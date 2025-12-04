ООН настоява за незабавно връщане на украинските деца от Русия.

Общото събрание на ООН прие резолюция, с която призовава за незабавното и безусловно връщане на украинските деца, насилствено преместени в Русия - въпрос, който остава сред най-чувствителните теми в потенциалните мирни преговори между Киев и Москва, съобщават Франс прес и Ройтерс, предава БТА.
Документът, който няма задължителен характер, беше одобрен с 91 гласа „за“ (включително този на САЩ), 12 „против“ (сред които Русия) и 57 „въздържали се“. В резолюцията се настоява Москва да „гарантира незабавно, безопасно и безусловно връщане на всички украински деца, които са били насилствено преместени или депортирани“.
Текстът призовава Русия и да прекрати незабавно всички практики, свързани с принудително прехвърляне и депортиране, разделяне на семейства и отделяне на деца от техните законни представители. В него се настоява още да се спре промяната на личния статут на децата, включително гражданство, осиновяване или настаняване в приемни семейства, както и тяхното индоктриниране.
По данни на украинските власти Русия е отвлякла най-малко 20 000 украински деца от началото на войната. Това беше определено като „най-голямата държавна операция по отвличане в историята“ от заместник-министъра на външните работи на Украйна Мариана Беца, която заяви пред Общото събрание, че досега са върнати над 1850 деца.
„Няма как да има справедлив мир в Украйна без незабавното и безусловно връщане на нашите деца по домовете им“, подчерта тя.
Съединените щати също подкрепиха резолюцията, приета ден след срещата между руския президент Владимир Путин и пратениците на американския президент Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, отбелязва Ройтерс. Москва от своя страна призова държавите да гласуват против документа, внесен от Украйна, Канада и Европейския съюз.
