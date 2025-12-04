Новини
Свят »
Украйна »
ООН настоява за незабавно връщане на украинските деца от Русия
  Тема: Украйна

ООН настоява за незабавно връщане на украинските деца от Русия

4 Декември, 2025 08:05 611 46

  • оон-
  • украйна-
  • русия-
  • украински деца

Резолюцията е приета с подкрепата на САЩ въпреки позицията на Москва

ООН настоява за незабавно връщане на украинските деца от Русия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Общото събрание на ООН прие резолюция, с която призовава за незабавното и безусловно връщане на украинските деца, насилствено преместени в Русия - въпрос, който остава сред най-чувствителните теми в потенциалните мирни преговори между Киев и Москва, съобщават Франс прес и Ройтерс, предава БТА.

Документът, който няма задължителен характер, беше одобрен с 91 гласа „за“ (включително този на САЩ), 12 „против“ (сред които Русия) и 57 „въздържали се“. В резолюцията се настоява Москва да „гарантира незабавно, безопасно и безусловно връщане на всички украински деца, които са били насилствено преместени или депортирани“.

Текстът призовава Русия и да прекрати незабавно всички практики, свързани с принудително прехвърляне и депортиране, разделяне на семейства и отделяне на деца от техните законни представители. В него се настоява още да се спре промяната на личния статут на децата, включително гражданство, осиновяване или настаняване в приемни семейства, както и тяхното индоктриниране.

По данни на украинските власти Русия е отвлякла най-малко 20 000 украински деца от началото на войната. Това беше определено като „най-голямата държавна операция по отвличане в историята“ от заместник-министъра на външните работи на Украйна Мариана Беца, която заяви пред Общото събрание, че досега са върнати над 1850 деца.

„Няма как да има справедлив мир в Украйна без незабавното и безусловно връщане на нашите деца по домовете им“, подчерта тя.

Съединените щати също подкрепиха резолюцията, приета ден след срещата между руския президент Владимир Путин и пратениците на американския президент Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, отбелязва Ройтерс. Москва от своя страна призова държавите да гласуват против документа, внесен от Украйна, Канада и Европейския съюз.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Старият ПедофилНямаСпирачки

    2 16 Отговор
    Трябват му непрестанно деца за мръсните му нужди

    08:08 04.12.2025

  • 4 Пич

    31 0 Отговор
    Я гле.......!!!??? Аз помислих че са приели резолюция за незабавното прекратяване на убийствата на деца в Га за !!!

    Коментиран от #11, #13

    08:09 04.12.2025

  • 5 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    22 0 Отговор
    ООН настоява за незабавно връщане на украинските деца от Русия.

    Що ве клиниките за тран спла нтация останаха без материал ?!?!

    Или са-та.ни.стите без прясно ме со?!?!

    08:09 04.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Преигравате с тези деца

    25 3 Отговор
    Децата са на сигурно мясо и се полагат грижи за тях!
    Престанете да злоупотребявате с тази тема.
    Самите родители искатьдецата да бъдат защитени, а не да бъдат продавани за донори и, просия и гавра от педофили и други извратени животни!
    ООН е изтъркана организация. Нищо не произвежда, само ни харчат парите! Както и ЕС.

    08:12 04.12.2025

  • 11 Kaлпазанин

    13 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    И да са я приели нещо променило ли се е ????

    Коментиран от #18

    08:12 04.12.2025

  • 12 Голям сксндал тече в Турция

    19 0 Отговор
    украински сираци, настанени там са изнасилени и забременяли. Нещо по темата?
    Добре, че Путин е спасил част от тях от западните Дедофили .

    Коментиран от #28, #44

    08:12 04.12.2025

  • 13 Демократ

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Не можем веее... Ротшилдите не дават

    08:12 04.12.2025

  • 14 Трол

    13 0 Отговор
    Тези деца ще бъдат преместени в центрове за настаняване от западен тип, където мили чичковци и лелички ще се грижат за тях.

    08:12 04.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Пат

    17 0 Отговор
    ООН е заблуден от дълбоката държава. Русия спаяваше изоставени или загубени деца по времето на войната. Част от тях избягаха заедно с родителите си в Русия, спаябайки се от АТО, провеждана от от Украйна.

    08:13 04.12.2025

  • 17 Уфф

    19 0 Отговор
    Това са руски деца! Не си протягайте педофилските ръце към тях!

    08:14 04.12.2025

  • 18 Пич

    17 0 Отговор

    До коментар #11 от "Kaлпазанин":

    Правилен въпрос задаваш !!! ООН е безмислена организация за всички , освен за евреите !!! Чрез ООН евреите се стремят да контролират останалите и да дирижират световните събития !!!

    08:14 04.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 дончичо

    6 0 Отговор
    Що изтри 15
    ООх-Н-ето да се закрива

    08:15 04.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Добро утро бакшиши и милиционери

    2 9 Отговор
    Здравейте многоходови копейки!

