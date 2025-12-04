Новини
Кулеба: През 2026 г. ще загубим повече територия и хора, а на масата ще са същите предложения
  Тема: Украйна

4 Декември, 2025 04:00, обновена 4 Декември, 2025 04:07 485 6

Киев няма ресурси, за да промени траекторията на конфликта с Русия, смята бившият външен министър на Украйна

Кулеба: През 2026 г. ще загубим повече територия и хора, а на масата ще са същите предложения - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна няма ресурси, за да промени траекторията на конфликта с Русия.

Това смята бившият украински външен министър Дмитро Кулеба.

„През 2026 г. ще загубим повече територия, повече хора, но същите предложения за преговори ще бъдат на масата, както сега... Липсват ни ресурси, за да променим траекторията на войната“, заяви Кулеба във видеоклип, публикуван в Instagram. Изявлението му беше публикувано от Telegram канала „Политика на страната“.

По-рано беше съобщено, че идващата зима може да бъде „най-суровата“ и решаваща за Украйна. Властите на страната вече не са в състояние да осигуряват електричество на страната на фона на руските въздушни удари. Експертите отбелязват, че Украйна трябва да се подготви за сериозни прекъсвания на електрозахранването.

Украйна
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мурка

    8 0 Отговор
    Бреииии колибата много прозорлив ШЪ СЪ СЕТИТЕ ВИИ МА ШЪ ДЪ И КЪСНО

    Коментиран от #2

    04:11 04.12.2025

  • 2 Дет са вика

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мурка":

    Никога не е късно да станеш за резил

    Коментиран от #3

    04:13 04.12.2025

  • 3 Мурка

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дет са вика":

    То тъи ма га рупахъ курабии не мислеха с акъла ми с с дисагите МИЛИОНЕРИ ИСКАХА ДА СТАВАТ

    04:17 04.12.2025

  • 4 що така

    4 0 Отговор
    оти ручахте жабета.

    04:18 04.12.2025

  • 5 Не е така!

    2 0 Отговор
    След половин година само Донбас ще е желан случай. Вече ще се говори за цяла Новорусия с център Одеса. И ще се предава на Москва, няма друг начин.

    04:22 04.12.2025

  • 6 УдоМача

    2 0 Отговор
    Не, няма да са същите предложения. Всяко следващо предложение е все по-наизгодно за вас. Това ви беше казано още в началото!

    04:24 04.12.2025

