Кулеба: През 2026 г. ще загубим повече територия и хора, а на масата ще са същите предложения

Украйна няма ресурси, за да промени траекторията на конфликта с Русия.

Това смята бившият украински външен министър Дмитро Кулеба.

„През 2026 г. ще загубим повече територия, повече хора, но същите предложения за преговори ще бъдат на масата, както сега... Липсват ни ресурси, за да променим траекторията на войната“, заяви Кулеба във видеоклип, публикуван в Instagram. Изявлението му беше публикувано от Telegram канала „Политика на страната“.

По-рано беше съобщено, че идващата зима може да бъде „най-суровата“ и решаваща за Украйна. Властите на страната вече не са в състояние да осигуряват електричество на страната на фона на руските въздушни удари. Експертите отбелязват, че Украйна трябва да се подготви за сериозни прекъсвания на електрозахранването.