    08:18 04.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Хмм

    10 0 Отговор
    в Украйна е война, в Русия са на сигурномясто, освен това се оказа, че повечето от тези деца са в Германия

    08:19 04.12.2025

  • 26 Додо

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "По долно нещо не е Правил Никой от 500 г":

    Тъй ли?
    А оонето и до сега ,,няма доказателства " за избитите деца в Донбас осем години преди да започне ответния удар през 2022 година.Мислите си , че крушката си няма опашка?Руснаците не забравят никога нищо.
    Сега укрите плащат ,,репарационен данък " за това си з ве рстВо.

    08:20 04.12.2025

  • 27 Ами

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "Путин":

    бързата работа срам за майстора

    Коментиран от #36

    08:20 04.12.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 И къде да върнат?

    6 0 Отговор
    В полето на военните действия ли? Разрушените градове и села където са били домовете им? Или да ги пратят в западна Украйна при бандерите?
    Който е публикувал това, задава ли си тези въпроси? И защо тоя зор сега, а не след приключване на войната? И знае ли кой е шефа на ООН сега? Ако го знае защо не го напише - Аналена Бербок

    08:22 04.12.2025

  • 31 Що тъй

    4 0 Отговор
    Вместо да им дадат образование и реализация в помощ на обществото и да получат православна вяра, да ги напраят млади солджъри и да ги фърлят в окопоте ли...? Искали били. Ми да си искат

    08:22 04.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 оня с коня

    6 0 Отговор
    тия пък сега оон-ето кои са ? за кого се борят и защо си мислят че може да заповядват на имепратор ПУТИН?

    Коментиран от #37

    08:24 04.12.2025

  • 34 оня с коня

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "По долно нещо не е Правил Никой от 500 г":

    вечна слава на нашите братя руснаците и на негово величество императора на света ПУТИН !

    08:24 04.12.2025

  • 35 Аршина не мери еднакво

    6 0 Отговор
    А за избитите палестински деца нещо

    08:25 04.12.2025

  • 36 Путин многоходовия

    0 5 Отговор

    До коментар #27 от "Ами":

    Правилно, копейка. 🤣😅🙈

    08:27 04.12.2025

  • 37 Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "оня с коня":

    Защото виждат, че Сорос ни направи многоходови.

    08:28 04.12.2025

  • 38 Време е

    1 0 Отговор
    Тръмп каза,че ще го закрива това ООН.

    08:28 04.12.2025

  • 39 Пълна Измет? Кой?

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "По долно нещо не е Правил Никой от 500 г":

    И къде да ги върнат? В полето на военните действия ли? В разрушените градове и села където са били домовете им? Или да ги пратят в западна Украйна при бандерите?
    Задаваш ли си тези въпроси? И защо тоя зор сега, а не след приключване на войната? И знаеш ли кой е шефа на ООН сега? Ако не го знаеш - Аналена Бербок

    08:28 04.12.2025

  • 40 така, така

    2 0 Отговор
    Чакам резолюция за децата на Палестина

    08:29 04.12.2025

  • 41 Отвратен

    2 0 Отговор
    На европедофилите им трябва спешно свеж славянски материал!

    08:30 04.12.2025

  • 42 Калоян

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Путин":

    Много си духовит в прекия и преносния смисъл.
    А в това време Европата ще плаща на укрите да се самозатриват упорито и последователно.Пет години по сто милиарда са половин трилион евраци за да позлатяват нечии тоалетни.Това са пари , с които Сахара може да се превърне от пустиня в плодороден оазис.Ти и твоите правнуци ще плащат за решението на урсулианските без ум ия.

    08:30 04.12.2025

  • 43 Демократ

    0 1 Отговор
    Изконна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    08:31 04.12.2025

  • 44 Хи их хи

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Голям сксндал тече в Турция":

    Еее само две забременяли от служители на хотелите, където са настанени по програма на съпругата на Зельо!

    08:32 04.12.2025

  • 45 Те могат да твърдят и за стотици хиляди

    0 1 Отговор
    деца, обаче на последните разговори в Истанбул дадоха на представителя на Русия Медински списък с около 330 имена. Кои са тези 20 000 деца, които искат да бъдат върнати? Преди година изведнъж към 150 от тях се оказаха в Германия и нямаше обяснение от никъде как са се озовали там. През години на конфликта неведнъж украинските власти си служат с лъжи и манипулации - Призракът от Киев, видеа от филми, представяни за отразяване на бойни действия, видеа от видеоигри и какво ли не. Да не говорим за омбудсманката Денисова, която обикаляше Европа и разправяше пълни небивалици, които доказано не почиваха върху факти. Даже това беше причината да я сменят. Сега пак изкарват картата с "децата", като не посочват имена, възраст или каквото и да било. Между другото, същото е и със случая в Буча. Там също не се знае досега, поне от широката общественост, кои са били тези жертви като имена и откъде са.

    08:35 04.12.2025

  • 46 Гого

    0 0 Отговор
    Важното е да се трепят орки.Без милост,без жалост.

    08:36 04.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания