

  • 17 Чиба!

    20 1 Отговор
    Само така! След 3 години и урсулата и калас при могеринито...а още колко има такива...Целият ЕС е една гигантска корупция, ама нашите лизачи няма да ви го кажат. Всяка година ОЛАФ, организация за борба с измамите, отчита корупционни схеми за 120 милиарда евро.

    18:28 02.12.2025

  • 18 Елате след нас госпожо,

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    са казали полицаите на Кая и са и обискирали офиса.

    18:29 02.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ?????

    16 2 Отговор
    Бий самара да се сеща магарето.
    Новината е отпреди 6-7 часа, но е разбираемо.
    Докато се натамъни начина на подаване.

    18:29 02.12.2025

  • 21 Христо Иванов

    4 1 Отговор
    Независими разследващи органи. Независим съд и прокуратура.

    18:29 02.12.2025

  • 22 Леле

    12 2 Отговор
    Каква изненада!!

    18:30 02.12.2025

  • 23 хмммм

    8 0 Отговор
    Федерика е невинна!

    18:30 02.12.2025

  • 24 Нито едно

    16 1 Отговор
    Разследване за измами и нарушения при обществените поръчки в ЕС не е довело реално до ефективни присъди последните 8 години поне .... А корупцията в ЕК си продължава с пълна сила

    18:32 02.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Не е точно корупция това

    5 3 Отговор
    (Предоставила поверителна информация на Колежа преди приключването на търга.).......

    18:34 02.12.2025

  • 27 Ми то.....

    14 0 Отговор
    Остана ли читав човек от управляващите феса на европата ?????!

    18:34 02.12.2025

  • 28 Бай онзи

    11 2 Отговор
    Евроатлантическия чорап започва да се разплита.

    18:34 02.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ

    10 1 Отговор
    Няма корупция във ес нито във покрайна ние сме честни крадци , всичко е информационна война на Путин .....Путин е виновен !!!!!

    18:37 02.12.2025

  • 31 Техно

    11 0 Отговор
    Няма политкоректно чучело което да не е натопило човката. Те по подразбиране са некадърници и единственият шанс да гепят големите пачки е с рушвети и продажност.

    18:38 02.12.2025

  • 32 И какво може да открие

    6 2 Отговор
    Прокуратурата в Колежа на Европа в Брюж ? Много ми е интересно

    18:38 02.12.2025

  • 33 БАНко

    8 1 Отговор
    БЪЛГАРСКИ НАТООВЦЕ , БЕЗУМНИ ЛИ СТЕ ЗА ДА ПОДКРЕПЯТЕ УРСУСЕЛКОВЦИТЕ ????

    18:38 02.12.2025

  • 34 Нещо ми намирисва, че ЕС

    8 2 Отговор
    много започна голям да го вади за Украинския конфликт. И отговора на свекървата е "говоря ти дъще, сещай се снахо"

    18:38 02.12.2025

  • 35 Съветника

    7 0 Отговор
    А така, карайте по домовата книга, няма да има празно

    18:40 02.12.2025

  • 36 Факт

    9 1 Отговор
    Европейската и Българската корупция са свързани с Украинската. Защо ни занимават с Могерини?

    18:40 02.12.2025

  • 37 Стипендии за деца на хайдуци

    2 1 Отговор
    (Разследването се отнася до предполагаемо фаворизиране при възлагането на програма за обучение на институцията от дипломатическата служба на ЕС, която тя е ръководила преди това.) ......

    18:42 02.12.2025

  • 38 Я сега да видим

    6 1 Отговор
    Кой от ГЕРБ е бил в Колежа на Европа в Брюж 2014-2019 г. А? ..... Кой беше там по линия на програмата за административен капацитет ?

    18:45 02.12.2025

  • 39 Атина Палада

    4 1 Отговор
    И къв предишен управленски мандат,като този Санино е настоящ директор на ЕК?

    18:45 02.12.2025

  • 40 Томазо Торквемада

    3 1 Отговор
    Това, че комисарите са още на свобода,
    не означава нищо друго ,
    освен че полицията не е искала и не ги е хванала.
    Топлички.
    А че муцките им са с полепнала перушина,
    не е инкриминирано още.

    18:46 02.12.2025

  • 41 не може да бъде

    2 0 Отговор
    Интересно не виждам голяма изненада!?

    18:52 02.12.2025

  • 42 ейййй греда

    3 0 Отговор
    Може да се разровят и за ваксините. И там паника тресе кочината.

    18:53 02.12.2025

  • 43 Урсе

    3 0 Отговор
    А Урсула кога и срещу нея има доказателства за злоупотреби с ваксини! Сумите сигурно са в хиляди пъти повече!

    18:54 02.12.2025

  • 44 виктория

    4 0 Отговор
    и европейската мафия като украинската!!!

    18:55 02.12.2025

  • 45 Механик

    3 0 Отговор
    Мале, мале, мале....
    И ние ще влизаме в клуба на богатите, па то се оказа, че богатите са бедни и крадат, крадат, крадат.
    ЕС се оказа един развъдник на мега яка корупция и служи само за доене на подвластните роби.
    Честито ЕВРО, шилета! Честито!

    19:00 02.12.2025

  • 46 А ГДЕ КАЯ КАЛАС

    0 0 Отговор
    Че я търсят за кражба на 40 МИЛИАРДА от военните помощи.

    19:06 02.12.2025

  • 47 Ха изненада

    0 0 Отговор
    Ние уж сме най-корумпираните, но у нас такива тлъсти шарани и за Никулден няма!

    19:06 02.12.2025

  • 48 Хаха

    0 0 Отговор
    А Асеновци призовават тия да разследват наши.Смехххх

    19:11 02.12.2025

  • 49 9689

    0 0 Отговор
    Кога Урсула,Кая.......

    19:11 02.12.2025

  • 50 Кръговрат на веществата

    1 0 Отговор
    След време, Урсула и групата на лаещите ще се окажат в това положение...0ср@ха се до ушите

    19:12 02.12.2025

